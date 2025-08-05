Пакеты-майки с логотипом оптом

Производим пакеты-майки с логотипом оптом от 5 000 штук, срок от 10 дней. ПНД и ПВД 12–35 мкм, размеры от 22×40 до 45×75 см, любой цвет плёнки. Флексопечать в 1–4 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пакет-майка — главная упаковка на кассе продуктовых магазинов, аптек, рынков и точек с большим потоком. Он дешёвый в производстве, расходуется тысячами и уносит логотип магазина с каждым покупателем.

ПНД или ПВД ПНД шуршит, тоньше и прочнее на разрыв при той же толщине — выдерживает тяжёлые продукты при 12–20 мкм и стоит дешевле. ПВД мягче и не шуршит, выглядит солиднее, но нужна большая толщина. Для продуктовой розницы и рынков берут ПНД, для одежды и непродовольственных магазинов — ПВД. Экономика тиража Флексопечать с клише выгодна от 5 000 штук, на больших объёмах цена за пакет становится минимальной. Магазины обычно заказывают сразу крупную партию на несколько месяцев: пакеты не портятся при хранении, а повторный тираж с тем же клише дешевле. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.