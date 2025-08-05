Каски с логотипом оптом

Каски с логотипом оптом наносим тиражами от 10 до 200 штук и больше. Белые и цветные модели, соответствующие стандартам безопасности. Способы нанесения — виниловые наклейки, УФ-печать и UV DTF: последняя даёт рельеф и держит влагу, царапины и солнце. Возможна именная маркировка: фамилия, должность, номер бригады. Собственное производство в Екатеринбурге.

Каска — единственный предмет спецодежды, который сотрудник носит на объекте постоянно и не снимает. Логотип на ней виден на площадке, на фото со стройки и в отчётах заказчику. Поэтому её брендируют не ради имиджа, а потому что это рабочий носитель, который всегда в кадре.

Способы нанесения на каску Самый быстрый и простой вариант — виниловая плёнка: режется по контуру логотипа и клеится на корпус, подходит для одноцветных знаков, не боится воды и перепадов температур. Если нужен полноцвет и мелкие детали, печатаем УФ прямо по пластику. UV DTF — переносная наклейка с рельефом: держится дольше обычной плёнки, не боится царапин и ультрафиолета, изображение остаётся ярким несколько лет. Что размещают на каске Логотип компании — обычно спереди и по бокам, чтобы читался с любого ракурса. Дополнительно наносят название подразделения, номер бригады, должность, фамилию сотрудника, телефон или адрес сайта. Цветовое кодирование касок по должностям и зонам ответственности — отдельная практика на крупных объектах: цвет каски отличает ИТР от рабочих, подрядчиков от собственного персонала. Кому нужны брендированные каски Строительные и дорожные компании, генподрядчики и субподрядчики, заводы и производственные площадки, нефтегаз и энергетика, горнодобыча, монтажные и сервисные бригады. Отдельная задача — каски для гостей и делегаций на объекте: их делают в фирменном цвете и выдают на время визита. Условия заказа Тираж от 10 штук, на крупные партии считаем индивидуально. Каски соответствуют стандартам безопасности, при заказе можно выбрать белые или цветные. Макет проверяем до нанесения: на изогнутой поверхности мелкие элементы и тонкие линии ведут себя иначе, чем на плоской. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.