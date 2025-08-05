Полимерные магниты с логотипом оптом

Производим полимерные магниты с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Полноцветная печать под куполом эпоксидной смолы на магнитной основе, любая форма, размеры от 3 до 10 см. Собственное производство в Екатеринбурге.

Полимерный магнит выглядит объёмным и дорогим благодаря глянцевому куполу смолы — он заметнее плоского винилового и живёт на холодильнике годами. Компании берут его для туризма, промо-акций и подарков клиентам, где важен внешний вид.

Отличие от винилового Виниловый магнит плоский и дешевле — для массовой раздачи тысячами. Полимерный объёмный, с глубиной изображения под смолой, стоит дороже — для тиражей, где магнит должен выглядеть как сувенир, а не как рекламная карточка. Купол защищает печать от выцветания и царапин. Что размещать Полноцветная печать позволяет фотографии — объект, продукт, панораму города. Для туристических и городских проектов это основной формат. Форма вырубается по контуру. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.