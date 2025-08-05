Наушники с логотипом оптом

Производим наушники с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Беспроводные TWS-вкладыши, накладные и полноразмерные Bluetooth, проводные для раздачи. Печать логотипа на кейсе и корпусе, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.

Наушники — подарок, которым пользуются ежедневно в дороге и за работой, поэтому логотип на кейсе оказывается на виду в транспорте и офисе. Это подарок верхнего уровня для команд и клиентов, где важна практическая ценность.

Тип под аудиторию Самый популярный формат — TWS-вкладыши в кейсе: компактно, а логотип на кейсе, который постоянно в руках. Тем, кто много работает удалённо и сидит на созвонах, лучше накладные и полноразмерные — звук и микрофон у них лучше. Проводные — бюджетный вариант для массовой раздачи. Качество звука и микрофона важнее бренда: дешёвые наушники с плохим звуком испортят впечатление. Нанесение Основная площадка — кейс TWS-наушников, на него идёт УФ-печать или гравировка; на полноразмерных логотип ставят на чашки. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.