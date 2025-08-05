Листовки и флаеры с логотипом оптом

Печатаем листовки и флаеры оптом от 100 штук, срок от 1 дня. Форматы А7–А4, мелованная бумага 115–170 г/м², полноцвет 4+4, ламинация, скругление углов, фальцовка. Цифровая печать на малых тиражах, офсет от 1 000. Собственное производство в Екатеринбурге.

Листовка — самый быстрый и дешёвый печатный носитель: её раздают у метро, кладут в почтовые ящики и вкладывают в заказы. Для бизнеса это инструмент локальной рекламы и анонсов, где важна цена за контакт и скорость печати.

Формат и бумага Для раздачи в руки и вложения в заказ берут А6 и А7: дёшево, помещается в карман. Стандарт для промо у метро и в торговых центрах — А5, для информационных материалов с текстом — А4. Бумагу 115–130 г/м² используют для массовой раздачи, 150–170 — для флаеров, которые должны выглядеть солиднее. Тоньше 115 листовка мнётся в руке. Цифра или офсет До 500–1 000 штук выгоднее цифровая печать: без изготовления форм, срок от 1 дня. От тысячи — офсет, где цена за экземпляр падает в разы. Точку перехода считаем под конкретный тираж и формат. Для промо с постоянной раздачей выгоднее один крупный офсетный тираж. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.