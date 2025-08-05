Каски с логотипом оптом
Строительные и защитные каски с нанесением логотипа для подрядчиков, заводов и стройплощадок: белые и цветные, УФ-печать, наклейки и тампопечать. От 10 штук, от 3 дней. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 10 штукминимальный тираж
- UV DTFрельеф, стойкость к влаге и солнцу
- Именныефамилия, должность, бригада
- По стандартамсоответствуют нормам безопасности
Каски с логотипом на заказ
Делаем каски с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 10 штукминимальный тираж
- UV DTFрельеф, стойкость к влаге и солнцу
- Именныефамилия, должность, бригада
- По стандартамсоответствуют нормам безопасности
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем каски на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать каски под задачу
- 01Цвет
Белые — ИТР и гости. Цветные — по ролям: монтажники, электрики, охрана.
- 02Нанесение
УФ-печать — стойко и полноцветно. Наклейка — быстро и дёшево на малых тиражах.
- 03Стороны
Спереди — стандарт. Сзади и сбоку +100 ₽, с двух сторон +150 ₽.
- 04Комплектация
Храповик, подбородочный ремень и щиток — под требования площадки.
Как нанести логотип на каски
- УФ-печатьПолноцвет прямо по пластику. Стойкая к солнцу и царапинам, от 200 ₽.
- НаклейкиПолноцветная плёнка с ламинацией. Быстро и дёшево на малых тиражах.
- ТампопечатьОдин-два цвета по округлой поверхности. Строгий логотип, тираж от 30.
- ШелкографияКрупный логотип 1–2 цветами по ровной части каски. От 50 шт.
- ТермотрансферПлёнка под прессом — для номеров и коротких надписей.
- СветоотражениеСветоотражающие наклейки и полосы для работы в темноте.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж касок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на каски по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 10 шт.
|от 200 ₽/шт
|пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|стойкий логотип на годы
|Наклейки
|от 10 шт.
|от 200 ₽/шт
|пластик
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, быстрый запуск
|Тампопечать
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик
|1–2 цвета
|от 5 дней
|строгий логотип, округлая поверхность
|Шелкография
|от 50 шт.
|по запросу
|ровная часть
|1–2 цвета
|от 5 дней
|крупный логотип, большие тиражи
|Термотрансфер
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик
|1 цвет
|от 3 дней
|номера и короткие надписи
|Светоотражение
|от 10 шт.
|по запросу
|пластик
|серебро
|от 3 дней
|работа в темноте и на дорогах
- Тираж до 30 шт.500 ₽ за каску с логотипом спереди, макет бесплатно
- Тираж от 100 шт.200 ₽ за каску, логотип сзади или сбоку +100 ₽
- Свыше 200 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит каска с логотипом
В таблице — цена за каску с нанесением логотипа спереди. Дополнительные стороны — в колонках
|Тираж
|Спереди
|+ сзади
|+ сбоку
|2 стороны
|Срок
|10 шт
|30 шт
|50 шт
|100 шт
|200 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Каска: Белая · Нанесение: УФ-печать
- Цена в таблицеза каску с логотипом спереди, каска включена
- Логотип сзади или сбоку+100 ₽
- Логотип с двух сторон+150 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
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все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают каски
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Строительные компанииКаски с логотипом подрядчика на всю площадку
- Заводы и производстваЦветные каски по ролям с логотипом
- Нефтегаз и энергетикаКаски с логотипом для вахтовых бригад
- Экскурсии и гостиБелые каски с логотипом для посетителей
- Дорожные службыКаски со светоотражающими наклейками
- Монтажные бригадыКаски с подбородочным ремнём и логотипом
- Комплекты СИЗКаски в наборе с жилетами и перчатками
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать каски
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и цвет касокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем каску, нанесение и стороны под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С касками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Каски с логотипом оптом
Каски с логотипом оптом наносим тиражами от 10 до 200 штук и больше. Белые и цветные модели, соответствующие стандартам безопасности. Способы нанесения — виниловые наклейки, УФ-печать и UV DTF: последняя даёт рельеф и держит влагу, царапины и солнце. Возможна именная маркировка: фамилия, должность, номер бригады. Собственное производство в Екатеринбурге.
