Наушники с логотипом
TWS-наушники в кейсе, накладные модели и проводные вкладыши. Логотип на кейсе и на чашках. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 30 штукминимальный тираж
- Срок от 5 днейнанесение на своём производстве
- TWS и накладныеподбираем под бюджет
- Логотип на кейсевиден при каждом открытии
Наушники с логотипом — модели
TWS в зарядном кейсе, накладные Bluetooth-модели и недорогие проводные вкладыши.
- Наушники Punk арт. OEP3301S102в наличии 100 000+ шт Звук для работы и спорта УФ-печать или тампопечать от 92 ₽цена без нанесения
- Наушники Laud арт. HG39301/35в наличии 1 000+ шт Беспроводные с амбушюрами УФ-печать или тампопечать от 1 490 ₽цена без нанесения
- Наушники Echo арт. HG39300/35в наличии 1 000+ шт Беспроводные вкладыши УФ-печать или тампопечать от 1 390 ₽цена без нанесения
- Наушники Rasum арт. HG345682/01в наличии 1 000+ шт Со светоотражателем УФ-печать или тампопечать от 207 ₽цена без нанесения
- Наушники Color арт. O13425603в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать от 399 ₽цена без нанесения
- Наушники Mels арт. O947357в наличии 1 000+ шт TWS, кейс-зарядка УФ-печать или тампопечать от 1 125 ₽цена без нанесения
- Наушники stereoBand арт. G2899.31в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать от 690 ₽цена без нанесения
- Наушники Moon арт. O521307в наличии 1 000+ шт TWS, кейс-зарядка УФ-печать или тампопечать от 2 643 ₽цена без нанесения
- Наушники Praise арт. AG47009.01в наличии 1 000+ шт Bluetooth УФ-печать или тампопечать от 1 714 ₽цена без нанесения
- Наушники Nexa арт. HG39302/30в наличии 1 000+ шт Металлический корпус Лазерная гравировка от 1 590 ₽цена без нанесения
- Наушники Bamboo арт. TWP329.061в наличии 1 000+ шт TWS, кейс-зарядка УФ-печать или тампопечать от 2 490 ₽цена без нанесения
- Наушники Пульс арт. O852044в наличии 1 000+ шт Накладные беспроводные УФ-печать или тампопечать от 3 968 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни наушников в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Логотип на крышке кейса и на чашках
- УФ-печать полноцветом и гравировка
- Фирменный чехол и коробка в комплекте
- Модели с активным шумоподавлением
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наушники на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наушники
- 01Модель и характеристики
Мощность, время работы и функции — от них зависит и цена, и восприятие подарка.
- 02Материал корпуса
Металл и софт-тач идут под гравировку, пластик — под УФ-печать полноцветом.
- 03Нанесение
Гравировка выглядит дороже и не стирается, печать даёт цвет и площадь.
- 04Упаковка
Коробка с ложементом и вкладыш с инструкцией — обязательны для техники.
Как нанести логотип на наушники
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты по пластику и окрашенному металлу корпуса.
- Лазерная гравировкаПо металлу и софт-тач — логотип не стирается при ежедневном использовании.
- Тампопечать1–2 цвета, экономично на больших тиражах.
- УФ-DTFПеренос плёнкой на неровные и фигурные поверхности корпуса.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип на пластике.
- Брендирование упаковкиПечать по коробке и вкладышу с вашим оформлением.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 30 шт.минимальный тираж
- от 5 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус устройства.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Гравировкахит
|от 30 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, софт-тач
|цвет металла
|от 5 дней
|деловые подарки и VIP
|УФ-печать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Тампопечать
|от 300 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 7 дней
|фигурные корпуса
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном корпусе
|Упаковка
|от 30 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 7 дней
|коробка и вкладыш под бренд
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- СертификацияТехника поставляется с документами
- СрокиСкладские модели быстрее заказных
Цены на нанесение на наушники
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки (до 10 см²). Цену изделия и печати пришлём под вашу модель и тираж.
|Тираж
|УФ-печать
|Гравировка
|Тампопечать
|УФ-DTF
|Упаковка
|30–99 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Нанесение: Гравировка
|Тираж
|Упаковка
|30–99 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Распаковка/упаковка5 ₽ за изделие
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наушники
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Деловые подаркиПолезная техника партнёрам и клиентам вместо сувенира.
