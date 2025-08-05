Значки и медали на заказ
Спортивные и корпоративные медали с лентой: гравировка, цветная эмаль или полимерная заливка на аверсе. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- С лентойцвет ленты под мероприятие
- Гравировкаот 37 ₽ за штуку при 1 000
Шаблон для макета:Закатной значок · Ø 25 · 37 · 56 мм · PDFвсе шаблоны
Медали с логотипом — модели
Металлические заготовки Ø50–70 мм и медали по индивидуальной форме от 300 штук.
- Медаль «Золото» арт. HG343743/49в наличии 10 000+ шт На ленте Гравировка или УФ-печать от 186 ₽цена без нанесения
- Медаль Perfect Day арт. G73303.01в наличии 1 000+ шт Для награждения Гравировка или УФ-печать от 250 ₽цена без нанесения
- Медаль Octagon арт. O625380в наличии 500+ шт Для награждения Гравировка или УФ-печать от 282 ₽цена без нанесения
- Медаль Brilliart арт. G20672.00в наличии 500+ шт Для награждения Гравировка или УФ-печать от 750 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни медалей в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Комплект «золото — серебро — бронза» для призовых мест
- Лента с печатью символики мероприятия
- Гравировка имени победителя на реверсе
- Футляр или бархатный мешочек под медаль
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем медали на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать медали
- 01Форма и размер
Стандартная форма из каталога дешевле, индивидуальная требует оснастки и тиража от 300 штук.
- 02Материал
Металл под гравировку и эмаль, акрил и стекло — под 3D-гравировку, полимерная смола — под объёмный логотип.
- 03Нанесение
Гравировка не стирается, эмаль даёт фирменные цвета, смола — объём и глянец.
- 04Упаковка
Футляр, коробка или бархатный мешочек — для вручения на сцене обязательны.
Как нанести логотип на медаль
- Лазерная гравировкаЛоготип и текст в цвете металла — не стирается, подходит для именных наград.
- Цветная эмальЗаливка фирменных цветов в углубления по Pantone.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- УФ-печатьПолноцвет по плоским поверхностям, включая фото.
- Литьё под заказИндивидуальная форма по вашему эскизу от 300 штук.
- Переменные данныеИмя, должность и дата на каждой награде — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на наградную продукцию.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 50 шт.
|от 37 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|именные награды и деловые подарки
|Цветная эмаль
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|по Pantone
|от 10 дней
|фирменные цвета в логотипе
|Полимерная смола
|от 50 шт.
|по запросу
|металл, акрил
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|акрил, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|фото и сложные изображения
|Литьё под заказ
|от 300 шт.
|по запросу
|металл
|любая форма
|от 20 дней
|уникальная форма награды
|Переменные данные
|от 20 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 7 дней
|имя и дата на каждой награде
- Именные наградыГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- ОснасткаПри литье считается отдельно и остаётся у нас
- СрокиПод дату мероприятия планируйте заранее
Цены на нанесение на медаль
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки плоской сувенирной продукции до 30 см². Изделие и остальные способы считаем под макет.
|Тираж
|Гравировка
|УФ-печать
|Эмаль
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Металл · Нанесение: Гравировка
- Гравировка до 49 шт.3 000 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Оснастка при литьесчитается отдельно
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы200+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают медали
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративные наградыИтоги года, выполнение плана, лучший сотрудник.
- Спортивные событияСоревнования, турниры, забеги и спартакиады.
- Юбилеи компанииПамятные награды сотрудникам за стаж.
- Конкурсы и премииОтраслевые премии и профессиональные конкурсы.
- ВыставкиНаграды участникам и победителям номинаций.
- ОбразованиеНаграды студентам, школьникам и педагогам.
- ПартнёрамЗнак признания за годы сотрудничества.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды наградной продукции
Медали, кубки, значки, жетоны, статуэтки и плакетки — 8 видов в разделе.
Как заказать медали
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Медали с логотипом оптом
Производим значки и медали с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней, срочно от 2–3 дней. Латунь и цинковый сплав, горячая и холодная эмаль, полимерная заливка, гальваника золотом и серебром. Медали 50–70 мм с лентой, значки от 13 до 30 мм. Собственное производство в Екатеринбурге.
