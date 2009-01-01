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Отраслевое решение

Решение для государственного сектора

Сувенирная продукция для государственного сектора — это брендированные товары, официальная атрибутика, канцелярия, наградная и интерьерная продукция для государственных учреждений и организаций. AEPRINT помогает подобрать продукцию для кабинетов, официальных мероприятий, награждений, деловых встреч и корпоративных задач с учётом назначения и фирменного оформления.

Что заказывают
  • От 10 штук
  • Договор и НДС
  • Своё производство в Екатеринбурге
  • Доставка по России
Решение для государственного сектора

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Примеры подарков

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  • Ручка шариковая SLIM с логотипом Ручка шариковая SLIM Белый/Серебристый от 38 ₽
  • Кружка Corky с логотипом Кружка Corky Синяя от 450 ₽
  • Календарь настольный на 2 года с логотипом Календарь настольный на 2 года Сталь/Серебристый от 1319 ₽
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  • Кружка Gonna с логотипом Кружка Gonna Черная от 492 ₽
  • Погодная станция-часы с логотипом Погодная станция-часы Серебристый от 940 ₽
  • Внешний аккумулятор Rombica с логотипом Внешний аккумулятор Rombica Бордовый/Синий от 2598 ₽
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  • Ежедневник Flexpen Black с логотипом Ежедневник Flexpen Black Черный/Синим от 870 ₽
  • Ежедневник недатированный А5+ Persona с логотипом Ежедневник недатированный А5+ Persona Черный от 1010 ₽

Сувенирная продукция для государственного сектора

Государственным учреждениям требуется разнообразная продукция для оформления помещений, проведения официальных мероприятий, награждения сотрудников и организации рабочих процессов.

В ассортимент можно включить государственные и региональные флаги, гербы, мини-флаги, наградную продукцию, канцтовары, посуду, интерьерные аксессуары и другую сувенирную продукцию.

Флаги и гербы для государственных учреждений

Флаги и гербы используются для оформления кабинетов, залов заседаний, официальных помещений и мероприятий. В зависимости от задачи можно подобрать настольные или другие форматы продукции.

Флаг и герб могут использоваться как самостоятельные элементы официального оформления или в составе общего интерьерного решения.

Мини-флаги для государственных мероприятий

Мини-флаги подходят для официальных встреч, торжественных мероприятий, конференций, заседаний и других событий, где требуется разместить государственную или региональную символику.

Компактный формат позволяет использовать мини-флаги на столах, трибунах и других рабочих или торжественных площадках.

Портреты государственных деятелей и тематические плакаты

Для оформления помещений государственных организаций могут использоваться портреты государственных деятелей и тематические плакаты. Такая продукция подходит для кабинетов, залов, образовательных и общественных пространств.

Конкретный формат и оформление подбираются в соответствии с задачей учреждения и местом размещения.

Наградная продукция для государственных учреждений

Наградная продукция используется для официальных мероприятий, вручения сотрудникам и участникам различных программ и конкурсов.

В зависимости от задачи можно заказать кубки, медали, грамоты и адресные папки. Наградную продукцию можно оформить в соответствии с тематикой мероприятия и требованиями к оформлению.

Канцелярия с логотипом для государственных организаций

Брендированная канцелярия подходит для ежедневной работы сотрудников государственных учреждений. В эту категорию входят папки для документов, настольные органайзеры, ежедневники, блокноты и наборы ручек.

Продукцию можно оформить с логотипом или другой символикой организации. Единый дизайн помогает выдержать корпоративный стиль на рабочих материалах.

Ежедневники и ручки с символикой организации

Ежедневники, блокноты и ручки подходят для сотрудников, деловых встреч, конференций и официальных мероприятий.

Канцелярские принадлежности можно использовать как самостоятельную продукцию или объединить в корпоративные наборы для сотрудников и участников мероприятий.

Подарочные наборы для государственного сектора

Для официальных и корпоративных мероприятий можно сформировать подарочные наборы из нескольких видов продукции. В комплект можно включить ежедневник, ручку, кружку, сувенир или другой подходящий аксессуар.

