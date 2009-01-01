Кейс AEPRINT

NewTeck well service

Заказчик: Нефтесервисное предприятие “Ньютех Велл Сервис”

Значимость грамотно подобранного подарка трудно переоценить. Если речь идет о презентах от руководства своим работникам, то это стимул к работе, добрая память, укрепление командного духа, да и попросту улучшение отношений между коллективом и начальством. Такая акция вдвойне ценна в профессиональный праздник, поскольку способствует престижу профессии. А это, в свою очередь, помогает относиться ко всем трудовым трудностям более сдержанно.