Настольные маты с логотипом
Большие покрытия на рабочий стол из экокожи и фетра. Организуют место и держат фирменный стиль в кабинете. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Экокожа и фетрпремиальные материалы
- На весь столлоготип в кабинете постоянно
Настольные маты с логотипом на заказ
Делаем настольные маты с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Экокожа и фетрпремиальные материалы
- На весь столлоготип в кабинете постоянно
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем настольные маты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать настольные маты
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на настольный мат
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на настольный мат
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают настольные маты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки руководителямЭлемент интерьера кабинета с фирменным тиснением.
- ПереговорныеМаты в едином стиле на весь стол.
- Мерч сотрудникамОрганизация рабочего места в корпоративных цветах.
- Юбилеи компанииПредставительский подарок партнёрам.
- Бизнес-наборыМат в комплекте с ежедневником и ручкой.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- ОфисыЕдиный фирменный стиль рабочих мест.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать настольные маты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С настольными матами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Настольные маты с логотипом оптом
Производим настольные маты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Размеры от 30×40 до 90×40 см, основа из вспененной резины или ПВХ толщиной 2–4 мм, тканевый верх под сублимацию. Полноцветная печать по всей площади, вырубка по контуру, антискользящее покрытие снизу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Настольный мат занимает всю рабочую зону перед сотрудником и попадает в поле зрения каждый раз, когда он садится за стол. По площади нанесения это самый крупный предмет офисного мерча — в разы больше коврика для мыши, а значит, и логотип читается лучше.
Размеры под задачу
База для массовых тиражей — расширенный коврик 30×40 см. Основной корпоративный формат — 60×30 и 70×30: закрывает зону под клавиатуру и мышь. Маты 80×40 и 90×40 накрывают рабочее место полностью и служат подложкой под ноутбук, документы и аксессуары. Чем больше площадь, тем выше цена, но заметность логотипа растёт непропорционально размеру.
Материал и печать
Стандарт — вспененная резина с тканевым верхом: мягкая, не скользит, хорошо держит сублимационную печать. Для кабинетов руководителей берут ПВХ и экокожу — жёстче и солиднее, под УФ-печать или тиснение. Антискользящее покрытие снизу обязательно, иначе мат ездит по столу и раздражает. Края прошиваем или обрабатываем термически, чтобы не расслаивались.
Что размещают
Для повседневного использования достаточно сдержанного логотипа в углу. Фирменный паттерн по всей площади сильнее работает на узнаваемость. А если добавить функциональную разметку — календарь на год, горячие клавиши, схему процесса, контакты поддержки, — мат становится рабочим инструментом, который не убирают со стола.
Для каких задач
Основной сценарий — мерч сотрудникам на рабочие места. Коврик кладут в welcome pack новичку вместе с кружкой и блокнотом. IT-компании и дизайн-студии берут крупный формат под клавиатуру и графический планшет. В B2B-подарках клиентам это предмет с высокой воспринимаемой ценностью при умеренной себестоимости.
Частые вопросы о настольных матах
Настольные маты с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Настольные маты с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость зависит от размера — от 30×40 до 90×40 см, — материала и способа нанесения. Чем больше площадь, тем выше цена, но и заметность логотипа растёт. Сублимация идёт полноцветом без доплаты за цвета. Расчёт бесплатный и без обязательств, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Настольные маты с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На маты с тканевым верхом печатаем сублимацией полноцветом по всей площади — изображение не стирается. Для кабинетов руководителей берут экокожу и ПВХ под УФ-печать или тиснение. Можно ограничиться логотипом в углу, сделать фирменный паттерн или добавить полезную разметку — календарь, горячие клавиши, контакты.
Настольные маты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Настольные маты с логотипом изготавливаем от 7 дней на своём производстве. Срок зависит от размера, материала, тиража и обработки краёв — прошивки или термической. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию мата — тираж стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да. При сублимации вся площадь печатается полноцветом в фирменных цветах по вашему макету, так что маты в переговорной или на рабочих местах можно сделать в едином корпоративном стиле. Цвет экокожи и фетра подбираем из доступных материалов.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, можем упаковать каждый мат индивидуально — вариант упаковки подберём под размер изделия и задачу. Для представительских подарков руководителям и партнёрам менеджер предложит упаковку, в которой мат удобно вручать.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, мат хорошо работает в бизнес-наборе вместе с ежедневником и ручкой или в welcome pack с кружкой и блокнотом. Подберём остальные предметы в едином стиле под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Макет и визуализация бесплатно. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.