Задача
Создание стильного каталог продукции для металлургического холдинга Тагильская Сталь. Выпуск качественных шарфов для болельщиков футбольного клуба “Уралец”, принадлежащего вышеупомянутому холдингу.
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Холдинг Тагильская сталь успешен и объединяет 7 крупных производственных предприятий в Уральском регионе. Одно из объяснений успешности — это имидж компании, который отличается солидностью и надежностью.
Создание стильного каталог продукции для металлургического холдинга Тагильская Сталь. Выпуск качественных шарфов для болельщиков футбольного клуба “Уралец”, принадлежащего вышеупомянутому холдингу.
Структурированный и красочно оформленный печатный каталог продукции воспринимается гораздо лучше, чем скучный ворд, присланный по е-мейл. А значит и шансов продать товар гораздо больше. Добавьте к этому имидж солидной и надежной компании, в укреплении которого мы поучаствовали.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.