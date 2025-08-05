Увлажнители воздуха с логотипом
Компактные USB-увлажнители для рабочего стола и автомобиля. Многие модели работают как ночник с подсветкой. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
- Питание от USBработает от компьютера и Power Bank
- На столелоготип в поле зрения весь день
Увлажнители воздуха с логотипом — модели
Настольные модели 200–500 мл, автомобильные и мини-увлажнители с подсветкой.
- Аромадиффузор Мизу арт. P730915.030в наличии 10 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать от 1 740 ₽цена без нанесения
- Аромадиффузор AromaHarmony арт. G16398.10в наличии 1 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать от 480 ₽цена без нанесения
- Аромадиффузор Euphoria арт. O445005в наличии 1 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать от 1 491 ₽цена без нанесения
- Аромадиффузор Citrus Yuzu арт. O445000в наличии 1 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать от 991 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Egg арт. AG21001.01в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 518 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Fuego арт. G16349.30в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 1 890 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Flame арт. AG21018.01в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 1 649 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Desko арт. G18399.60в наличии 5 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 599 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Candle арт. HG41000/35в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 1 790 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Suspiro арт. G17839.60в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 999 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Fusion Blaze арт. G17581.60в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 2 490 ₽цена без нанесения
- Увлажнитель Humisphere арт. G16261.55в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать от 1 199 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни увлажнителей и диффузоров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Питание от USB — работает от компьютера и Power Bank
- УФ-печать полноцветом по корпусу
- Модели с подсветкой и режимом ночника
- Фирменная коробка с инструкцией
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем увлажнители воздуха на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать увлажнители воздуха
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на увлажнитель
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на увлажнитель
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают увлажнители воздуха
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать увлажнители воздуха
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С увлажнителями часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Увлажнители воздуха с логотипом оптом
Производим увлажнители воздуха с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Ультразвуковые настольные с USB-питанием, с подсветкой и функцией аромадиффузора, объём бака 200–500 мл. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Настольный увлажнитель — подарок для офиса в отопительный сезон, когда воздух пересыхает от батарей и кондиционеров. Он стоит на рабочем столе, работает весь рабочий день и воспринимается как забота о самочувствии сотрудника.
Что учесть
Настольный увлажнитель рассчитан на зону вокруг рабочего места, а не на всю комнату — это персональный прибор. Бак 200–300 мл хватает на несколько часов, 500 мл — на рабочий день. Ультразвуковые модели работают тихо. В жёсткой воде ультразвуковой увлажнитель оставляет белый налёт — для офиса стоит предупредить о фильтрованной воде. Функция аромадиффузора с маслами повышает воспринимаемую ценность.
Нанесение
Логотип на корпусе печатью или гравировкой. Спрос приходится на отопительный сезон, тираж размещают в сентябре–октябре. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о увлажнителях воздуха
Увлажнители воздуха с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Увлажнители воздуха с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Увлажнители и аромадиффузоры стоят от 480 ₽ (AromaHarmony) до 2 490 ₽ (Fusion Blaze) без нанесения. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, тираж до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. Стоимость УФ-печати и итог с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.
Увлажнители воздуха с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип наносим на корпус: по пластику — УФ-печатью полноцветом, по металлическим и софт-тач элементам — лазерной гравировкой, которая не стирается. Место и размер подбираем под форму конкретной модели и показываем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на увлажнители действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Совет для офиса: в жёсткой воде ультразвуковые модели оставляют белый налёт, поэтому лучше использовать фильтрованную воду.
Увлажнители воздуха с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление — от 7 дней, складские модели получаются быстрее заказных. Спрос приходится на отопительный сезон, поэтому тираж обычно размещают в сентябре–октябре. Точный срок назовём после выбора модели и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Увлажнители выпускаются в нескольких цветах и вариантах корпуса, в том числе с подсветкой, — подберём ближайший к вашему бренду. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Увлажнители упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём набор для рабочего места: увлажнитель вместе с лампой, беспроводной зарядкой или аромамаслами. Хороший вариант для заботы о сотрудниках в отопительный сезон — предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.