Пакеты с плоскими ручками с логотипом оптом

Производим пакеты с плоскими ручками с логотипом оптом от 100 штук, срок от 3 дней. Бумажные белые и крафт, плотность 70–100 г/м², плоская бумажная ручка вклеена по краю. Флексопечать и шелкография. Собственное производство в Екатеринбурге.

Пакет с плоскими ручками — экономичный вариант бумажной упаковки для лёгких покупок: кафе и пекарни, аптеки, магазины косметики и небольшие товары. Он дешевле пакета с кручёными ручками и подходит там, где покупки не тяжёлые.

Когда плоские ручки уместны Плоская ручка из широкой бумажной ленты дешевле кручёной и нормально держит лёгкие покупки: выпечку, лекарства, косметику, одежду. Для тяжёлых вложений она менее надёжна и может резать пальцы. Если в пакет кладут бутылки, книги или обувь — выбирайте кручёные ручки. Это вопрос экономии там, где запас прочности не нужен. Печать Флексопечать на больших тиражах, шелкография при простом логотипе. Для еды навынос используется бумага, допущенная к контакту с пищевыми продуктами. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.