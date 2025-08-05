Посуда с логотипом
Кружки, термокружки, термосы, бутылки, стаканы, ланчбоксы и наборы с деколью, УФ-печатью или гравировкой. Стойкие к мойке технологии, брендированная упаковка. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 50 штукзаказ от 30 000 ₽
- Срок от 3–5 днейстандарт — 7–14 рабочих дней
- Работаем с юрлицамидоговор, счёт с НДС, закрывающие
- Макет бесплатнопревью с вашим логотипом
Посуда с логотипом — все виды
Кружки, термопосуда, бутылки, стаканы, ланчбоксы и наборы — 12 популярных категорий из 25 в каталоге
- Кружки
- Термокружки
- Термосы
- Термобутылки
- Спортивные бутылки
- Бутылки для воды
- Стаканы
- Чайные пары
- Экокружки и бамбук
- Ланчбоксы
- Наборы с термокружками
- Наборы для вина
- Аксессуары для вина
- Алюминиевые бутылки
- Бамбуковые кружки
- Чайники
- Коферы
- Экопосуда
- Фляжки
- Гейзерные кофеварки
- Наборы для дома
- Кружки с крышкой
- Разделочные доски
- Наборы с посудой
- Штопоры
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем посуду на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Срок от 3–5 днейсрочно под дату мероприятия
5 технологий нанесениядеколь, УФ, гравировка, шелкография
Макет бесплатнопокажем результат до заказа
Стойко к мойкевыдерживает посудомоечную машину
- с 2009 годана рынке сувениров и мерча
- 50+единиц оборудования на производстве
- 1000 м²собственное производство
Технологии нанесения на посуду
Подбираем способ под материал: деколь для керамики, УФ-печать для полноцвета по окружности, гравировка для металла и термокружек.
- 01Деколь Обжиговый перенос на керамику и стекло — рисунок становится частью глазури.
- 02УФ-печать по окружности Полноцветный логотип и фото вокруг кружки или бутылки, стойко к истиранию.
- 03Лазерная гравировка Логотип на металле термокружек и термосов — премиально, на весь срок службы.
- 04Шелкография Плотный логотип в 1–2 цвета на стаканах, бутылках и стекле — выгодно для тиражей.
- 05Тампопечать Небольшой логотип на пластике и крышках — экономично для промо-посуды.
- 06Подарочная упаковка Коробки с ложементом под кружки и наборы — готовый подарок для вручения.
Как выбрать посуду и нанесение?
Короткая шпаргалка: минимальный тираж и сильная сторона каждого варианта. Менеджер поможет выбрать под вашу задачу
|Вариант
|Тираж от
|Лучше всего подходит
|Кружка + деколь
|50 шт.
|Классический подарок сотрудникам и клиентам, стойко к мойке
|Термокружка + гравировка
|50 шт.
|Премиальный подарок партнёрам и руководителям
|Бутылка + УФ-печать
|50 шт.
|Спорт, ЗОЖ-мероприятия, полноцветный дизайн
|Стакан + шелкография
|100 шт.
|Кафе, бары, промо-акции — дёшево и быстро
|Набор в коробке
|30 шт.
|Welcome-наборы и подарки к праздникам
Цены на посуду с логотипом
Ориентир по стоимости: цена зависит от модели посуды, метода нанесения, площади печати и тиража. Точные цены по моделям — на странице вида, по кнопке «Подробнее».
|Вид посуды
|Цена от
|Мин. тираж
|Нанесение
|Срок
|Подробнее
|Кружки
|по запросу
|50 шт
|деколь, УФ-печать
|от 5 дней
|Подробнее
|Термокружки
|по запросу
|50 шт
|гравировка, УФ-печать
|от 5 дней
|Подробнее
|Термосы и термобутылки
|по запросу
|50 шт
|гравировка
|от 5 дней
|Подробнее
|Бутылки для воды
|по запросу
|50 шт
|УФ-печать, шелкография
|от 5 дней
|Подробнее
|Стаканы
|по запросу
|100 шт
|шелкография, деколь
|от 5 дней
|Подробнее
|Ланчбоксы
|по запросу
|50 шт
|тампопечать, УФ-печать
|от 7 дней
|Подробнее
|Наборы с посудой
|по запросу
|30 шт
|гравировка + упаковка
|от 10 дней
|Подробнее
- Минимальный заказот 50 шт. и от 30 000 ₽
- Срочный тиражот 3–5 рабочих дней
- Упаковкакоробки и ложементы — по запросу
- Макет и визуализациябесплатно
Примеры наших работ
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Кружки с логотипом
- Кружка с логотипом
- Кружки с дизайном
- Гравировка на кружках
- Металлические кружки
- Наборы с кружками
- Посуда с логотипом
- Посуда на заказ
- Сервиз с логотипом
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все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Как мы работаем
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в производство — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаПолучаем задачу и уточняем требованияна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02РасчётПодбираем изделие и способ нанесенияв тот же день
- 03МакетПроверяем файл и готовим его к производствубесплатно
- 04СогласованиеПоказываем макет и вносим правки до запускабез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качество на своей площадкеот 3–5 дней
- 06ОтгрузкаПередаём заказ в доставку или на самовывозпо всей России
С посудой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Посуда с логотипом на заказ
Посуду с логотипом делаем от 30 штук, срок от 5 дней. 25 видов: кружки, термокружки, термосы, бутылки, стаканы, чайники, фляжки, ланчбоксы, чайные пары, коферы. Деколь с обжигом, УФ-печать по окружности, лазерная гравировка по металлу. Наборы с посудой собираем в общей упаковке.
