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Увлажнители воздуха с логотипом

Компактные USB-увлажнители для рабочего стола и автомобиля. Многие модели работают как ночник с подсветкой. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 штукминимальный тираж
  • Срок от 7 днейнанесение на своём производстве
  • Питание от USBработает от компьютера и Power Bank
  • На столелоготип в поле зрения весь день
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Увлажнители воздуха с логотипом — AEPRINT
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Увлажнители воздуха с логотипом — модели

Настольные модели 200–500 мл, автомобильные и мини-увлажнители с подсветкой.

  • Аромадиффузор Мизу с логотипом
    Аромадиффузор Мизу арт. P730915.030в наличии 10 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать Стекло4 цв. от 1 740 ₽цена без нанесения
  • Аромадиффузор AromaHarmony с логотипом
    Аромадиффузор AromaHarmony арт. G16398.10в наличии 1 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать Стекло5 цв. от 480 ₽цена без нанесения
  • Аромадиффузор Euphoria с логотипом
    Аромадиффузор Euphoria арт. O445005в наличии 1 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать Стекло5 цв. от 1 491 ₽цена без нанесения
  • Аромадиффузор Citrus Yuzu с логотипом
    Аромадиффузор Citrus Yuzu арт. O445000в наличии 1 000+ шт Ароматизация помещения УФ-печать или тампопечать Стекло5 цв. от 991 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Egg с логотипом
    Увлажнитель Egg арт. AG21001.01в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик3 цв. от 518 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Fuego с логотипом
    Увлажнитель Fuego арт. G16349.30в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик2 цв. от 1 890 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Flame с логотипом
    Увлажнитель Flame арт. AG21018.01в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик2 цв. от 1 649 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Desko с логотипом
    Увлажнитель Desko арт. G18399.60в наличии 5 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик от 599 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Candle с логотипом
    Увлажнитель Candle арт. HG41000/35в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик2 цв. от 1 790 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Suspiro с логотипом
    Увлажнитель Suspiro арт. G17839.60в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик от 999 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Fusion Blaze с логотипом
    Увлажнитель Fusion Blaze арт. G17581.60в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик от 2 490 ₽цена без нанесения
  • Увлажнитель Humisphere с логотипом
    Увлажнитель Humisphere арт. G16261.55в наличии 1 000+ шт Ультразвуковое увлажнение УФ-печать или тампопечать Пластик от 1 199 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни увлажнителей и диффузоров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Питание от USB — работает от компьютера и Power Bank
    • УФ-печать полноцветом по корпусу
    • Модели с подсветкой и режимом ночника
    • Фирменная коробка с инструкцией
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Увлажнители воздуха с логотипом: ещё модель 1Увлажнители воздуха с логотипом: ещё модель 2Увлажнители воздуха с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем увлажнители воздуха на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать увлажнители воздуха

  • 01Модель и характеристики

    Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.

  • 02Материал корпуса

    Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.

  • 03Нанесение

    Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.

  • 04Упаковка

    Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.

Как нанести логотип на увлажнитель

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 7 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Гравировкахитот 30 шт.от 31 ₽/штметалл, софт-тачцвет металлаот 5 днейделовые подарки и VIP
УФ-печатьот 30 шт.по запросупластик, металлполноцветот 5 днейцветные логотипы и градиенты
Тампопечатьот 300 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейбольшие тиражи, простые логотипы
УФ-DTFот 30 шт.по запросурельефполноцветот 7 днейфигурные корпуса
Шелкографияот 100 шт.по запросупластик1–2 цветаот 5 днейплотный логотип на цветном корпусе
Упаковкаот 30 шт.по запросукартонполноцветот 7 днейкоробка и вкладыш под бренд
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • СертификацияТехника поставляется с документами
  • СрокиСкладские модели быстрее заказных

Цены на нанесение на увлажнитель

Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражУФ-печатьГравировкаТампопечатьУФ-DTFУпаковка
30–99 шт по запросупо запросупо запросу
от 100 шт по запросупо запросупо запросу
от 300 шт по запросупо запросупо запросу
от 1 000 шт по запросупо запросупо запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка

УФ-печать, Тампопечать, УФ-DTF, Шелкография — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
  • Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
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Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

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    все работы    250+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают увлажнители воздуха

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
  • Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
  • Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
  • ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.

  • Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
  • Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды электроники

Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.

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Как заказать увлажнители воздуха

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С увлажнителями часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Увлажнители воздуха с логотипом оптом

Производим увлажнители воздуха с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Ультразвуковые настольные с USB-питанием, с подсветкой и функцией аромадиффузора, объём бака 200–500 мл. УФ-печать и гравировка по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Настольный увлажнитель — подарок для офиса в отопительный сезон, когда воздух пересыхает от батарей и кондиционеров. Он стоит на рабочем столе, работает весь рабочий день и воспринимается как забота о самочувствии сотрудника.

Что учесть

Настольный увлажнитель рассчитан на зону вокруг рабочего места, а не на всю комнату — это персональный прибор. Бак 200–300 мл хватает на несколько часов, 500 мл — на рабочий день. Ультразвуковые модели работают тихо. В жёсткой воде ультразвуковой увлажнитель оставляет белый налёт — для офиса стоит предупредить о фильтрованной воде. Функция аромадиффузора с маслами повышает воспринимаемую ценность.

Нанесение

Логотип на корпусе печатью или гравировкой. Спрос приходится на отопительный сезон, тираж размещают в сентябре–октябре. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.

Частые вопросы о увлажнителях воздуха

Увлажнители воздуха с логотипом: какой минимальный тираж?

От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.

Увлажнители воздуха с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Увлажнители и аромадиффузоры стоят от 480 ₽ (AromaHarmony) до 2 490 ₽ (Fusion Blaze) без нанесения. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, тираж до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. Стоимость УФ-печати и итог с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.

Увлажнители воздуха с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Логотип наносим на корпус: по пластику — УФ-печатью полноцветом, по металлическим и софт-тач элементам — лазерной гравировкой, которая не стирается. Место и размер подбираем под форму конкретной модели и показываем на бесплатной визуализации до запуска.

Есть ли гарантия на технику?

Да, на увлажнители действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. Совет для офиса: в жёсткой воде ультразвуковые модели оставляют белый налёт, поэтому лучше использовать фильтрованную воду.

Увлажнители воздуха с логотипом: сколько занимает изготовление?

Изготовление — от 7 дней, складские модели получаются быстрее заказных. Спрос приходится на отопительный сезон, поэтому тираж обычно размещают в сентябре–октябре. Точный срок назовём после выбора модели и согласования макета.

Можно подобрать цвет корпуса под бренд?

Увлажнители выпускаются в нескольких цветах и вариантах корпуса, в том числе с подсветкой, — подберём ближайший к вашему бренду. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии уточнит менеджер.

Сделаете фирменную упаковку?

Да. Увлажнители упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие.

Соберёте набор из нескольких гаджетов?

Да, соберём набор для рабочего места: увлажнитель вместе с лампой, беспроводной зарядкой или аромамаслами. Хороший вариант для заботы о сотрудниках в отопительный сезон — предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.

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Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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