Пакеты-майки с логотипом
Самая массовая упаковка для магазинов, доставки, кафе и аптек: пакеты-майки из ПНД 15–18 мкм с логотипом тиражами от 5 000 штук. Флексопечать в 1–4 цвета, белые и цветные. Цена от 1,25 ₽ за пакет. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 5 000 штукоптовые тиражи с вала — минимальная цена
- Срок от 7 днейизготовление под заказ после макета
- 15 и 18 мкм28/14×50 и 24/11×48 см, другие под заказ
- от 1,25 ₽за пакет с печатью в 1 цвет при 50 000 шт.
Шаблон для макета:Пакет «майка» · 240 + 120 × 480 мм · PDFвсе шаблоны
Пакеты-майки с логотипом на заказ
Выберите размер, плотность плёнки и цветность печати. Стоимость зависит от тиража, толщины и количества цветов
- Майка 28/14×50, 18 мкм арт. MK-1850белый / цветной ПНД 18 мкм, плотная Флексопечать 1–4 цвета · стандарт для продуктов от 1,88 ₽с печатью 1 цвет, от 5 000 шт.
- Майка 28/14×50, 15 мкм арт. MK-1550белый ПНД 15 мкм, экономичная Флексопечать 1–4 цвета · аптеки, промо, кафе от 1,25 ₽с печатью 1 цвет, от 5 000 шт.
- Майка 24/11×48, белая арт. MK-2448белый ПНД 15 мкм, малая Флексопечать 1–2 цвета · кофе с собой, аптеки по запросуот 5 000 шт.
- Ещё варианты пакетов-маек
Усиленные 20+ мкм под тяжёлые покупки, нестандартные размеры, цветные плёнки, CMYK для крупных тиражейНужен тираж меньше 5 000?ПВД-пакеты с шелкографией от 100 штук — со склада, от 1 дня
- ПНД 15–18 мкм, белые и цветные плёнки
- Размеры 28/14×50 и 24/11×48 см, другие под заказ
- Флексопечать 1–4 цвета, CMYK от 50 000 шт.
- Тиражи 5 000 – 50 000+ шт., цена снижается с тиражом
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пакеты-майки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пакет-майку под задачу
- 01Плотность
15 мкм — лёгкие покупки, аптеки, кафе, минимальная цена; 18 мкм — продукты и магазины, выдерживает больше; 20+ мкм — стройтовары.
- 02Размер
28/14×50 — стандарт для продуктовых и магазинов; 24/11×48 — кофе с собой, аптеки, мелкие товары; другие размеры под заказ.
- 03Печать
1 цвет — логотип и телефон; 2–4 цвета — фирменная графика; CMYK — только на крупных тиражах от 50 000 шт.
- 04Тираж
5 000 – 10 000 шт. — старт; 25 000 – 50 000 шт. — цена за пакет ниже на 25–30 %; от 50 000 — индивидуально.
Как нанести логотип на пакет-майку
- Флексопечать 1 цветЛоготип в один цвет по Pantone с вала. Основной способ, от 5 000 шт., от 1,25 ₽.
- Флексопечать 2 цветаЛоготип и графика в два цвета. От 5 000 шт., от 1,40 ₽ за пакет.
- Флексопечать 3–4 цветаФирменная многоцветная графика. От 5 000 шт., от 1,60 ₽ за пакет.
- CMYK-полноцветФото и градиенты на белой плёнке. От 50 000 шт., по запросу.
- Печать с двух сторонОдинаковый или разный макет на обеих сторонах. Расчёт по макету.
