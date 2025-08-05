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Цифровая печать

Цифровая печать — это полноцветная печать напрямую с файла без форм и трафаретов: цифровой трансфер на светлую и цветную ткань, бумажные и ПВХ-наклейки любой формы, вставки для сувениров. Способ для тиражей от одной штуки, фото и иллюстраций, когда нужно быстро и по-разному на каждом изделии. Собственное производство в Екатеринбурге.

Коротко

Цифровая печать в AEPRINT: от 10 шт, от 85 ₽ за нанесение (белое изделие, до 100 см², от 200 шт; 197 ₽ за 1–9 шт), цветные изделия от 94 ₽, срок от 2 дней, полноцвет и фото, до A3. Коды услуг: E — цифровой трансфер, M1/M2 — вставки, SL1/SL2 — наклейки бумага/ПВХ. Минимальный заказ 3 000 ₽.

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  • от 10 шт.минимальный тираж
  • от 2 днейсрок нанесения
  • полноцветфото, градиенты, без металлика
  • от 85 ₽за штуку, белое, до 100 см², от 200 шт
Как цифровой трансфер печатается и переносится за 5 минут
0:30Как цифровой трансфер печатается и переносится за 5 минутВидео с нашего производства
01 — ТЕХНОЛОГИЯ

Из файла на изделие — шесть шагов

Цифровая печать не требует форм: цена зависит от площади изображения, тиража и цвета изделия. Число цветов и фото на стоимость не влияют, а каждое изделие может быть с другим макетом.

  1. Цифровая печать: Допечатная подготовка
    01Допечатная подготовка

    Проверяем файл: цветовой профиль, разрешение 300 dpi, вылеты 2–3 мм; делаем спуск полос

  2. Цифровая печать: Печать
    02Печать

    Цифровая печатная машина печатает CMYK на листах — без печатных форм, с первого оттиска

  3. Цифровая печать: Резка
    03Резка

    Режем листы на гильотине в формат: A4, A5 или по вашему размеру

  4. Цифровая печать: Ламинирование
    04Ламинирование

    При необходимости ламинируем, наносим выборочный УФ-лак или фольгу

  5. Цифровая печать: Брошюровка
    05Брошюровка

    Фальцовка, биговка, скрепление на скобу или пружину, склейка КБС

  6. Цифровая печать: Контроль и упаковка
    06Контроль и упаковка

    Сверяем цвет с цветопробой, комплектуем и упаковываем тираж

СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Производим и брендируем продукцию на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

02 — КОГДА ВЫБИРАТЬ

Подходит — и когда лучше взять другое

Цифровая печать — правильный выбор
  • От одной штуки, полноцветОдна футболка с фото или 10 разных — без приладки и форм
  • Фото и иллюстрацииПортреты, коллажи, градиенты — ограничений по цветам нет
  • Наклейки любой формыБумажные (SL1) и ПВХ (SL2) с контурной резкой — на упаковку, технику, витрины
  • Разные макеты в одном заказеПерсональные футболки, именные наклейки — по цене одинаковых
  • Срочно1–2 дня на тираж до 50 штук
Лучше взять другое
  • Форма и спецодежда с частой стиркойСтойкость ниже шелкографии и DTF — для 50+ стирок берите их
  • Металлик и спецэффектыЦифра печатает CMYK — золото и светоотражение дают термоперенос и фольга
  • Тираж от 100 одинаковыхШелкография или DTF дешевле на объёме
  • Твёрдые изделияПластик, металл, стекло — УФ-печать
  • Тёмная ткань с крупным принтомDTF с белой подложкой ярче и долговечнее
03 — ЦЕНЫ

Сколько стоит цифровая печать

Цена за нанесение на одно изделие без стоимости самого изделия. Зависит от площади изображения, тиража и цвета изделия — на цветном подложка дороже.

Площадь изображения
Крупные форматы
Изделие
Тираж50 шт
1102050100200
белоедо 150 см²трансфер E50 шт
151 ₽за штуку

7 550 ₽ за тираж · срок 2–3 дня

Цветное изделие
166 ₽
Площадь до 300 см²
231 ₽
Сигнальный образец
300 ₽
Макет и цветопроба
бесплатно
Цена ориентировочная: точная — после проверки макета. Минимальная сумма заказа 3 000 ₽.

Полный прайс по площади

₽ за штуку · тираж × площадь × цвет изделия · мин. заказ 3 000 ₽
Совет технолога

Главная ступень — 10 штук: цена падает на 25–30 % (197 → 143 ₽). Дальше до 200 штук снижение плавное, а от 100 одинаковых макетов уже дешевле шелкография. Площадь считайте по прямоугольнику вокруг рисунка: логотип на груди — до 100 см², A4 на спине — до 600. На цветном изделии добавляется подложка — +8–15 % к цене.

