Power Bank с логотипом
Внешние аккумуляторы 5 000–20 000 мАч в металлическом и софт-тач корпусе. Гравировка логотипа на всю плоскость. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- 5 000–20 000 мАчподбираем под задачу и бюджет
- Гравировкаот 31 ₽ за штуку при 1 000
Power Bank с логотипом — модели
Модели по ёмкости: компактные 5 000 мАч для промо и мощные 20 000 мАч для деловых подарков.
- Power Bank Omni Pro арт. G25007.30в наличии 10 000+ шт Заряд для смартфона в дороге УФ-печать или тампопечать от 2 390 ₽цена без нанесения
- Power Bank Akku арт. G19563.30в наличии 10 000+ шт Аккумулятор-брелок УФ-печать или тампопечать от 569 ₽цена без нанесения
- Power Bank Свифт арт. O590165.07в наличии 10 000+ шт Встроенные кабели УФ-печать или тампопечать от 849 ₽цена без нанесения
- Power Bank Дэнси арт. O590160.07в наличии 10 000+ шт Встроенный кабель USB-C УФ-печать или тампопечать от 1 489 ₽цена без нанесения
- Power Bank Фрэйм арт. O590170.07в наличии 10 000+ шт Встроенные кабели УФ-печать или тампопечать от 1 647 ₽цена без нанесения
- Power Bank Fast Trick арт. G23100.30в наличии 10 000+ шт Быстрая зарядка Type-C УФ-печать или тампопечать от 1 399 ₽цена без нанесения
- Power Bank Forge арт. O591200в наличии 5 000+ шт Металлический корпус Лазерная гравировка от 1 599 ₽цена без нанесения
- Power Bank Simp арт. O872921в наличии 5 000+ шт Заряд для смартфона в дороге УФ-печать или тампопечать от 1 091 ₽цена без нанесения
- Power Bank Atlantis арт. P32121.111в наличии 5 000+ шт Беспроводная зарядка Лазерная гравировка от 3 387 ₽цена без нанесения
- Power Bank Фрэйм Про арт. O590172.07в наличии 5 000+ шт Быстрая зарядка, кабели УФ-печать или тампопечать от 2 526 ₽цена без нанесения
- Power Bank Kris арт. UKRIS102в наличии 5 000+ шт Покрытие софт-тач УФ-печать или тампопечать от 2 190 ₽цена без нанесения
- Power Bank Fluffy арт. AG2041.01в наличии 5 000+ шт Заряд для смартфона в дороге УФ-печать или тампопечать от 860 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни аккумуляторов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ёмкость 5 000–20 000 мАч под задачу
- Гравировка по металлу и софт-тач
- Кабель и коробка в комплекте
- Фирменная упаковка с вкладышем
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем power Bank на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пауэрбанки
- 01Модель и характеристики
Ёмкость, мощность, время работы — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на пауэрбанк
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на пауэрбанк
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Пауэрбанк с логотипом
- Беспроводная зарядка
- Наушники с логотипом
- Колонка с нанесением
- Колонка с логотипом
- Электроника с логотипом
- Зарядная станция
- Увлажнитель с логотипом
- Смарт-часы с логотипом
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все работы250+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пауэрбанки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать пауэрбанки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пауэрбанками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Power Bank с логотипом оптом
Производим пауэрбанки с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Ёмкость 5 000–20 000 мА·ч, корпус металл или пластик, быстрая зарядка и USB-C по запросу. Лазерная гравировка по металлу, УФ-печать по пластику. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой. Собственное производство в Екатеринбурге.
Пауэрбанк — подарок, которым пользуются в дороге и на объекте, поэтому логотип попадает на глаза посторонним: в аэропорту, в машине, на встрече. Для компании это верхняя ценовая категория раздатки и один из немногих предметов, который получатель не отдаёт коллеге и не оставляет в ящике.
Ёмкость под задачу
Пауэрбанк 5 000 мА·ч даёт одну полную зарядку телефона — компактный и лёгкий, для массовой раздачи на конференции. Оптимум для корпоративного подарка — 10 000: две зарядки, хватает на командировку и не перегружает карман. От 20 000 берут для работы в поле и зарядки ноутбука, но такой заметно тяжелее и дороже. Ёмкость влияет на цену сильнее, чем корпус и способ нанесения вместе взятые.
На что смотреть кроме ёмкости
Реальная отдача всегда ниже заявленной: часть энергии теряется при преобразовании, и 10 000 мА·ч дают примерно 6 500–7 000 полезных. Это физика, а не обман, но в спецификации стоит смотреть на выходную мощность. Быстрая зарядка и USB-C важны, если аудитория пользуется современными телефонами: пауэрбанк с одним старым разъёмом воспринимается как устаревший подарок.
Нанесение
Лазерная гравировка по металлическому корпусу — логотип в цвете металла, не стирается от трения в сумке, основной способ для корпоративных тиражей. УФ-печать по пластику даёт полноцвет, но на матовых и софт-тач поверхностях требует праймера: перед тиражом делаем пробный оттиск, потому что у разных партий одного корпуса покрытие отличается.
Проверка и упаковка
Проверяем партию перед отгрузкой: заряд, работу портов, комплектность кабеля. Электроника — единственная категория, где брак в одной единице портит впечатление от всего тиража. Упаковываем в коробку с ложементом: техника без упаковки выглядит как товар со склада, а не как подарок. Действует гарантия производителя.
Частые вопросы о пауэрбанках
Power Bank с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Power Bank с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Складские модели стоят от 569 ₽ (Akku) до 3 387 ₽ (Atlantis) без нанесения. Гравировка логотипа — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ при тираже от 1 000, до 49 шт. — 2 500 ₽ за всю партию. Стоимость УФ-печати и итоговую цену с упаковкой рассчитаем под вашу модель и тираж.
Power Bank с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На металлическом и софт-тач корпусе выбирают лазерную гравировку: логотип в цвете металла не стирается от трения в сумке. Для цветного логотипа на пластике подходит УФ-печать полноцветом, для 1–2 цветов на больших тиражах — тампопечать от 300 шт. На матовых покрытиях перед тиражом делаем пробный оттиск.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на пауэрбанки действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Перед отгрузкой проверяем партию: заряд, работу портов и комплектность кабеля, потому что брак в одной единице портит впечатление от всего тиража.
Power Bank с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве занимает от 5 дней, УФ-DTF и фирменная упаковка — от 7 дней. Складские модели получаются быстрее заказных. Точный срок назовём после согласования модели, тиража и макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Пауэрбанки выпускаются в нескольких вариантах корпуса — металл, софт-тач, пластик, и мы подберём модель в цвете, близком к вашему бренду. Если нужен точный фирменный цвет корпуса, возможность и минимальный тираж для заказной модели уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Упаковываем в коробку с ложементом и делаем брендирование коробки и вкладыша полноцветом по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка изделий стоит 5 ₽ за штуку, макет и визуализацию готовим бесплатно.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём welcome pack или подарочный набор: пауэрбанк вместе с кабелем, беспроводной зарядкой или другими гаджетами и корпоративными материалами. Расскажите задачу и бюджет — предложим состав, нанесение и упаковку и посчитаем всё вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Отправляем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.