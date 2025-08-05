Печать листовок и флаеров на заказ
Форматы A4, A5, A6 и евро. Быстрая печать больших тиражей для акций, раздачи и почтовых рассылок. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 1 днясрочная печать на своём производстве
- A4, A5, A6и евроформат 210×99
- Большие тиражиофсет от 1 000 экземпляров
Шаблон для макета:Листовки и форматы A6–A3 · A6 · A5 · A4 · A3 · PDFвсе шаблоны
Листовки и флаеры — форматы и варианты
Односторонние и двусторонние листовки на мелованной бумаге 130–170 г.
- Листовка A5 арт. PG-LS-A5хит продаж 148×210 мм, мелованная 130 г Полноцветная печать с двух сторон по запросуцена зависит от тиража
- Флаер A6 арт. PG-LS-A6для раздачи 105×148 мм, удобно раздавать на улице Печать с двух сторон по запросуцена зависит от тиража
- Евролистовка арт. PG-LS-EUдля конвертов 210×99 мм, помещается в евроконверт Полноцвет, подходит для рассылки по запросуцена зависит от тиража
- Ещё форматы
Плотности бумаги, ламинация, нестандартные размеры и вырубка.Не нашли нужный формат?Опишите задачу и тираж — подберём бумагу, формат и отделку.
- Печать с одной или двух сторон
- Плотность 130–300 г под задачу
- Ламинация для листовок в точках продаж
- Фигурная вырубка по макету
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем листовки и флаеры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать листовки и флаеры
- 01Тираж
До 500 штук выгоднее цифровая печать, дальше офсет: цена за экземпляр падает в разы.
- 02Бумага
Плотность и фактура определяют, как изделие ощущается в руках и сколько стоит.
- 03Красочность
Односторонняя печать дешевле, двусторонняя работает лучше — на обороте контакты и QR-код.
- 04Отделка
Ламинация, фольга, лак и вырубка поднимают восприятие, но добавляют к сроку.
Отделка и постпечать для листовок
- ЛаминацияМатовая или глянцевая плёнка защищает от истирания и влаги.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет — акцент на логотипе и заголовке.
- Выборочный УФ-лакГлянцевый лак по отдельным элементам поверх матовой ламинации.
- ВырубкаФигурная форма по вашему макету, скругление углов.
- Биговка и фальцовкаСгибы без залома для буклетов, папок и открыток.
- НумерацияСквозные номера для купонов, билетов и бланков строгой отчётности.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 1 дняминимальный срок печати
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать
Сравнили технологии печати под разные тиражи.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Цифровая печатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 2 дней
|малые тиражи и срочные заказы
|Офсет
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|полноцвет
|от 5 дней
|большие тиражи, низкая цена за экземпляр
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, картон
|полноцвет
|от 3 дней
|плотные материалы и нестандартные основы
|Ризография
|от 500 шт.
|по запросу
|офсетная
|1–2 цвета
|от 3 дней
|бланки и внутренние документы
|Широкий формат
|от 10 шт.
|по запросу
|баннер, плёнка
|полноцвет
|от 1 дня
|постеры, баннеры, стенды
|Пантон
|от 1 000 шт.
|по запросу
|любая бумага
|точный цвет
|от 7 дней
|точное попадание в фирменный цвет
- МакетПроверяем и готовим к печати бесплатно
- СрочноОт 1 дня по договорённости
- ПантонТочный фирменный цвет на офсете
Цены на листовки и флаеры
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража. Пришлём расчёт в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза печать, отделка считается отдельно
- Макетпроверяем и готовим к печати бесплатно
- Срочная печатьот 1 дня по договорённости
- Доставка по городуот 30 000 ₽ бесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Фирменная полиграфия
- Настольный календарь
- Календарь-круг
- Блокнот с логотипом
- Наклейки на заказ
- Стикерпак с вашим дизайном
- Объёмные наклейки
- Открытки на заказ
- Новогодняя открытка
- Закладки на заказ
- Бумажные браслеты
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все работы1000+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают листовки и флаеры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Акции и распродажиМассовая раздача и почтовая рассылка.
- Открытие точекИнформирование района о запуске.
