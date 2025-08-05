Флаги-виндеры на заказ
Флаги на поворотном креплении: полотно разворачивается по ветру и всегда показывает макет лицом к зрителю. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 1 штукиминимальный заказ
- Срок от 5 днейпечать и сборка у нас
- Поворотный узелполотно само встаёт по ветру
- Для улицыветреные открытые площадки
Флаги-виндеры — форматы и варианты
Виндеры на мобильном основании и стационарные на мачте, высотой 3–6 метров.
- Виндер 3 м мобильный арт. FL-VN-03хит продаж Поворотное крепление, переносное основание Сублимация, основание в комплекте по запросуцена зависит от размера
- Виндер 5 м арт. FL-VN-05высокий Виден с большого расстояния Печать полотна, усиленная мачта по запросуцена зависит от размера
- Стационарный арт. FL-VN-STпостоянный Монтаж на фундамент или в грунт Полотно с усиленным креплением по запросуцена зависит от размера
- Ещё варианты
Высоты, типы оснований, мачты и сменные полотна.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и количество — подберём размер, ткань и крепление.
- Поворотный узел разворачивает полотно по ветру
- Мобильное и стационарное основание
- Сменное полотно без замены мачты
- Флажная сетка для сильного ветра
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флаги-виндеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флаги-виндеры
- 01Где будет использоваться
В помещении или на улице — от этого зависят ткань, плотность и обработка края.
- 02Размер
Стандартные 90×135 и 100×150 см или свой размер под флагшток и площадку.
- 03Ткань
Полиэфир для большинства задач, флажная сетка для ветра, атлас для церемоний.
- 04Крепление
Карман под древко, люверсы, карабины или готовый флагшток в комплекте.
Печать и отделка для виндеров
- Сублимационная печатьКраска проникает в волокно — рисунок виден с двух сторон и не трескается.
- Двусторонняя печатьДва слоя ткани с блокатором: с обеих сторон правильное изображение.
- Обработка краяПодгибка с двойной строчкой или оверлок против распускания.
- Люверсы и карабиныМеталлические кольца и крепление к тросу флагштока.
- Карман под древкоПроклеенный карман под флагшток или ручное древко.
- Бахрома и кистиОтделка для церемониальных и наградных флагов.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили ткани и способы печати.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Полиэфир 110 гхит
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 3 дней
|универсальный вариант
|Флажная сетка
|от 10 шт.
|по запросу
|ветреные места
|полноцвет
|от 3 дней
|пропускает ветер, дольше служит
|Атлас
|от 10 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 5 дней
|церемонии и наградные флаги
|Двусторонняя
|от 10 шт.
|по запросу
|улица и зал
|полноцвет
|от 5 дней
|когда флаг виден с двух сторон
|Габардин
|от 10 шт.
|по запросу
|улица
|полноцвет
|от 3 дней
|плотная ткань для больших размеров
|Бумага
|от 100 шт.
|по запросу
|помещение
|полноцвет
|от 3 дней
|разовые мероприятия и раздача
- ОбразецСогласуем до запуска тиража
- ВетерНа открытых площадках лучше флажная сетка
- КреплениеУточните тип флагштока до раскроя
Цены на флаги-виндеры
Цена зависит от размера, ткани и количества. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза изделие, крепление считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Образецсогласуем до запуска тиража
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Флаги с логотипом
- Флаги на заказ
- Печать на флагах
- Флаг-парус
- Флаг-виндер
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флаги-виндеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- АЗС и придорожный сервисЗаметность с трассы на скорости.
- Дилерские центрыОформление площадки с техникой.
- СтройплощадкиОбозначение объекта застройщика.
- Склады и базыНавигация по территории.
- ПарковкиУказатели зон и въездов.
- Промышленные площадкиФлаги компании на территории.
- СобытияРазметка больших открытых площадок.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флагов и флагштоков
Флаги, флажки, паруса, виндеры, флагштоки и подставки — 8 видов в разделе.
Как заказать флаги-виндеры
Шесть шагов от макета до отгрузки заказа.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С виндерами часто заказывают
Соберём весь заказ вместе и отгрузим одной поставкой.
Флаги-виндеры с логотипом оптом
Виндеры с логотипом оптом делаем от 10 штук, срок от 5 дней. Флаг в форме паруса или капли на гибком стеклопластиковом штоке высотой 2,5–5 метров. Сублимационная печать по флажной сетке — полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета. Основание под улицу или помещение подбираем отдельно. Собственное производство в Екатеринбурге.
Виндер решает главную проблему обычного флага: он держит форму даже в безветренную погоду. Полотно натянуто на изогнутый шток, поэтому логотип читается всегда — на выставке в зале, на улице в штиль, на фото и видео с мероприятия.
Формы и размеры
Классика для уличных акций и спортивных событий — парус, вытянутая треугольная форма. Капля скруглённая, выглядит мягче и чаще стоит в помещениях и шоурумах. Прямоугольный виндер даёт максимум площади под макет. Высота от 2,5 до 5 метров: для помещения и стенда хватает до 3 м, для улицы и открытых площадок берут от 4 м, чтобы быть заметным издалека.
Основание под задачу
В помещении ставят крестовину: быстро собирается, стоит на ровном полу. Для улицы берут утяжелитель с водой или песком — наполняется на месте, поэтому конструкцию удобно возить пустой. На газон и землю самый устойчивый вариант — грунтовый штырь. Выбор основания важнее выбора формы: неподходящее опрокидывается при первом порыве ветра.
Печать и ткань
Флажная сетка пропускает ветер, за счёт чего полотно меньше парусит и дольше служит. Сублимация проникает в волокно: изображение не выцветает на солнце и не смывается дождём. Печать возможна с двух сторон — зеркально или с разными макетами через блокирующий слой. Полотно снимается и стирается, шток и основание используются годами.
