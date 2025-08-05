Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт
МеталлДерево и кожаСтеклоТехнология 05 / 15

Лазерная гравировка логотипа на заказ

Лазерная гравировка — это нанесение изображения лучом без краски: на металле луч снимает или окисляет верхний слой, на дереве и коже — выжигает, на стекле — матирует. Самый долговечный и «дорогой на вид» способ брендировать термосы, ручки, награды и флешки — от 10 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Лазерная гравировка в AEPRINT: от 10 шт, от 16 ₽ за нанесение (металлические ручки, от 1 000 шт; 25 ₽ при 50 шт), срок от 2 дней, без краски — не стирается, линия от 0,12 мм. Металл, дерево, стекло, кожа, акрил. Два лазера: твердотельный для металла и CO₂ для дерева, стекла и кожи. Минимальный заказ 3 000 ₽.

Рассчитать тираж Смотреть цены
  • от 10 штминимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • навсегдабез краски — не стирается
  • от 16 ₽за штуку, металл. ручки от 1 000 шт
Как лазер гравирует 200 термосов: от ложемента до чернения
0:30Как лазер гравирует 200 термосов: от ложемента до черненияВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Два лазера под материалы: твердотельный (волоконный) гравирует металл, CO₂ — дерево, стекло, кожу и акрил. Форм и клише нет, поэтому от 10 штук уже выгодно, а имена на каждом изделии стоят почти столько же, сколько один логотип.

  1. Лазерная гравировка логотипа на заказ: Макет
    01Макет

    Вектор переводим в траекторию луча; выбираем лазер и режим под материал

  2. Лазерная гравировка логотипа на заказ: Ложемент
    02Ложемент

    Фиксируем изделия в шаблоне — повтор позиции с точностью 0,1 мм

  3. Лазерная гравировка логотипа на заказ: Фокус и тест
    03Фокус и тест

    Подбираем мощность и скорость на пробном изделии — глубину и контраст

  4. Лазерная гравировка логотипа на заказ: Гравировка
    04Гравировка

    Луч снимает или выжигает верхний слой — без краски и расходников

  5. Лазерная гравировка логотипа на заказ: Чернение
    05Чернение

    На металле заполняем гравировку чёрным составом — для контраста

  6. Лазерная гравировка логотипа на заказ: Чистка и контроль
    06Чистка и контроль

    Убираем нагар и пыль, проверяем читаемость, упаковываем тираж

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Гравировка — правильный выбор
  • Металл: премиально и навсегдаТермосы, ручки, визитницы, ножи — гравировка не сотрётся и не облезет
  • Дерево, кожа, стеклоНатуральные фактуры без краски: выжиг на дереве, тиснение-лазером на коже, матовое стекло
  • Тираж от 10 штукНет форм и клише — 10 наград стоят пропорционально
  • ПерсонализацияИмена и должности на каждом изделии почти без доплаты — файл меняется, а не форма
  • Мелкий текст и тонкие линии0,12 мм и шрифт от 5 pt — читается на клипе ручки
Лучше взять другое
  • Нужны фирменные цветаГравировка одноцветная — цвет металла или выжига; за цветом — УФ-печать или тампопечать
  • Тёмный пластик без контрастаНа чёрном пластике гравировка почти не видна — тампопечать или УФ с белым
  • ТекстильТкань — вышивка или DTF
  • Мелкие ручки тиражом 5 000+Тампопечать дешевле: 3,4 ₽ против 16
  • Полноцвет на стеклеМатовая гравировка одноцветна — полноцвет даст UV-DTF
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит лазерная гравировка

Цена за нанесение на одно изделие без стоимости самого изделия. Зависит от материала (лазера), типа изделия и тиража; число знаков и имена на цену почти не влияют.

Материал · лазер
Тип изделия
Отделка
Тираж300 шт
10501003005001 000
Металлручкиобычная300 шт
22 ₽за штуку

6 600 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

С чернением
28 ₽
Персонализация именами
без доплаты
Сигнальный образец
300 ₽
Макет и тест на изделии
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после теста на изделии. Минимальная сумма заказа 3 000 ₽.

