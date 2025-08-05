Футболки с логотипом
Футболки для сотрудников, мероприятий, промо и корпоративного мерча. Подберём модель, цвет и способ нанесения под ваш тираж и бюджет.
- От 10 штукминимальный тираж зависит от модели и технологии
- Доставка по Россиипроизводим в Екатеринбурге, отправляем в регионы
- Более 20 моделейфутболки разных фасонов, цветов и плотности
- 6 технологийшелкография, DTF, вышивка, термоперенос
Шаблон для макета:Футболка и худи — зоны печати · размер L, 1:1 · PDFвсе шаблоны
Футболки с логотипом на заказ
Выберите модель, цвет и размер. Стоимость зависит от футболки, тиража и способа нанесения
- Футболка Regent арт. HG711380.102в наличии 100 000+ шт Унисекс-крой Шелкография, DTF или вышивкаЕщё 38 цветовВсего 46 оттенков. Подберём под фирменный цвет и проверим наличие. 46 цветов в наличииот 412 ₽цена без нанесения
- Футболка Imperial арт. HG711500.309в наличии 100 000+ шт Мужской крой Шелкография, DTF или вышивкаЕщё 44 цветовВсего 52 оттенков. Подберём под фирменный цвет и проверим наличие. 52 цветов в наличииот 650 ₽цена без нанесения
- Футболка Luanda арт. HG351000.01в наличии 100 000+ шт Мужской крой Шелкография, DTF или вышивка от 434 ₽цена без нанесения
- Футболка Ankara арт. HG351002.35в наличии 100 000+ шт Мужской крой Шелкография, DTF или вышивка от 705 ₽цена без нанесения
- Футболка Base Space арт. G16614.30в наличии 1 000+ шт Оверсайз, унисекс Шелкография, DTF или вышивка от 673 ₽цена без нанесения
- Футболка Liyon арт. O3103961в наличии 10 000+ шт Оверсайз, унисекс Шелкография, DTF или вышивка от 500 ₽цена без нанесения
- Футболка Heavy Super Club 2.0 арт. O31009N43в наличии 5 000+ шт Женский крой Шелкография, DTF или вышивка от 430 ₽цена без нанесения
- Футболка Imperial Kids арт. HG711770.309в наличии 1 000+ шт Детская модель Шелкография, DTF или вышивка от 498 ₽цена без нанесения
- Футболка «Чистая соль» арт. G71170.61в наличии 1 000+ шт Оверсайз, гребенной хлопок Шелкография, DTF или вышивка от 1 135 ₽цена без нанесения
- Футболка с полной запечаткой собственный пошив заказ от 10 шт Унисекс, печать в крое по запросурассчитаем под тираж
- Футболка Heavy Super Club арт. O3100515в наличии 10 000+ шт Мужской крой Шелкография, DTF или вышивка от 540 ₽цена без нанесения
- Футболка Streetwise арт. G16410.44в наличии 10 000+ шт Унисекс-крой Шелкография, DTF или вышивка от 415 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни футболок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Плотность 140–240 г/м² — от промо до премиума
- Хлопок, смесовые ткани и синтетика
- Размерные ряды XS–3XL, есть детские
- Отгрузка от 3 дней со склада в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем футболки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать футболку для нанесения логотипа
- Плотность
Тонкие модели 140–160 г/м² подходят для промо, плотные 190–240 г/м² — для корпоративного мерча
- Состав
Хлопок, смесовые ткани и синтетика подходят для разных технологий нанесения
- Фасон
Classic, oversize, поло и другие модели — под разные задачи и аудитории
- Цвет
Подбираем цвет футболки с учётом фирменного стиля и способа нанесения
Как нанести логотип на футболку
- DTF-печатьПолноцветные изображения, фотографии и сложная графика
- ШелкографияОптимальна для крупных тиражей и простой графики
- ТермотрансферНебольшие тиражи и персонализация
- ВышивкаНебольшие логотипы и премиальный корпоративный мерч
- СублимацияДля подходящих синтетических тканей
- Светоотражающая печатьДля спецодежды и рекламных задач
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж печати
- 3 дняминимальный срок изготовления
- 1000 м²собственное производство
- 15технологий нанесения
Какую печать выбрать для футболок?