Каска — единственный предмет спецодежды, который сотрудник носит на объекте постоянно и не снимает. Логотип на ней виден на площадке, на фото со стройки и в отчётах заказчику. Поэтому её брендируют не ради имиджа, а потому что это рабочий носитель, который всегда в кадре.
Способы нанесения на каску
Самый быстрый и простой вариант — виниловая плёнка: режется по контуру логотипа и клеится на корпус, подходит для одноцветных знаков, не боится воды и перепадов температур. Если нужен полноцвет и мелкие детали, печатаем УФ прямо по пластику. UV DTF — переносная наклейка с рельефом: держится дольше обычной плёнки, не боится царапин и ультрафиолета, изображение остаётся ярким несколько лет.
Что размещают на каске
Логотип компании — обычно спереди и по бокам, чтобы читался с любого ракурса. Дополнительно наносят название подразделения, номер бригады, должность, фамилию сотрудника, телефон или адрес сайта. Цветовое кодирование касок по должностям и зонам ответственности — отдельная практика на крупных объектах: цвет каски отличает ИТР от рабочих, подрядчиков от собственного персонала.
Кому нужны брендированные каски
Строительные и дорожные компании, генподрядчики и субподрядчики, заводы и производственные площадки, нефтегаз и энергетика, горнодобыча, монтажные и сервисные бригады. Отдельная задача — каски для гостей и делегаций на объекте: их делают в фирменном цвете и выдают на время визита.
Условия заказа
Тираж от 10 штук, на крупные партии считаем индивидуально. Каски соответствуют стандартам безопасности, при заказе можно выбрать белые или цветные. Макет проверяем до нанесения: на изогнутой поверхности мелкие элементы и тонкие линии ведут себя иначе, чем на плоской. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС.
Частые вопросы о касках
Какой минимальный тираж касок?
От 10 штук: 500 ₽ за каску с логотипом спереди. От 100 штук — 200 ₽. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Каски соответствуют ГОСТ?
Мы работаем с белыми и цветными касками, которые соответствуют стандартам безопасности. Комплектацию — храповик, подбородочный ремень, щиток — подбираем под требования вашей площадки. Документы на конкретную модель уточнит менеджер при расчёте.
Сколько стоит нанесение на каску?
Цена указана за каску вместе с нанесением логотипа спереди: 500 ₽ при тираже 10 шт., 250 ₽ при 30 шт., 230 ₽ при 50 шт. и 200 ₽ от 100 шт. Логотип сзади или сбоку — +100 ₽, с двух сторон — +150 ₽. Тиражи от 200 штук считаем индивидуально.
Можно ли нанести логотип на наши каски?
Да, можем нанести логотип на ваши каски. Сначала посмотрим пластик и форму корпуса, подберём способ — УФ-печать, UV DTF, наклейку или тампопечать — и рассчитаем стоимость под тираж.
Какие цвета касок есть в наличии?
Есть белые и цветные каски. Белые обычно берут для ИТР и гостей, цветные — для кодирования по ролям: монтажники, электрики, охрана. Наличие нужного цвета под ваш тираж уточнит менеджер.
Каски с логотипом: сколько занимает изготовление?
Тиражи до 50 штук делаем от 3 дней, от 100 штук — от 5 дней. Тампопечать и шелкография — от 5 дней. Точный срок назовём при расчёте, макет проверяем и согласуем до нанесения: на изогнутой поверхности мелкие элементы ведут себя иначе.
Печать не сотрётся и не выгорит?
УФ-печать стойкая к солнцу и царапинам, а UV DTF даёт рельеф и держит влагу, царапины и ультрафиолет — изображение остаётся ярким несколько лет. Виниловая плёнка не боится воды и перепадов температур. Способ подберём под условия на вашем объекте.
Наносите логотип с двух сторон?
Да, наносим логотип спереди, сзади, сбоку или с двух сторон. Логотип сзади или сбоку стоит +100 ₽ к цене каски, с двух сторон — +150 ₽. Можно добавить именную маркировку: фамилию, должность, номер бригады.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, документы с НДС. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.