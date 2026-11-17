Что вы получите

Новое КП с фото, характеристиками, наличием и ценой с нанесением. В конце — сводка по каждой позиции: сколько стоило у текущего подрядчика и сколько у нас.

Если по какой-то позиции дешевле не получается, честно скажем об этом и предложим альтернативу: другой товар, нанесение или сроки.