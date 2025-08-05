Портфели с логотипом оптом

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Портфели с логотипом

Строгая деловая форма из экокожи и плотного текстиля. Подарок первым лицам и представительский мерч. Собственное производство в Екатеринбурге.

  • От 30 штукминимальный тираж
  • Срок от 5 днейвышивка и тиснение
  • Тиснение по кожефирменный рельеф без краски
  • Деловой видподарок партнёрам и руководителям
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Портфели с логотипом — AEPRINT
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Портфели с логотипом — модели

Жёсткая деловая форма: экокожа, натуральная кожа и плотный текстиль с кожаными элементами.

  • Конференц-сумка Amazon с логотипом
    Конференц-сумка Amazon арт. HG343477/08в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D37×29×9 см5 цв. от 1 395 ₽цена без нанесения
  • Конференц-сумка Milan с логотипом
    Конференц-сумка Milan арт. HG348652/26в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D32×24×4 см5 цв. от 529 ₽цена без нанесения
  • Конференц-сумка Hirkop с логотипом
    Конференц-сумка Hirkop арт. HG344613/28в наличии 10 000+ шт Основное отделение на молнии Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D38×30×9 см6 цв. от 589 ₽цена без нанесения
  • Папка-сумка для документов с логотипом
    Папка-сумка для документов арт. NNTEU9-32648в наличии 10 000+ шт Замок-молния и удобная ручка Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D40×3×26 см3 цв. от 452 ₽цена без нанесения
  • Конференц-сумка Verse с логотипом
    Конференц-сумка Verse арт. HG343103/35в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D39×32×9 см4 цв. от 1 637 ₽цена без нанесения
  • Конференц-сумка Event с логотипом
    Конференц-сумка Event арт. O833303в наличии 10 000+ шт Три отделения для документов А4 Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D34×27 см5 цв. от 690 ₽цена без нанесения
  • Конференц-сумка Congress с логотипом
    Конференц-сумка Congress арт. O823701в наличии 5 000+ шт Карман и держатель для ручки Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер36×29×5 см5 цв. от 904 ₽цена без нанесения
  • Сумка для документов Shuffle с логотипом
    Сумка для документов Shuffle арт. AG24000.10.1в наличии 1 000+ шт Отделение для ноутбука 16″ Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер42×32×8 см5 цв. от 747 ₽цена без нанесения
  • Конференц-сумка Beam с логотипом
    Конференц-сумка Beam арт. HG970122/05в наличии 1 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Вышивка, шелкография или DTF Полиамид39×30×6 см5 цв. от 2 099 ₽цена без нанесения
  • Конференц-сумка Santa Fe с логотипом
    Конференц-сумка Santa Fe арт. NNTEU15-339055в наличии 10 000+ шт Регулируемый плечевой ремень Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D6 л2 цв. от 2 518 ₽цена без нанесения
  • Сумка для ноутбука Classic с логотипом
    Сумка для ноутбука Classic арт. TWP730.022в наличии 1 000+ шт Вместительное основное отделение Вышивка, шелкография или DTF Полиэстер 600D8×38×28 см2 цв. от 1 999 ₽цена без нанесения
  • Сумка для ноутбука Swiss Peak с логотипом
    Сумка для ноутбука Swiss Peak арт. TWP732.2301в наличии 1 000+ шт Отделение для ноутбука 15,6″ Вышивка, шелкография или DTF RPET39×8×30 см от 2 886 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни портфелей и сумок для документов в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Тиснение логотипа — рельеф без краски
    • Отделение под ноутбук и документы
    • Подарочная коробка с ложементом
    • Индивидуальный пошив от 100 штук
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Портфели с логотипом: ещё модель 1Портфели с логотипом: ещё модель 2Портфели с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем портфели на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать портфели

  • 01Материал

    Плотный полиэстер и оксфорд служат годами, спанбонд и хлопок дешевле и экологичнее.

  • 02Размер и объём

    Под ноутбук, комплект участника или спортивную форму — от этого зависит модель.

  • 03Нанесение

    Шелкография выгодна на тираже, DTF даёт полноцвет, вышивка выглядит дороже всего.

  • 04Цвет изделия

    Подбираем по фирменному стилю: на светлом дешевле печать, тёмное практичнее в работе.

Как нанести логотип на портфель

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 30 шт.минимальный тираж
  • от 5 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили способы нанесения логотипа на текстиль изделия.

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Шелкографияхитот 50 шт.по запросутекстиль, спанбонд1–4 цветаот 3 днейбольшие тиражи, простые логотипы
DTF-печатьот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейсложные логотипы и малые партии
Вышивкаот 10 шт.по запросуплотный текстильдо 12 цветовот 5 днейделовые модели и мерч сотрудников
Термопереносот 10 шт.по запросутекстильполноцветот 3 днейнебольшие тиражи и сложные формы
Сублимацияот 30 шт.по запросусветлая синтетикаполноцветот 5 днейрисунок по всей площади
Нашивкаот 50 шт.по запросулюбой материалполноцветот 7 днейфирменные шевроны и бирки
  • Мин. сумма заказа30 000 ₽ по разделу сумок
  • ОбразецСогласуем до запуска тиража
  • СрочноОт 1 дня под дату мероприятия

Цены на нанесение логотипа на портфели

В таблице цена нанесения логотипа на одно изделие, без стоимости самого изделия. Полный расчёт с изделием пришлём под вашу модель и тираж.

