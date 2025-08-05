Багажные бирки с логотипом оптом

Производим багажные бирки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Мягкий полимер, объёмный логотип, окно под карточку с данными владельца, ремешок или петля. Любая форма по контуру. Собственное производство в Екатеринбурге.

Багажная бирка ездит по аэропортам и вокзалам на чемоданах и попадает на глаза сотням людей на каждой ленте выдачи. Авиакомпании, туроператоры, отели и компании с разъездными сотрудниками берут бирки как подарок, который работает в поездках.

Что должно быть Окно под карточку с именем и телефоном владельца — основная функция. Прочная петля или ремешок, которые выдерживают багажные ленты. Мягкий ПВХ не ломается при ударах чемодана. Яркий цвет и форма помогают опознать свой чемодан на ленте — это практический аргумент для получателя. Для кого Авиакомпании и аэропорты дарят бирку пассажирам, туроператоры кладут в пакет документов, отели — гостям, компании с командировочными сотрудниками — в дорожный набор. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.