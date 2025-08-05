Бумажные ручки с логотипом
Корпус из переработанного картона или крафта. Самый экологичный вариант промо-ручки для массовой раздачи. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве
- Эко-корпуспереработанная бумага и крафт
- Печать +15 %надбавка за круглые и бумажные
Бумажные ручки с логотипом — модели
Корпуса из скрученной переработанной бумаги, крафт-картона и биоразлагаемого пластика.
- Ручка Эко 2.0 из картона арт. O18380.03в наличии 50 000+ шт Классическая промо-модель Тампопечать от 18 ₽цена без нанесения
- Ручка из бумаги FSC арт. TWP611.111в наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать от 70 ₽цена без нанесения
- Ручка Tiflet арт. NNTEU15-328370в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать от 64 ₽цена без нанесения
- Шариковая ручка из бумаги арт. NNTEU9-495180в наличии 100 000+ шт Из переработанного сырья Тампопечать от 56 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни бумажных ручек в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Корпус из переработанной бумаги
- Печать в 1–2 цвета по корпусу
- Подходит под эко-повестку и ESG-отчётность
- Большие тиражи от 10 000 штук
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем бумажные ручки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать бумажные ручки
- 01Материал
Пластик дешевле всего, металл и дерево выглядят дороже и идут под гравировку.
- 02Тираж
До 199 штук нанесение считается за тираж, от 200 — за штуку, и цена резко падает.
- 03Нанесение
Тампопечать в 1–2 цвета для массовых тиражей, гравировка — для деловых подарков.
- 04Цвет корпуса
Подбираем под фирменный стиль; печать белым по тёмному идёт с коэффициентом 1,3.
Как нанести логотип на бумажную ручку
- ТампопечатьОсновной способ по пластику: 1–2 цвета, минимальный запуск 3 000 ₽.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Круговая гравировкаПо всей окружности корпуса, коэффициент от 1,3 к обычной.
- УФ-печатьПолноцвет и градиенты на плоских участках корпуса.
- Печать 3+ цветаСчитается отдельно, согласуем стоимость под макет.
- Переменные данныеИмена и должности на каждой ручке — коэффициент 1,5.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 3 000 ₽минимальный запуск тампопечати
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на корпус.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 50 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|массовые тиражи и промо
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 3 дней
|деловые подарки и VIP
|Круговая 360°
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|логотип по всей окружности
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|сложные цветные логотипы
|3+ цвета
|от 200 шт.
|по запросу
|пластик
|3 и более
|от 5 дней
|многоцветные фирменные знаки
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Металл и деревоКоэффициент 1,3 при тираже до 500 и 2 — свыше
- Белым по тёмномуКоэффициент 1,3 к печати
- Круглые и бумажные+15 % к стоимости печати
Цены на нанесение на бумажную ручку
Цены за нанесение без стоимости изделия — по прайсу тампопечати и лазерной гравировки со страницы раздела.
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|Гравировка
|Круговая 360°
|Доп. см²
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Тампопечать
|Тираж
|Гравировка
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Круговая 360°
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|по запросу
|от 10 000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|Тампо 1 цвет
|Тампо 2 цвета
|от 200 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
|от 3 000 шт
|от 10 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Тираж до 199 шт.тампопечать 2 500–3 800 ₽ за весь тираж
- Гравировка до 49 шт.2 000 ₽ за весь тираж
- Сигнальный образец300–2 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы400+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают бумажные ручки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаСамый массовый носитель бренда: выставки, точки продаж, конференции.
- Welcome packРучка в наборе новичку вместе с блокнотом и ежедневником.
- Деловые подаркиМеталлическая модель с гравировкой в футляре партнёрам.
- КонференцииКомплект участника: ручка, блокнот, бейдж, сумка.
- Для офисаФирменные ручки на ресепшн, в переговорные и сотрудникам.
- ОбучениеРаздатка слушателям курсов и студентам.
- Мерч-шопыНедорогая позиция для фирменного магазина компании.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды ручек и карандашей
Пластик, металл, дерево, бумага, карандаши, наборы и футляры — 10 видов в разделе.
Как заказать бумажные ручки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С бумажными ручками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Бумажные ручки с логотипом оптом
Производим бумажные ручки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Корпус из переработанного картона, клипса и наконечник из пластика или дерева, синий и чёрный стержень. Тампопечать, флексопечать по корпусу. Собственное производство в Екатеринбурге.
Бумажная ручка — самый доступный экологичный формат канцелярии: корпус из переработанного картона вместо пластика при цене на уровне обычной пластиковой ручки. Компании берут их для экофестивалей, ESG-программ и мероприятий, где отказ от пластика — часть позиции.
Что экологичного на самом деле
Корпус из переработанного картона перерабатывается с макулатурой. При этом стержень и часто клипса остаются пластиковыми — это честная картина: ручка «с корпусом из картона», а не «полностью бумажная». Модели с деревянной клипсой и наконечником сокращают долю пластика. Точная формулировка защищает от упрёков в гринвошинге.
Нанесение
Тампопечать по картонному корпусу — один-два цвета, выгодна на больших тиражах. Цвет картона подбирается под фирменный стиль. Картон менее прочен, чем пластик, и может размягчиться от влаги — для раздачи на один сезон это не проблема. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о бумажных ручках
Бумажные ручки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 50 штук. До 199 штук нанесение считается за весь тираж (тампопечать от 2 500 ₽), от 200 штук — за штуку.
Бумажные ручки с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Тампопечать в один цвет — от 10,5 ₽ за штуку при тираже от 200 штук, от 5,9 ₽ от 1 000 и до 2,9 ₽ от 10 000 штук; до 199 штук — 2 500–3 800 ₽ за тираж. К печати по круглым и бумажным корпусам добавляется 15 %. Цены за нанесение, сами ручки в каталоге от 18 ₽.
Сколько времени занимает производство?
Тампопечать по картонному корпусу занимает от 3 дней на нашем производстве, печать в 3 и более цвета и переменные данные — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и модели, менеджер назовёт его при расчёте.
Сделаете сигнальный образец?
Да, сигнальный образец делаем до запуска тиража, его стоимость — от 300 до 2 000 ₽ в зависимости от способа нанесения. Макет и визуализация бесплатны и согласуются заранее. Образец особенно полезен на картоне: так вы увидите, как ложится краска на фактуру.
Можно нанести логотип в несколько цветов?
Да, тампопечать по картону делаем в 1–2 цвета, она выгодна на больших тиражах. Печать в 3 и более цвета считается отдельно от 200 штук, для полноцвета есть УФ-печать — стоимость согласуем под макет. Печать белым по тёмному корпусу идёт с коэффициентом 1,3.
Чем гравировка лучше печати?
Гравировка даёт логотип в цвете материала и не стирается — её применяем по металлу и дереву, например на моделях с деревянными элементами. На картонном корпусе основной способ — тампопечать: она дешевле и позволяет нанести фирменный цвет. Подскажем вариант под выбранную модель.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, цвет картона подбираем под фирменный стиль из доступных вариантов — переработанный картон и крафт. На крафтовом корпусе хорошо читается тёмная или белая печать. Результат покажем на бесплатной визуализации до запуска.
Сделаете именные ручки сотрудникам?
Да, наносим имена на каждую ручку в тираже — переменные данные считаются с коэффициентом 1,5 к цене, от 50 штук и от 5 дней. Список сотрудников пришлите таблицей, раскладку согласуем на макете до запуска.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём полный пакет закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты можно прислать менеджеру вместе с заявкой.