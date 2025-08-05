Стикерпаки с логотипом оптом

Печатаем стикерпаки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Лист с несколькими наклейками разной формы, виниловая или бумажная основа, контурная вырубка, матовая или глянцевая ламинация. Собственное производство в Екатеринбурге.

Стикерпак — мерч, который расходится по ноутбукам, телефонам и блокнотам сотрудников и клиентов. Наклейка на ноутбуке попадает в кадр на каждом созвоне и в кофейне. Для IT, стартапов, агентств и брендов с характером это самый дешёвый способ оказаться на личных вещах аудитории.

Что работает в стикерпаке Не только логотип: маскот, фразы из корпоративного сленга, элементы айдентики, шутки, понятные своим. Наклейку с одним логотипом клеят реже, чем с персонажем или фразой. Пять-восемь наклеек разной формы на листе — оптимум: есть выбор, но лист не перегружен. Контурная вырубка по форме каждой наклейки. Материал Для ноутбуков и телефонов берут винил: не боится трения и влаги, служит годами. Бумага дешевле, она подходит для блокнотов и внутреннего использования. Матовая ламинация не бликует и выглядит современнее глянца. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.