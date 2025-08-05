Флешки-продукты с логотипом оптом

Производим флешки-продукты с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Корпус из ПВХ или металла в форме вашего продукта: упаковки, бутылки, техники, здания, еды. Цвета по Pantone, объём 8–64 ГБ. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка в форме продукта — носитель, который сам объясняет, чем занимается компания: миниатюрная копия бутылки, станка, автомобиля или упаковки. Производители используют её для презентаций, выставок и дилерских программ, где важно, чтобы подарок сразу напоминал о товаре.

Что можно воспроизвести FMCG и пищевые производители заказывают корпус в форме упаковки или бутылки продукта. Промышленные компании и дилеры — технику, станок, автомобиль. Застройщики — здание или объект, бренды с маскотом — фирменного персонажа. Мелкие детали под литьё упрощаются, узнаваемый силуэт сохраняется. Материал и форма ПВХ — дешевле и допускает сложные формы и много цветов. Металл — солиднее, для подарков партнёрам. Оба варианта требуют пресс-формы, которая изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Образец согласуем до запуска. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно, доступны автозагрузка и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.