- Торговые сетиКаталог акций для покупателей.
- HoReCaМеню, спецпредложения, программа.
- МероприятияПрограмма и схема площадки участникам.
- Промо-раздачаФлаеры на улице и в потоке.
- КупоныЛистовка с отрывным купоном и нумерацией.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды полиграфии
Визитки, листовки, буклеты, каталоги, календари и наклейки — 30 видов в разделе.
Как заказать листовки и флаеры
Шесть шагов от макета до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 1 дня
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Листовки и флаеры с логотипом оптом
Печатаем листовки и флаеры оптом от 100 штук, срок от 1 дня. Форматы А7–А4, мелованная бумага 115–170 г/м², полноцвет 4+4, ламинация, скругление углов, фальцовка. Цифровая печать на малых тиражах, офсет от 1 000. Собственное производство в Екатеринбурге.
Листовка — самый быстрый и дешёвый печатный носитель: её раздают у метро, кладут в почтовые ящики и вкладывают в заказы. Для бизнеса это инструмент локальной рекламы и анонсов, где важна цена за контакт и скорость печати.
Формат и бумага
Для раздачи в руки и вложения в заказ берут А6 и А7: дёшево, помещается в карман. Стандарт для промо у метро и в торговых центрах — А5, для информационных материалов с текстом — А4. Бумагу 115–130 г/м² используют для массовой раздачи, 150–170 — для флаеров, которые должны выглядеть солиднее. Тоньше 115 листовка мнётся в руке.
Цифра или офсет
До 500–1 000 штук выгоднее цифровая печать: без изготовления форм, срок от 1 дня. От тысячи — офсет, где цена за экземпляр падает в разы. Точку перехода считаем под конкретный тираж и формат. Для промо с постоянной раздачей выгоднее один крупный офсетный тираж. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о листовках
Листовки и флаеры с логотипом: какой минимальный тираж?
От 100 штук на цифровой печати. Офсет становится выгоднее от 1 000 экземпляров.
Листовки и флаеры с логотипом: сколько стоит печать?
Цена зависит от формата, бумаги, красочности и тиража — пришлём расчёт в день обращения. Отделка считается отдельно от печати, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. От 1 000 штук печатаем офсетом, и цена за листовку падает в разы — точку перехода посчитаем под ваш тираж.
Листовки и флаеры с логотипом: сколько занимает изготовление?
Цифровая печать — от 1 дня, без изготовления форм, это оптимально для тиражей до 500–1 000 штук. Офсетный тираж от 1 000 экземпляров печатается от 5 дней. С фальцовкой и ламинацией срок уточнит менеджер при расчёте.
Подготовите макет к печати?
Да, проверяем файл и готовим его к печати бесплатно, макет и визуализацию согласуем до запуска. Можем сверстать листовку с нуля по вашему фирменному стилю. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует.
Какую бумагу выбрать?
Для массовой раздачи берут мелованную бумагу 115–130 г/м², для флаеров, которые должны выглядеть солиднее, — 150–170 г/м². Тоньше 115 г/м² листовка мнётся в руке. Формат подберём под задачу: А6 и А7 для вложения в заказ, А5 для промо, А4 для информационных материалов.
Можно точный фирменный цвет?
Да, для точного попадания в фирменный цвет печатаем по Пантону на офсете — от 1 000 штук, срок от 7 дней. На малых тиражах цифровая печать даёт полноцвет 4+4, а менеджер подскажет, насколько близко он совпадёт с брендбуком. Способ выбираем под тираж.
Сделаете ламинацию и фольгу?
Да, делаем матовую и глянцевую ламинацию, тиснение фольгой, выборочный УФ-лак, скругление углов и фальцовку. Для купонов есть вырубка и сквозная нумерация. Отделка считается отдельно от печати и добавляет к сроку — расчёт пришлём вместе с ценой тиража.
Есть срочная печать?
Да, срочная печать — от 1 дня по договорённости на цифровой машине на нашем производстве в Екатеринбурге. Это работает для тиражей, где не нужен офсет и сложная отделка. Присылайте готовый макет и тираж сразу — менеджер на связи Пн–Пт 10:00–18:00.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.