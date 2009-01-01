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Кейс AEPRINT

Учитель будущего

Заказчик: Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта «Образование»

Любому проекту на старте нужно рассказывать о себе. Наглядные брошюры, сувенирная продукция с логотипами и контактами существенно облегчают эту задачу.

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Учитель будущего — проект AEPRINT
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Задача

Выпуск сувенирной продукции для заказчика с целью его популяризации.

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