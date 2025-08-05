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Флаги-виндеры на заказ

Флаги на поворотном креплении: полотно разворачивается по ветру и всегда показывает макет лицом к зрителю. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 1 штукиминимальный заказ
  • Срок от 5 днейпечать и сборка у нас
  • Поворотный узелполотно само встаёт по ветру
  • Для улицыветреные открытые площадки
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Флаги-виндеры на заказ — AEPRINT
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Флаги-виндеры — форматы и варианты

Виндеры на мобильном основании и стационарные на мачте, высотой 3–6 метров.

  • Виндер 3 м мобильный с логотипом
    Виндер 3 м мобильный арт. FL-VN-03хит продаж Поворотное крепление, переносное основание Сублимация, основание в комплекте Полиэфир3 мМобильный по запросуцена зависит от размера
  • Виндер 5 м с логотипом
    Виндер 5 м арт. FL-VN-05высокий Виден с большого расстояния Печать полотна, усиленная мачта Полиэфир5 мВысокий по запросуцена зависит от размера
  • Стационарный с логотипом
    Стационарный арт. FL-VN-STпостоянный Монтаж на фундамент или в грунт Полотно с усиленным креплением Полиэфир6 мСтационар по запросуцена зависит от размера
  • Ещё варианты

    Высоты, типы оснований, мачты и сменные полотна.

    Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, ткань и крепление.
    • Поворотный узел разворачивает полотно по ветру
    • Мобильное и стационарное основание
    • Сменное полотно без замены мачты
    • Флажная сетка для сильного ветра
    Показать все форматы
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем флаги-виндеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать флаги-виндеры

  • 01Где будет использоваться

    В помещении или на улице — от этого зависят ткань, плотность и обработка края.

  • 02Размер

    Стандартные 90×135 и 100×150 см или свой размер под флагшток и площадку.

  • 03Ткань

    Полиэфир для большинства задач, флажная сетка для ветра, атлас для церемоний.

  • 04Крепление

    Карман под древко, люверсы, карабины или готовый флагшток в комплекте.

Печать и отделка для виндеров

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какую печать выбрать

Сравнили ткани и способы печати.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Полиэфир 110 гхитот 10 шт.по запросуулица и залполноцветот 3 днейуниверсальный вариант
Флажная сеткаот 10 шт.по запросуветреные местаполноцветот 3 днейпропускает ветер, дольше служит
Атласот 10 шт.по запросупомещениеполноцветот 5 днейцеремонии и наградные флаги
Двусторонняяот 10 шт.по запросуулица и залполноцветот 5 днейкогда флаг виден с двух сторон
Габардинот 10 шт.по запросуулицаполноцветот 3 днейплотная ткань для больших размеров
Бумагаот 100 шт.по запросупомещениеполноцветот 3 днейразовые мероприятия и раздача
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • ВетерНа открытых площадках лучше флажная сетка
  • КреплениеУточните тип флагштока до раскроя

Цены на флаги-виндеры

Цена зависит от размера, ткани и количества. Пришлём расчёт в день обращения.

Прайс-лист PDF
«Полиэфир» считаем под ваш тираж

Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.

Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза изделие, крепление считается отдельно
  • Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
  • Образецсогласуем до запуска тиража
  • Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Нужен точный расчёт под ваш заказ?Пришлите макет, размер и количество — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают флаги-виндеры

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • АЗС и придорожный сервисЗаметность с трассы на скорости.
  • Дилерские центрыОформление площадки с техникой.
  • СтройплощадкиОбозначение объекта застройщика.
  • Склады и базыНавигация по территории.

  • ПарковкиУказатели зон и въездов.
  • Промышленные площадкиФлаги компании на территории.
  • СобытияРазметка больших открытых площадок.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды флагов и флагштоков

Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.

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Как заказать флаги-виндеры

Шесть шагов от макета до отгрузки заказа.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С виндерами часто заказывают

Соберём весь заказ вместе и отгрузим одной поставкой.

Флаги-виндеры с логотипом оптом

Виндеры с логотипом оптом делаем от 10 штук, срок от 5 дней. Флаг в форме паруса или капли на гибком стеклопластиковом штоке высотой 2,5–5 метров. Сублимационная печать по флажной сетке — полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета. Основание под улицу или помещение подбираем отдельно. Собственное производство в Екатеринбурге.

Виндер решает главную проблему обычного флага: он держит форму даже в безветренную погоду. Полотно натянуто на изогнутый шток, поэтому логотип читается всегда — на выставке в зале, на улице в штиль, на фото и видео с мероприятия.

Формы и размеры

Классика для уличных акций и спортивных событий — парус, вытянутая треугольная форма. Капля скруглённая, выглядит мягче и чаще стоит в помещениях и шоурумах. Прямоугольный виндер даёт максимум площади под макет. Высота от 2,5 до 5 метров: для помещения и стенда хватает до 3 м, для улицы и открытых площадок берут от 4 м, чтобы быть заметным издалека.

Основание под задачу

В помещении ставят крестовину: быстро собирается, стоит на ровном полу. Для улицы берут утяжелитель с водой или песком — наполняется на месте, поэтому конструкцию удобно возить пустой. На газон и землю самый устойчивый вариант — грунтовый штырь. Выбор основания важнее выбора формы: неподходящее опрокидывается при первом порыве ветра.

Печать и ткань

Флажная сетка пропускает ветер, за счёт чего полотно меньше парусит и дольше служит. Сублимация проникает в волокно: изображение не выцветает на солнце и не смывается дождём. Печать возможна с двух сторон — зеркально или с разными макетами через блокирующий слой. Полотно снимается и стирается, шток и основание используются годами.