- Награды сотрудникамПодарок по итогам года или за выполнение плана.
- Welcome packГаджет новичку вместе с корпоративными материалами.
- ВыставкиРозыгрыш на стенде и подарок ключевым посетителям.
- Программы лояльностиПодарок за покупку или накопленные баллы.
- Новый годКорпоративный подарок ключевым клиентам.
- Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды электроники
Пауэрбанки, зарядки, наушники, колонки, лампы и гаджеты — 17 видов в разделе.
Как заказать наушники
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наушниками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Наушники с логотипом оптом
Производим наушники с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Беспроводные TWS-вкладыши, накладные и полноразмерные Bluetooth, проводные для раздачи. Печать логотипа на кейсе и корпусе, гравировка. Собственное производство в Екатеринбурге.
Наушники — подарок, которым пользуются ежедневно в дороге и за работой, поэтому логотип на кейсе оказывается на виду в транспорте и офисе. Это подарок верхнего уровня для команд и клиентов, где важна практическая ценность.
Тип под аудиторию
Самый популярный формат — TWS-вкладыши в кейсе: компактно, а логотип на кейсе, который постоянно в руках. Тем, кто много работает удалённо и сидит на созвонах, лучше накладные и полноразмерные — звук и микрофон у них лучше. Проводные — бюджетный вариант для массовой раздачи. Качество звука и микрофона важнее бренда: дешёвые наушники с плохим звуком испортят впечатление.
Нанесение
Основная площадка — кейс TWS-наушников, на него идёт УФ-печать или гравировка; на полноразмерных логотип ставят на чашки. Проверяем каждую единицу перед отгрузкой, упаковываем в коробку с ложементом, на технику действует гарантия производителя. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о наушниках
Наушники с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук на складские модели. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Наушники с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Наушники стоят от 92 ₽ за проводные Punk до 3 968 ₽ за модель Пульс, цены без нанесения; TWS-вкладыши в кейсе — в среднем ценовом диапазоне. Гравировка — от 47 ₽ за штуку на 30–99 шт. и от 31 ₽ от 1 000, до 49 шт. — 2 500 ₽ за партию. Стоимость УФ-печати и итог с упаковкой рассчитаем под модель и тираж.
Наушники с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Главная площадка — кейс TWS-наушников: на него идёт УФ-печать полноцветом или лазерная гравировка, логотип виден при каждом открытии. На накладных и полноразмерных моделях логотип ставим на чашки. Размещение и размер покажем на бесплатной визуализации до запуска.
Есть ли гарантия на технику?
Да, на наушники действует гарантия производителя, техника поставляется с документами. Каждую единицу проверяем перед отгрузкой. При выборе модели советуем ориентироваться на качество звука и микрофона — подскажем подходящие варианты под аудиторию и бюджет.
Наушники с логотипом: сколько занимает изготовление?
Нанесение на своём производстве — от 5 дней, на части моделей и при УФ-DTF или брендированной упаковке — от 7 дней. Складские модели изготавливаем быстрее заказных. Точный срок назовём после выбора модели и согласования макета.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Многие модели наушников и кейсов выпускаются в нескольких цветах, подберём ближайший к вашему бренду. Возможность сделать корпус точно в фирменном цвете на заказной партии и нужный для этого тираж уточнит менеджер.
Сделаете фирменную упаковку?
Да. Наушники упаковываем в коробку с ложементом и вкладышем, коробку брендируем полноцветной печатью по вашему оформлению — от 30 шт., срок от 7 дней. Распаковка и упаковка — 5 ₽ за изделие, макет готовим бесплатно.
Соберёте набор из нескольких гаджетов?
Да, соберём набор: наушники вместе с пауэрбанком, беспроводной зарядкой или кабелем — удобно для welcome pack и подарков к Новому году. Предложим состав, нанесение и упаковку под бюджет и посчитаем всё вместе с доставкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем транспортными компаниями по всей России, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.