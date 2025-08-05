Бумажные ручки с логотипом оптом

Производим бумажные ручки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Корпус из переработанного картона, клипса и наконечник из пластика или дерева, синий и чёрный стержень. Тампопечать, флексопечать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.

Бумажная ручка — самый доступный экологичный формат канцелярии: корпус из переработанного картона вместо пластика при цене на уровне обычной пластиковой ручки. Компании берут их для экофестивалей, ESG-программ и мероприятий, где отказ от пластика — часть позиции.

Что экологичного на самом деле Корпус из переработанного картона перерабатывается с макулатурой. При этом стержень и часто клипса остаются пластиковыми — это честная картина: ручка «с корпусом из картона», а не «полностью бумажная». Модели с деревянной клипсой и наконечником сокращают долю пластика. Точная формулировка защищает от упрёков в гринвошинге. Нанесение Тампопечать по картонному корпусу — один-два цвета, выгодна на больших тиражах. Цвет картона подбирается под фирменный стиль. Картон менее прочен, чем пластик, и может размягчиться от влаги — для раздачи на один сезон это не проблема. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.