Хранение и перевозка

Конструкция разбирается и укладывается в чехол длиной около метра — помещается в багажник легкового автомобиля. Для компаний, которые ездят по выставкам, это основной аргумент: один комплект работает весь сезон, полотна меняются под конкретное мероприятие.

Частые вопросы о флагах-виндерах

Флаги-виндеры с логотипом: какой минимальный тираж?

От 1 штуки на большие флаги и конструкции, от 100 штук на маленькие флажки.

Сколько стоит флаг?

Цена зависит от высоты, формы, основания и количества конструкций: шток, полотно и основание считаются отдельно. С ростом тиража цена за виндер снижается. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

За сколько изготовите?

Виндеры изготавливаем от 5 дней — печать полотна и сборка у нас, на собственном производстве в Екатеринбурге. Срок зависит от количества конструкций и выбранного основания. Точную дату назовём после согласования макета.

Печать видна с обеих сторон?

Да. Сублимация по флажной сетке даёт полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета, на обороте изображение зеркальное. Можно сделать и разные макеты с каждой стороны через блокирующий слой.

Какую ткань выбрать для улицы?

Для улицы основной материал — флажная сетка: пропускает ветер, меньше парусит и дольше служит. Сублимация проникает в волокно, поэтому изображение не выцветает на солнце и не смывается дождём. Полотно снимается и стирается, а шток и основание служат годами.

Сделаете нестандартный размер?

Высота конструкции — от 2,5 до 5 м, формы — парус, капля и прямоугольник. Для помещения хватает до 3 м, для улицы берут от 4 м. Нестандартный размер полотна обсудим под задачу — уточнит менеджер.

Подойдёт ли к нашему флагштоку?

Виндер стоит на собственном стеклопластиковом штоке с поворотным узлом, отдельный флагшток не нужен. Основание подбираем под место: крестовина в помещении, водоналивная база на улице, грунтовый штырь на газоне.

Есть срочное изготовление?

Минимальный срок — от 5 дней. Возможность ускорить конкретный заказ зависит от загрузки производства — уточнит менеджер. Под выставку или сезон лучше заказывать заранее: один комплект работает весь сезон, а полотна можно менять.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Конструкция в чехле около метра, отправляем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз в Екатеринбурге.

Флаг-виндер — мобильная конструкция с изогнутым полотном, которую можно установить на мероприятии, у входа в объект, возле стенда или на открытой площадке. В отличие от обычного флага, полотно закреплено на изогнутом флагштоке и сохраняет характерную форму «Парус». Для виндера можно подобрать основание под место установки: квадратную опору для твёрдой поверхности или вариант с остриём для грунта.

Как устроен флаг-виндер

Конструкция состоит из полотна, разборного флагштока, крепёжного шнура и основания. Флагшток собирается без сложного монтажа, поэтому виндер можно перевозить между площадками и устанавливать там, где он нужен в данный момент.

Основание выбирают по поверхности. Для помещения, асфальта, плитки и других твёрдых площадок подходит основание-подставка. Если виндер устанавливается на грунт, используется основание с остриём. Такой вариант удобен для спортивных мероприятий, открытых презентаций, выставок и других событий на улице.

Флаг «Парус» для мероприятий

Форма «Парус» рассчитана на вертикальное размещение крупного изображения на изогнутом полотне. Такой формат можно использовать возле входа, вдоль маршрута посетителей, рядом со стендом или в зоне проведения мероприятия.

Виндеры подходят для выставок, конференций, спортивных соревнований, презентаций, корпоративных мероприятий и рекламных акций. Несколько конструкций можно разместить последовательно, обозначив ими входную группу, площадку или отдельную зону события.

Что печатают на виндере

Основная площадь полотна предназначена для фирменной графики. Здесь можно разместить логотип, название компании, изображение продукта, графику мероприятия или другой макет, подготовленный под форму полотна.

При разработке дизайна важно учитывать изогнутую геометрию конструкции. Основные элементы лучше располагать в зоне, где они остаются читаемыми при просмотре с разных направлений. Для серии виндеров можно использовать единую композицию или сделать несколько полотен с разными сообщениями в рамках одного визуального стиля.

Виндеры для улицы и помещений

В помещении виндер можно использовать как элемент оформления выставочного стенда, конференц-зала, фотозоны или зоны регистрации. На открытой площадке конструкция подходит для обозначения территории мероприятия, входной группы, спортивной зоны или места проведения промоакции.

Для улицы особенно важно заранее определить способ установки. Если поверхность твёрдая, конструкция комплектуется подходящим основанием-подставкой. При установке в грунт используется другой тип основания. Поэтому место размещения лучше определить ещё до подготовки заказа.

Флаг-виндер как мобильная рекламная конструкция

Разборный флагшток позволяет перевозить виндер и использовать его на разных площадках. Это удобно для компаний, которые участвуют в серии выставок, проводят выездные мероприятия или используют одну конструкцию в нескольких точках.

Для регулярных мероприятий можно заказать несколько одинаковых виндеров с единым оформлением. Другой вариант — оставить конструкцию универсальной, а полотна менять под конкретную выставку, спортивное событие или рекламную кампанию.

Изготовление виндеров в AEPRINT

AEPRINT выполняет производство и брендирование рекламных конструкций на собственном производстве в Екатеринбурге. Собственный парк оборудования для нанесения и штатные дизайнеры позволяют вести подготовку макета и производство внутри компании.

Срок изготовления виндеров на странице указан от 3 дней. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽; для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, с полным пакетом закрывающих документов, с НДС и без.

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