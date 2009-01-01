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Задача
Изготовление уральского мерча для загородного отеля и срочного заказа на термосы для сотрудников компании и рюкзаки для корпоративных клиентов
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Заказчик: Уральская сеть отелей USTA Hotels
Изготовление уральского мерча для загородного отеля и срочного заказа на термосы для сотрудников компании и рюкзаки для корпоративных клиентов
Подберём изделия и технологию нанесения, сделаем визуализацию и посчитаем стоимость и сроки производства.