Ручки с логотипом на заказ

Ручки с логотипом наносим от 50 штук, срок от 3 дней. Тампопечать от 2,9 ₽ за штуку при тираже от 5 000, лазерная гравировка по металлу от 31 ₽ при тираже от 1 000. 12 видов: пластиковые, металлические, карандаши, со стилусом, с флешкой, бумажные, деревянные, элитные. Макет и визуализация бесплатно.

Ручка — самая дешёвая единица контакта с брендом из всех, что существуют: при тираже в пять тысяч нанесение стоит меньше трёх рублей. Её берут на массовую раздачу, кладут на стойки в отделениях и вкладывают в каждый набор — и она расходится по рукам без усилий с вашей стороны.

Пластик или металл Пластиковая ручка — основа массовых тиражей: дешевле, лёгкая, доступна в любом цвете корпуса под фирменный стиль, наносится тампопечатью. Металлическая тяжелее в руке и воспринимается как подарок, а не как раздатка: её гравируют лазером, логотип остаётся в цвете металла и не стирается никогда. Для стоек в отделениях и конференций берут пластик, для наборов партнёрам и подарков первым лицам — металл. Тампопечать или гравировка Тампопечать наносит краску на корпус: цвет по Pantone, до трёх цветов, экономична на больших тиражах. Со временем на активно используемой ручке печать истирается. Лазерная гравировка снимает верхний слой металла — логотип не стирается вообще, но получается в цвете металла без возможности выбрать оттенок. На пластике гравировка не применяется. Функциональные ручки Банкам и сервисным компаниям подходит ручка со стилусом: ею работают с планшетом и терминалом оплаты. На конференциях, где нужны и раздатка, и материалы, выручает ручка с флешкой — два предмета в одном. Вечный карандаш пишет без грифеля и не требует заточки, то есть обходится без расходников. Компаниям с экологической повесткой предлагаем бумажные и деревянные ручки. Тиражи и упаковка Минимальный тираж от 50 штук, но экономика раскрывается на партиях от тысячи: разница в цене нанесения между 50 и 5 000 штук почти десятикратная. Ручки часто заказывают в комплекте с блокнотом и ежедневником в едином оформлении — для этого есть футляры и подарочные коробки. Для наборов имеет смысл брать металл: пластиковая ручка в дорогой коробке выглядит несогласованно.