Нам доверяют компании по всей России
Реальные отзывы о качестве продукции, сервисе и сроках — с наших Яндекс Карт, и реальные проекты для клиентов с фото готовых изделий.
- 5,0рейтинг на Яндекс Картах
- 145отзывов · 167 оценок
- 17 летна рынке сувенирной продукции
- 15 000+компаний заказывали у нас
- Екатерина ЕрфомоваОтзыв на Яндекс Картах★★★★★27 июляЯ
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)КачествоСрокиСервисНанесение
- ДарьюшкаОтзыв на Яндекс Картах★★★★★6 июляЯ
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиКачествоСрокиСервисНанесениеУпаковка
- Аурика ДобряОтзыв на Яндекс Картах★★★★★26 июняЯ
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноКачествоСрокиСервис
- Иван КазанцевОтзыв на Яндекс Картах★★★★★30 сентябряЯ
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!КачествоСрокиСервисНанесение
- Турбиный ЗаводОтзыв на Яндекс Картах★★★★★5 августа 2025Я
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.КачествоСрокиСервисНанесение
Проекты клиентов
Лучший отзыв — повторный заказ. Вот что мы сделали для компаний — с фото готовых изделий.
- РоснефтьНефтегаз
Обеспечить коллектив Роснефти подарками ко Дню Нефтяника.Металлические ручкиБлокнотыБумажные пакетыКоробки и подарочная упаковкаСмотреть проект
- Банк РоссииФинансы
Поднять лояльность и укрепить корпоративный имидж банка посредством распространения среди клиентов фирменной сувенирной продукции.Смотреть проект
- ЕВРАЗМеталлургия
Приятно когда довольный клиент вас рекомендует другим. Так случилось после выполнения заказа по созданию подарков и призов для участников спортивных состязаний, устроенных под патронажем группы ЕВРАЗ.Смотреть проект
- АльмакерамикаПроизводство
Для выбора подарков к Новому году руководство “Альмакерамики” и в этом году решило обратиться к своим проверенным и надежным партнерам. Мы были польщены, когда узнали, что речь идет о нас. Но вернемся к делу.Смотреть проект
- РейлшипЛогистика
Разработать на новогодние праздники 2022 г новый оригинальный подарок для работников.Смотреть проект
- UHUSTA HotelsГостиницы
Изготовление уральского мерча для загородного отеля и срочного заказа на термосы для сотрудников компании и рюкзаки для корпоративных клиентовТермосыРюкзакиСмотреть проект
- TGTZMO GroupМедицина
Корпоративные сувениры и подарки – одна из составляющих системы повышения лояльности для сотрудников. Подарки должны быть запоминающимися, яркими, красивыми и полезными. Любой сотрудник является представителем и…Смотреть проект
- PСмотреть проектPRINZIPНедвижимость
- Тагильская стальМеталлургия
Создание стильного каталог продукции для металлургического холдинга Тагильская Сталь. Выпуск качественных шарфов для болельщиков футбольного клуба “Уралец”, принадлежащего вышеупомянутому холдингу.КаталогиСмотреть проект
- VVIAMINАгрохолдинг
Изготовление новогодних корпоративных подарков и сложная отгрузка по всей РФСмотреть проект
- TДTEN девелопментНедвижимость
Изготовление уникальных ежедневниковЕжедневникиНаклейки и стикерпакиСмотреть проект
- НВНьютех Велл СервисНефтесервис
Значимость грамотно подобранного подарка трудно переоценить. Если речь идет о презентах от руководства своим работникам, то это стимул к работе, добрая память, укрепление командного духа, да и попросту улучшение…Смотреть проект
Вопросы и ответы
01
Как я могу оплатить заказ?
Вы можете оплатить по безналичной форме с НДС или без НДС, сделать перевод на банковскую карту или наличными при согласовании с менеджером.
02
Какие сроки доставки?
Готовая продукция отгружается день в день по городу курьерской службой или в транспортную компанию. Сроки доставки зависят от транспортной компании и удаленности вашего города.
03
Какой способ нанесения выбрать для продукции?
Для каждого вида продукции способ нанесения отличается друг от друга. Если вы затрудняетесь в выборе, напишите нашим менеджерам.
04
Какие сроки нанесения на продукцию?
Сроки нанесения от 1 дня, но в некоторых случаях они зависят от наличия продукции на складе, выбора товара, способа нанесения и тиража.
05
Можно ли посмотреть образцы продукции?
У нас есть шоу-рум в Екатеринбурге (ТРЦ «Фан-Фан», ул. Ясная, 2, оф. 517), также наши менеджеры могут приехать к вам в офис или отправить продукцию. При необходимости мы можем устроить онлайн презентацию.
06
Какой минимальный тираж продукции с нанесением?
Мы работаем с оптовыми заказами на брендирование продукции. Минимальные тиражи зависят от выбранной категории товаров. Уточните ваш тираж у менеджеров.
07
Вы работаете с НДС или без НДС?
Наша компания работает с НДС и без НДС.
08
Возможна ли частичная отсрочка платежа или постоплата?
Мы работаем по 100% предоплате, за индивидуальными условиями оплаты обратитесь к своему менеджеру или свяжитесь с нами.