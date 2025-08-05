Стикерпаки на заказ
Наборы наклеек на одном листе: серия персонажей, фраз и элементов айдентики. Мерч, который клеят на ноутбуки. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 наборовминимальный тираж
- Срок от 3 днейпечать и высечка у нас
- Серия на листедо 20 стикеров в наборе
- Высечкакаждый стикер отделяется
Стикерпаки — форматы и варианты
Листы A6, A5 и A4 с высечкой по контуру каждого стикера, винил и бумага.
- Стикерпак A5 арт. PG-SP-A5хит продаж До 15 стикеров на листе, высечка по контуру Полноцветная печать, кисс-катт по запросуцена зависит от тиража
- Компактный A6 арт. PG-SP-A6для раздачи 5–8 стикеров, помещается в карман Печать и высечка по контуру по запросуцена зависит от тиража
- Большой A4 арт. PG-SP-A4для мерча До 20 стикеров, продаётся как товар Полноцвет, ламинация, кисс-катт по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Форматы листа, количество стикеров, материалы и виды ламинации.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём материал, формат и отделку.
- Кисс-катт: прорезается только верхний слой
- Виниловая основа не рвётся при отклеивании
- Матовая или глянцевая ламинация
- Разработка серии стикеров под вашу айдентику
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем стикерпаки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать стикерпаки
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Материал
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для стикерпаков
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на стикерпаки
Цена зависит от формата, материала, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
- Смотреть
все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают стикерпаки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- IT-компанииМерч для сотрудников и на конференции.
- СообществаАйдентика, которую участники носят на ноутбуках.
- ФестивалиРаздатка с высокой вовлечённостью.
- Мерч-шопыПозиция магазина с хорошей маржой.
- ОбразованиеСтикеры для студентов и школьников.
- КонференцииНабор в комплекте участника.
- Игры и медиаПерсонажи проекта в виде стикеров.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать стикерпаки
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Стикерпаки с логотипом оптом
Печатаем стикерпаки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Лист с несколькими наклейками разной формы, виниловая или бумажная основа, контурная вырубка, матовая или глянцевая ламинация. Собственное производство в Екатеринбурге.
Стикерпак — мерч, который расходится по ноутбукам, телефонам и блокнотам сотрудников и клиентов. Наклейка на ноутбуке попадает в кадр на каждом созвоне и в кофейне. Для IT, стартапов, агентств и брендов с характером это самый дешёвый способ оказаться на личных вещах аудитории.
Что работает в стикерпаке
Не только логотип: маскот, фразы из корпоративного сленга, элементы айдентики, шутки, понятные своим. Наклейку с одним логотипом клеят реже, чем с персонажем или фразой. Пять-восемь наклеек разной формы на листе — оптимум: есть выбор, но лист не перегружен. Контурная вырубка по форме каждой наклейки.
Материал
Для ноутбуков и телефонов берут винил: не боится трения и влаги, служит годами. Бумага дешевле, она подходит для блокнотов и внутреннего использования. Матовая ламинация не бликует и выглядит современнее глянца. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о стикерпаках
Стикерпаки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Стикерпаки с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата листа, количества и формы наклеек, материала, ламинации и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Отделка считается отдельно от печати, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. На больших тиражах цена за набор заметно ниже.
Стикерпаки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Стикерпаки изготавливаем от 3 дней — печать и высечка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Под конференцию или фестиваль с датой закладывайте время на согласование набора. Точный срок назовём при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, раскладку листа и контуры высечки согласуем до запуска. Поможем собрать серию: маскот, фразы из корпоративного сленга, элементы айдентики — оптимально 5–8 наклеек разной формы на листе. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какой материал выбрать?
