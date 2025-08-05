Настольные часы с логотипом
Часы на рабочий стол с гравировкой и своим циферблатом. Стоят на виду у получателя каждый рабочий день. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- Свой циферблатмакет на весь круг
- Гравировкапо металлу и дереву корпуса
Настольные часы с логотипом — модели
Классические настольные, с подставкой под ручки, с фоторамкой и погодной станцией.
- Часы Benty арт. G17398.60в наличии 1 000+ шт Часы на рабочий стол УФ-печать или гравировка от 1 290 ₽цена без нанесения
- Часы Vintage арт. G17379.00в наличии 1 000+ шт Часы на рабочий стол УФ-печать или гравировка от 1 490 ₽цена без нанесения
- Часы Rotatio арт. O186166в наличии 1 000+ шт Электронный дисплей УФ-печать или гравировка от 701 ₽цена без нанесения
- Часы Raven арт. AG7060.02в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой УФ-печать или гравировка от 1 922 ₽цена без нанесения
- Часы Dovel арт. AG7100.01в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой УФ-печать или гравировка от 2 512 ₽цена без нанесения
- Часы Smiley арт. OG7454в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой УФ-печать или гравировка от 2 039 ₽цена без нанесения
- Часы Drake арт. AG7104.02в наличии 1 000+ шт С беспроводной зарядкой УФ-печать или гравировка от 1 036 ₽цена без нанесения
- Часы Squarium арт. O874109в наличии 1 000+ шт Натуральное дерево УФ-печать или гравировка от 868 ₽цена без нанесения
- Часы Sarah арт. O140724в наличии 500+ шт Часы на рабочий стол УФ-печать или гравировка от 2 040 ₽цена без нанесения
- Часы Bell арт. U58-8044004в наличии 1 000+ шт Часы на рабочий стол УФ-печать или гравировка от 290 ₽цена без нанесения
- Часы Рамка арт. O128900в наличии 500+ шт Часы на рабочий стол УФ-печать или гравировка от 917 ₽цена без нанесения
- Часы LED арт. NNTEU9-171925в наличии 1 000+ шт Электронный дисплей УФ-печать или гравировка от 2 919 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни настольных часов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Свой циферблат с логотипом на весь круг
- Гравировка по корпусу и именная на обороте
- Бесшумный кварцевый механизм
- Подарочная коробка с ложементом
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем настольные часы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать настольные часы
- 01Где будут стоять
Стол, стена или запястье — от этого зависит и модель, и место под логотип.
- 02Механизм
Кварцевый бесшумный для кабинетов и переговорных, обычный дешевле на тираже.
- 03Материал корпуса
Металл и дерево под гравировку, пластик и стекло под печать.
- 04Что брендируем
Логотип на корпусе, свой циферблат целиком или и то и другое.
Как нанести логотип на настольные часы
- Печать циферблатаСвой макет вместо стандартного циферблата — самая заметная брендировка.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву корпуса — логотип не стирается.
- УФ-печатьПолноцвет по корпусу, стеклу и пластиковым элементам.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- Гравировка на оборотеИменная надпись и дата для наградных экземпляров.
- УпаковкаКоробка с ложементом и вкладыш под бренд.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на часы.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Печать циферблатахит
|от 30 шт.
|по запросу
|бумага, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|максимальная заметность логотипа
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки и награды
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, стекло
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи
|Именная гравировка
|от 10 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|награды и памятные подарки
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Свой циферблатСамая заметная брендировка — макет на весь круг
- ИменныеГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- УпаковкаДля часов нужна коробка с ложементом
Цены на нанесение на настольные часы
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки. Изделие, печать циферблата и упаковку считаем под вашу модель.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|Циферблат
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Нанесение: Циферблат
|Тираж
|Гравировка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Свой циферблатпечатаем под макет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Часы с логотипом
- Часы с нанесением
- Нанесение на часах
- Часы на заказ
- Настольные часы
- Смотреть
все работы100+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают настольные часы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПартнёрам и клиентам с гравировкой.
- Юбилеи компанииПамятные часы с датой.
- Награды сотрудникамПодарок за стаж и по итогам года.
- ОфисыНастенные часы в переговорных и холлах.
- Мерч сотрудникамФирменные часы в корпоративном стиле.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- ОткрытияПодарок к запуску офиса или объекта.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды часов
Настольные, настенные, наручные, песочные часы, метеостанции и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать настольные часы
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С настольными часами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Настольные часы с логотипом оптом
Производим настольные часы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Дерево, металл, акрил, стекло, с календарём, термометром, органайзером, беспроводной зарядкой. Лазерная гравировка, УФ-печать по циферблату. Собственное производство в Екатеринбурге.
Настольные часы стоят на рабочем столе годами и попадают в поле зрения владельца десятки раз в день. Для компании это деловой подарок руководителям и партнёрам, который воспринимается как предмет интерьера кабинета, а не как сувенир.
Функции
Часы с календарём и термометром — рабочий инструмент на столе. С органайзером для ручек и визиток они становятся центром рабочего места, а с беспроводной зарядкой рядом заряжается телефон. Чем больше функций, тем выше шанс, что часы останутся на столе. Первым лицам дарят дерево или металл, на массовые тиражи берут акрил.
Логотип на циферблате
Главная площадка — циферблат, но стрелки и разметка должны оставаться читаемыми, поэтому крупный знак по центру заменяют компактным под цифрой 12. Имя или дату гравируем на основании. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о настольных часах
Настольные часы с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Настольные часы с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Складские модели в каталоге стоят от 290 до 2 919 ₽ без нанесения. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на тираже 30–99 шт. и до 31 ₽ от 1 000 шт., упаковка — 5 ₽/шт. Печать циферблата и УФ-печать считаем под вашу модель и тираж, расчёт бесплатный.
Можно свой циферблат?
Да, свой циферблат — самая заметная брендировка: печатаем полноцветный макет на весь круг. Чтобы стрелки и разметка оставались читаемыми, крупный знак по центру обычно заменяем компактным логотипом под цифрой 12. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Сделаете именную гравировку?
Да, гравируем имя, должность или дату на основании или обороте часов — это удобно для наградных экземпляров. Именная гравировка доступна от 10 штук, срок от 7 дней, к цене гравировки применяется коэффициент 1,5. Список имён присылаете таблицей, макет согласуем до запуска.
Настольные часы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на складские модели занимает от 5 рабочих дней на нашем производстве в Екатеринбурге, именная гравировка и упаковка — от 7 дней. Точный срок зависит от модели, способа нанесения и тиража, его назовём при расчёте. Доставку по России транспортной компанией добавляем отдельно.
Есть ли гарантия на механизм?
Условия гарантии зависят от конкретной модели и поставщика механизма, поэтому их уточнит менеджер при подборе. Для кабинетов и переговорных рекомендуем кварцевый бесшумный механизм. Перед запуском тиража можно согласовать модель и посмотреть визуализацию.
Батарейка входит в комплект?
Комплектация зависит от модели: у одних часов батарейка идёт в комплекте, у других нет. Менеджер уточнит это для выбранной позиции при расчёте. Если нужно, учтём комплектацию в коммерческом предложении, чтобы часы можно было дарить сразу.
Подберёте подарочную упаковку?
Да, для часов нужна коробка с ложементом — подберём её под модель и добавим вкладыш под бренд. Упаковка изготавливается от 30 штук, срок от 7 дней, стоимость упаковки в прайсе — 5 ₽/шт. Макет упаковки согласуем вместе с макетом нанесения.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.