Сравнили шесть технологий по минимальному тиражу, цене нанесения и стойкости — чтобы выбрать за минуту. Сомневаетесь — пришлите макет, подберём технологию бесплатно.
|Технология
|Мин. тираж
|Цена нанесения
|Цветность
|Стойкость
|Срок
|Лучше всего подходит
|DTF-печатьхит
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|полноцвет, градиенты, фото
|50+ стирок
|от 3 дней
|малые и средние тиражи, сложная графика — без доплаты за количество цветов
|Шелкография
|от 50 шт.
|от 24 ₽/шт
|до 4 цветов, Pantone
|100+ стирок
|от 5 дней
|большие тиражи с простым логотипом — самая низкая цена за штуку
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|до 4 цветов
|40–50 стирок
|от 4 дней
|номера, имена, персонализация в тираже
|Вышивка
|от 10 шт.
|расчёт по макету
|до 12 цветов нитей
|не выцветает
|от 5 дней
|премиальный мерч, поло и худи — объёмный фактурный логотип
|Сублимация
|от 10 шт.
|расчёт по макету
|полноцвет
|не ощущается на ткани
|от 3 дней
|светлая синтетика: спортивная форма, печать по всей площади
|Светоотражающая
|от 50 шт.
|по запросу
|1 цвет, серебро
|30+ стирок
|от 4 дней
|спецодежда, бег и промо — видимость в темноте
- Тираж 10–50 шт.DTF — полноцвет без доплаты за цвета
- Тираж от 500 шт.Шелкография — от 24 ₽ за нанесение
- Премиальный мерчВышивка — объёмный логотип, не выцветает
Сколько стоит нанесение логотипа на футболку
Стоимость нанесения зависит от тиража, размера изображения, количества цветов и выбранной технологии. Цена за нанесение на одно изделие — стоимость самого изделия считается отдельно. Чем больше тираж, тем дешевле печать.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|Каждый след.
|50 шт
|100 шт
|200 шт
|300 шт
|500 шт
|1000 шт
|2000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|200 шт
|300 шт
|500 шт
|1 000 шт
|2 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать
- Смена изделия в тираже+1000 ₽
- Смена цвета печати+1000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают футболки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для сотрудниковКорпоративная форма и welcome-наборы для новичков
- Для выставокЕдиная форма стенда — команду видно издалека
- Для корпоративных мероприятийТимбилдинги, юбилеи компании, праздники
- Для промоакцийНедорогие тиражи для раздач и BTL-акций
- Для спортивных мероприятийЗабеги, турниры и корпоративные лиги
- Для подарков клиентамПраздничные наборы с фирменным стилем
- Для мерча брендаКапсулы на продажу и подарки комьюнити
- Другая задача?Опишите её менеджеру — соберём решение под бюджет
Другие категории одежды
Футболки, худи, поло и другая одежда с нанесением логотипа
Как заказать футболки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу и количествона связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем футболки под бюджет и задачув тот же день
- 03РасчётСчитаем изделие, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С футболками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Футболки с логотипом оптом
Футболки с логотипом оптом печатаем от 10 штук, срок от 2 дней. DTF-печать от 145 ₽ за изделие, шелкография от 24 ₽ за цвет при тираже от 1 000, DTG, термотрансфер, сублимация, вышивка. Плотность 150–190 г/м², мужские, женские и детские модели, размеры от XS до 5XL. Собственное производство в Екатеринбурге.
Футболка — самый ходовой мерч и самый безжалостный к качеству: её стирают каждую неделю. Плохой принт облезет за месяц, и вместе с ним уйдёт всё впечатление от подарка. Поэтому здесь важнее не цена нанесения, а то, насколько верно подобрана технология под ткань и тираж.
Какую печать выбрать
Для малых партий и сложных макетов основной способ — DTF: полноцвет от 10 штук, почти на любой ткани, держит до 40 стирок. От 50–100 штук с простым логотипом выгоднее шелкография — плотный непрозрачный цвет, но каждый цвет требует своего трафарета, так что градиенты и фото ей не подходят. DTG печатает прямо по ткани, но нужен хлопок от 80 %. Сублимация держит до 80 стирок, вдвое больше остальных, зато работает только по светлой синтетике. Номера, фамилии и переменные данные наносим термотрансфером. Вышивка выглядит дороже всего, но на тонком трикотаже стягивает полотно.
Плотность ткани
Футболка 150 г/м² лёгкая и дешёвая, для промо и массовой раздачи, но на свету может просвечивать. Для корпоративного мерча берут 160–170 г/м². Плотный трикотаж 180–190 г/м² держит форму после стирок и подходит для мерча, который носят вне работы. Чем плотнее ткань, тем лучше выглядит принт: на тонкой футболке краска проступает фактурой.
