Багажные бирки из ПВХ
Мягкие бирки на чемодан и сумку с полем для контактов. Чемодан находится глазами на ленте выдачи. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Поле для данныхимя и телефон владельца
- Любая формапо вашему эскизу или логотипу
Багажные бирки с логотипом — варианты
Бирки с ремешком и карабином, с окном под вкладыш и с открытым полем для подписи.
- Бирка с ремешком арт. PV-BG-RMхит продаж Мягкая бирка с силиконовым ремешком 2D-рельеф, поле под контакты на обороте по запросуцена зависит от тиража
- С окном под вкладыш арт. PV-BG-VKпрактичная Бумажный вкладыш меняется Прозрачное окно и карман по запросуцена зависит от тиража
- Объёмная 3D арт. PV-BG-3Dзаметная Фигура логотипа или продукта 3D-модель с проработкой деталей по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Размеры, типы ремешков, окна под вкладыш и защита данных.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- Поле для имени и телефона на обороте
- Окно с вкладышем — данные меняются
- Закрывающийся клапан для приватности
- Ремешок, карабин или тросик
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем багажные бирки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать багажные бирки
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается багажную бирку
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на багажные бирки
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
- Сувениры из ПВХ
- Смотреть
все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают багажные бирки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- АвиакомпанииБирка пассажирам и в бортовые наборы.
- ТурагентстваПодарок туристу при покупке тура.
- ОтелиСувенир гостю с символикой.
- Вахтовые бригадыМаркировка багажа сотрудников.
- КомандировкиКорпоративная бирка разъездным сотрудникам.
- Мерч-шопыПозиция для магазина бренда.
- МероприятияБирки участникам выездных событий.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать багажные бирки
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С багажными бирками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Багажные бирки с логотипом оптом
Производим багажные бирки из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней. Мягкий полимер, объёмный логотип, окно под карточку с данными владельца, ремешок или петля. Любая форма по контуру. Собственное производство в Екатеринбурге.
Багажная бирка ездит по аэропортам и вокзалам на чемоданах и попадает на глаза сотням людей на каждой ленте выдачи. Авиакомпании, туроператоры, отели и компании с разъездными сотрудниками берут бирки как подарок, который работает в поездках.
Что должно быть
Окно под карточку с именем и телефоном владельца — основная функция. Прочная петля или ремешок, которые выдерживают багажные ленты. Мягкий ПВХ не ломается при ударах чемодана. Яркий цвет и форма помогают опознать свой чемодан на ленте — это практический аргумент для получателя.
Для кого
Авиакомпании и аэропорты дарят бирку пассажирам, туроператоры кладут в пакет документов, отели — гостям, компании с командировочными сотрудниками — в дорожный набор. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о багажных бирках
Багажные бирки с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Багажные бирки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от формы, объёма и комплектации — ремешок, окно под вкладыш. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип или эскиз бирки, желаемый размер, тираж, фирменные цвета по Pantone и пожелания к креплению. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Уточните, нужно ли окно под карточку с данными владельца.
Багажные бирки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы. Срок включает 3D-моделирование, изготовление формы, заливку ПВХ и сборку ремешка или петли. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. На визуализации будет видно расположение логотипа, окна для данных и крепления.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле первого и делается без затрат на оснастку. Это удобно для авиакомпаний, турагентств и отелей, которые выдают бирки регулярно и дозаказывают их партиями.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
ПВХ заливается по Pantone, и фирменные цвета подбираем до запуска производства. Яркий цвет и узнаваемая форма помогают владельцу опознать свой чемодан на ленте выдачи — это стоит учесть при выборе палитры.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и хранится у нас под повторные тиражи, поэтому следующие партии бирок не требуют затрат на оснастку. Форма, рельеф логотипа и окно под карточку будут такими же, как в первом заказе.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.