Кейс AEPRINT

Учитель будущего

Заказчик: Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»

Любому проекту на старте нужно рассказывать о себе. Наглядные брошюры, сувенирная продукция с логотипами и контактами существенно облегчают эту задачу.