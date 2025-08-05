Power Bank с логотипом оптом

Производим пауэрбанки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Ёмкость 5 000–20 000 мА·ч, корпус металл или пластик, быстрая зарядка и USB-C по запросу. Лазерная гравировка по металлу, УФ-печать по пластику. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пауэрбанк — подарок, которым пользуются в дороге и на объекте, поэтому логотип попадает на глаза посторонним: в аэропорту, в машине, на встрече. Для компании это верхняя ценовая категория раздатки и один из немногих предметов, который получатель не отдаёт коллеге и не оставляет в ящике.

Ёмкость под задачу Пауэрбанк 5 000 мА·ч даёт одну полную зарядку телефона — компактный и лёгкий, для массовой раздачи на конференции. Оптимум для корпоративного подарка — 10 000: две зарядки, хватает на командировку и не перегружает карман. От 20 000 берут для работы в поле и зарядки ноутбука, но такой заметно тяжелее и дороже. Ёмкость влияет на цену сильнее, чем корпус и способ нанесения вместе взятые. На что смотреть кроме ёмкости Реальная отдача всегда ниже заявленной: часть энергии теряется при преобразовании, и 10 000 мА·ч дают примерно 6 500–7 000 полезных. Это физика, а не обман, но в спецификации стоит смотреть на выходную мощность. Быстрая зарядка и USB-C важны, если аудитория пользуется современными телефонами: пауэрбанк с одним старым разъёмом воспринимается как устаревший подарок. Нанесение Лазерная гравировка по металлическому корпусу — логотип в цвете металла, не стирается от трения в сумке, основной способ для корпоративных тиражей. УФ-печать по пластику даёт полноцвет, но на матовых и софт-тач поверхностях требует праймера: перед тиражом делаем пробный оттиск, потому что у разных партий одного корпуса покрытие отличается. Проверка и упаковка Проверяем партию перед отгрузкой: заряд, работу портов, комплектность кабеля. Электроника — единственная категория, где брак в одной единице портит впечатление от всего тиража. Упаковываем в коробку с ложементом: техника без упаковки выглядит как товар со склада, а не как подарок. Действует гарантия производителя.