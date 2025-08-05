Настольные маты с логотипом оптом

Производим настольные маты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Размеры от 30×40 до 90×40 см, основа из вспененной резины или ПВХ толщиной 2–4 мм, тканевый верх под сублимацию. Полноцветная печать по всей площади, вырубка по контуру, антискользящее покрытие снизу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Настольный мат занимает всю рабочую зону перед сотрудником и попадает в поле зрения каждый раз, когда он садится за стол. По площади нанесения это самый крупный предмет офисного мерча — в разы больше коврика для мыши, а значит, и логотип читается лучше.

Размеры под задачу База для массовых тиражей — расширенный коврик 30×40 см. Основной корпоративный формат — 60×30 и 70×30: закрывает зону под клавиатуру и мышь. Маты 80×40 и 90×40 накрывают рабочее место полностью и служат подложкой под ноутбук, документы и аксессуары. Чем больше площадь, тем выше цена, но заметность логотипа растёт непропорционально размеру. Материал и печать Стандарт — вспененная резина с тканевым верхом: мягкая, не скользит, хорошо держит сублимационную печать. Для кабинетов руководителей берут ПВХ и экокожу — жёстче и солиднее, под УФ-печать или тиснение. Антискользящее покрытие снизу обязательно, иначе мат ездит по столу и раздражает. Края прошиваем или обрабатываем термически, чтобы не расслаивались. Что размещают Для повседневного использования достаточно сдержанного логотипа в углу. Фирменный паттерн по всей площади сильнее работает на узнаваемость. А если добавить функциональную разметку — календарь на год, горячие клавиши, схему процесса, контакты поддержки, — мат становится рабочим инструментом, который не убирают со стола. Для каких задач Основной сценарий — мерч сотрудникам на рабочие места. Коврик кладут в welcome pack новичку вместе с кружкой и блокнотом. IT-компании и дизайн-студии берут крупный формат под клавиатуру и графический планшет. В B2B-подарках клиентам это предмет с высокой воспринимаемой ценностью при умеренной себестоимости.