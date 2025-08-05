Флешки-продукты с логотипом
Корпус в виде еды и напитков: кофе, суши, пицца, фрукты. Формат для ресторанов, кафе и пищевых производств. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж формовки
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Форма любаяпо вашему продукту или эскизу
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Флешки-продукты с логотипом на заказ
Делаем флешки-продукты с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 300 штукминимальный тираж формовки
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Форма любаяпо вашему продукту или эскизу
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки-продукты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешки-продукты
- 01Материал корпуса
От него зависит и способ нанесения, и цена: пластик дешевле, металл и дерево выглядят дороже.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ для промо-раздачи, 32–64 ГБ под презентации и каталоги, 128 ГБ под видео.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет, гравировка — несмываемый логотип, тампопечать выгодна на тираже.
- 04Упаковка
Пакетик, картонная коробочка или футляр — под промо-раздачу или деловой подарок.
Как нанести логотип на флешки-продукты
- УФ-печатьПолноцвет, градиенты и мелкие детали. Слой стойкий к истиранию.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип не стирается вообще, строгий премиальный вид.
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 1 000 штук.
- УФ-DTFПеренос плёнкой — для рельефных и неровных поверхностей корпуса.
- Печать 2 стороныЛоготип на одной стороне, слоган или контакты — на другой.
- Запись данныхПрезентация, каталог, прайс или видео на всю партию.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на этот тип корпуса.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|УФ-печатьхит
|от 30 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 2 дней
|цветные логотипы и градиенты
|Гравировка
|от 30 шт.
|от 25 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 2 дней
|строгие деловые подарки
|Тампопечать
|от 300 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|пластик
|1–2 цвета
|от 3 дней
|простые логотипы, большие тиражи
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|рельеф
|полноцвет
|от 3 дней
|неровные и фигурные корпуса
|Печать 2 стороны
|от 30 шт.
|×2 к нанесению
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|логотип и контакты вместе
|Запись данных
|от 30 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 2 дней
|презентации, каталоги, видео
- Тираж до 100 шт.Минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Свыше 5 000 шт.Цена договорная — считаем под тираж
Цены на флешки-продукты
Цена зависит от модели корпуса и объёма памяти. Пришлём актуальный прайс в день обращения.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Цена в таблицеза флешку, нанесение считается отдельно
- Тираж до 100 шт.мин. 2 000 ₽
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают флешки-продукты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Выставки продуктовНоситель в форме вашего товара запоминается лучше буклета.
- ДистрибьюторамКаталог и прайс на флешке-копии продукта.
- Открытие точекПодарок гостям и партнёрам на запуске заведения.
- HoReCaМеню и материалы для франчайзи и поставщиков.
- Мерч заведенияПозиция для фирменного магазина кафе или ресторана.
- Юбилеи производстваПамятный сувенир в форме флагманского продукта.
- Промо-акцииЯркая фигура для розыгрышей и подарков покупателям.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки-продукты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками-продуктами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки-продукты с логотипом оптом
Производим флешки-продукты с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Корпус из ПВХ или металла в форме вашего продукта: упаковки, бутылки, техники, здания, еды. Цвета по Pantone, объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флешка в форме продукта — носитель, который сам объясняет, чем занимается компания: миниатюрная копия бутылки, станка, автомобиля или упаковки. Производители используют её для презентаций, выставок и дилерских программ, где важно, чтобы подарок сразу напоминал о товаре.
Что можно воспроизвести
FMCG и пищевые производители заказывают корпус в форме упаковки или бутылки продукта. Промышленные компании и дилеры — технику, станок, автомобиль. Застройщики — здание или объект, бренды с маскотом — фирменного персонажа. Мелкие детали под литьё упрощаются, узнаваемый силуэт сохраняется.
Материал и форма
ПВХ — дешевле и допускает сложные формы и много цветов. Металл — солиднее, для подарков партнёрам. Оба варианта требуют пресс-формы, которая изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Образец согласуем до запуска. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о флешках-продуктах
Флешки-продукты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 30 штук. На тиражах до 100 штук действует минимальная стоимость нанесения 2 000 ₽.
Сколько стоит такая флешка?
Флешки в форме продукта делаем под заказ, поэтому цену считаем под конкретный эскиз, материал и тираж. В стоимость входят разовое изготовление пресс-формы, отливка корпуса и объём памяти. Расчёт бесплатный и без обязательств — пришлите фото продукта или эскиз менеджеру.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо-раздачи хватает 8–16 ГБ, под презентации и каталоги продукции берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Для дилерских программ и выставок обычно записывают каталог и презентацию — подберём объём под ваши файлы и бюджет.
Флешки-продукты с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Сама форма корпуса повторяет ваш продукт — упаковку, бутылку, блюдо или напиток, а цвета ПВХ подбираются по Pantone. Логотип и мелкие надписи можно добавить тампопечатью или УФ-печатью на ровных участках, по металлу — лазерной гравировкой. Мелкие детали под литьё упрощаем, узнаваемый силуэт сохраняем.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, бесплатно запишем на всю партию презентацию, каталог, прайс или видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления, чтобы получатель не стёр материалы. Файлы можно передать менеджеру на этапе согласования.
Флешки-продукты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Закладывайте от 20 дней — в этот срок входит изготовление пресс-формы и отливка тиража. Образец согласуем до запуска производства. Если флешки нужны к выставке или открытию точки, сообщите дату сразу — менеджер спланирует график.
Какая упаковка возможна?
Флешку можно упаковать в пакетик, картонную коробочку или футляр — под промо-раздачу или подарок дистрибьюторам и партнёрам. Вариант упаковки и её стоимость подберём под тираж и бюджет. Расскажите о задаче менеджеру, и он предложит варианты.
Можно подобрать цвет корпуса под бренд?
Да, цвета корпуса из ПВХ подбираются по Pantone, поэтому фирменные цвета продукта и упаковки воспроизводятся точно. Металлический вариант смотрится солиднее и подходит для подарков партнёрам. Визуализацию покажем бесплатно до изготовления формы.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.