Прайс-лист PDF
ТиражПринт A5Принт A4Принт A3
10 шт
50 шт
100 шт
300 шт
1 000 шт

Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF

Шелкография, Вышивка, Термоперенос, Сублимация, Нашивка — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
  • Согласование образцадо запуска тиража
  • Смена макета1 000 ₽ за тираж
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите модель, тираж и макет — рассчитаем стоимость и сроки производства.
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Сумки с логотипом: работа AEPRINTСумки с логотипом
  • Рюкзаки с логотипом. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTРюкзаки с логотипом
  • Рюкзаки под нанесение, печать логотипа на заказРюкзаки под нанесение
  • Работа AEPRINT: рюкзак на заказРюкзак на заказ
  • Рюкзаки и сумки: работа AEPRINTРюкзаки и сумки
  • Сумки на заказ. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTСумки на заказ
  • Портфели на заказ, печать логотипа на заказПортфели на заказ
  • Работа AEPRINT: портфель с логотипомПортфель с логотипом
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    все работы    200+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают портфели

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Мерч сотрудникамФирменные сумки и рюкзаки в корпоративных цветах.
  • КонференцииКомплект участника: сумка с материалами, блокнотом и ручкой.
  • ВыставкиПромо-раздача посетителям стенда.
  • Подарки партнёрамДеловая модель с вышитым логотипом в подарочной упаковке.

  • Welcome packНабор новичку в первый рабочий день.
  • Спорт и тимбилдингСумки для команды на выезды и соревнования.
  • Мерч-шопыПозиция для фирменного магазина компании.
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.

Другие виды сумок и рюкзаков

Рюкзаки, портфели, конференц-сумки, спортивные и промо-модели — 13 видов в разделе.

Смотреть все виды сумок

Как заказать портфели

Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 5 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С портфелями часто заказывают

Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.

Портфели с логотипом оптом

Производим портфели с логотипом оптом от 20 штук, срок от 7 дней. Из экокожи и натуральной кожи, с отделением для документов А4 и ноутбука, ручка и съёмный плечевой ремень. Тиснение логотипа, металлическая фурнитура. Собственное производство в Екатеринбурге.

Портфель — статусный деловой подарок для руководителей и партнёров: с ним приходят на переговоры и подписание договоров. Его вручают адресно и небольшим тиражом, и он работает на отношения, а не на охват.

Кожа или экокожа

Натуральная кожа со временем приобретает патину и выглядит только лучше — для подарков, которые должны служить годами. Экокожа дешевле и выглядит похоже, но через год-два потёртости становятся заметны. Для первых лиц берут натуральную кожу, для деловых наборов на отдел — экокожу. Металлическая фурнитура выглядит дороже пластиковой и служит дольше.

Нанесение

Блинтовое тиснение даёт рельеф в цвет кожи — сдержанно и по-деловому; фольга смотрится торжественнее. Логотип делаем небольшим, на клапане или у ручки: крупный знак обесценивает портфель. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.

Частые вопросы о портфелях

Какой минимальный тираж и сумма заказа?

Работаем тиражами от 30 штук и от 30 000 ₽. На больших партиях цена за единицу заметно ниже — рассчитаем под ваш объём.

Портфели с логотипом: сколько стоит с нанесением?

Цена складывается из портфеля и нанесения. В каталоге модели от 452 ₽ (папка-сумка для документов) до 2 886 ₽ (Swiss Peak) без нанесения, стоимость тиснения или вышивки зависит от размера логотипа и тиража. Рассчитаем под вашу модель, макет бесплатно.

Портфели с логотипом: сколько занимает изготовление?

Вышивка и тиснение занимают от 5 дней на своём производстве, точный срок зависит от модели и тиража. Если портфели нужны к дате переговоров или мероприятия, менеджер проверит возможность срочного заказа — под дату мероприятия делаем от 1 дня.

Сделаете образец перед тиражом?

Да, образец согласуем до запуска тиража. Бесплатно готовим макет и визуализацию логотипа на портфеле, производство запускаем после вашего утверждения. Смена макета после запуска стоит 1 000 ₽ за тираж.

Портфели с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?

Для портфеля подходит тиснение: блинтовое даёт рельеф в цвет кожи и выглядит сдержанно, фольга — торжественнее. На текстильных моделях делаем вышивку. Логотип лучше сделать небольшим — на клапане или у ручки, крупный знак обесценивает портфель.

Можно подобрать цвет изделия под бренд?

Да, подбираем цвет портфеля под фирменный стиль из доступных расцветок моделей. Для фольгированного тиснения подберём цвет фольги, а блинтовое тиснение получается в цвет материала. Результат покажем на бесплатной визуализации.

Доставляете в другие города?

Да, отправляем портфели по всей России транспортными компаниями, доставку включаем в расчёт. Можно забрать заказ самовывозом с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б.

Работаете с рекламными агентствами?

Да, работаем с рекламными агентствами по договору, со счётом с НДС и закрывающими документами. Бесплатная визуализация поможет согласовать представительский портфель с вашим клиентом. Условия сотрудничества уточнит менеджер.

Работаете по договору и с НДС?

Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Реквизиты для договора можно передать менеджеру с заявкой.

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Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Ответим в рабочее время · Пн–Пт 10:00–18:00
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