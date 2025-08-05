Упаковка для часов с логотипом оптом

Производим упаковку для часов с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Футляры с бархатным ложементом, деревянные шкатулки, коробки с подушкой для наручных часов, картонные коробки для настольных и настенных. Тиснение, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Упаковка определяет, воспринимаются ли часы как награда или как товар со склада. Особенно для наручных часов за выслугу: их вручают на сцене, и футляр участвует в моменте вручения так же, как сами часы.

Виды Наручные часы вручают в футляре с бархатной подушкой — классика наградного подарка. Деревянная шкатулка с гравировкой дороже и остаётся у владельца для хранения. Настольные и настенные часы пакуем в картонную коробку с ложементом, она защищает при доставке. В коробке с окном часы видно, не открывая её. Брендирование Тиснение логотипа на крышке футляра, гравировка имени на шкатулке. Площадь упаковки больше, чем у часов, — основное брендирование и поздравительная формулировка размещаются на ней. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.