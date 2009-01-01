Структурированный и красочно оформленный печатный каталог продукции воспринимается гораздо лучше, чем скучный ворд, присланный по е-мейл. А значит и шансов продать товар гораздо больше. Добавьте к этому имидж солидной и надежной компании, в укреплении которого мы поучаствовали.