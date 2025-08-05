Ланчбоксы с логотипом оптом

Производим ланчбоксы с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Пластиковые с отделениями, стеклянные с крышкой, стальные термо с вакуумом, бамбуковые. Объём 0,6–1,5 л, герметичные крышки с силиконовым уплотнителем. УФ-печать, гравировка, тиснение. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ланчбокс — подарок, который используют каждый рабочий день: сотрудник берёт его из дома, открывает на кухне при коллегах и моет вечером. Компании заказывают ланчбоксы под программы заботы о персонале и в welcome pack, где предмет должен быть не имиджевым, а нужным.

Материал под сценарий Пластик с отделениями лёгкий и дешёвый, подходит для массовых тиражей, но при высокой температуре в микроволновке ему плохо. Стекло даёт нейтральный вкус и разогрев без ограничений, но тяжелее и требует аккуратности. Сталь с вакуумом держит еду горячей 4–6 часов — вариант для выездных сотрудников и объектов без кухни. Компаниям с экоповесткой подходит бамбук. Герметичность — ключевой критерий Силиконовый уплотнитель по периметру крышки и защёлки по бокам обязательны: ланчбокс возят в сумке с ноутбуком и документами, и протёкшая крышка перечёркивает весь подарок. У дешёвых моделей уплотнитель садится за пару месяцев — для корпоративного тиража это означает претензии через квартал. Нанесение УФ-печать по пластику и бамбуку — полноцвет, но на крышке, которую моют ежедневно, требует бережного обращения. Гравировка по стали и бамбуку не стирается. Для тиражей на весь штат берут гравировку или наносим на крышку сбоку, где меньше трения.