Подарочная упаковка для часов
Коробки и футляры с ложементом под конкретную модель. Часы без упаковки выглядят как товар, в коробке — как подарок. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать и сборка у нас
- Ложементвырезаем под вашу модель
- Тиснение фольгойакцент на логотипе крышки
Подарочная упаковка для часов с логотипом — модели
Картонные коробки с крышкой, жёсткие футляры, деревянные шкатулки и чехлы.
- Коробка Obsidian L арт. O625116в наличии 1 000+ шт Ложемент из эфалина Тиснение или шелкография от 492 ₽цена без нанесения
- Коробка Color арт. URD145BOXв наличии 5 000+ шт На магнитном замке Тиснение или шелкография от 600 ₽цена без нанесения
- Коробка Obsidian M арт. O625416в наличии 1 000+ шт Ложемент из эфалина Тиснение или шелкография от 588 ₽цена без нанесения
- Коробка крышка-дно арт. OG8842_8843-BOXв наличии 1 000+ шт Подарочная упаковка Тиснение или шелкография от 131 ₽цена без нанесения
- Коробка Mini Box арт. HG21023в наличии 1 000+ шт Подарочная упаковка Тиснение или шелкография от 70 ₽цена без нанесения
- Коробка Obsidian S арт. O625110в наличии 500+ шт Ложемент из эфалина Тиснение или шелкография от 388 ₽цена без нанесения
- Коробка Color it M арт. O625803в наличии 500+ шт Подарочная упаковка Тиснение или шелкография от 541 ₽цена без нанесения
- Коробка Тайна арт. O625083в наличии 500+ шт Натуральное дерево Лазерная гравировка от 549 ₽цена без нанесения
- Коробка Smooth S арт. O700376в наличии 500+ шт Подарочная упаковка Тиснение или шелкография от 347 ₽цена без нанесения
- Коробка Шкатулка арт. O625071в наличии Натуральное дерево Лазерная гравировка от 584 ₽цена без нанесения
- Коробка Legno арт. O625057в наличии Натуральное дерево Лазерная гравировка от 1 034 ₽цена без нанесения
- Коробка Ларчик арт. O625302в наличии Натуральное дерево Лазерная гравировка от 1 073 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни подарочных коробок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ложемент вырезаем под конкретную модель часов
- Тиснение фольгой, ламинация, софт-тач
- Вкладыш с инструкцией и гарантией
- Разложим часы по коробкам и отгрузим комплектами
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подарочная упаковка для часов на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать упаковку для часов
- 01Где будут стоять
Стол, стена или запястье — от этого зависит и модель, и место под логотип.
- 02Механизм
Кварцевый бесшумный для кабинетов и переговорных, обычный дешевле на тираже.
- 03Материал корпуса
Металл и дерево под гравировку, пластик и стекло под печать.
- 04Что брендируем
Логотип на корпусе, свой циферблат целиком или и то и другое.
Как нанести логотип на упаковку
- Полноцветная печатьПо картону — фирменные цвета, паттерны, изображения.
- Тиснение фольгойЗолото, серебро или цвет под фирменный стиль на крышке.
- Лазерная гравировкаПо деревянным шкатулкам и вставкам.
- Ламинация и софт-тачЗащита печати и бархатистая поверхность крышки.
- ЛожементВырезаем под конкретную модель часов.
- СборкаРазложим часы по коробкам и отгрузим комплектами.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили виды упаковки под часы.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Картонная коробкахит
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|деловые подарки и наборы
|Футляр с окном
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|когда изделие само по себе продаёт
|Деревянная шкатулка
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|гравировка
|от 10 дней
|наградные и VIP-экземпляры
|Тиснение фольгой
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|золото/серебро
|от 10 дней
|акцент на логотипе крышки
|Софт-тач
|от 100 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 10 дней
|премиальные наборы
|Сборка комплектов
|от 50 шт.
|5 ₽/шт
|—
|—
|от 7 дней
|готовые наборы к вручению
- Свой циферблатСамая заметная брендировка — макет на весь круг
- ИменныеГравировка переменных данных — коэффициент 1,5
- УпаковкаДля часов нужна коробка с ложементом
Цены на нанесение на упаковку
Цена упаковки зависит от вида, материала и тиража. Пришлём расчёт под ваш заказ.
|Тираж
|Коробка
|Футляр
|Дерево
|Фольга
|Сборка
|50–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Картон · Нанесение: Печать
|Тираж
|Сборка
|50–99 шт
|от 100 шт
|от 500 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза упаковку, часы считаются отдельно
- Ложементпод конкретную модель часов
- Сборка комплектов5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают упаковку для часов
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Наградные часыПубличное вручение с коробкой в кадре.