Размерная сетка
Главная сложность тиража — не печать, а размеры. Собирать их нужно заранее: на стандартную партию уходит больше M и L, но без опроса легко получить остатки XS и XXL. Мужской и женский крой различаются посадкой, детские размеры идут отдельной сеткой. Для мероприятий и промо берут универсальные модели с широким диапазоном.
Тиражи, сроки и условия
От 10 штук на DTF, от 50–100 на шелкографию. Срок от 2 дней на складские позиции с нанесением. Печатаем на продукции заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за изделие. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. На текстиль действует гарантия стойкости печати при стирках.
Частые вопросы о футболках с логотипом
Какой минимальный тираж футболок с логотипом?
От 10 штук для DTF, вышивки и термотрансфера. Для шелкографии выгодный тираж начинается от 50 штук — при меньшем количестве предложим альтернативную технологию.
Сколько стоит футболка с нанесением?
Футболки в каталоге стоят от 412 ₽ без нанесения. Нанесение: DTF — от 145 ₽ за изделие, шелкография — от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт. и от 24 ₽ за цвет при тираже от 1 000. Итог зависит от модели, тиража, размера изображения и количества цветов — рассчитаем бесплатно.
Какую технологию печати выбрать?
Для малых партий и сложных макетов основной способ — DTF: полноцвет от 10 штук почти на любой ткани. От 50–100 штук с простым логотипом выгоднее шелкография, для номеров и имён — термотрансфер. Сублимация работает только по светлой синтетике, вышивка выглядит дороже всего, но на тонком трикотаже стягивает полотно.
Можно ли заказать футболки разных цветов и размеров в одном заказе?
Да, в одном заказе можно собрать разные размеры — от XS до 5XL, мужские, женские и детские модели. Смена изделия в тираже стоит +1 000 ₽, смена цвета печати — +1 000 ₽. Размеры лучше собрать заранее, чтобы не получить остатки.
Можно ли напечатать фотографию на футболке?
Да, фотографии, градиенты и сложную графику печатаем DTF — полноцвет без доплаты за количество цветов, от 10 штук. Шелкография для фото не подходит: каждый цвет требует своего трафарета. На светлой синтетике фото можно напечатать сублимацией.
Можно ли заказать образец перед тиражом?
Перед запуском мы бесплатно готовим макет и визуализацию и согласуем их с вами. Возможность и стоимость физического образца под ваш тираж уточнит менеджер. Это помогает проверить цвет и размер нанесения до производства.
Как подготовить макет?
Логотип лучше прислать в векторе — AI, EPS, PDF или CDR. Если есть только растровый файл, дизайнер отрисует его. Макет и визуализацию готовим бесплатно и согласуем с вами до запуска, вместе с размером и местом нанесения.
Сколько занимает производство?
Срок — от 2–3 дней на складские позиции с нанесением DTF. Шелкография и вышивка — от 5 дней, термотрансфер — от 4 дней. Точный срок зависит от тиража и технологии, назовём его при расчёте.
Доставляете ли вы футболки с логотипом по России?
Да, производим в Екатеринбурге и отправляем заказы по всей России транспортными компаниями. Возможен самовывоз с производства на ул. Черепанова, 28Б. Стоимость доставки посчитаем вместе с заказом.
Футболки со своим принтом, надписью или фото
Сделать футболку со своим принтом можно по готовому макету или по идее — дизайнер подготовит файл и покажет визуализацию на изделии до запуска тиража. Наносим логотип, надпись, рисунок или фотографию: для фотопечати и сложных полноцветных изображений подходит DTF-печать, для надписей и логотипов в 1–4 цвета на тираже — шелкография, для премиального вида — вышивка.
Заказать футболки на заказ со своим дизайном, надписями или принтом можно от 10 штук: подберём модель, цвет и плотность ткани, рассчитаем стоимость печати на футболках в Екатеринбурге с доставкой по России. Работаем с юрлицами и ИП по договору.
Мы производим печать на всех видах одежды. Полный выбор футболок в каталоге по ссылке ниже. Либо вы можете запросить коммерческое предложение по вашим параметрам по электронной почте info@aeprint.ru
Футболки с логотипом — это не только промоодежда для мероприятия. Их используют как часть формы сотрудников, корпоративного мерча, экипировки команды или коллекции для конкретного проекта. В AEPRINT можно выбрать готовую модель футболки под задачу и тираж, а затем подобрать технологию нанесения под материал, цвет изделия и макет.
