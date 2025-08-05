Футболки со своим принтом, надписью или фото

Сделать футболку со своим принтом можно по готовому макету или по идее — дизайнер подготовит файл и покажет визуализацию на изделии до запуска тиража. Наносим логотип, надпись, рисунок или фотографию: для фотопечати и сложных полноцветных изображений подходит DTF-печать, для надписей и логотипов в 1–4 цвета на тираже — шелкография, для премиального вида — вышивка.

Заказать футболки на заказ со своим дизайном, надписями или принтом можно от 10 штук: подберём модель, цвет и плотность ткани, рассчитаем стоимость печати на футболках в Екатеринбурге с доставкой по России. Работаем с юрлицами и ИП по договору.

Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор футболок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru

Футболки с логотипом — это не только промоодежда для мероприятия. Их используют как часть формы сотрудников, корпоративного мерча, экипировки команды или коллекции для конкретного проекта. В AEPRINT можно выбрать готовую модель футболки под задачу и тираж, а затем подобрать технологию нанесения под материал, цвет изделия и макет.

Футболка под конкретную задачу

Для массового мероприятия обычно важны тираж, сроки и возможность воспроизвести один макет на большом количестве изделий. Для корпоративной одежды на первый план выходят посадка, цвет и единообразие всей партии. Если футболки становятся частью мерч-коллекции, больше внимания уделяют самой модели и тому, как принт сочетается с дизайном одежды.

AEPRINT работает не только с футболками: в каталоге есть поло, худи, свитшоты, куртки, спортивная и рабочая одежда. Поэтому единый дизайн можно перенести на разные предметы гардероба, если компании нужна полноценная текстильная линейка.

Шелкография для больших тиражей

Когда один и тот же логотип или принт нужно нанести на сотни футболок, одним из вариантов становится шелкография. На странице AEPRINT приведены расчёты для тиражей от 50 до 2 000 изделий и печати от одного до четырёх цветов.

Количество цветов напрямую учитывается при расчёте. Для печати золотом или серебром применяется коэффициент 1,25, а для нанесения на цветные изделия к стоимости добавляется ещё один цвет. Поэтому макет и цвет самой футболки лучше определить до расчёта тиража.

DTF, термотрансфер и полноцветная печать

Для небольших партий и сложной графики на странице доступны DTF-печать и термотрансфер. DTF позволяет работать с полноцветными изображениями и мелкими деталями, а для отдельных задач доступна версия с эффектом свечения.

Термотрансфер можно использовать для одноцветных и многоцветных изображений. Также AEPRINT предлагает полноцветную DTG-печать. Конкретную технологию имеет смысл выбирать после оценки тиража, ткани, цвета футболки и самого изображения — один и тот же макет не обязательно рационально печатать одним способом при любом количестве изделий.

Логотип на белой или цветной футболке

Цвет основы влияет на подготовку нанесения. Для белой футболки дизайнер работает с одной исходной поверхностью, а при печати на цветном текстиле учитывается дополнительный цвет в расчёте шелкографии.

Это особенно важно для корпоративной одежды, когда фирменный цвет футболки уже задан брендбуком. В таком случае сначала выбирают подходящую модель и оттенок ткани, а затем определяют размер и технологию нанесения логотипа.

Футболки для сотрудников, мероприятий и команд

Одинаковые футболки помогают собрать визуально единую команду на выставке, конференции или корпоративном мероприятии. Для сотрудников их можно использовать как часть рабочей одежды, а для спортивных и внутренних программ — как форму команды.

Если футболки выпускаются как мерч, необязательно ограничиваться одним логотипом. На изделии можно разместить фирменную иллюстрацию, название проекта, графический паттерн или другой элемент айдентики. При этом для небольшого размера нанесения лучше заранее проверить, насколько хорошо читаются тонкие линии и мелкий текст.

Можно работать с футболками заказчика

AEPRINT выполняет нанесение не только на собственный текстиль. На странице предусмотрена печать на продукции заказчика. В этом случае изделия перед нанесением распаковываются, а после работы упаковываются обратно; стоимость такой операции указана отдельно — 5 ₽ за изделие.

Такой вариант подходит компаниям, у которых уже закуплена необходимая одежда или используется конкретная модель из корпоративного каталога. Перед запуском важно проверить состав ткани, цвет и площадь, доступную для нанесения.

Футболки как часть единой формы

Если одной футболкой проект не ограничивается, дизайн можно перенести на поло, свитшоты, худи, куртки и другую одежду. Это удобно для компаний, которым нужна сезонная или многоуровневая форма: например, футболка для тёплого времени года, худи для помещений и куртка для работы на улице.

В таком случае лучше сразу определить единую схему размещения логотипа и размеры нанесения. Тогда разные изделия будут выглядеть как элементы одной корпоративной одежды, даже если отличаются по конструкции.

Опыт AEPRINT в производстве корпоративных футболок

Фирменные футболки для сотрудников уже входили в проекты AEPRINT. Среди реализованных проектов на странице представлены, в частности, футболки для ТСК, а также проекты по созданию коллекций корпоративного мерча для USTA Group и других компаний.

Производство AEPRINT находится в Екатеринбурге. Собственный парк оборудования для нанесения позволяет работать с несколькими технологиями, а штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают макет и заказ внутри компании. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽; срочное производство по общему условию компании возможно от 2–3 дней.