Значки и медали закрывают задачу признания: их вручают, а не раздают, поэтому получатель хранит их годами. Компании заказывают их под награждения по итогам года, спортивные события, профессиональные праздники и корпоративные соревнования.
Значки
Самые дешёвые значки — закатные, плоская плёнка под жестью, для массовой раздачи на мероприятиях. Значок с полимерной заливкой — латунная основа и объёмный купол смолы — выглядит как деловой знак и носится на пиджаке. Эмалевые с горячей эмалью, запечённой в углублениях металла, — классика официальных и наградных знаков. Фигурные вырубаются по контуру логотипа. Крепление на выбор: булавка, бабочка или магнит для тех, кто не хочет прокалывать одежду.
Медали
Стандарт для спортивных и корпоративных награждений — диаметр 50–70 мм. Для комплекта на три места металл покрывают гальваникой под золото, серебро и бронзу. В комплект входит лента с сублимационной печатью — логотип и название события по всей длине. Для массовых забегов и детских соревнований делают акриловые медали: при том же размере легче и дешевле металла.
Персонализация и упаковка
Имя, номинацию и дату наносим гравировкой или печатью на обороте — на весь тираж без доплаты за разнообразие, но срок увеличивается. Медали идут в индивидуальных пакетиках или футлярах, значки — в блистере или коробочке с ложементом. Для торжественных вручений комплектуем с дипломом в единой стилистике.
Сроки под мероприятие
От 5 дней на складские формы, срочно 2–3 дня по согласованию, индивидуальная оснастка — от 20 дней. Под мероприятие с фиксированной датой тираж размещают минимум за две недели: наградную продукцию нельзя привезти частично или с опозданием.
Частые вопросы о медалях
Медали с логотипом: какой минимальный тираж?
Зависит от вида: значки делаем от 100 штук, медали и жетоны от 50, кубки и статуэтки от 10. Гравировка до 49 штук считается за партию — 3 000 ₽.
Сколько стоит награда с нанесением?
Медали из каталога стоят от 186 ₽ (медаль «Золото») до 750 ₽ (Brilliart) без нанесения. Гравировка — от 56 ₽ за штуку при тираже от 50 и от 37 ₽ от 1 000 шт., до 49 шт. — 3 000 ₽ за партию. Эмаль, полимерную заливку, УФ-печать и ленту с сублимацией рассчитаем под ваш макет и тираж.
Сделаете именные награды?
Да. Имя, номинацию и дату наносим гравировкой или печатью на обороте медали — на каждой награде свои данные, меняется только файл, а не оснастка. Срок при персонализации немного увеличивается, поэтому список получателей лучше прислать заранее, а стоимость под ваш тираж рассчитает менеджер.
Можно свою форму награды?
Да, индивидуальную форму делаем литьём по вашему эскизу от 300 штук, срок — от 20 дней. Оснастка считается отдельно и остаётся у нас для повторных тиражей. На меньших тиражах подберём стандартную медаль 50–70 мм из каталога и оформим её под ваше событие.
Медали с логотипом: сколько занимает изготовление?
Складские формы с гравировкой — от 5–7 дней, срочно 2–3 дня по согласованию; цветная эмаль — от 10 дней, литьё под заказ — от 20 дней. Под мероприятие с фиксированной датой тираж лучше разместить минимум за две недели: награды нельзя привезти частично или с опозданием.
Покажете макет до производства?
Да, макет и визуализацию медали готовим бесплатно и согласовываем до запуска в производство. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), а если есть только растровый файл — дизайнер отрисует его сам.
Подберёте футляр или коробку?
Да. Медали упаковываем в индивидуальные пакетики или футляры, для вручения на сцене подберём футляр, коробку или бархатный мешочек. Для торжественных награждений комплектуем медали с дипломом в единой стилистике; упаковка — 5 ₽ за изделие.
Можно точные фирменные цвета?
Да, фирменные цвета передаём цветной эмалью по Pantone — от 100 шт., срок от 10 дней. Для фото и сложных изображений подойдёт полноцветная УФ-печать или полимерная заливка. Ленту печатаем сублимацией по всей длине в цветах вашего мероприятия.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.