Футболка под конкретную задачу
Для массового мероприятия обычно важны тираж, сроки и возможность воспроизвести один макет на большом количестве изделий. Для корпоративной одежды на первый план выходят посадка, цвет и единообразие всей партии. Если футболки становятся частью мерч-коллекции, больше внимания уделяют самой модели и тому, как принт сочетается с дизайном одежды.
AEPRINT работает не только с футболками: в каталоге есть поло, худи, свитшоты, куртки, спортивная и рабочая одежда. Поэтому единый дизайн можно перенести на разные предметы гардероба, если компании нужна полноценная текстильная линейка.
Шелкография для больших тиражей
Когда один и тот же логотип или принт нужно нанести на сотни футболок, одним из вариантов становится шелкография. На странице AEPRINT приведены расчёты для тиражей от 50 до 2 000 изделий и печати от одного до четырёх цветов.
Количество цветов напрямую учитывается при расчёте. Для печати золотом или серебром применяется коэффициент 1,25, а для нанесения на цветные изделия к стоимости добавляется ещё один цвет. Поэтому макет и цвет самой футболки лучше определить до расчёта тиража.
DTF, термотрансфер и полноцветная печать
Для небольших партий и сложной графики на странице доступны DTF-печать и термотрансфер. DTF позволяет работать с полноцветными изображениями и мелкими деталями, а для отдельных задач доступна версия с эффектом свечения.
Термотрансфер можно использовать для одноцветных и многоцветных изображений. Также AEPRINT предлагает полноцветную DTG-печать. Конкретную технологию имеет смысл выбирать после оценки тиража, ткани, цвета футболки и самого изображения — один и тот же макет не обязательно рационально печатать одним способом при любом количестве изделий.
Логотип на белой или цветной футболке
Цвет основы влияет на подготовку нанесения. Для белой футболки дизайнер работает с одной исходной поверхностью, а при печати на цветном текстиле учитывается дополнительный цвет в расчёте шелкографии.
Это особенно важно для корпоративной одежды, когда фирменный цвет футболки уже задан брендбуком. В таком случае сначала выбирают подходящую модель и оттенок ткани, а затем определяют размер и технологию нанесения логотипа.
Футболки для сотрудников, мероприятий и команд
Одинаковые футболки помогают собрать визуально единую команду на выставке, конференции или корпоративном мероприятии. Для сотрудников их можно использовать как часть рабочей одежды, а для спортивных и внутренних программ — как форму команды.
Если футболки выпускаются как мерч, необязательно ограничиваться одним логотипом. На изделии можно разместить фирменную иллюстрацию, название проекта, графический паттерн или другой элемент айдентики. При этом для небольшого размера нанесения лучше заранее проверить, насколько хорошо читаются тонкие линии и мелкий текст.
Можно работать с футболками заказчика
AEPRINT выполняет нанесение не только на собственный текстиль. На странице предусмотрена печать на продукции заказчика. В этом случае изделия перед нанесением распаковываются, а после работы упаковываются обратно; стоимость такой операции указана отдельно — 5 ₽ за изделие.
Такой вариант подходит компаниям, у которых уже закуплена необходимая одежда или используется конкретная модель из корпоративного каталога. Перед запуском важно проверить состав ткани, цвет и площадь, доступную для нанесения.
Футболки как часть единой формы
Если одной футболкой проект не ограничивается, дизайн можно перенести на поло, свитшоты, худи, куртки и другую одежду. Это удобно для компаний, которым нужна сезонная или многоуровневая форма: например, футболка для тёплого времени года, худи для помещений и куртка для работы на улице.
В таком случае лучше сразу определить единую схему размещения логотипа и размеры нанесения. Тогда разные изделия будут выглядеть как элементы одной корпоративной одежды, даже если отличаются по конструкции.
Опыт AEPRINT в производстве корпоративных футболок
Фирменные футболки для сотрудников уже входили в проекты AEPRINT. Среди реализованных проектов на странице представлены, в частности, футболки для ТСК, а также проекты по созданию коллекций корпоративного мерча для USTA Group и других компаний.
Производство AEPRINT находится в Екатеринбурге. Собственный парк оборудования для нанесения позволяет работать с несколькими технологиями, а штатные дизайнеры и менеджеры сопровождают макет и заказ внутри компании. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽; срочное производство по общему условию компании возможно от 2–3 дней.