Посуда — самый долгоживущий предмет в корпоративном наборе: кружку используют ежедневно годами, термокружку носят с собой. В отличие от раздатки, которую забывают в ящике, посуда закрепляется на рабочем месте и попадает в кадр на совещаниях и в соцсетях.
Что выбрать под задачу
Для массовых тиражей и welcome pack берут кружки: дёшево и пользуются все. Термокружки и термосы ценнее тем, что их носят с собой — логотип ездит в машине, стоит в офисе и на объекте. Бутылки для воды идут в спорт, фитнес-программы и мерч молодых команд. Партнёрам дарят фляжки, штопоры и винные аксессуары. Ланчбокс одновременно и забота о сотрудниках, и ежедневный носитель. Чайники и чайные пары заказывают в переговорные и кабинеты руководителей.
Нанесение по материалам
Деколь с обжигом по керамике: логотип становится частью глазури, выдерживает посудомоечную машину и не стирается годами. УФ-печать по окружности — полноцвет и градиенты на керамике, металле и пластике, но требует бережного обращения и ручного мытья. Лазерная гравировка по нержавеющей стали: логотип в цвете металла, не боится ничего, но без выбора цвета. Для термокружек и термосов чаще берут гравировку, для промо-кружек — деколь.
Наборы с посудой
Посуду редко дарят поштучно: термокружка с ежедневником, чайник с двумя кружками, набор с френч-прессом и кофером, комплект для дома. Собираем набор в общей коробке с ложементом и единым оформлением. Так подарок выглядит законченным, а средний чек выше, чем при раздаче отдельных предметов.
Тиражи и сроки
От 30 штук на складские модели с нанесением, срок от 5 дней. Керамика с деколью требует обжига — на больших тиражах закладывайте больше времени. Перед Новым годом спрос на посуду и наборы максимальный, производства загружены: тираж под праздник логичнее размещать в октябре.
Вопросы о посуде с логотипом
Не смоется ли логотип при мытье посуды?
Нет. Деколь обжигается и становится частью глазури, УФ-печать и гравировка устойчивы к истиранию — изображение выдерживает мытьё, в том числе в посудомоечной машине. Для стаканов с шелкографией рекомендуем ручную мойку, если печать на стекле выполняется без обжига.
Какой минимальный тираж посуды с логотипом?
Кружки, термокружки, термосы и бутылки — от 50 штук, стаканы — от 100, наборы с посудой — от 30. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Каким способом наносят логотип на посуду?
На керамику и стекло — деколью с обжигом, полноцвет по окружности — УФ-печатью, на металл термокружек и термосов — лазерной гравировкой, на стаканы и бутылки — шелкографией, на пластик и крышки — тампопечатью.
Сколько стоит посуда с логотипом?
Цена зависит от модели, способа нанесения, площади печати и тиража, поэтому считаем её под задачу. Пришлите модель, тираж и макет — подготовим расчёт с несколькими вариантами по бюджету.
Сколько времени занимает изготовление?
Стандартный срок — 7–14 рабочих дней, срочный тираж — от 3–5 рабочих дней под дату мероприятия. Керамика с деколью требует обжига, на больших тиражах срок увеличивается; наборы с упаковкой — от 10 дней.
Можно ли заказать подарочную упаковку для посуды?
Да. Делаем коробки с ложементом под кружки, термокружки и наборы с печатью и логотипом — подарок готов к вручению. Стоимость упаковки рассчитаем вместе с тиражом.
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Одежда, сувениры, электроника и полиграфия с нанесением логотипа