Состав набора подбирается индивидуально с учётом назначения, количества получателей и бюджета проекта.

Посуда с символикой для государственных учреждений

Для кабинетов, переговорных комнат и официальных мероприятий подходит посуда с государственной или корпоративной символикой. В ассортименте можно подобрать кружки, стаканы, тарелки, чайные и кофейные наборы.

Также можно использовать изображения российских городов и другую тематическую графику в зависимости от выбранной продукции и макета.

Сувенирная продукция для официальных мероприятий

Брендированная продукция подходит для конференций, форумов, заседаний, торжественных церемоний, презентаций и других мероприятий государственных организаций.

Для участников можно подготовить индивидуальные наборы, а для награждения — отдельную наградную продукцию.

Сувениры для сотрудников государственных учреждений

Корпоративные подарки можно использовать для поздравления сотрудников, профессиональных праздников, юбилеев организации и других значимых событий.

Для разных категорий получателей можно подобрать канцелярские принадлежности, посуду, электронику, сувениры и готовые подарочные наборы.

Брендирование продукции для государственного сектора

AEPRINT выполняет нанесение изображений и символики на различные виды продукции. В зависимости от материала и поверхности используются гравировка, тампопечать, шелкография, УФ-печать и тиснение.

Способ нанесения подбирается с учётом материала изделия, площади изображения, макета и тиража. Это позволяет оформить разные категории продукции в едином стиле.

Материалы сувенирной продукции

Для изготовления продукции используются различные материалы, включая дерево, металл, пластик и текстиль.

Конкретный материал зависит от выбранного изделия. Перед производством специалисты подбирают подходящую технологию нанесения и вариант оформления.

Корпоративная символика для государственных организаций

Помимо государственной символики, для продукции может использоваться логотип и фирменная графика конкретной организации, если это предусмотрено задачей проекта.

Единое оформление флагов, канцелярии, посуды, подарков и другой продукции позволяет создать целостный визуальный стиль учреждения.

Сувенирная продукция для государственных мероприятий

Для официального мероприятия можно сформировать комплект продукции под конкретную задачу: оформление площадки, подарки участникам, награждение и рабочие материалы.

В один проект можно объединить флаги, мини-флаги, наградную продукцию, канцелярию, посуду и сувениры.

Изготовление сувенирной продукции для государственного сектора

AEPRINT помогает подобрать сувенирную и корпоративную продукцию для государственных учреждений и организаций. В каталоге представлены флаги, гербы, наградная продукция, канцелярия, посуда, электроника, сувениры и другие категории товаров.

Конкретный состав заказа формируется в зависимости от назначения продукции, количества изделий, требований к символике, способа нанесения и бюджета проекта.

AEPRINT работает с корпоративными заказами и осуществляет доставку продукции по Екатеринбургу и в другие регионы России. Заказ можно оформить через сайт, указав необходимый тираж, способ нанесения, желаемые сроки и приложив готовый макет.

Сувенирную продукцию для государственного сектора можно заказать для государственных учреждений, официальных мероприятий, награждений, конференций, деловых встреч, оформления кабинетов и корпоративных подарков сотрудникам.

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Частые вопросы

01

Какой минимальный тираж?

Минимальный тираж — от 10 штук, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Для промо-продукции и раздатки выгоднее тиражи от 100–300 штук: цена за единицу заметно ниже.

02

Сколько времени занимает производство?

Срок зависит от изделия, тиража и технологии нанесения. Пришлите задачу — рассчитаем стоимость и сроки производства и предложим варианты, которые успеют к вашей дате.

03

Работаете с юрлицами и госзаказчиками?

Да. Работаем по договору, с НДС, предоставляем закрывающие документы. Цены на сайте указаны с НДС.

04

Поможете с дизайном и подбором?

Менеджер подберёт изделия под бюджет и аудиторию, дизайнер подготовит макет и визуализацию с вашим логотипом до запуска тиража.

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