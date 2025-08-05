Посуда с логотипом на заказ

Посуду с логотипом делаем от 30 штук, срок от 5 дней. 25 видов: кружки, термокружки, термосы, бутылки, стаканы, чайники, фляжки, ланчбоксы, чайные пары, коферы. Деколь с обжигом, УФ-печать по окружности, лазерная гравировка по металлу. Наборы с посудой собираем в общей упаковке.

Посуда — самый долгоживущий предмет в корпоративном наборе: кружку используют ежедневно годами, термокружку носят с собой. В отличие от раздатки, которую забывают в ящике, посуда закрепляется на рабочем месте и попадает в кадр на совещаниях и в соцсетях.

Что выбрать под задачу Для массовых тиражей и welcome pack берут кружки: дёшево и пользуются все. Термокружки и термосы ценнее тем, что их носят с собой — логотип ездит в машине, стоит в офисе и на объекте. Бутылки для воды идут в спорт, фитнес-программы и мерч молодых команд. Партнёрам дарят фляжки, штопоры и винные аксессуары. Ланчбокс одновременно и забота о сотрудниках, и ежедневный носитель. Чайники и чайные пары заказывают в переговорные и кабинеты руководителей. Нанесение по материалам Деколь с обжигом по керамике: логотип становится частью глазури, выдерживает посудомоечную машину и не стирается годами. УФ-печать по окружности — полноцвет и градиенты на керамике, металле и пластике, но требует бережного обращения и ручного мытья. Лазерная гравировка по нержавеющей стали: логотип в цвете металла, не боится ничего, но без выбора цвета. Для термокружек и термосов чаще берут гравировку, для промо-кружек — деколь. Наборы с посудой Посуду редко дарят поштучно: термокружка с ежедневником, чайник с двумя кружками, набор с френч-прессом и кофером, комплект для дома. Собираем набор в общей коробке с ложементом и единым оформлением. Так подарок выглядит законченным, а средний чек выше, чем при раздаче отдельных предметов. Тиражи и сроки От 30 штук на складские модели с нанесением, срок от 5 дней. Керамика с деколью требует обжига — на больших тиражах закладывайте больше времени. Перед Новым годом спрос на посуду и наборы максимальный, производства загружены: тираж под праздник логичнее размещать в октябре.