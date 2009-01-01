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Задача
Выпуск сувенирной продукции для заказчика с целью его популяризации.
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Поможем с выбором, рассчитаем стоимость и ответим на все вопросы
Заказчик: Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»
Любому проекту на старте нужно рассказывать о себе. Наглядные брошюры, сувенирная продукция с логотипами и контактами существенно облегчают эту задачу.
Выпуск сувенирной продукции для заказчика с целью его популяризации.
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.