Белые изделиясветлая ткань, бумага
ТИРАЖ, ШТДО 100 СМ²ДО 150 СМ²ДО 300 СМ²
1–9197282358
10–19143199306
20–49134188289
50–99106151231
200+85106163
Цветные изделияс подложкой
ТИРАЖ, ШТДО 100 СМ²ДО 150 СМ²ДО 300 СМ²
1–9215306469
10–19152217335
20–49148207318
50–99119166254
200+94118181
Крупные форматы600–1 400 см² · спина, A3
ТИРАЖ, ШТБЕЛОЕ ≤600БЕЛОЕ ≤1 400ЦВЕТНОЕ ≤1 400
1–9428559608
10–19339430471
20–49321414457
50–99264355394
200+197288319
  • Тираж 100–199см. полный прайс
  • Сигнальный образец300 ₽
  • Наклейки SL1 бумага / SL2 ПВХпо запросу · контурная резка
  • Вставки M1 / M2по запросу
  • Мин. сумма заказа3 000 ₽
04 — МАКЕТ

Что нужно от вас, чтобы напечатать без сюрпризов

  • Растр 300 dpi или векторPDFAIPNGTIFFCDR

    Растр — с прозрачным фоном в реальном размере; вектор — шрифты в кривых

  • Полноцвет CMYK / RGB

    Фото и градиенты допустимы; металлик и неон не воспроизводятся

  • Линии от 0,3 мм

    Текст от 6 pt; тонкие «усы» на трансфере отрываются при переносе

  • Прозрачный фон

    Всё, что не прозрачно, перенесётся — включая белый прямоугольник

  • Размер 1:1, до A3

    Для наклеек — контур реза отдельным слоем «cut» с отступом 2 мм

  • Не принимаем

    Word, PowerPoint, Excel и скриншоты — не PostScript и не CMYK Шаблоны зон печати: Футболка · PDF Наклейка контурная · AI Вставка в брелок · PDF ТЗ для дизайнера · PDF

Зоны и форматы
Футболка, грудь / спина
до A4 · до A3
Наклейка бумажная SL1
от 20 × 20 мм, до A3
Наклейка ПВХ SL2
от 20 × 20 мм, ламинация
Вставка M1 / M2
по размеру брелока, значка

Нет макета? Подготовим файл и контур реза бесплатно.

05 — ПРИМЕРЫ

Что мы напечатали цифрой

Реальные тиражи с производства — не рендеры

  • Футболки с фото сотрудников · 30 шт: цифровая печать, работа AEPRINTФутболки с фото сотрудников · 30 шт
  • Наклейки на упаковку. Пример нанесения логотипа на производстве AEPRINTНаклейки на упаковку
  • Экосумки с иллюстрацией, цифровая печать на заказЭкосумки с иллюстрацией
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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06 — ГДЕ ПРИМЕНЯЕМ

Изделия под цифровую печать

07 — АЛЬТЕРНАТИВЫ

Другие технологии нанесения

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Цифровая печать с логотипом в AEPRINT — производство в Екатеринбурге

Цифровая печатьот 10 шт.полноцветдо A3

Цифровая печать — полноцветное нанесение изображения напрямую с файла, без изготовления форм, клише и трафаретов. В AEPRINT это цифровой трансфер на светлый и цветной текстиль (код E), бумажные и ПВХ-наклейки с контурной резкой (SL1, SL2) и вставки для брелоков и значков (M1, M2). Подходит для тиражей от одной штуки, фотографий, иллюстраций и персональных макетов — футболки с портретами, наклейки на упаковку, открытки, экосумки. Максимальный формат A3. Собственное производство в Екатеринбурге, срок от 2 рабочих дней.

Как считается цена

Цена зависит от площади изображения, тиража и цвета изделия. Белые изделия: до 100 см² — 197 ₽ за 1–9 шт, 143 ₽ за 10–19, 106 ₽ за 50–99, 85 ₽ от 200; до 300 см² — 358 → 163 ₽; до 1 400 см² (A3) — 559 → 288 ₽. Цветные изделия дороже на 8–15 % из-за подложки. Число цветов и фото на цену не влияют, разные макеты в тираже — без доплаты. Сигнальный образец 300 ₽, минимальная сумма заказа 3 000 ₽.

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Проверил технолог AEPRINT эксперт17 лет на производстве · отвечает за цветопробу и перенос

Частые вопросы о цифровой печати

01

Какой минимальный тираж?

Одна штука при минимальной сумме заказа 3 000 ₽ — форм нет, поэтому одна футболка с фото или пять разных наклеек считаются нормально.

02

На что можно печатать цифрой?

Светлая и цветная ткань (хлопок, смесовые), бумага и картон до A3, ПВХ-плёнка для наклеек, вставки для сувениров. Твёрдые изделия — УФ-печать, тёмная ткань с крупным принтом — лучше DTF.

03

Чем цифровая печать отличается от DTF?

Оба способа — полноцвет от 10 штук. DTF даёт более плотный и стойкий слой с белой подложкой, лучше на тёмном и для частой стирки. Цифровой трансфер тоньше и мягче на ощупь, дешевле на малых площадях и печатает наклейки и вставки.

04

Печатаете ли на изделиях заказчика?

Да, на давальческом сырье — после пробы на одном изделии.

05

Какой макет нужен?

Растр 300 dpi с прозрачным фоном или вектор (PDF, AI, CDR), CMYK или RGB, линии от 0,3 мм, текст от 6 pt, размер 1:1 до A3. Для наклеек — контур реза слоем «cut».