Хранение и перевозка
Конструкция разбирается и укладывается в чехол длиной около метра — помещается в багажник легкового автомобиля. Для компаний, которые ездят по выставкам, это основной аргумент: один комплект работает весь сезон, полотна меняются под конкретное мероприятие.
Частые вопросы о флагах-виндерах
Флаги-виндеры с логотипом: какой минимальный тираж?
От 1 штуки на большие флаги и конструкции, от 100 штук на маленькие флажки.
Сколько стоит флаг?
Цена зависит от высоты, формы, основания и количества конструкций: шток, полотно и основание считаются отдельно. С ростом тиража цена за виндер снижается. Пришлём расчёт в день обращения, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
За сколько изготовите?
Виндеры изготавливаем от 5 дней — печать полотна и сборка у нас, на собственном производстве в Екатеринбурге. Срок зависит от количества конструкций и выбранного основания. Точную дату назовём после согласования макета.
Печать видна с обеих сторон?
Да. Сублимация по флажной сетке даёт полноцвет с двух сторон без доплаты за цвета, на обороте изображение зеркальное. Можно сделать и разные макеты с каждой стороны через блокирующий слой.
Какую ткань выбрать для улицы?
Для улицы основной материал — флажная сетка: пропускает ветер, меньше парусит и дольше служит. Сублимация проникает в волокно, поэтому изображение не выцветает на солнце и не смывается дождём. Полотно снимается и стирается, а шток и основание служат годами.
Сделаете нестандартный размер?
Высота конструкции — от 2,5 до 5 м, формы — парус, капля и прямоугольник. Для помещения хватает до 3 м, для улицы берут от 4 м. Нестандартный размер полотна обсудим под задачу — уточнит менеджер.
Подойдёт ли к нашему флагштоку?
Виндер стоит на собственном стеклопластиковом штоке с поворотным узлом, отдельный флагшток не нужен. Основание подбираем под место: крестовина в помещении, водоналивная база на улице, грунтовый штырь на газоне.
Есть срочное изготовление?
Минимальный срок — от 5 дней. Возможность ускорить конкретный заказ зависит от загрузки производства — уточнит менеджер. Под выставку или сезон лучше заказывать заранее: один комплект работает весь сезон, а полотна можно менять.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Конструкция в чехле около метра, отправляем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз в Екатеринбурге.
Флаг-виндер — мобильная конструкция с изогнутым полотном, которую можно установить на мероприятии, у входа в объект, возле стенда или на открытой площадке. В отличие от обычного флага, полотно закреплено на изогнутом флагштоке и сохраняет характерную форму «Парус». Для виндера можно подобрать основание под место установки: квадратную опору для твёрдой поверхности или вариант с остриём для грунта.
Как устроен флаг-виндер
Конструкция состоит из полотна, разборного флагштока, крепёжного шнура и основания. Флагшток собирается без сложного монтажа, поэтому виндер можно перевозить между площадками и устанавливать там, где он нужен в данный момент.
Основание выбирают по поверхности. Для помещения, асфальта, плитки и других твёрдых площадок подходит основание-подставка. Если виндер устанавливается на грунт, используется основание с остриём. Такой вариант удобен для спортивных мероприятий, открытых презентаций, выставок и других событий на улице.
Флаг «Парус» для мероприятий
Форма «Парус» рассчитана на вертикальное размещение крупного изображения на изогнутом полотне. Такой формат можно использовать возле входа, вдоль маршрута посетителей, рядом со стендом или в зоне проведения мероприятия.
Виндеры подходят для выставок, конференций, спортивных соревнований, презентаций, корпоративных мероприятий и рекламных акций. Несколько конструкций можно разместить последовательно, обозначив ими входную группу, площадку или отдельную зону события.
Что печатают на виндере
Основная площадь полотна предназначена для фирменной графики. Здесь можно разместить логотип, название компании, изображение продукта, графику мероприятия или другой макет, подготовленный под форму полотна.
При разработке дизайна важно учитывать изогнутую геометрию конструкции. Основные элементы лучше располагать в зоне, где они остаются читаемыми при просмотре с разных направлений. Для серии виндеров можно использовать единую композицию или сделать несколько полотен с разными сообщениями в рамках одного визуального стиля.
Виндеры для улицы и помещений
В помещении виндер можно использовать как элемент оформления выставочного стенда, конференц-зала, фотозоны или зоны регистрации. На открытой площадке конструкция подходит для обозначения территории мероприятия, входной группы, спортивной зоны или места проведения промоакции.
Для улицы особенно важно заранее определить способ установки. Если поверхность твёрдая, конструкция комплектуется подходящим основанием-подставкой. При установке в грунт используется другой тип основания. Поэтому место размещения лучше определить ещё до подготовки заказа.
Флаг-виндер как мобильная рекламная конструкция
Разборный флагшток позволяет перевозить виндер и использовать его на разных площадках. Это удобно для компаний, которые участвуют в серии выставок, проводят выездные мероприятия или используют одну конструкцию в нескольких точках.
Для регулярных мероприятий можно заказать несколько одинаковых виндеров с единым оформлением. Другой вариант — оставить конструкцию универсальной, а полотна менять под конкретную выставку, спортивное событие или рекламную кампанию.
Изготовление виндеров в AEPRINT
AEPRINT выполняет производство и брендирование рекламных конструкций на собственном производстве в Екатеринбурге. Собственный парк оборудования для нанесения и штатные дизайнеры позволяют вести подготовку макета и производство внутри компании.
Срок изготовления виндеров на странице указан от 3 дней. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽; для отдельных позиций действуют условия по минимальному тиражу. Работа с юридическими лицами ведётся по договору, с полным пакетом закрывающих документов, с НДС и без.