- Цветная плёнкаПакет в фирменном цвете с печатью в 1–2 цвета. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 5 000 шт.минимальный тираж пакетов-маек
- 7 днейминимальный срок изготовления
- 1,25 ₽цена за пакет от
- 15технологий нанесения
Какой пакет-майку выбрать
Сравнили шесть вариантов по минимальному тиражу, цене с печатью в 1 цвет и задачам
|Вид пакета
|Мин. тираж
|Цена
|Печать
|Плёнка
|Срок
|Лучше всего подходит
|28/14×50, 18 мкмхит
|от 5 000 шт.
|от 1,88 ₽/шт
|флексо 1–4 цвета
|ПНД 18 мкм
|от 7 дней
|продуктовые, магазины у дома
|28/14×50, 15 мкм, белый
|от 5 000 шт.
|от 1,25 ₽/шт
|флексо 1–4 цвета
|ПНД 15 мкм
|от 7 дней
|аптеки, кафе, промо
|24/11×48, белый
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо 1–2 цвета
|ПНД 15 мкм
|от 7 дней
|кофе с собой, мелкие товары
|Усиленный 20+ мкм
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо 1–4 цвета
|ПНД 20–25 мкм
|от 10 дней
|стройтовары, тяжёлые покупки
|Цветная плёнка
|от 5 000 шт.
|по запросу
|флексо 1–2 цвета
|ПНД цветная
|от 10 дней
|узнаваемость сети
|CMYK-полноцвет
|от 50 000 шт.
|по запросу
|CMYK
|ПНД 18 мкм, белая
|от 14 дней
|федеральные сети, акции
- Тираж 5 000 шт.18 мкм — 2,55 ₽, 15 мкм — 1,85 ₽ за пакет с печатью в 1 цвет
- Тираж от 25 000 шт.18 мкм — 1,95 ₽, 15 мкм — 1,30 ₽ за пакет
- Тираж от 50 000 шт.От 1,25 ₽, доступен CMYK — считаем индивидуально
Сколько стоит пакет-майка с логотипом
Цена за пакет с печатью зависит от тиража, плотности плёнки и цветности. Ниже — пакет 28/14×50 см, ПНД 18 мкм; белый 15 мкм дешевле: 1,85 ₽ при 5 000 и 1,25 ₽ при 50 000 шт.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|15 мкм, 1 цвет
|5 000 шт
|7 000 шт
|по запросу
|10 000 шт
|15 000 шт
|25 000 шт
|50 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Плёнка: 18 мкм · Размер: 28/14×50
|Тираж
|15 мкм, 1 цвет
|5 000 шт
|7 000 шт
|по запросу
|10 000 шт
|15 000 шт
|25 000 шт
|50 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|15 мкм, 1 цвет
|5 000 шт
|7 000 шт
|по запросу
|10 000 шт
|15 000 шт
|25 000 шт
|50 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза пакет 28/14×50, 18 мкм, с печатью
- CMYKот 50 000 шт., по запросу
- От 50 000 шт.индивидуальный расчёт
- Макет и визуализациябесплатно
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пакеты-майки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для продуктовых магазиновСтандарт 28/14×50, 18 мкм — выдерживает покупки на 5–7 кг
- Для торговых сетейЕдиный пакет на все точки — тиражи 25 000–50 000+ шт.
- Для аптекЭкономичные 15 мкм с логотипом и телефоном сети
- Для кафе и доставкиМалые 24/11×48 под кофе и заказы с собой
- Для магазинов у домаСамая дешёвая фирменная упаковка — от 1,25 ₽
- Для промоакцийМассовые раздачи и акционные пакеты
- Для стройтоваровУсиленные 20+ мкм под тяжёлые покупки
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём плёнку, размер и печать
Другие виды пакетов
ПВД оптом и от 100 шт., бумажные, крафт и zip-пакеты с логотипом
Как заказать пакеты-майки с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор видаПредлагаем плёнку, размер и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем тираж, формы и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пакетами-майками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Пакеты-майки с логотипом оптом
Производим пакеты-майки с логотипом оптом от 5 000 штук, срок от 10 дней. ПНД и ПВД 12–35 мкм, размеры от 22×40 до 45×75 см, любой цвет плёнки. Флексопечать в 1–4 цвета. Собственное производство в Екатеринбурге.
