Подарки на День строителя

Корпоративный подарок к Дню строителя можно подобрать с учётом профессии, формата поздравления и бюджета. Для сотрудников подойдут практичные вещи для повседневного использования, а для руководителей и партнёров — более презентационные подарки и готовые наборы.

Фирменная символика помогает связать подарок с компанией и использовать его как часть корпоративной культуры.

Сувениры на День строителя с логотипом

На сувенирную продукцию можно нанести логотип строительной компании, название организации, фирменную графику или поздравительную надпись.

Брендирование позволяет оформить разные изделия в едином стиле и подготовить корпоративные подарки специально к профессиональному празднику.

Корпоративные подарки строителям

Для сотрудников строительных компаний можно подобрать практичные корпоративные подарки, которые пригодятся в работе, офисе или повседневной жизни. Это могут быть аксессуары, посуда, текстиль, канцелярия, электроника и другие полезные предметы.

Выбор продукции зависит от того, для кого предназначен подарок и в каком формате проходит поздравление.

Подарки сотрудникам строительной компании

День строителя — повод отметить вклад сотрудников компании и поблагодарить команду за проделанную работу. Для массового поздравления можно выбрать одинаковые подарки с фирменным оформлением или сформировать несколько вариантов наборов для разных категорий сотрудников.

В корпоративный набор можно объединить несколько предметов, выдержанных в едином стиле.

Подарки руководителям и партнёрам на День строителя

Для руководителей, заказчиков и деловых партнёров подойдут более презентационные корпоративные подарки. Это могут быть качественные аксессуары, посуда, деловая продукция или готовые подарочные комплекты.

Фирменное оформление помогает сохранить связь подарка с компанией, не перегружая его рекламной символикой.

Мерч строительной компании

К профессиональному празднику можно подготовить фирменный мерч для сотрудников строительной организации. В корпоративную коллекцию можно включить футболки, толстовки, головные уборы, сумки, аксессуары и другие изделия с логотипом.

Единый дизайн позволяет использовать мерч не только в День строителя, но и на корпоративных мероприятиях в течение года.

Подарочные наборы на День строителя

Подарочный набор позволяет объединить несколько изделий в одном корпоративном комплекте. В зависимости от задачи в него можно включить посуду, канцелярские принадлежности, аксессуары, электронику или другую сувенирную продукцию.

Набор можно оформить в фирменной упаковке и дополнить поздравительной открыткой или другой корпоративной полиграфией.

Сувениры для строительных компаний

Корпоративные сувениры можно использовать для поздравления сотрудников, клиентов и партнёров строительной компании. При выборе учитываются количество получателей, формат мероприятия и характер отношений с адресатами.

Для массовой раздачи подходят компактные практичные изделия, а для отдельных получателей можно подобрать более индивидуальные подарки.

Подарки на День строителя для клиентов и партнёров

Корпоративные подарки помогают поддерживать деловые отношения с клиентами и партнёрами строительной компании. Фирменный сувенир к профессиональному празднику может стать частью ежегодной программы поздравлений.

Для разных категорий получателей можно подготовить отдельные варианты подарков, сохранив общую стилистику бренда.

Изготовление корпоративных подарков ко Дню строителя

AEPRINT помогает подготовить корпоративные подарки, сувениры и мерч для строительных компаний к профессиональному празднику. Можно подобрать отдельные изделия или собрать готовый подарочный комплект с фирменным оформлением.

Продукция брендируется в соответствии с макетом компании. Формат подарка, состав набора и способ нанесения подбираются в зависимости от выбранных изделий и задач проекта.

Для заказа необходимо определить количество получателей, выбрать формат подарка и предоставить логотип или фирменные материалы.