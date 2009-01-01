Что заказывают к корпоративу

Одежда — худи, свитшоты и футболки с логотипом и названием события. Аксессуары — кепки, браслеты, шопперы. Для подарков участникам — кружки, термокружки и небольшие наборы.

Для награждения внутри компании — кубки, медали и статуэтки с гравировкой.

Мерч к юбилею компании

К круглой дате делают ограниченную серию: отдельный логотип юбилея, памятная дата, нумерация тиража. Такой мерч сотрудники носят и хранят годами.

Тимбилдинг и спортивные дни

Для командных форматов удобно разделить участников по цветам: футболки и браслеты разных цветов с общим логотипом. Добавим номера, имена и названия команд.

Размеры и сбор заявок

Поможем собрать размерную сетку по команде, отшьём или подберём одежду по размерам и разложим комплекты по пакетам с именами.

Сроки и бюджет

Тираж от 10 штук, набор участника — от 1 200 ₽. Срочные заказы к дате мероприятия — от 3 рабочих дней. Макет и визуализацию готовим бесплатно.