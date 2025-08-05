Ланчбоксы с логотипом
Нанесение логотипа на ланчбоксы и контейнеры для еды: тампопечать, УФ-печать и лазерная гравировка по стали. Полезный корпоративный подарок сотрудникам.
- От 50 штукминимальный тираж ланчбоксов
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Ланчбоксы с логотипом на заказ
Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Ланч-бокс Mepal арт. NNTEU15-491722в наличии 10 000+ шт Можно в посудомойку УФ-печать или тампопечать от 3 436 ₽цена без нанесения
- Ланчбокс Ulf арт. AG13003.05в наличии 10 000+ шт Приборы в комплекте УФ-печать или тампопечать от 374 ₽цена без нанесения
- Ланчбокс Inar арт. AG13004.13в наличии 10 000+ шт Приборы в комплекте УФ-печать или тампопечать от 487 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Fandex арт. HG346708в наличии 50 000+ шт Приборы в комплекте УФ-печать или тампопечать от 1 242 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Neo арт. O828508в наличии 5 000+ шт Приборы в комплекте УФ-печать или тампопечать от 664 ₽цена без нанесения
- Контейнер Bon Voyage арт. 615111.0109в наличии 5 000+ шт Герметичная крышка УФ-печать или тампопечать от 750 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Кади арт. OFI1996S102в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 852 ₽цена без нанесения
- Ланчбокс Snackpack арт. AG13010.04в наличии 5 000+ шт Можно в посудомойку УФ-печать или тампопечать от 258 ₽цена без нанесения
- Контейнер из крахмала арт. AGA304в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте УФ-печать или тампопечать от 44 ₽цена без нанесения
- Термос для еды Tabenodo арт. G15954.14в наличии 1 000+ шт Вакуумная изоляция Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 990 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Cravee арт. NNTEU15-819802в наличии 10 000+ шт Универсальная модель для нанесения УФ-печать или тампопечать от 2 740 ₽цена без нанесения
- Ланч-бокс Bejar арт. HG346799в наличии 5 000+ шт Приборы в комплекте Лазерная гравировка от 1 990 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ланчбоксов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Пластик, нержавеющая сталь и бамбук под разный бюджет
- УФ-печать, тампопечать и лазерная гравировка по стали
- Подарочная упаковка и имена сотрудников на каждом изделии
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ланчбоксы на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ланчбокс под задачу
- 01Материал
Пластик — легко и недорого, под полноцвет. Сталь — премиально, под гравировку.
- 02Объём и секции
Одна секция — простой обед. Две-три — под гарнир, салат и соус отдельно.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет по крышке. Гравировка по стали не стирается.
- 04Комплектация
Приборы, сумка-холодильник и подарочная коробка — по запросу.
Как нанести логотип на ланчбокс
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж ланчбоксов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на ланчбоксы по тиражу, цене, стойкости и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на ланчбокс
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ланчбоксы
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Подарки сотрудникамПолезный подарок, которым пользуются каждый рабочий день
- Welcome packЛанчбокс новичку вместе с термокружкой и ежедневником
- Для производств и заводовОбед на смене для полевых и сменных команд
- Для офисных кухоньЕдиный стиль посуды вместо разномастных контейнеров
- Корпоративный мерчПрактичный предмет с логотипом в ежедневном обиходе
- Подарочные наборыЛанчбокс с приборами и термокружкой в одной коробке
- Эко-инициативыМногоразовый контейнер вместо одноразовой упаковки
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать ланчбоксы с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал ланчбоксана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ланчбоксами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Ланчбоксы с логотипом оптом
Производим ланчбоксы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Пластиковые с отделениями, стеклянные с крышкой, стальные термо с вакуумом, бамбуковые. Объём 0,6–1,5 л, герметичные крышки с силиконовым уплотнителем. УФ-печать, гравировка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ланчбокс — подарок, который используют каждый рабочий день: сотрудник берёт его из дома, открывает на кухне при коллегах и моет вечером. Компании заказывают ланчбоксы под программы заботы о персонале и в welcome pack, где предмет должен быть не имиджевым, а нужным.
Материал под сценарий
Пластик с отделениями лёгкий и дешёвый, подходит для массовых тиражей, но при высокой температуре в микроволновке ему плохо. Стекло даёт нейтральный вкус и разогрев без ограничений, но тяжелее и требует аккуратности. Сталь с вакуумом держит еду горячей 4–6 часов — вариант для выездных сотрудников и объектов без кухни. Компаниям с экоповесткой подходит бамбук.
Герметичность — ключевой критерий
Силиконовый уплотнитель по периметру крышки и защёлки по бокам обязательны: ланчбокс возят в сумке с ноутбуком и документами, и протёкшая крышка перечёркивает весь подарок. У дешёвых моделей уплотнитель садится за пару месяцев — для корпоративного тиража это означает претензии через квартал.
Нанесение
УФ-печать по пластику и бамбуку — полноцвет, но на крышке, которую моют ежедневно, требует бережного обращения. Гравировка по стали и бамбуку не стирается. Для тиражей на весь штат берут гравировку или наносим на крышку сбоку, где меньше трения.
Частые вопросы о ланчбоксах с логотипом
Какой минимальный тираж ланчбоксов?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно.
Какой материал ланчбокса выбрать?
Пластик с отделениями — лёгкий и недорогой, подходит для массовых тиражей и полноцветной печати. Стекло даёт нейтральный вкус и разогрев без ограничений, но тяжелее. Сталь с вакуумом держит еду горячей 4–6 часов, а бамбук подойдёт компаниям с экоповесткой.
Сколько стоит нанесение логотипа на ланчбокс?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт., лазерная гравировка — 89 ₽ и 56 ₽ соответственно. Цены указаны за нанесение без стоимости ланчбокса, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Точную стоимость под модель рассчитаем бесплатно.
Можно ли греть ланчбокс в микроволновке?
Зависит от материала: стекло подходит для разогрева без ограничений, а пластику при высокой температуре в микроволновке плохо. Стальные ланчбоксы в микроволновку не ставят — они рассчитаны держать еду горячей 4–6 часов. По конкретной модели менеджер уточнит рекомендации производителя.
Можно ли нанести имена сотрудников?
Да, наносим имена и должности на каждое изделие — к цене применяется коэффициент 1,5, тираж от 50 шт., срок от 5 дней. Именной ланчбокс не потеряется на общей офисной кухне. Макет с именами согласуем до запуска.
Ланчбоксы с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать, УФ-DTF и персонализация — от 5 дней. Срок зависит от тиража и модели. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Можно ли заказать набор с приборами?
Да, по запросу комплектуем ланчбокс приборами, сумкой-холодильником и подарочной коробкой. Популярный вариант — ланчбокс с приборами и термокружкой в одной коробке для welcome pack. Состав набора и стоимость рассчитаем под ваш бюджет.
Поможете подобрать модель ланчбокса?
Да, подберём материал, объём, количество секций и нанесение под задачу. Обращаем внимание на герметичность: силиконовый уплотнитель по периметру и защёлки по бокам обязательны, ведь ланчбокс возят в сумке с ноутбуком. Расскажите о задаче — предложим варианты.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.