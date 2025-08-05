Значки и медали на заказ

Медали с логотипом оптом

Производим значки и медали с логотипом оптом от 50 штук, срок от 5 дней, срочно от 2–3 дней. Латунь и цинковый сплав, горячая и холодная эмаль, полимерная заливка, гальваника золотом и серебром. Медали 50–70 мм с лентой, значки от 13 до 30 мм. Собственное производство в Екатеринбурге.

Значки и медали закрывают задачу признания: их вручают, а не раздают, поэтому получатель хранит их годами. Компании заказывают их под награждения по итогам года, спортивные события, профессиональные праздники и корпоративные соревнования.

Значки Самые дешёвые значки — закатные, плоская плёнка под жестью, для массовой раздачи на мероприятиях. Значок с полимерной заливкой — латунная основа и объёмный купол смолы — выглядит как деловой знак и носится на пиджаке. Эмалевые с горячей эмалью, запечённой в углублениях металла, — классика официальных и наградных знаков. Фигурные вырубаются по контуру логотипа. Крепление на выбор: булавка, бабочка или магнит для тех, кто не хочет прокалывать одежду. Медали Стандарт для спортивных и корпоративных награждений — диаметр 50–70 мм. Для комплекта на три места металл покрывают гальваникой под золото, серебро и бронзу. В комплект входит лента с сублимационной печатью — логотип и название события по всей длине. Для массовых забегов и детских соревнований делают акриловые медали: при том же размере легче и дешевле металла. Персонализация и упаковка Имя, номинацию и дату наносим гравировкой или печатью на обороте — на весь тираж без доплаты за разнообразие, но срок увеличивается. Медали идут в индивидуальных пакетиках или футлярах, значки — в блистере или коробочке с ложементом. Для торжественных вручений комплектуем с дипломом в единой стилистике. Сроки под мероприятие От 5 дней на складские формы, срочно 2–3 дня по согласованию, индивидуальная оснастка — от 20 дней. Под мероприятие с фиксированной датой тираж размещают минимум за две недели: наградную продукцию нельзя привезти частично или с опозданием.