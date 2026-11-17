Пришлите КП другого подрядчика — соберём своё, выгоднее
Загрузите коммерческое предложение на мерч или подарки. Система найдёт те же или аналогичные товары, менеджер проверит цены, и новое КП придёт вам на почту.
- [СРОК] —ответ в рабочее время
- 1000 м² —своё производство
- 0 ₽ —ни к чему не обязывает
Загрузите КП на сравнение
Подойдёт любой формат: PDF, Excel, Word, фото или скриншот с телефона, ссылка на онлайн-КП. Можно несколько файлов сразу.
- Те же товары по артикулу или близкие аналоги
- Цена с нанесением, наличие и фото
- Макеты с вашим логотипом, если приложите его
Система уже подбирает позиции. Менеджер проверит расчёт и пришлёт новое КП на вашу почту. Если будут вопросы — позвоним.
Позвоните или перешлите КП на почту, в Telegram или MAX — сравним так же, бесплатно.
Сравниваем КП на любой мерч
Одежда, посуда, электроника, наборы — подберём те же модели или аналоги из каталогов крупных поставщиков.
Как это работает
- Шаг 1
Загружаете КП
PDF, Excel, фото или ссылку. Можно сразу приложить логотип, сделаем макеты.
- Шаг 2
Система подбирает товары
Находит те же позиции у поставщиков по артикулу, а если их нет, близкие аналоги.
- Шаг 3
Менеджер проверяет
Сверяет расчёт, подбирает нанесение и, где можем, предлагает цену ниже вашей.
- Шаг 4
КП приходит на почту
Готовое предложение со ссылкой и PDF. Решение за вами, ни к чему не обязывает.
Что вы получите
Новое КП с фото, характеристиками, наличием и ценой с нанесением. В конце — сводка по каждой позиции: сколько стоило у текущего подрядчика и сколько у нас.
Если по какой-то позиции дешевле не получается, честно скажем об этом и предложим альтернативу: другой товар, нанесение или сроки.
|Позиция
|Текущее КП
|AEPRINT
|Кружка с логотипом100 шт
|[ЦЕНА] ₽
|[ЦЕНА] ₽
|Футболка с печатью50 шт
|[ЦЕНА] ₽
|[ЦЕНА] ₽
|Рюкзак с логотипом30 шт
|[ЦЕНА] ₽
|[ЦЕНА] ₽
Данные подрядчика не используем
Система отбирает из документа только товарные позиции, чтобы подобрать такие же или аналогичные товары. Всё остальное в работу не идёт.
Берём
Названия товаров, артикулы, цвета, тиражи, виды нанесения, цены и сроки.
Не берём
Название подрядчика, имена и контакты его сотрудников, реквизиты, подписи и печати.
Не показываем
В нашем КП нет имени подрядчика и копии его документа, только «ваше текущее предложение».
Удаляем
Загруженный файл удаляется через [СРОК ХРАНЕНИЯ] после ответа.
Почему у нас может выйти выгоднее
Своё производство
1000 м² в Екатеринбурге: печать, гравировка, вышивка, УФ-печать. Наносим сами, без посредников.
Все поставщики сразу
Подбираем из каталогов всех крупных поставщиков мерча, а не одного, поэтому аналогов больше.
Крупные заказчики
Работаем с Роснефтью, Банком России, ЕВРАЗом и Росатомом. Знаем требования тендеров и брендбуков.
Когда пригодится сравнение КП
Нажмите на Мерчика — он расскажет фишки сервиса и ответит на вопросы.
- Тендер или закупкаНужно второе предложение для сравнения или обоснования цены
- Бюджет не сходитсяПодберём аналоги, чтобы уложиться в сумму без потери качества
- Горят срокиПроверим наличие на складах и скажем, успеем ли к вашей дате
- Хотите проверить ценуСравним каждую позицию с нанесением, а не только итог
- Нужен один подрядчикСоберём весь заказ у нас: товары, нанесение, упаковку, доставку
- Нет макетовПокажем товары с вашим логотипом до оплаты, бесплатно
Вопросы
Сколько это стоит?
Бесплатно. Сравнение ни к чему не обязывает: вы просто получаете второе предложение.
Как быстро придёт ответ?
В рабочее время [СРОК]. Если в КП много позиций или нужны макеты, менеджер предупредит о сроке.
Какие файлы подходят?
PDF, Excel, Word, фото или скриншот с телефона, ссылка на онлайн-КП. Можно несколько файлов сразу.
А если у вас не дешевле?
Так и скажем. Вместо скидки предложим то, что выгоднее по сумме: другой товар, нанесение, сроки или бесплатный макет.
Можно прислать КП не целиком?
Да. Подойдёт даже одна позиция, скриншот таблицы или фото страницы с телефона — сравним то, что есть, и подскажем, чего не хватает для точного расчёта.
Сравниваете подарочные наборы и упаковку?
Да. Подберём такой же или похожий состав набора, коробку, ложемент и вкладыши, рассчитаем сборку и упаковку под тот же бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да. Работаем с юрлицами и ИП по договору, все цены включают НДС, закрывающие документы — в том числе через ЭДО. Участвуем в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Минимальный заказ — от 30 000 ₽.
Вы свяжетесь с моим подрядчиком?
Нет. Мы не знаем, кто он, и не используем его данные. В работу идут только товарные позиции.