Полный прайс по материалам

₽ за штуку · тираж × тип изделия · мин. заказ 3 000 ₽
Совет технолога

До 49 штук лазер считается за партию (1 320–3 000 ₽) — это приладка и ложемент. От 50 штук цена за изделие почти не падает: между 50 и 1 000 металлических ручек разница 25 → 16 ₽. Поэтому гравировка — редкий случай, когда малый тираж почти не наказывается. Чернение на металле берите для светлых сплавов: на нержавейке контраст и без него хороший.

Металл · твердотельный лазернержавейка, алюминий, латунь
ТИРАЖ, ШТРУЧКИСУВЕНИРЫ ≤10 СМ²С ЧЕРНЕНИЕМ
50252935
100232631
300222328
500181924
1 000161722
Дерево, стекло, кожа · CO₂акрил, фанера, кожзам
ТИРАЖ, ШТРУЧКИUSB, БРЕЛОКИПЛОСКОЕ ≤30 СМ²
50394756
100364352
300334048
500293542
1 000253137
До 49 штукфиксированная цена за партию
ИЗДЕЛИЕЗА ПАРТИЮ≈ ₽/ШТ ПРИ 49ЛАЗЕР
Металл · ручки1 32027тверд.
Металл · сувениры1 80037тверд.
Металл · чернение2 04042тверд.
CO₂ · ручки2 00041CO₂
CO₂ · флешки2 50051CO₂
  • Чернение гравировки+4–6 ₽ · только металл
  • Смена изделия в тираже150 ₽
  • Сигнальный образец300 ₽
  • Мин. сумма заказа3 000 ₽
  • Распаковка / упаковка5 ₽ за изделие
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Вектор в кривыхPDFCDRAISVGDXF

    Все объекты в кривых, без обводок-«волосков» и наложений

  • Один цвет — чёрный

    Гравировка одноцветна: заливка = гравируем, белое = не трогаем; растровые фото — по запросу

  • Линии от 0,12 мм

    Инверсные (вырезанные из заливки) — от 0,25 мм, шаг штриховки 0,3 мм

  • Шрифт от 5 pt

    Мелкие засечки и тонкие шрифты на дереве заплывают — берите гротеск

  • Размер 1:1 под зону изделия

    Для цилиндров указывайте развёртку; гравируем плоскую зону до 60 мм по дуге

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK

Шаблоны зон печати: Ручка · PDF Флешка · PDF Термос · PDF ТЗ для дизайнера · PDF
Зоны гравировки на типовых изделиях
Металлическая ручка
до 45 × 6 мм
Флешка, металл
до 30 × 12 мм
Термос, бутылка
до 60 × 40 мм по дуге
Награда из дерева
до 150 × 100 мм

Нет макета? Отрисуем логотип и подготовим файл под ваше изделие бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы выгравировали

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Термосы для нефтяников · 200 шт: лазерная гравировка логотипа на заказ, работа AEPRINTТермосы для нефтяников · 200 шт
  • Деревянные награды. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTДеревянные награды
  • Металлические ручки · 1 000 шт, лазерная гравировка логотипа на заказ на заказМеталлические ручки · 1 000 шт
  • Работа AEPRINT: кожаные обложкиКожаные обложки
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
Оставить отзыв Все отзывы
  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

    Читать на Яндекс Картах
  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

    Читать на Яндекс Картах
06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под гравировку

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

Также печатаем на:Пауэрбанки

Лазерная гравировка логотипа оптом — производство в Екатеринбурге

Гравировкаот 10 штбез краскилиния 0,12 мм

Лазерная гравировка логотипа оптом для компаний: от 10 штук, срок от 1 дня. Луч снимает верхний слой материала, поэтому изображение не стирается и не выгорает — оно физически внутри изделия. Работаем по металлу, дереву, коже и экокоже, акрилу, стеклу и анодированному алюминию. Минимальная толщина линии 0,12 мм: читаются мелкий шрифт, QR-коды и тонкие контуры. Собственное производство в Екатеринбурге, две установки — волоконный лазер по металлу и CO₂ по органике.

Как считается цена

Цена зависит от материала, площади и тиража, а не от сложности макета: гравировка герба стоит столько же, сколько простого знака того же размера. Металл, сувениры до 10 см² — 29 ₽ при 50 штуках, 23 ₽ при 300, 17 ₽ при 1 000. Ручки от 25 ₽, термосы и кружки считаются по площади. До 49 штук действует фиксированная цена за партию. Персонализация — сильная сторона лазера: имя на каждом изделии меняет только файл, а не оснастку, поэтому именной тираж стоит столько же, сколько одинаковый.

