Увлажнители воздуха с логотипом оптом

Производим увлажнители воздуха с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Ультразвуковые настольные с USB-питанием, с подсветкой и функцией аромадиффузора, объём бака 200–500 мл. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Настольный увлажнитель — подарок для офиса в отопительный сезон, когда воздух пересыхает от батарей и кондиционеров. Он стоит на рабочем столе, работает весь рабочий день и воспринимается как забота о самочувствии сотрудника.

Что учесть Настольный увлажнитель рассчитан на зону вокруг рабочего места, а не на всю комнату — это персональный прибор. Бак 200–300 мл хватает на несколько часов, 500 мл — на рабочий день. Ультразвуковые модели работают тихо. В жёсткой воде ультразвуковой увлажнитель оставляет белый налёт — для офиса стоит предупредить о фильтрованной воде. Функция аромадиффузора с маслами повышает воспринимаемую ценность. Нанесение Логотип на корпусе печатью или гравировкой. Спрос приходится на отопительный сезон, тираж размещают в сентябре–октябре. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.