Пакеты оптом с логотипом

Пакеты-майки с логотипом — практичная упаковка для магазинов, торговых сетей, кафе, ресторанов, служб доставки, аптек и других компаний. Фирменная печать позволяет использовать пакет не только для переноски товаров, но и как дополнительный носитель бренда. AEPRINT изготавливает пакеты-майки с логотипом оптом и помогает подобрать размер, цветность печати и параметры продукции под задачу бизнеса.

Пакеты-майки с логотипом

Пакет-майка с логотипом подходит для ежедневной упаковки товаров и заказов. На поверхность можно нанести логотип компании, название бренда, рекламную информацию или другую графику.

Пакеты используются в торговле, доставке, сфере услуг и других направлениях бизнеса. Формат, размер, цвет материала и параметры печати подбираются с учётом назначения продукции и необходимого тиража.

Пакеты-майки оптом

Пакеты-майки заказывают крупными тиражами для регулярной упаковки товаров. Оптовое производство позволяет обеспечить компанию необходимым количеством упаковки для магазинов, торговых точек, служб доставки и других объектов.

На странице AEPRINT представлен прайс для тиражей от 5 000 до 50 000 штук. Для заказов свыше 50 000 штук стоимость рассчитывается индивидуально.

Пакеты-майки для магазинов

Брендированные пакеты подходят для продуктовых магазинов, магазинов одежды, бытовых товаров, электроники и других торговых точек.

Пакет можно оформить в соответствии с фирменным стилем магазина, разместив логотип и другую графику на поверхности. Для торговых сетей можно заказать единый тираж для нескольких магазинов и филиалов.

Пакеты-майки для доставки

Пакеты-майки используются службами доставки, ресторанами, кафе и другими компаниями, которые передают товары или заказы покупателям.

Фирменная упаковка помогает сохранить единый визуальный стиль при выдаче или доставке заказа. На пакет можно нанести логотип, название компании, контактную информацию или другую графику.

Пакеты-майки для кафе и ресторанов

Брендированные пакеты подходят для заведений общественного питания, которым требуется упаковка для заказов навынос и доставки.

Оформление можно выполнить в фирменных цветах заведения или использовать лаконичный логотип. Для сети кафе или ресторанов можно заказать единый дизайн упаковки для разных точек.

Пакеты-майки для аптек

Пакеты-майки подходят для аптек и других организаций, которым необходима недорогая упаковка для выдачи товаров покупателям.

На пакет можно нанести логотип аптеки или сети, фирменную графику и другую информацию в соответствии с утверждённым макетом.

Пакеты-майки с печатью

AEPRINT предлагает печать на пакетах-майках с различной цветностью. В актуальном прайсе представлены варианты нанесения в 1, 2, 3 и 4 цвета. CMYK для отдельных тиражей рассчитывается по запросу.

Количество цветов влияет на стоимость изготовления. Например, для тиража 10 000 штук на странице указана стоимость от 2,10 ₽ за пакет при печати в один цвет и от 2,77 ₽ при печати в четыре цвета.

Перед производством макет адаптируется под выбранный размер пакета и параметры печати.

Размеры пакетов-майок

Базовый прайс на странице AEPRINT рассчитан для пакета размером 28/14×50 см. Также представлен вариант белого пакета этого размера с отдельной сеткой стоимости.

Другие размеры рассчитываются в зависимости от параметров заказа. При выборе учитываются габариты и вес продукции, которую необходимо упаковывать.

Пакеты-майки 15 и 18 мкм

Для пакетов-майок доступны варианты толщины плёнки 15 и 18 мкм. Толщина подбирается с учётом предполагаемой нагрузки и назначения упаковки.

Для более тяжёлых товаров и доставки на странице рекомендуется рассматривать вариант толщиной 18 мкм.

Пакеты-майки с фирменным дизайном

Макет пакета можно разработать на основе фирменного стиля компании или подготовить специально под конкретную рекламную кампанию.

На пакете можно разместить логотип, название бренда, рекламный слоган, графику и другие элементы. При необходимости можно подготовить несколько вариантов оформления для разных торговых точек или проектов.

Пакеты-майки для рекламы

Пакет с логотипом сопровождает товар после покупки и позволяет бренду оставаться заметным за пределами торговой точки. Фирменная упаковка может использоваться как дополнительный элемент визуальной коммуникации компании.

Для рекламных кампаний можно использовать яркий дизайн, корпоративные цвета или тематическое оформление. При этом макет подготавливается с учётом технологических требований к печати на пакетах.

Пакеты-майки для торговых сетей

Торговые сети и компании с несколькими филиалами могут заказать единый тираж брендированных пакетов для разных торговых точек.

При необходимости один общий тираж можно разделить между несколькими вариантами макета. Печать и формы для каждой версии рассчитываются отдельно.

Изготовление пакетов-майок с логотипом

AEPRINT изготавливает пакеты-майки с логотипом оптом и помогает подобрать параметры продукции под необходимый тираж и задачу. На странице представлены варианты стоимости для тиражей от 5 000 штук, а заказы от 50 000 штук рассчитываются индивидуально.

Срок изготовления на странице AEPRINT указан от 24 часов. Также доступны бесплатный дизайн, бесплатная доставка от 30 000 ₽ и заявлена 100% гарантия качества.

Пакеты-майки с логотипом можно заказать для магазинов, торговых сетей, кафе, ресторанов, аптек, служб доставки, производственных компаний и других организаций. Конкретные параметры подбираются с учётом размера, толщины плёнки, цветности печати, тиража и бюджета проекта.