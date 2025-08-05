Цифровая печать — это, пожалуй, один из самых быстрых, бюджетных и эффективных способов нанесения изображений на рекламную продукцию. В основном, с её помощью брендируют пластик и бумагу, а затем используют эти полиграфические вставки для украшения бейджей, часов и прочей промо продукции. Однако при помощи трансфера изображение, сделанное цифровой печатью, можно перенести и на текстиль из светлой ткани.
Минимальная стоимость Надглазурной деколи — 3000р.
Ниже приведена таблица, в которой можно ознакомится с ценами в зависимости от размеров тиража и площади нанесения.
Печать на белых изделиях
|Тираж
|До 100 см.кв.
|До 150 см.кв./А6
|До 300 см.кв./А5
|До 600 см.кв./А4
|До 900 см.кв.
|До 1400 см.кв./А3
|1-9 шт.
|197 р.
|282 р.
|358 р.
|428 р.
|459р.
|559 р.
|10-19 шт.
|143 р.
|199 р.
|306 р.
|339 р.
|374 р.
|430 р.
|20-49 шт.
|134 р.
|188 р.
|289 р.
|321 р.
|356 р.
|414 р.
|50-99 шт.
|106 р.
|151 р.
|231 р.
|264 р.
|299 р.
|355 р.
|100-199 шт.
|92 р.
|118 р.
|181 р.
|216 р.
|250 р.
|306 р.
|От 200 шт.
|85 р.
|106 р.
|163 р.
|197 р.
|232 р.
|288 р.
Печать на цветных изделиях
|Тираж
|До 100 см.кв.
|До 150 см.кв./А6
|До 300 см.кв./А5
|До 600 см.кв./А4
|До 900 см.кв.
|До 1400 см.кв./А3
|1-9 шт.
|215 р.
|306 р.
|469 р.
|508 р.
|546 р.
|608 р.
|10-19 шт.
|152 р.
|217 р.
|335 р.
|372 р.
|411 р.
|471 р.
|20-49 шт.
|148 р.
|207 р.
|318 р.
|356 р.
|394 р.
|457 р.
|50-99 шт.
|119 р.
|166 р.
|254 р.
|293 р.
|330 р.
|394 р.
|100-199 шт.
|106 р.
|131 р.
|203 р.
|238 р.
|278 р.
|340 р.
|От 200 шт.
|94 р.
|118 р.
|181 р.
|219 р.
|256 р.
|319 р.
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|Изготовление сигнального образца
|300 р.
На тиражи свыше 500 штук — цена договорная
Первый лазерный принтер возник в 70-ых годах XX века. Принтеры бывают как потребительскими, так и промышленными.
Последние как правило отличаются более высокой скоростью и возможностью печатать большие форматы. Чаще всего принтеры бывают двух видов:
электростатические и струйные. Электростатические переносят изображения на поверхность при помощи специального барабана,
на который наносят электрический заряд. Затем лазер ослабляет этот заряд в тех местах, где изображение наноситься не будет.
Тонер притягивается к электростатическим участкам на барабане, после чего изображение с барабана переносится на бумагу.
В случае со струйной печатью — чернила распыляются на бумаге при помощи печатающей головки, в которой находится множество отверстий. Менять траекторию капель позволяют электроды.
После переноса изображения на бумагу его вырезают с помощью лазера и вручную вставляют в бизнес-сувениры.
С помощью цифровой печати можно нанести изображение на одежду, для этого используют трансферную бумагу.
- Низкая себестоимость;
- Качественная полноцветная печать и фотореалистичность;
- Яркое и полноцветное изображение;
- Высокая скорость нанесения.
Одно из преимуществ цифровой печати — это её доступность.
На данный момент она доминирует на рынке полиграфических услуг и заказать её можно практически где угодно.
Этим же объясняется её низкая цена, которая обоснована почти полным отсутствием предпроцессной обработки.
Другой немаловажный плюс — скорость. Если вам нужно получить результат в кратчайшие сроки, то цифровая печать — лучший выбор.
Есть у неё и свои недостатки — это низкая стойкость, по сравнению с другими видами печати, и невозможность использовать металлики.
|Коды
|Описание
|M1-M2
|Цифровая печать на вставке. Тип нанесения зависит от площади.
|MW1-MW2
|Цифровая печать на вставке для часов. Тип нанесения зависит от площади.
|E
|Цифровой трансфер
|ES
|Цифровой трансфер на ленту
|EW
|Цифровой трансфер на подложку циферблата стеклянных настенных часов
|SL1
|Цифровая печать на бумажную наклейку
|SL2
|Цифровая печать на наклейку из ПВХ-плёнки