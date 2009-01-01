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Кейс AEPRINT

Тагильская Сталь

Холдинг Тагильская сталь успешен и объединяет 7 крупных производственных предприятий в Уральском регионе. Одно из объяснений успешности — это имидж компании, который отличается солидностью и надежностью.

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Тагильская Сталь — проект AEPRINT
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Задача

Создание стильного каталог продукции для металлургического холдинга Тагильская Сталь. Выпуск качественных шарфов для болельщиков футбольного клуба “Уралец”, принадлежащего вышеупомянутому холдингу.

Структурированный и красочно оформленный печатный каталог продукции воспринимается гораздо лучше, чем скучный ворд, присланный по е-мейл. А значит и шансов продать товар гораздо больше. Добавьте к этому имидж солидной и надежной компании, в укреплении которого мы поучаствовали.

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