Ручки и карандаши с логотипом
Пластиковые, металлические, деревянные и бумажные ручки, карандаши и наборы с тампопечатью, УФ-печатью или гравировкой. От 50 штук, от 2,9 ₽ за нанесение. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукскладские модели, 200+ видов
- Срок от 3 днейтампопечать на готовых ручках
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Ручки с логотипом — все виды
Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 категорий под тампопечать, УФ-печать и гравировку
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ручки и карандаши на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 3 днейтампопечать на складских моделях
3 технологии нанесениятампопечать, УФ-печать, гравировка
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Нанесение от 2,9 ₽при тираже от 10 000 шт.
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на ручки
Подбираем способ под материал корпуса: тампопечать для монохромных логотипов, УФ-печать для полноцвета, гравировка для металла и дерева.
- 01Тампопечать Логотип в 1–3 цвета на пластике и металле — самый экономичный способ для тиражей.
- 02УФ-печать Полноцвет, градиенты и мелкие детали на корпусе ручки. От 50 штук.
- 03Лазерная гравировка Логотип выжигается в металл или дерево — не стирается весь срок службы ручки.
- 04Печать на клипе Нанесение на клип и кнопку — логотип виден в кармане рубашки.
- 05Гравировка на футляре Персонализация подарочных ручек: имя, должность, дата на футляре.
- 06Наборы в упаковке Ручка + блокнот + футляр в брендированной коробке — готовый корпоративный подарок.
Как выбрать ручку и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Пластик + тампопечать
|50 шт.
|Промо-раздачи, выставки, ресепшн — минимальная цена
|Металл + гравировка
|50 шт.
|Подарки партнёрам и клиентам — солидно и долговечно
|Пластик + УФ-печать
|50 шт.
|Яркий полноцветный логотип и сложная графика
|Дерево / бумага
|50 шт.
|Эко-мерч, HoReCa, натуральный образ бренда
|Элитные в футляре
|10 шт.
|VIP-подарки руководителям с персональной гравировкой
Цены на ручки с логотипом
Ориентир по стоимости: цена ручки зависит от модели, нанесение считается отдельно по тиражу. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид ручки
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Пластиковые
|по запросу
|50 шт
|тампопечать, УФ-печать
|от 3 дней
|Подробнее
|Металлические
|по запросу
|50 шт
|гравировка, тампопечать
|от 3 дней
|Подробнее
|Деревянные
|по запросу
|50 шт
|гравировка
|от 5 дней
|Подробнее
|Бумажные / эко
|по запросу
|100 шт
|тампопечать
|от 5 дней
|Подробнее
|Карандаши
|по запросу
|100 шт
|тампопечать
|от 5 дней
|Подробнее
|Элитные ручки
|по запросу
|10 шт
|гравировка
|от 5 дней
|Подробнее
|Наборы с ручками
|по запросу
|30 шт
|гравировка, УФ-печать
|от 7 дней
|Подробнее
- Тампопечать 1 цветот 2,9 ₽/шт при 10 000
- Тампопечать до 100 шт3 100 ₽ за тираж
- Гравировкаот 25 ₽/шт при 1 000
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 3 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С ручками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Ручки с логотипом на заказ
Ручки с логотипом наносим от 50 штук, срок от 3 дней. Тампопечать от 2,9 ₽ за штуку при тираже от 5 000, лазерная гравировка по металлу от 31 ₽ при тираже от 1 000. 12 видов: пластиковые, металлические, карандаши, со стилусом, с флешкой, бумажные, деревянные, элитные. Макет и визуализация бесплатно.
Ручка — самая дешёвая единица контакта с брендом из всех, что существуют: при тираже в пять тысяч нанесение стоит меньше трёх рублей. Её берут на массовую раздачу, кладут на стойки в отделениях и вкладывают в каждый набор — и она расходится по рукам без усилий с вашей стороны.
Пластик или металл
Пластиковая ручка — основа массовых тиражей: дешевле, лёгкая, доступна в любом цвете корпуса под фирменный стиль, наносится тампопечатью. Металлическая тяжелее в руке и воспринимается как подарок, а не как раздатка: её гравируют лазером, логотип остаётся в цвете металла и не стирается никогда. Для стоек в отделениях и конференций берут пластик, для наборов партнёрам и подарков первым лицам — металл.
Тампопечать или гравировка
Тампопечать наносит краску на корпус: цвет по Pantone, до трёх цветов, экономична на больших тиражах. Со временем на активно используемой ручке печать истирается. Лазерная гравировка снимает верхний слой металла — логотип не стирается вообще, но получается в цвете металла без возможности выбрать оттенок. На пластике гравировка не применяется.
Функциональные ручки
Банкам и сервисным компаниям подходит ручка со стилусом: ею работают с планшетом и терминалом оплаты. На конференциях, где нужны и раздатка, и материалы, выручает ручка с флешкой — два предмета в одном. Вечный карандаш пишет без грифеля и не требует заточки, то есть обходится без расходников. Компаниям с экологической повесткой предлагаем бумажные и деревянные ручки.
Тиражи и упаковка
Минимальный тираж от 50 штук, но экономика раскрывается на партиях от тысячи: разница в цене нанесения между 50 и 5 000 штук почти десятикратная. Ручки часто заказывают в комплекте с блокнотом и ежедневником в едином оформлении — для этого есть футляры и подарочные коробки. Для наборов имеет смысл брать металл: пластиковая ручка в дорогой коробке выглядит несогласованно.
Вопросы о ручках с логотипом
Какой минимальный тираж ручек с логотипом?
Минимальный тираж — от 50 штук для пластиковых и металлических ручек. Элитные ручки в футляре с гравировкой делаем от 10 штук. Стоимость тампопечати на малых тиражах фиксированная: до 50 шт. — 2 500 ₽, 51–100 шт. — 3 100 ₽ за тираж в один цвет.
Какими способами наносится логотип на ручки?
Тампопечатью — на пластик и металл в 1–3 цвета, УФ-печатью — полноцвет на корпусе, лазерной гравировкой — на металл и дерево. Логотип можно разместить на корпусе, клипе или кнопке, а на подарочных ручках — ещё и на футляре.
Можно ли нанести логотип в несколько цветов?
Да. Тампопечатью наносим до трёх цветов по Pantone, каждый цвет считается отдельным прогоном. Если в логотипе градиенты или больше трёх цветов, используем УФ-печать — количество цветов на её цену не влияет.
Сколько стоит нанесение логотипа на ручку?
Тампопечать в один цвет — от 2,9 ₽ за штуку при тираже от 10 000, на малых тиражах — фиксированная цена за тираж (до 100 шт. — 3 100 ₽). Лазерная гравировка — от 25 ₽ за штуку при тираже от 1 000. Стоимость самой ручки зависит от модели и считается отдельно.
Какие сроки производства?
Тампопечать на складских моделях — от 3 дней, деревянные, бумажные ручки и карандаши — от 5 дней, наборы в упаковке — от 7 дней. Точный срок назовём после согласования макета и проверки наличия модели.
Какие виды ручек вы предлагаете?
Пластиковые, металлические, деревянные и бумажные ручки, элитные ручки в футлярах, карандаши и вечные карандаши, ручки со стилусом и с флешкой, экоканцтовары, а также наборы и футляры. На складе более 200 моделей.
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