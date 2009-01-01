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Мерч под задачу

Мерч для корпоративного мероприятия

Корпоративное мероприятие запоминается, когда у команды остаётся общая вещь: худи с символикой юбилея, футболка тимбилдинга, кружка с датой праздника. AEPRINT делает мерч к корпоративам, выездным сессиям, спортивным дням, юбилеям компании и внутренним конкурсам — под бюджет и к нужной дате.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Мерч для корпоративного мероприятия

Что заказывают чаще всего

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Примеры мерча для мероприятий

Цены без нанесения · подберём аналоги под бюджет
  • Худи Kenia с логотипом Худи Kenia Хлопок от 3 861 ₽
  • Свитшот Sully с логотипом Свитшот Sully Хлопок от 2 594 ₽
  • Поло Spring с логотипом Поло Spring Хлопок от 1 608 ₽
  • Бейсболка Panel с логотипом Бейсболка Panel Хлопок от 319 ₽
  • Термокружка Kencher с логотипом Термокружка Kencher Нержавеющая сталь от 961 ₽
  • Термобутылка Vacuum C1 с логотипом Термобутылка Vacuum C1 Нержавеющая сталь от 1 262 ₽
  • Рюкзак Discovery с логотипом Рюкзак Discovery Полиэстер 600D от 699 ₽
  • Фитнес-резинки Grip с логотипом Фитнес-резинки Grip Резина/ПВХ от 1 252 ₽
  • Стела Staklar с логотипом Стела Staklar Стекло от 1 990 ₽
  • Плед Kayla с логотипом Плед Kayla Полиэстер от 1 469 ₽

Что заказывают к корпоративу

Одежда — худи, свитшоты и футболки с логотипом и названием события. Аксессуары — кепки, браслеты, шопперы. Для подарков участникам — кружки, термокружки и небольшие наборы.

Для награждения внутри компании — кубки, медали и статуэтки с гравировкой.

Мерч к юбилею компании

К круглой дате делают ограниченную серию: отдельный логотип юбилея, памятная дата, нумерация тиража. Такой мерч сотрудники носят и хранят годами.

Тимбилдинг и спортивные дни

Для командных форматов удобно разделить участников по цветам: футболки и браслеты разных цветов с общим логотипом. Добавим номера, имена и названия команд.

Размеры и сбор заявок

Поможем собрать размерную сетку по команде, отшьём или подберём одежду по размерам и разложим комплекты по пакетам с именами.

Сроки и бюджет

Тираж от 10 штук, набор участника — от 1 200 ₽. Срочные заказы к дате мероприятия — от 3 рабочих дней. Макет и визуализацию готовим бесплатно.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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