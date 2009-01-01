Реализованные проекты
Кейсы
Реальные проекты, которые помогают нашим клиентам решать задачи и усиливать бренд.Смотреть все кейсы
- 26кейсов на сайте
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- 7 фото 300 лет Екатеринбургу Создать уникальный дизайн сувенирной продукции, используя логотип 300-летия Екатеринбург, с целью распространения бренда… Смотреть кейс
- 8 фото Alma Ceramica Для выбора подарков к Новому году руководство “Альмакерамики” и в этом году решило обратиться к своим проверенным и… Смотреть кейс
- 3 фото Банк России Поднять лояльность и укрепить корпоративный имидж банка посредством распространения среди клиентов фирменной сувенирной… Смотреть кейс
- 5 фото Димитриевская суббота Разработка обновленной версии логотипа к 30-летию фестиваля Смотреть кейс
- 2 фото Evraz Group Приятно когда довольный клиент вас рекомендует другим. Так случилось после выполнения заказа по созданию подарков и… Смотреть кейс
- 7 фото ЦНППМ «Учитель будущего» Центр непрерывного повышения профессионального мастерства «Учитель будущего» — инновационная площадка для развития… Смотреть кейс
- 7 фото ИСК на Иннопром-2024 Разработать логотип Индустриально-спортивного кластера Свердловской области для участия на выставке Иннопром-2024, чтобы… Смотреть кейс
- 4 фото PRINZIP Девелоперская компания PRINZIP — один из ключевых игроков на рынке недвижимости Смотреть кейс
- 4 фото ТСК Производство фирменных футболок для сотрудников по индивидуальному тех. заданию Смотреть кейс
- 3 фото Югорский рыбоводный завод Изготовление сувенирной продукции с нанесением логотипа, а также разработка уникального дизайна. Смотреть кейс
- 7 фото NewTeck well service Значимость грамотно подобранного подарка трудно переоценить. Если речь идет о презентах от руководства своим работникам… Смотреть кейс
- 5 фото НВГУ Молодежь склонна строить свое мнение опираясь на престиж. Из двух похожих заведений они выберут то, где, по их мнению… Металлические ручкиБлокноты Смотреть кейс
- 4 фото Program School Производство сувенирной продукции для мерч-шопа. Каталоги Смотреть кейс
- 4 фото РАНХиГС Создать для наших партнеров из РАНХиГС интересную, по-молодежному яркую сувенирную продукцию для вручения студентам в… Смотреть кейс
- 5 фото RailShip Разработать на новогодние праздники 2022 г новый оригинальный подарок для работников. Смотреть кейс
- 7 фото Роснефть Обеспечить коллектив Роснефти подарками ко Дню Нефтяника. Металлические ручкиБлокнотыБумажные пакеты Смотреть кейс
- 6 фото Сантехкомплект-Урал Клиент обратился со срочным заказом – изготовление фирменной настольной игры Мафия ко Дню Строителя. Нам требовалось в… Коробки и подарочная упаковкаКалендариПоло Смотреть кейс
- 6 фото Тагильская Сталь Создание стильного каталог продукции для металлургического холдинга Тагильская Сталь. Выпуск качественных шарфов для… Каталоги Смотреть кейс
- 5 фото TEN девелопмент Изготовление уникальных ежедневников ЕжедневникиНаклейки и стикерпаки Смотреть кейс
- 6 фото TZMO Group Корпоративные сувениры и подарки – одна из составляющих системы повышения лояльности для сотрудников. Подарки должны… Смотреть кейс
- 3 фото Учитель будущего Выпуск сувенирной продукции для заказчика с целью его популяризации. Каталоги Смотреть кейс
- 5 фото УМПЦ Разработать корпоративные бизнес подарки для VIP партнеров. Продукция должна была быть привлекательной, функциональной и… Смотреть кейс
- 7 фото Кейс Урал на Иннопром-2024 Разработать уникальный дизайн принтов для участия в международной выставке Иннопром. Смотреть кейс
- 5 фото USTA Hotels Изготовление уральского мерча для загородного отеля и срочного заказа на термосы для сотрудников компании и рюкзаки для… ТермосыРюкзаки Смотреть кейс
- 8 фото VIAMIN Изготовление новогодних корпоративных подарков и сложная отгрузка по всей РФ Смотреть кейс
- 5 фото Янган-Тау Разработать и изготовить стильный удобный мерч для повседневной носки, чтобы привлечь к парку внимание молодежи. ФутболкиБейсболки Смотреть кейс
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