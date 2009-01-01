Сувенирная продукция для государственного сектора
Государственным учреждениям требуется разнообразная продукция для оформления помещений, проведения официальных мероприятий, награждения сотрудников и организации рабочих процессов.
В ассортимент можно включить государственные и региональные флаги, гербы, мини-флаги, наградную продукцию, канцтовары, посуду, интерьерные аксессуары и другую сувенирную продукцию.
Флаги и гербы для государственных учреждений
Флаги и гербы используются для оформления кабинетов, залов заседаний, официальных помещений и мероприятий. В зависимости от задачи можно подобрать настольные или другие форматы продукции.
Флаг и герб могут использоваться как самостоятельные элементы официального оформления или в составе общего интерьерного решения.
Мини-флаги для государственных мероприятий
Мини-флаги подходят для официальных встреч, торжественных мероприятий, конференций, заседаний и других событий, где требуется разместить государственную или региональную символику.
Компактный формат позволяет использовать мини-флаги на столах, трибунах и других рабочих или торжественных площадках.
Портреты государственных деятелей и тематические плакаты
Для оформления помещений государственных организаций могут использоваться портреты государственных деятелей и тематические плакаты. Такая продукция подходит для кабинетов, залов, образовательных и общественных пространств.
Конкретный формат и оформление подбираются в соответствии с задачей учреждения и местом размещения.
Наградная продукция для государственных учреждений
Наградная продукция используется для официальных мероприятий, вручения сотрудникам и участникам различных программ и конкурсов.
В зависимости от задачи можно заказать кубки, медали, грамоты и адресные папки. Наградную продукцию можно оформить в соответствии с тематикой мероприятия и требованиями к оформлению.
Канцелярия с логотипом для государственных организаций
Брендированная канцелярия подходит для ежедневной работы сотрудников государственных учреждений. В эту категорию входят папки для документов, настольные органайзеры, ежедневники, блокноты и наборы ручек.
Продукцию можно оформить с логотипом или другой символикой организации. Единый дизайн помогает выдержать корпоративный стиль на рабочих материалах.
Ежедневники и ручки с символикой организации
Ежедневники, блокноты и ручки подходят для сотрудников, деловых встреч, конференций и официальных мероприятий.
Канцелярские принадлежности можно использовать как самостоятельную продукцию или объединить в корпоративные наборы для сотрудников и участников мероприятий.
Подарочные наборы для государственного сектора
Для официальных и корпоративных мероприятий можно сформировать подарочные наборы из нескольких видов продукции. В комплект можно включить ежедневник, ручку, кружку, сувенир или другой подходящий аксессуар.
Состав набора подбирается индивидуально с учётом назначения, количества получателей и бюджета проекта.
Посуда с символикой для государственных учреждений
Для кабинетов, переговорных комнат и официальных мероприятий подходит посуда с государственной или корпоративной символикой. В ассортименте можно подобрать кружки, стаканы, тарелки, чайные и кофейные наборы.
Также можно использовать изображения российских городов и другую тематическую графику в зависимости от выбранной продукции и макета.
Сувенирная продукция для официальных мероприятий
Брендированная продукция подходит для конференций, форумов, заседаний, торжественных церемоний, презентаций и других мероприятий государственных организаций.
Для участников можно подготовить индивидуальные наборы, а для награждения — отдельную наградную продукцию.
Сувениры для сотрудников государственных учреждений
Корпоративные подарки можно использовать для поздравления сотрудников, профессиональных праздников, юбилеев организации и других значимых событий.
Для разных категорий получателей можно подобрать канцелярские принадлежности, посуду, электронику, сувениры и готовые подарочные наборы.
Брендирование продукции для государственного сектора
AEPRINT выполняет нанесение изображений и символики на различные виды продукции. В зависимости от материала и поверхности используются гравировка, тампопечать, шелкография, УФ-печать и тиснение.
Способ нанесения подбирается с учётом материала изделия, площади изображения, макета и тиража. Это позволяет оформить разные категории продукции в едином стиле.
Материалы сувенирной продукции
Для изготовления продукции используются различные материалы, включая дерево, металл, пластик и текстиль.
Конкретный материал зависит от выбранного изделия. Перед производством специалисты подбирают подходящую технологию нанесения и вариант оформления.
Корпоративная символика для государственных организаций
Помимо государственной символики, для продукции может использоваться логотип и фирменная графика конкретной организации, если это предусмотрено задачей проекта.
Единое оформление флагов, канцелярии, посуды, подарков и другой продукции позволяет создать целостный визуальный стиль учреждения.
Сувенирная продукция для государственных мероприятий
Для официального мероприятия можно сформировать комплект продукции под конкретную задачу: оформление площадки, подарки участникам, награждение и рабочие материалы.
В один проект можно объединить флаги, мини-флаги, наградную продукцию, канцелярию, посуду и сувениры.
Изготовление сувенирной продукции для государственного сектора
AEPRINT помогает подобрать сувенирную и корпоративную продукцию для государственных учреждений и организаций. В каталоге представлены флаги, гербы, наградная продукция, канцелярия, посуда, электроника, сувениры и другие категории товаров.
Конкретный состав заказа формируется в зависимости от назначения продукции, количества изделий, требований к символике, способа нанесения и бюджета проекта.
AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России. Заказ можно оформить через сайт, указав необходимый тираж, способ нанесения, желаемые сроки и приложив готовый макет.
Сувенирную продукцию для государственного сектора можно заказать для государственных учреждений, официальных мероприятий, награждений, конференций, деловых встреч, оформления кабинетов и корпоративных подарков сотрудникам.