Пакет-майка — главная упаковка на кассе продуктовых магазинов, аптек, рынков и точек с большим потоком. Он дешёвый в производстве, расходуется тысячами и уносит логотип магазина с каждым покупателем.
ПНД или ПВД
ПНД шуршит, тоньше и прочнее на разрыв при той же толщине — выдерживает тяжёлые продукты при 12–20 мкм и стоит дешевле. ПВД мягче и не шуршит, выглядит солиднее, но нужна большая толщина. Для продуктовой розницы и рынков берут ПНД, для одежды и непродовольственных магазинов — ПВД.
Экономика тиража
Флексопечать с клише выгодна от 5 000 штук, на больших объёмах цена за пакет становится минимальной. Магазины обычно заказывают сразу крупную партию на несколько месяцев: пакеты не портятся при хранении, а повторный тираж с тем же клише дешевле. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о пакетах-майках
Какой минимальный тираж пакетов-маек с логотипом?
От 5 000 штук — это минимальный заход флексопечати с вала. При 5 000 шт. белый пакет 15 мкм с печатью в 1 цвет стоит 1,85 ₽, 18 мкм — 2,55 ₽; при 50 000 шт. — 1,25 ₽ и 1,88 ₽. Для 100–2 000 шт. берите ПВД-пакеты с шелкографией.
Сколько стоит пакет-майка с логотипом?
Цена зависит от тиража, толщины плёнки и цветности. Пакет 28/14×50 из ПНД 18 мкм с печатью в 1 цвет стоит 2,55 ₽ при 5 000 шт., 2,10 ₽ при 10 000 шт. и 1,88 ₽ при 50 000 шт.; в 4 цвета — от 3,20 до 2,43 ₽. Белый 15 мкм дешевле: от 1,85 до 1,25 ₽. Макет и визуализация бесплатно.
15 или 18 мкм — что выбрать?
18 мкм — более плотная майка для продуктовых магазинов и магазинов у дома, где покупки тяжелее. 15 мкм дешевле, при 5 000 шт. — 1,85 ₽ против 2,55 ₽, и подходит для аптек, кафе и промо. Для стройтоваров и тяжёлых покупок делаем усиленные майки 20–25 мкм, цену рассчитаем по запросу.
Какие размеры есть?
Основные размеры — 28/14×50 см и 24/11×48 см, для них есть цены и сроки от 7 дней. Другие размеры делаем под заказ, стоимость рассчитает менеджер под ваш тираж и толщину плёнки. Майку 24/11×48 обычно берут для кофе с собой и мелких товаров.
Сколько цветов можно напечатать?
Флексопечать — от 1 до 4 цветов по Pantone: 1 цвет от 1,25 ₽, 2 цвета от 1,40 ₽, 3–4 цвета от 1,60 ₽ за пакет. Возможна печать с двух сторон, её считаем по макету. Полноцвет CMYK с фото и градиентами делаем на белой плёнке от 50 000 шт.
Можно ли цветной пакет?
Да, делаем майки из цветной ПНД-плёнки в фирменном цвете с печатью в 1–2 цвета. Это хороший способ повысить узнаваемость сети. Минимальный тираж — 5 000 шт., срок от 10 дней, стоимость рассчитаем по запросу.
Как подготовить макет?
Логотип присылайте в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, растровый файл дизайнер отрисует. Для флексопечати важно заранее определить число цветов и стороны печати, под каждый цвет делается форма. Макет и визуализацию подготовим бесплатно и согласуем до запуска тиража.
Пакеты-майки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Стандартные майки 15 и 18 мкм изготавливаем от 7 дней после согласования макета. Усиленные и цветные пакеты — от 10 дней, CMYK-полноцвет — от 14 дней. Точный срок зависит от тиража, его назовёт менеджер при расчёте.
Доставляете ли пакеты в другие города?
Да, отгружаем тиражи по всей России транспортными компаниями, стоимость доставки считаем вместе с заказом. Можно забрать пакеты самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.