T
Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за режимы и контраст

Частые вопросы о лазерной гравировке

01

Какой минимальный тираж гравировки?

От 10 штук. До 49 штук действует фиксированная цена за партию (1 320–3 000 ₽ в зависимости от материала), от 50 — цена за изделие. Минимальная сумма заказа 3 000 ₽.

02

На каких материалах делаете гравировку?

Металл (нержавейка, алюминий, латунь, анодированный алюминий), дерево и фанера, кожа и кожзам, стекло, акрил, камень. Пластик — только с контрастным слоем.

03

Можно ли гравировать цветное изображение?

Нет: гравировка одноцветна — цвет металла, выжиг или матовость. На металле можно добавить чернение для контраста. Цвет и фото — это УФ-печать.

04

Гравируете ли на изделиях заказчика?

Да, на давальческом сырье. Сначала тест на одном изделии — подбираем мощность и глубину.

05

Какой макет нужен для гравировки?

Вектор в кривых (PDF, CDR, AI, SVG, DXF), один чёрный цвет без полутонов, линии от 0,12 мм, инверсные от 0,25 мм, шрифт от 5 pt, размер 1:1.

06

Сколько стоит гравировка на термосе?

Металл, сувениры до 10 см²: 29 ₽ при 50 шт, 23 ₽ при 300, 17 ₽ при 1 000; с чернением +4–6 ₽. Стоимость термоса считается отдельно.

07

Можно ли нанести имена на каждое изделие?

Да, персонализация — сильная сторона лазера: меняется файл, а не форма. Пришлите список имён в таблице, доплата за переменные данные не берётся.

08

Насколько долговечна гравировка?

Навсегда: изображение не нанесено поверх, а снято в материале. Не стирается, не выцветает, выдерживает посудомоечную машину и химчистку.

09

Чем твердотельный лазер отличается от CO₂?

Твердотельный (волоконный) работает по металлу — снимает слой и оставляет светлый или тёмный след. CO₂ не берёт голый металл, зато выжигает дерево, кожу и матирует стекло и акрил. Выбор станка делаем за вас по материалу.

Лазерная гравировка — это идеальный вариант если для вас важнее всего стойкость изображения, наносимого на продукцию из твёрдого материала. Изображение можно нанести почти на любой предмет: от призового кубка до простого карандаша. А если вы не хотите наносить гравировку на сам предмет, то всегда можно изготовить шильду или шильдик из металла и прикрепить их к изделию.

Минимальная стоимость лазерной гравировки — 3000р. Ниже приведена таблица цен на гравировку по металлу, в которой можно ознакомится с ценой в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.

Твердотельный лазер

Количество /Стоимость До 49 шт. От 50 шт. От 100 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт.
Гравировка металлических ручек 1320 р. 25 р. 23 р. 22 р. 18 р. 16 р.
Гравировка ручек с чернением или с покрытием soft-touch 1800 р. 31 р. 29 р. 25 р. 23 р. 20 р.
Гравировка сувенирной продукции до 10 см.кв. 1800 р. 29 р. 26 р. 23 р. 19 р. 17 р.
Гравировка сувенирной продукции с чернением до 10 см.кв. 2040 р. 35 р. 31 р. 28 р. 24 р. 22 р.
Гравировка сувенирной продукции свыше 10 см.кв. — цена за каждый дополнительный 1 см.кв. 5 р. 3 р. 2 р. 2 р. 1 р. 1 р.
Гравировка сувенирной продукции свыше 10 см.кв. — цена за каждый дополнительный 1 см.кв. 7 р. 3 р. 3 р. 2 р. 2 р. 1 р.
Изготовление сигнального образца/Согласование по фото 300 р./150 р.
Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры) 5 р./Изделие
Смена изделия в тираже при одинаковом макете 150 р. за каждое новое изделие

Цена указана за нанесения методом гравировки без учета стоимости изделия

Стоимость на гравировку металлических ручек указана при длине изображения не более 7 см., высоте не более 0,5 см.

Гравировка выпуклых/изогнутых поверхностей – коэффициент 1,2.

При тиражи < 2 000 шт. — цена по согласованию.

При гравировки элитных изделий распространяется — рассчитывается по договоренности в зависимости от стоимости изделия.

Гравировка переменных данных – коэффициент 1,5.

При гравировке на продукции Заказчика приладочный образец обязателен!

Газовый лазер

Количество /Стоимость До 49 шт. От 50 шт. От 100 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт.
Гравировка ручек (длина до 7 см., высота до 0,5 см..) за 1 шт. 2000 р. 39 р. 36 р. 33 р. 29 р. 25 р.
Гравировка USB-флеш накопителей, брелоков, антистрессов (до 10 см.кв.) за 1 шт. 2500 р. 47 р. 43 р. 40 р. 35 р. 31 р.
Гравировка плоской сувенирной продукции (до 30 см.кв.) за 1 шт. 3000 р. 56 р. 52 р. 48 р. 42 р. 37 р.
Гравировка плоской сувенирной продукции (до 50 см.кв.) за 1 шт. 3500 р. 65 р. 60 р. 56 р. 49 р. 43 р.
Круговая гравировка цилиндрической продукции (размер изображения до 30 см.кв.) за 1 шт. 4500 р. 89 р. 77 р. 68 р. 62 р. 56 р.
Круговая гравировка цилиндрической продукции (каждый дополнительный 1 см.кв.) 3,1 р. 2,1 р. 1,8 р. 1,4 р. 1,3 р. 1,05 р.

Круговая гравировка ручек – коэффициент от 1,3.

На тиражи свыше 2 000 штук — цена договорная.

На гравировку элитных изделий стоимость по прайсу не распространяется — рассчитывается по договоренности в зависимости от стоимости изделия.

Первый этап — это подготовка макета к переносу в специальной программе: задаются на только контуры рисунка, но и глубина и ширина. Затем предмет кладут в лазерную установку. Лазеры в установках бывают двух типов: газовые, которые можно использовать для нанесения рисунка на любую твёрдую поверхность, и твердотельные, которыми можно гравировать только изделия из металла.

Гравировку использовали для декорирования изделий из металла ещё в далёком прошлом: в любом музее истории хранятся оружие, украшения и посуда, украшенные замысловатыми узорами. Однако их нанесение было достаточно тяжёлым ручным трудом и из-за этого гравировку могли позволить далеко немногие. Но со временем этот процесс начали автоматизировать, а после изобретения машины для лазерной гравировки в 70-ых годах XX века, наносить гравировку стали не только изделия из металла, но и из дерева и пластика.

  • Сверхстойкое нанесение;
  • Возможность нанесения изображений с тончайшими линиями;
  • Низкая стоимость одного изделия при средних и больших тиражах;

  • Высокая скорость изготовления.

  • Минимальная толщина горизонтальных линий — 0,12 мм;

  • Минимальная толщина вертикальных линий — 0,15 мм;
  • Минимальная толщина инверсных линий — 0,25 мм;
  • Расстояние между соседними линиями — 0,3 мм.

В силу особенностей технологии, лазером можно нанести даже самые тонкие линии, что делает её идеально подходящей для оформления именных и памятных сувениров. Помимо этого она устойчива к внешним воздействиям, поэтому, если вас в первую очередь интересуют сохранность и долговечность, гравировка лазером — идеальный выбор. Однако вы не сможете выбрать цвет рисунка, и он будет целиком зависеть от материала изделия, но гравировка с чернением позволит получить контрастное изображение на светлом фоне.

Коды Описание
LM1-LM4 Лазерная гравировка по металлу. Мин. стоимость до 6-10 см2. Тип нанесения зависит от сложности.
LC1-LС4 Лазерная гравировка по дереву и коже. Мин. стоимость до 10-20 см2. Тип нанесения зависит от сложности
LR Лазерная гравировка по окружности.
LB1-LB4 Лазерная гравировка с чернением. Мин. стоимость до 6-10 см2. Тип нанесения зависит от сложности.
LSC Металлическая шильда с гравировкой.
LSM Латунная шильда с гравировкой.
LT Лазерная гравировка на бирку с пришивом.
Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.