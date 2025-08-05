Полимерные магниты с логотипом
Магнит с металлической основой и куполом прозрачной смолы. Выглядит дороже винилового и не выцветает. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Купол смолыобъём, глянец, защита печати
- Любая формавырубка по вашему макету
Полимерные магниты с логотипом на заказ
Делаем полимерные магниты с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Купол смолыобъём, глянец, защита печати
- Любая формавырубка по вашему макету
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем полимерные магниты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать полимерные магниты
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на полимерный магнит
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на полимерный магнит
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают полимерные магниты
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать полимерные магниты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С полимерными магнитами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Полимерные магниты с логотипом оптом
Производим полимерные магниты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Полноцветная печать под куполом эпоксидной смолы на магнитной основе, любая форма, размеры от 3 до 10 см. Собственное производство в Екатеринбурге.
Полимерный магнит выглядит объёмным и дорогим благодаря глянцевому куполу смолы — он заметнее плоского винилового и живёт на холодильнике годами. Компании берут его для туризма, промо-акций и подарков клиентам, где важен внешний вид.
Отличие от винилового
Виниловый магнит плоский и дешевле — для массовой раздачи тысячами. Полимерный объёмный, с глубиной изображения под смолой, стоит дороже — для тиражей, где магнит должен выглядеть как сувенир, а не как рекламная карточка. Купол защищает печать от выцветания и царапин.
Что размещать
Полноцветная печать позволяет фотографии — объект, продукт, панораму города. Для туристических и городских проектов это основной формат. Форма вырубается по контуру. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о полимерных магнитах
Полимерные магниты с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Полимерные магниты с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость зависит от размера (от 3 до 10 см), формы и тиража. Полимерный магнит дороже винилового, зато выглядит как полноценный сувенир, а не как рекламная карточка. Печать полноцветная, без доплаты за цвета. Расчёт бесплатный, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Полимерные магниты с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
На магнитную основу наносим полноцветную печать — логотип, фото объекта, продукта или панораму города, — а сверху заливаем купол прозрачной эпоксидной смолы. Он даёт объём и глянец и защищает изображение от выцветания и царапин. Форму вырубаем по контуру макета.
Полимерные магниты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Полимерные магниты изготавливаем от 5–7 дней на своём производстве: печать, заливка смолой и застывание купола. Срок зависит от тиража, размера и формы, точный назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию магнита — тираж стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать под смолой полноцветная, поэтому фирменные цвета, градиенты и фотографии передаём по вашему макету. Форму магнита тоже можно сделать под бренд — вырубка по контуру логотипа, здания или продукта.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый магнит в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Это удобно для туристических сувениров, мерч-шопов и подарков клиентам. Если нужна другая упаковка, например общая коробка для серии, менеджер подберёт вариант под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, полимерный магнит хорошо дополняет подарочный набор, welcome pack или туристический комплект. Подберём остальные сувениры, нанесение и упаковку под бюджет и соберём набор на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Расчёт бесплатный и без обязательств. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.