Кейс AEPRINT
NewTeck well service
Заказчик: Нефтесервисное предприятие “Ньютех Велл Сервис”
Значимость грамотно подобранного подарка трудно переоценить. Если речь идет о презентах от руководства своим работникам, то это стимул к работе, добрая память, укрепление командного духа, да и попросту улучшение отношений между коллективом и начальством. Такая акция вдвойне ценна в профессиональный праздник, поскольку способствует престижу профессии. А это, в свою очередь, помогает относиться ко всем трудовым трудностям более сдержанно.
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