Крафт-пакеты с плоскими ручками
Недорогие крафт-пакеты с плоскими бумажными ручками и логотипом для фастфуда, аптек, промо и розницы. Бурый и белый крафт, 7 размеров, шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 250 штуктираж от 250 шт. для любого размера
- Срок от 24 часовсобственное производство в Екатеринбурге
- 7 размеровот 220×120×250 до 350×150×450 мм
- от 21 ₽за пакет с печатью 1+0 при 1 000 шт.
Шаблон для макета:Бумажный крафт-пакет · пример 250 × 320 мм · PDFвсе шаблоны
Пакеты с плоскими ручками на заказ
Выберите цвет крафта, размер и печать. Стоимость зависит от размера, цветности, сторон печати и тиража
- Бурый крафт, 220×120×250 арт. PLO-B-22080 г/м² Крафт бурый, плоские ручки Шелкография 1+0 / 1+1 · самый доступный от 21 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
- Белый крафт, 280×150×320 арт. PLO-W-28080 г/м² Крафт белый, плоские ручки Шелкография 1–2 цвета · чище передаёт цвет от 26 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
- Бурый крафт, 350×150×450 арт. PLO-B-35080 г/м² Крафт бурый, плоские ручки Шелкография 1–2 цвета · для одежды и коробок от 26 ₽с печатью 1+0, от 250 шт.
- Ещё 4 размера пакетов
240×140×280, 280×180×300, 310×200×340, 310×200×430 мм — бурые и белыеНе нашли нужный размер?Подберём ближайший из 7 стандартных или посчитаем нестандартный
- Крафт 80 г/м², бурый или белый, плоские ручки
- 7 размеров — от фастфуда до одежды
- Печать 1+0, 1+1, 2+0, 2+2 · форма 1 500 ₽ за цвет
- Отгрузка от 24 часов из Екатеринбурга
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем пакеты с плоскими ручками на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать пакет с плоскими ручками
- 01Размер
220×120×250 — фастфуд и аптека; 280×150×320 — универсальный; 310×200×430 и 350×150×450 — одежда, коробки, доставка.
- 02Цвет крафта
Бурый — эко-вид и минимальная цена; белый — на 1–4 ₽ дороже, но точнее передаёт цвета логотипа.
- 03Печать
1+0 — логотип с одной стороны, +10 ₽; 1+1 — с двух сторон, +20 ₽; каждый дополнительный цвет +10 ₽ за пакет.
- 04Плоские или кручёные
Плоские ручки дешевле на 3–5 ₽ и подходят для лёгких покупок; для тяжёлого берите кручёные.
Как нанести логотип на пакет с плоскими ручками
- Шелкография 1+0Логотип в один цвет с одной стороны. Основной способ, +10 ₽ за пакет, от 250 шт.
- Шелкография 1+1Одинаковый логотип с двух сторон пакета. +20 ₽ за пакет, от 250 шт.
- Печать в 2 цвета2+0 — +20 ₽, 2+2 — +40 ₽ за пакет. Каждый цвет — своя печатная форма 1 500 ₽.
- ФлексопечатьДля тиражей от 2 000 шт.: печать с вала, минимальная цена за штуку. Расчёт у менеджера.
- Печать плашкойЗаливка большой площади цветом — яркий пакет целиком. Расчёт по макету.
- МеталликЗолотая или серебряная краска на крафте — акцент для подарков. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 250 шт.минимальный тираж пакетов с ручками
- 24 часаминимальный срок изготовления
- 7стандартных размеров
- 15технологий нанесения
Какой пакет с плоскими ручками выбрать
Сравнили шесть размеров по минимальному тиражу, цене за пакет без печати и задачам
|Размер, мм
|Мин. тираж
|Цена
|Печать 1+0
|Бумага
|Срок
|Лучше всего подходит
|220×120×250хит
|от 250 шт.
|от 11 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|фастфуд, аптеки, кофе с собой
|240×140×280
|от 250 шт.
|от 11 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|выпечка, сувениры, промо
|280×150×320
|от 250 шт.
|от 14 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|универсальный магазинный
|280×180×300
|от 250 шт.
|от 14 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|доставка еды, контейнеры
|310×200×430
|от 250 шт.
|от 16 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|одежда, коробки с обувью
|350×150×450
|от 250 шт.
|от 16 ₽/шт
|+10 ₽
|бурый крафт 80
|от 24 часов
|текстиль, крупные покупки
- Тираж 250 шт.Малый пакет 220×120×250 — 16 ₽ + печать 10 ₽, от 24 часов
- Тираж от 1 000 шт.Пакеты 11–16 ₽ + печать 1+0 от 10 ₽ за пакет
- Тираж от 2 000 шт.Флексопечать с вала — считаем индивидуально
Сколько стоит пакет с плоскими ручками
Цена за пакет зависит от размера, цвета крафта и тиража; печать считается отдельно. Ниже — бурый крафт 80 г/м² без печати; белый крафт дороже на 1–4 ₽ за пакет.