- Деловые подаркиЧасы в футляре партнёрам.
- ЮбилеиУпаковка с датой и символикой.
- VIP-подаркиДеревянная шкатулка с гравировкой.
- Новый годПодарочная упаковка под корпоративный тираж.
- Мерч-шопыТоварный вид позиции магазина.
- Отгрузка комплектамиСоберём наборы и отправим готовыми.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды часов
Настольные, настенные, наручные, песочные часы, метеостанции и упаковка — 6 видов в разделе.
Как заказать упаковку для часов
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С упаковкой для часов часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Упаковка для часов с логотипом оптом
Производим упаковку для часов с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Футляры с бархатным ложементом, деревянные шкатулки, коробки с подушкой для наручных часов, картонные коробки для настольных и настенных. Тиснение, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Упаковка определяет, воспринимаются ли часы как награда или как товар со склада. Особенно для наручных часов за выслугу: их вручают на сцене, и футляр участвует в моменте вручения так же, как сами часы.
Виды
Наручные часы вручают в футляре с бархатной подушкой — классика наградного подарка. Деревянная шкатулка с гравировкой дороже и остаётся у владельца для хранения. Настольные и настенные часы пакуем в картонную коробку с ложементом, она защищает при доставке. В коробке с окном часы видно, не открывая её.
Брендирование
Тиснение логотипа на крышке футляра, гравировка имени на шкатулке. Площадь упаковки больше, чем у часов, — основное брендирование и поздравительная формулировка размещаются на ней. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о упаковке для часов
Какой минимальный тираж упаковки?
От 50 штук. Ложемент вырезается под конкретную модель часов, поэтому пришлите её артикул или образец.
Сколько стоит упаковка?
Коробки в каталоге стоят от 70 до 1 073 ₽ без нанесения, цена зависит от вида, материала и тиража. Сборка комплектов — 5 ₽ за изделие, часы считаются отдельно. Пришлём расчёт под ваш заказ, макет и визуализация бесплатно.
Сделаете ложемент под нашу модель?
Да, ложемент вырезаем под конкретную модель часов — наручных, настольных или настенных. Для этого пришлите артикул модели или образец. Ложемент держит часы при доставке и делает подачу аккуратной при вручении.
Какие материалы возможны?
Работаем с картоном — коробки крышка-дно, футляры с окном, коробки с софт-тач покрытием — и с деревом для шкатулок. Для наручных часов делаем футляр с бархатной подушкой, для настольных и настенных — картонную коробку с ложементом. Подберём вариант под задачу и бюджет.
Можно тиснение фольгой?
Да, тиснение фольгой — золото, серебро или цвет под фирменный стиль — делаем на крышке от 100 штук, срок от 10 дней. Это акцент на логотипе для наградных и премиальных подарков. Стоимость рассчитаем под ваш тираж и размер коробки.
Разложите часы по коробкам?
Да, разложим часы по коробкам и отгрузим готовыми комплектами к вручению. Сборка стоит 5 ₽ за изделие, от 50 штук, срок от 7 дней. Если часы заказываете у нас, упаковку и сборку сделаем в одном заказе.
Подарочная упаковка для часов с логотипом: сколько занимает изготовление?
Картонные коробки и футляры с окном делаем от 7 дней, деревянные шкатулки, тиснение фольгой и софт-тач — от 10 дней. Печать и сборка проходят на нашем производстве в Екатеринбурге. Точный срок назовём при расчёте под ваш тираж.
Можно вкладыш с гарантией?
Да, в упаковку можно добавить фирменный вкладыш — например, с поздравлением или информацией о гарантии на часы. Текст и макет вкладыша согласуем до запуска, дизайн делаем бесплатно. Условия самой гарантии на часы уточнит менеджер по выбранной модели.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.