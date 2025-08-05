Портфели с логотипом оптом

Производим портфели с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Из экокожи и натуральной кожи, с отделением для документов А4 и ноутбука, ручка и съёмный плечевой ремень. Тиснение логотипа, металлическая фурнитура. Собственное производство в Екатеринбурге.

Портфель — статусный деловой подарок для руководителей и партнёров: с ним приходят на переговоры и подписание договоров. Его вручают адресно и небольшим тиражом, и он работает на отношения, а не на охват.

Кожа или экокожа Натуральная кожа со временем приобретает патину и выглядит только лучше — для подарков, которые должны служить годами. Экокожа дешевле и выглядит похоже, но через год-два потёртости становятся заметны. Для первых лиц берут натуральную кожу, для деловых наборов на отдел — экокожу. Металлическая фурнитура выглядит дороже пластиковой и служит дольше. Нанесение Блинтовое тиснение даёт рельеф в цвет кожи — сдержанно и по-деловому; фольга смотрится торжественнее. Логотип делаем небольшим, на клапане или у ручки: крупный знак обесценивает портфель. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.