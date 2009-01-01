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Решение

Наш менеджер подобрала удобную и вместительную металлическую коробку из каталогов. В то же время, на производстве уже занимались созданием карточек для игры и ее наполнения. Настолка была изготовлена и доставлена в кратчайшие сроки, что, в свою очередь, привело к длительному и плодотворному сотрудничеству между нашими компаниями.

Отдел маркетинга Сантехкомплект-Урал отзывается с большим восхищением о работе менеджера Татьяны, отмечают ее отзывчивость, профессионализм и оптимизм: «У нее никогда не бывает ничего невозможного». С удовольствием продолжаем сотрудничество. К новому году сделали для клиента календари и много других подарков с логотипами. Благодарим компанию Аепринт, менеджера Татьяну Стряпунину за оперативные ответы на запросы по сувенирной продукции и предложения по новым и востребованным технологиям печати, за подбор всевозможных и невозможных вариантов решений по необходимой тематике, индивидуальным особенностям заказа, за советы по новинкам, которые в тренде и популярным позициям. Данная компания полностью закрывает нашу потребность в разработке и приобретении подарков для клиентских и корпоративных мероприятий. И важный момент для нас — это доставка в кратчайшие сроки экспедитором Егором. Спасибо вам за отношение, сервис, на вас всегда можно положиться!