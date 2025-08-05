Настольные часы с логотипом оптом

Производим настольные часы с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Дерево, металл, акрил, стекло, с календарём, термометром, органайзером, беспроводной зарядкой. Лазерная гравировка, УФ-печать по циферблату. Собственное производство в Екатеринбурге.

Настольные часы стоят на рабочем столе годами и попадают в поле зрения владельца десятки раз в день. Для компании это деловой подарок руководителям и партнёрам, который воспринимается как предмет интерьера кабинета, а не как сувенир.

Функции Часы с календарём и термометром — рабочий инструмент на столе. С органайзером для ручек и визиток они становятся центром рабочего места, а с беспроводной зарядкой рядом заряжается телефон. Чем больше функций, тем выше шанс, что часы останутся на столе. Первым лицам дарят дерево или металл, на массовые тиражи берут акрил. Логотип на циферблате Главная площадка — циферблат, но стрелки и разметка должны оставаться читаемыми, поэтому крупный знак по центру заменяют компактным под цифрой 12. Имя или дату гравируем на основании. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.