Для ноутбуков и телефонов берите винил: не боится трения и влаги и служит годами. Бумага дешевле, она подходит для блокнотов и внутреннего использования. Матовая ламинация не бликует и выглядит современнее глянца.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет офсет по Пантону делаем от 1 000 штук, срок от 7 дней. На цифровой печати цвет передаётся полноцветом, и менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком. Способ подберём под материал и тираж.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Ламинацию делаем матовую или глянцевую — она защищает стикеры от истирания и влаги. Возможность фольги и УФ-лака зависит от материала и макета, это уточнит менеджер. Отделка считается отдельно и добавляет к сроку.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости, если макет и контуры готовы. Стандартный срок с высечкой — от 3 дней. Присылайте макет сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.
Стикерпаки с логотипом — наборы брендированных наклеек, которые можно использовать в корпоративном мерче, рекламных проектах, промоакциях и подарочных наборах. Стикеры помогают сделать бренд заметнее и позволяют создавать собственную визуальную коллекцию, связанную с компанией, продуктом или конкретным мероприятием. AEPRINT изготавливает стикерпаки по индивидуальному дизайну.
Стикерпаки с логотипом на заказ
Фирменный стикерпак может состоять из нескольких наклеек, объединённых общей тематикой и визуальным стилем. В набор можно включить логотип компании, фирменные элементы, иллюстрации, надписи, персонажей, фотографии или другую графику.
Стикеры можно разработать специально под бренд или конкретную рекламную кампанию. Такой формат позволяет создать не просто набор наклеек, а самостоятельный элемент фирменного мерча.
Корпоративные стикерпаки
Брендированные стикерпаки подходят для сотрудников, клиентов, партнёров и участников мероприятий. Их можно использовать как самостоятельный сувенир или дополнение к корпоративному подарку.
Набор наклеек можно включить в welcome-пак для новых сотрудников, подарочный комплект или промонабор. Общая стилистика стикеров помогает связать их с другими элементами корпоративного мерча.
Стикеры для бренда и рекламных кампаний
Стикерпаки подходят для продвижения компании, продукта или отдельного мероприятия. Наклейки можно раздавать на выставках, презентациях, фестивалях, конференциях и других событиях.
Компактный формат позволяет использовать стикеры на ноутбуках, телефонах, блокнотах, упаковке и других подходящих поверхностях. Благодаря этому фирменная графика может продолжать работать на узнаваемость бренда уже после завершения мероприятия.
Дизайн стикерпаков
AEPRINT предлагает разработку индивидуального дизайна стикерпаков. Можно выбрать общую стилистику и тематику набора, а затем адаптировать отдельные наклейки под единую визуальную концепцию.
Для разных проектов можно использовать различные направления оформления: иллюстрации, абстрактную графику, животных, цитаты, фирменные символы и другие элементы. В набор также можно добавить персонализированную графику, логотип или фотографии.
Печать стикерпаков на заказ
Стикеры изготавливаются из материалов, рассчитанных на регулярное использование. AEPRINT использует технологии печати, которые позволяют получать чёткие изображения и насыщенные цвета.
При подготовке заказа дизайн адаптируется под выбранный формат стикеров и общую композицию набора. Это позволяет сохранить единый внешний вид всех наклеек и сделать стикерпак цельным продуктом.
Стикерпаки для мероприятий и подарков
Фирменные стикерпаки подходят для выставок, конференций, презентаций, корпоративных мероприятий и промоакций. Их можно вручать посетителям и участникам в качестве небольшого сувенира.
Стикерпак также можно включить в корпоративный подарочный набор. Его можно дополнить другими элементами мерча, сохранив общую фирменную стилистику компании.
Изготовление стикерпаков с логотипом
Срок изготовления стикерпаков на странице AEPRINT указан от 2 дней. Доступен бесплатный дизайн, а также заявлена 100% гарантия качества. Расчёт стоимости выполняется с учётом тиража и задачи проекта.
AEPRINT помогает разработать индивидуальный дизайн и подобрать вариант стикерпака под корпоративный или рекламный проект. Конкретный формат, состав набора и характеристики наклеек определяются с учётом актуального ассортимента и требований к макету.
Стикерпаки можно заказать для корпоративного мерча, рекламной кампании, мероприятия или подарочного набора. Конкретный состав и дизайн подбираются под тираж, задачу и фирменный стиль компании.