|Тираж
|220×120×250
|280×150×320
|310×200×340
|350×150×450
|Печать 1+0
|250 шт
|500 шт
|1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Цвет: Бурый · Печать: 1+0
|Тираж
|Печать 1+0
|250 шт
|500 шт
|1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
|Тираж
|220×120×250
|280×150×320
|310×200×340
|350×150×450
|Печать 1+0
|1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза пакет без печати, бурый крафт
- Печать 1+0 / 1+1+10 ₽ / +20 ₽ за пакет
- Печатная форма+1 500 ₽ за каждый цвет
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают пакеты с плоскими ручками
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для фастфуда и кафеМалые пакеты под бургеры, выпечку и напитки с собой
- Для аптекКомпактные 220×120×250 под лекарства и косметику
- Для промоакцийСамый дешёвый бумажный пакет с логотипом для раздач
- Для магазиновУниверсальные 280×150×320 — упаковка покупки и реклама
- Для доставки едыПакеты 280×180×300 под контейнеры и ланч-боксы
- Для сувенировБелый крафт — аккуратная подача сувениров и подарков
- Для торговых сетейФлексопечать от 2 000 шт. — низкая цена за пакет
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём размер, крафт и печать
Другие виды пакетов
Бумажные, крафт, ПВД, шопперы и пакеты с кручёными ручками
Как заказать пакеты с плоскими ручками
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер пакетана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор размераПредлагаем размер, цвет крафта и печать под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем пакеты, печать, формы и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 24 часов
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С пакетами с ручками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Пакеты с плоскими ручками с логотипом оптом
Производим пакеты с плоскими ручками с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Бумажные белые и крафт, плотность 70–100 г/м², плоская бумажная ручка вклеена по краю. Флексопечать и шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.
Пакет с плоскими ручками — экономичный вариант бумажной упаковки для лёгких покупок: кафе и пекарни, аптеки, магазины косметики и небольшие товары. Он дешевле пакета с кручёными ручками и подходит там, где покупки не тяжёлые.
Когда плоские ручки уместны
Плоская ручка из широкой бумажной ленты дешевле кручёной и нормально держит лёгкие покупки: выпечку, лекарства, косметику, одежду. Для тяжёлых вложений она менее надёжна и может резать пальцы. Если в пакет кладут бутылки, книги или обувь — выбирайте кручёные ручки. Это вопрос экономии там, где запас прочности не нужен.
Печать
Флексопечать на больших тиражах, шелкография при простом логотипе. Для еды навынос используется бумага, допущенная к контакту с пищевыми продуктами. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о пакетах с плоскими ручками
Какой минимальный тираж пакетов с плоскими ручками?
От 250 штук любого размера. При 250 шт. пакет 220×120×250 из бурого крафта стоит 16 ₽ плюс печать 1+0 — 10 ₽ и печатная форма 1 500 ₽ на тираж. При 1 000 шт. пакет — 11 ₽. От 2 000 шт. переходим на флексопечать.
Сколько стоит пакет с плоскими ручками с логотипом?
Пакет из бурого крафта 80 г/м² без печати при 1 000 шт. стоит от 11 ₽ за размер 220×120×250 до 16 ₽ за 350×150×450, при 250 шт. — 16–21 ₽. Печать 1+0 добавляет 10 ₽ за пакет, печатная форма — 1 500 ₽ за каждый цвет на тираж. Белый крафт дороже на 1–4 ₽, макет бесплатно.
Что такое печать 1+0 и 1+1?
Первая цифра — количество цветов на лицевой стороне, вторая — на обороте. 1+0 — логотип в один цвет с одной стороны, +10 ₽ за пакет; 1+1 — одинаковый логотип с двух сторон, +20 ₽. Также доступны 2+0 за 20 ₽ и 2+2 за 40 ₽, каждый цвет требует своей печатной формы.
Плоские или кручёные ручки — что выбрать?
Плоские ручки дешевле и хорошо подходят для лёгких покупок: выпечки, лекарств, косметики, одежды, промо-раздачи. Кручёные прочнее, не режут пальцы и нужны, если в пакет кладут бутылки, книги или обувь. Если запас прочности не нужен, плоские ручки помогут сэкономить на тираже.
Какой размер подойдёт под мой товар?
Доступно 7 размеров от 220×120×250 до 350×150×450 мм. Малые 220×120×250 и 240×140×280 подходят для фастфуда, аптек, выпечки и сувениров, 280×150×320 — универсальный магазинный, 280×180×300 — под доставку еды в контейнерах, 310×200×430 и 350×150×450 — для одежды, обуви и текстиля. Подскажем размер под ваш товар.
Сколько выдерживают плоские ручки?
Плоская ручка из широкой бумажной ленты вклеена по краю пакета и рассчитана на лёгкие покупки: выпечку, лекарства, косметику, одежду. Для тяжёлых вложений она менее надёжна и может резать пальцы, поэтому для бутылок и книг лучше выбрать кручёные ручки. Точную нагрузку под ваш товар уточнит менеджер.
Как подготовить макет?
Логотип нужен в векторе: AI, EPS, PDF или CDR, а растровый файл дизайнер отрисует. Помните, что каждый цвет шелкографии — отдельная форма 1 500 ₽, а на буром крафте цвета выглядят темнее. Макет и визуализацию делаем бесплатно и согласуем с вами до запуска.
Пакеты с плоскими ручками с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 24 часов для всех стандартных размеров. Итоговый срок зависит от тиража, количества цветов и загрузки производства, а для тиражей от 2 000 шт. на флексопечати считается индивидуально. Менеджер назовёт его при расчёте.
Доставляете ли пакеты в другие города?
Да, отправляем пакеты по всей России транспортными компаниями и считаем доставку вместе с заказом. Также доступен самовывоз с производства в Екатеринбурге на ул. Черепанова, 28Б. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами.