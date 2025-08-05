Лазерная гравировка — это идеальный вариант если для вас важнее всего стойкость изображения, наносимого на продукцию из твёрдого материала. Изображение можно нанести почти на любой предмет: от призового кубка до простого карандаша. А если вы не хотите наносить гравировку на сам предмет, то всегда можно изготовить шильду или шильдик из металла и прикрепить их к изделию.

Минимальная стоимость лазерной гравировки — 3000р. Ниже приведена таблица цен на гравировку по металлу, в которой можно ознакомится с ценой в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.

Твердотельный лазер

Количество /Стоимость До 49 шт. От 50 шт. От 100 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт. Гравировка металлических ручек 1320 р. 25 р. 23 р. 22 р. 18 р. 16 р. Гравировка ручек с чернением или с покрытием soft-touch 1800 р. 31 р. 29 р. 25 р. 23 р. 20 р. Гравировка сувенирной продукции до 10 см.кв. 1800 р. 29 р. 26 р. 23 р. 19 р. 17 р. Гравировка сувенирной продукции с чернением до 10 см.кв. 2040 р. 35 р. 31 р. 28 р. 24 р. 22 р. Гравировка сувенирной продукции свыше 10 см.кв. — цена за каждый дополнительный 1 см.кв. 5 р. 3 р. 2 р. 2 р. 1 р. 1 р. Гравировка сувенирной продукции свыше 10 см.кв. — цена за каждый дополнительный 1 см.кв. 7 р. 3 р. 3 р. 2 р. 2 р. 1 р.

Изготовление сигнального образца/Согласование по фото 300 р./150 р. Распаковка/Упаковка изделий (коробки, чехлы, футляры) 5 р./Изделие Смена изделия в тираже при одинаковом макете 150 р. за каждое новое изделие

Цена указана за нанесения методом гравировки без учета стоимости изделия

Стоимость на гравировку металлических ручек указана при длине изображения не более 7 см., высоте не более 0,5 см.

Гравировка выпуклых/изогнутых поверхностей – коэффициент 1,2.

При тиражи < 2 000 шт. — цена по согласованию.

При гравировки элитных изделий распространяется — рассчитывается по договоренности в зависимости от стоимости изделия.

Гравировка переменных данных – коэффициент 1,5.

При гравировке на продукции Заказчика приладочный образец обязателен!

Газовый лазер

Количество /Стоимость До 49 шт. От 50 шт. От 100 шт. От 300 шт. От 500 шт. От 1000 шт. Гравировка ручек (длина до 7 см., высота до 0,5 см..) за 1 шт. 2000 р. 39 р. 36 р. 33 р. 29 р. 25 р. Гравировка USB-флеш накопителей, брелоков, антистрессов (до 10 см.кв.) за 1 шт. 2500 р. 47 р. 43 р. 40 р. 35 р. 31 р. Гравировка плоской сувенирной продукции (до 30 см.кв.) за 1 шт. 3000 р. 56 р. 52 р. 48 р. 42 р. 37 р. Гравировка плоской сувенирной продукции (до 50 см.кв.) за 1 шт. 3500 р. 65 р. 60 р. 56 р. 49 р. 43 р. Круговая гравировка цилиндрической продукции (размер изображения до 30 см.кв.) за 1 шт. 4500 р. 89 р. 77 р. 68 р. 62 р. 56 р. Круговая гравировка цилиндрической продукции (каждый дополнительный 1 см.кв.) 3,1 р. 2,1 р. 1,8 р. 1,4 р. 1,3 р. 1,05 р.

Круговая гравировка ручек – коэффициент от 1,3.

На тиражи свыше 2 000 штук — цена договорная.

На гравировку элитных изделий стоимость по прайсу не распространяется — рассчитывается по договоренности в зависимости от стоимости изделия.

Первый этап — это подготовка макета к переносу в специальной программе: задаются на только контуры рисунка, но и глубина и ширина. Затем предмет кладут в лазерную установку. Лазеры в установках бывают двух типов: газовые, которые можно использовать для нанесения рисунка на любую твёрдую поверхность, и твердотельные, которыми можно гравировать только изделия из металла.

Гравировку использовали для декорирования изделий из металла ещё в далёком прошлом: в любом музее истории хранятся оружие, украшения и посуда, украшенные замысловатыми узорами. Однако их нанесение было достаточно тяжёлым ручным трудом и из-за этого гравировку могли позволить далеко немногие. Но со временем этот процесс начали автоматизировать, а после изобретения машины для лазерной гравировки в 70-ых годах XX века, наносить гравировку стали не только изделия из металла, но и из дерева и пластика.

Сверхстойкое нанесение;

Возможность нанесения изображений с тончайшими линиями;

Низкая стоимость одного изделия при средних и больших тиражах;

Высокая скорость изготовления.

Минимальная толщина горизонтальных линий — 0,12 мм;

Минимальная толщина вертикальных линий — 0,15 мм;

Минимальная толщина инверсных линий — 0,25 мм;

Расстояние между соседними линиями — 0,3 мм.

В силу особенностей технологии, лазером можно нанести даже самые тонкие линии, что делает её идеально подходящей для оформления именных и памятных сувениров. Помимо этого она устойчива к внешним воздействиям, поэтому, если вас в первую очередь интересуют сохранность и долговечность, гравировка лазером — идеальный выбор. Однако вы не сможете выбрать цвет рисунка, и он будет целиком зависеть от материала изделия, но гравировка с чернением позволит получить контрастное изображение на светлом фоне.