06

Сколько стоит футболка с фото?

Печать до 300 см² на белой футболке: 358 ₽ за 1–9 шт, 306 ₽ за 10–19, 231 ₽ за 50–99, 163 ₽ от 200. Футболка считается отдельно.

07

Сколько держится цифровой трансфер?

20–30 стирок при 30–40 °C наизнанку. Для формы и спецодежды с частой стиркой рекомендуем шелкографию или DTF.

08

Делаете ли наклейки любой формы?

Да: бумажные (SL1) и ПВХ с ламинацией (SL2), контурная резка по любому контуру, от 20 × 20 мм до A3. Считаем по запросу — зависит от размера и количества.

09

Что такое вставки M1 и M2?

Полноцветные вставки под линзу или стекло в брелоки, значки, зеркальца и закатные значки: печатаем и вырубаем по размеру изделия, комплектуем в сувенир.

Цифровая печать — это, пожалуй, один из самых быстрых, бюджетных и эффективных способов нанесения изображений на рекламную продукцию. В основном, с её помощью брендируют пластик и бумагу, а затем используют эти полиграфические вставки для украшения бейджей, часов и прочей промо продукции. Однако при помощи трансфера изображение, сделанное цифровой печатью, можно перенести и на текстиль из светлой ткани.

Минимальная стоимость Надглазурной деколи — 3000р. Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомится с ценами в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.

Печать на белых изделиях

Тираж До 100 см.кв. До 150 см.кв./А6 До 300 см.кв./А5 До 600 см.кв./А4 До 900 см.кв. До 1400 см.кв./А3
1-9 шт. 197 р. 282 р. 358 р. 428 р. 459р. 559 р.
10-19 шт. 143 р. 199 р. 306 р. 339 р. 374 р. 430 р.
20-49 шт. 134 р. 188 р. 289 р. 321 р. 356 р. 414 р.
50-99 шт. 106 р. 151 р. 231 р. 264 р. 299 р. 355 р.
100-199 шт. 92 р. 118 р. 181 р. 216 р. 250 р. 306 р.
От 200 шт. 85 р. 106 р. 163 р. 197 р. 232 р. 288 р.

Печать на цветных изделиях

Тираж До 100 см.кв. До 150 см.кв./А6 До 300 см.кв./А5 До 600 см.кв./А4 До 900 см.кв. До 1400 см.кв./А3
1-9 шт. 215 р. 306 р. 469 р. 508 р. 546 р. 608 р.
10-19 шт. 152 р. 217 р. 335 р. 372 р. 411 р. 471 р.
20-49 шт. 148 р. 207 р. 318 р. 356 р. 394 р. 457 р.
50-99 шт. 119 р. 166 р. 254 р. 293 р. 330 р. 394 р.
100-199 шт. 106 р. 131 р. 203 р. 238 р. 278 р. 340 р.
От 200 шт. 94 р. 118 р. 181 р. 219 р. 256 р. 319 р.
Изготовление сигнального образца 300 р.

На тиражи свыше 500 штук — цена договорная

Первый лазерный принтер возник в 70-ых годах XX века. Принтеры бывают как потребительскими, так и промышленными. Последние как правило отличаются более высокой скоростью и возможностью печатать большие форматы. Чаще всего принтеры бывают двух видов: электростатические и струйные. Электростатические переносят изображения на поверхность при помощи специального барабана, на который наносят электрический заряд. Затем лазер ослабляет этот заряд в тех местах, где изображение наноситься не будет. Тонер притягивается к электростатическим участкам на барабане, после чего изображение с барабана переносится на бумагу.

В случае со струйной печатью — чернила распыляются на бумаге при помощи печатающей головки, в которой находится множество отверстий. Менять траекторию капель позволяют электроды.

После переноса изображения на бумагу его вырезают с помощью лазера и вручную вставляют в бизнес-сувениры.

С помощью цифровой печати можно нанести изображение на одежду, для этого используют трансферную бумагу.

  • Низкая себестоимость;
  • Качественная полноцветная печать и фотореалистичность;
  • Яркое и полноцветное изображение;
  • Высокая скорость нанесения.

Одно из преимуществ цифровой печати — это её доступность. На данный момент она доминирует на рынке полиграфических услуг и заказать её можно практически где угодно. Этим же объясняется её низкая цена, которая обоснована почти полным отсутствием предпроцессной обработки. Другой немаловажный плюс — скорость. Если вам нужно получить результат в кратчайшие сроки, то цифровая печать — лучший выбор. Есть у неё и свои недостатки — это низкая стойкость, по сравнению с другими видами печати, и невозможность использовать металлики.

Коды Описание
M1-M2 Цифровая печать на вставке. Тип нанесения зависит от площади.
MW1-MW2 Цифровая печать на вставке для часов. Тип нанесения зависит от площади.
E Цифровой трансфер
ES Цифровой трансфер на ленту
EW Цифровой трансфер на подложку циферблата стеклянных настенных часов
SL1 Цифровая печать на бумажную наклейку
SL2 Цифровая печать на наклейку из ПВХ-плёнки
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