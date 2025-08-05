Флаги-виндеры с логотипом оптом

Виндеры с логотипом оптом делаем от 10 штук, срок от 5 дней. Флаг в форме паруса или капли на гибком стеклопластиковом штоке высотой 2,5–5 метров. Сублимационная печать по флажной сетке — полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета. Основание под улицу или помещение подбираем отдельно. Собственное производство в Екатеринбурге.

Виндер решает главную проблему обычного флага: он держит форму даже в безветренную погоду. Полотно натянуто на изогнутый шток, поэтому логотип читается всегда — на выставке в зале, на улице в штиль, на фото и видео с мероприятия.

Формы и размеры Классика для уличных акций и спортивных событий — парус, вытянутая треугольная форма. Капля скруглённая, выглядит мягче и чаще стоит в помещениях и шоурумах. Прямоугольный виндер даёт максимум площади под макет. Высота от 2,5 до 5 метров: для помещения и стенда хватает до 3 м, для улицы и открытых площадок берут от 4 м, чтобы быть заметным издалека. Основание под задачу В помещении ставят крестовину: быстро собирается, стоит на ровном полу. Для улицы берут утяжелитель с водой или песком — наполняется на месте, поэтому конструкцию удобно возить пустой. На газон и землю самый устойчивый вариант — грунтовый штырь. Выбор основания важнее выбора формы: неподходящее опрокидывается при первом порыве ветра. Печать и ткань Флажная сетка пропускает ветер, за счёт чего полотно меньше парусит и дольше служит. Сублимация проникает в волокно: изображение не выцветает на солнце и не смывается дождём. Печать возможна с двух сторон — зеркально или с разными макетами через блокирующий слой. Полотно снимается и стирается, шток и основание используются годами. Хранение и перевозка Конструкция разбирается и укладывается в чехол длиной около метра — помещается в багажник легкового автомобиля. Для компаний, которые ездят по выставкам, это основной аргумент: один комплект работает весь сезон, полотна меняются под конкретное мероприятие.