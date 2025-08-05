Лазерная гравировка — это идеальный вариант если для вас важнее всего стойкость изображения, наносимого на продукцию из твёрдого материала. Изображение можно нанести почти на любой предмет: от призового кубка до простого карандаша. А если вы не хотите наносить гравировку на сам предмет, то всегда можно изготовить шильду или шильдик из металла и прикрепить их к изделию.
Минимальная стоимость лазерной гравировки — 3000р.
Ниже приведена таблица цен на гравировку по металлу, в которой можно ознакомится с ценой в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.
Твердотельный лазер
|Количество /Стоимость
|До 49 шт.
|От 50 шт.
|От 100 шт.
|От 300 шт.
|От 500 шт.
|От 1000 шт.
|Гравировка металлических ручек
|1320 р.
|25 р.
|23 р.
|22 р.
|18 р.
|16 р.
|Гравировка ручек с чернением или с покрытием soft-touch
|1800 р.
|31 р.
|29 р.
|25 р.
|23 р.
|20 р.
|Гравировка сувенирной продукции до 10 см.кв.
|1800 р.
|29 р.
|26 р.
|23 р.
|19 р.
|17 р.
|Гравировка сувенирной продукции с чернением до 10 см.кв.
|2040 р.
|35 р.
|31 р.
|28 р.
|24 р.
|22 р.
|Гравировка сувенирной продукции свыше 10 см.кв. — цена за каждый дополнительный 1 см.кв.
|5 р.
|3 р.
|2 р.
|2 р.
|1 р.
|1 р.
|Гравировка сувенирной продукции свыше 10 см.кв. — цена за каждый дополнительный 1 см.кв.
|7 р.
|3 р.
|3 р.
|2 р.
|2 р.
|1 р.
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|Изготовление сигнального образца/Согласование по фото
|300 р./150 р.
|Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры)
|5 р./Изделие
|Смена изделия в тираже при одинаковом макете
|150 р. за каждое новое изделие
Цена указана за нанесения методом гравировки без учета стоимости изделия
Стоимость на гравировку металлических ручек указана при длине изображения не более 7 см., высоте не более 0,5 см.
Гравировка выпуклых/изогнутых поверхностей – коэффициент 1,2.
При тиражи < 2 000 шт. — цена по согласованию.
При гравировки элитных изделий распространяется — рассчитывается по договоренности в зависимости от стоимости изделия.
Гравировка переменных данных – коэффициент 1,5.
При гравировке на продукции Заказчика приладочный образец обязателен!
Газовый лазер
|Количество /Стоимость
|До 49 шт.
|От 50 шт.
|От 100 шт.
|От 300 шт.
|От 500 шт.
|От 1000 шт.
|Гравировка ручек (длина до 7 см., высота до 0,5 см..) за 1 шт.
|2000 р.
|39 р.
|36 р.
|33 р.
|29 р.
|25 р.
|Гравировка USB-флеш накопителей, брелоков, антистрессов (до 10 см.кв.) за 1 шт.
|2500 р.
|47 р.
|43 р.
|40 р.
|35 р.
|31 р.
|Гравировка плоской сувенирной продукции (до 30 см.кв.) за 1 шт.
|3000 р.
|56 р.
|52 р.
|48 р.
|42 р.
|37 р.
|Гравировка плоской сувенирной продукции (до 50 см.кв.) за 1 шт.
|3500 р.
|65 р.
|60 р.
|56 р.
|49 р.
|43 р.
|Круговая гравировка цилиндрической продукции (размер изображения до 30 см.кв.) за 1 шт.
|4500 р.
|89 р.
|77 р.
|68 р.
|62 р.
|56 р.
|Круговая гравировка цилиндрической продукции (каждый дополнительный 1 см.кв.)
|3,1 р.
|2,1 р.
|1,8 р.
|1,4 р.
|1,3 р.
|1,05 р.
Круговая гравировка ручек – коэффициент от 1,3.
На тиражи свыше 2 000 штук — цена договорная.
На гравировку элитных изделий стоимость по прайсу не распространяется — рассчитывается по договоренности в зависимости от стоимости изделия.
Первый этап — это подготовка макета к переносу в специальной программе: задаются на только контуры рисунка,
но и глубина и ширина. Затем предмет кладут в лазерную установку. Лазеры в установках бывают двух типов:
газовые, которые можно использовать для нанесения рисунка на любую твёрдую поверхность,
и твердотельные, которыми можно гравировать только изделия из металла.
Гравировку использовали для декорирования изделий из металла ещё в далёком прошлом:
в любом музее истории хранятся оружие, украшения и посуда, украшенные замысловатыми узорами.
Однако их нанесение было достаточно тяжёлым ручным трудом и из-за этого гравировку могли позволить далеко немногие.
Но со временем этот процесс начали автоматизировать, а после изобретения машины для лазерной гравировки в 70-ых годах XX века,
наносить гравировку стали не только изделия из металла, но и из дерева и пластика.
В силу особенностей технологии, лазером можно нанести даже самые тонкие линии,
что делает её идеально подходящей для оформления именных и памятных сувениров.
Помимо этого она устойчива к внешним воздействиям, поэтому, если вас в первую очередь интересуют сохранность и долговечность,
гравировка лазером — идеальный выбор. Однако вы не сможете выбрать цвет рисунка, и он будет целиком зависеть от материала изделия,
но гравировка с чернением позволит получить контрастное изображение на светлом фоне.
|Коды
|Описание
|LM1-LM4
|Лазерная гравировка по металлу. Мин. стоимость до 6-10 см2. Тип нанесения зависит от сложности.
|LC1-LС4
|Лазерная гравировка по дереву и коже. Мин. стоимость до 10-20 см2. Тип нанесения зависит от сложности
|LR
|Лазерная гравировка по окружности.
|LB1-LB4
|Лазерная гравировка с чернением. Мин. стоимость до 6-10 см2. Тип нанесения зависит от сложности.
|LSC
|Металлическая шильда с гравировкой.
|LSM
|Латунная шильда с гравировкой.
|LT
|Лазерная гравировка на бирку с пришивом.