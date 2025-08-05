Ручки со стилусом с логотипом
Нанесение логотипа на ручки со стилусом для сенсорных экранов: тампопечать, УФ-печать и гравировка. Практичный сувенир для IT-компаний и выставок.
- От 50 штукминимальный тираж ручек со стилусом
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- От 2,9 ₽тампопечать 1 цвет при крупном тираже
- Два в одномручка и стилус для смартфона в одном корпусе
Ручки со стилусом с логотипом на заказ
Выберите корпус и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и цветности
- Пластиковая ручка со стилусом арт. NNTEU9-32298в наличии 100 000+ шт Со стилусом для экрана Тампопечать или УФ-печать от 44 ₽цена без нанесения
- Ручка Salt Lake арт. 501089.0319в наличии 50 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 64 ₽цена без нанесения
- Ручка Ore арт. NNTEU15-576570в наличии 50 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 86 ₽цена без нанесения
- Ручка Touchwriter арт. HG1102/35в наличии 50 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 48 ₽цена без нанесения
- Вечный карандаш 3 в 1 арт. TWP611.125в наличии 50 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 277 ₽цена без нанесения
- Ручка Pointer арт. G16426.40в наличии 50 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 116 ₽цена без нанесения
- Ручка Silver Soi арт. 410920.09-648в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 135 ₽цена без нанесения
- Ручка Factor арт. HG40394/35/24в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 115 ₽цена без нанесения
- Ручка Clicker арт. HG36001/01в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 123 ₽цена без нанесения
- Ручка Moneta арт. NNTEU15-327927в наличии 50 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 193 ₽цена без нанесения
- Роллер Scribo арт. G20571.12в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 225 ₽цена без нанесения
- Ручка Lento арт. NNTEU15-327905в наличии 10 000+ шт Со стилусом для экрана Лазерная гравировка от 1 136 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни ручек со стилусом в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Пластиковые и металлические корпуса с мягким наконечником
- Тампопечать, УФ-печать и лазерная гравировка по металлу
- Комбинированные модели с подставкой и фонариком
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем ручки со стилусом на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать ручку со стилусом под задачу
- 01Корпус
Пластик — массовая раздатка. Металл — подарок партнёрам и руководству.
- 02Функции
Два в одном — базово. С подставкой и фонариком — заметнее на выставке.
- 03Нанесение
Тампопечать по пластику, гравировка по металлу, УФ — для полноцвета.
- 04Тираж
До 100 шт. печать считается за тираж. От 200 шт. — цена за штуку.
Как нанести логотип на ручку со стилусом
- Тампопечать 1 цветОсновной способ. От 2,9 ₽ за штуку при тираже от 10 000 шт.
- Тампопечать 2 цветаДва прогона краски. От 3,6 ₽ за штуку при крупном тираже.
- Тиснение фольгойЗолото или серебро по корпусу. Премиальный вид, по запросу.
- Печать по упаковкеЛоготип на коробке или пакете набора цветных карандашей.
- Полная запечаткаКорпус в фирменный цвет плюс логотип. Цена по запросу.
- ПерсонализацияИмя на каждом карандаше в тираже. По запросу.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж ручек со стилусом
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- от 2,9 ₽тампопечать при крупном тираже
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на ручки со стилусом по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Корпус
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечать 1 цветхит
|от 100 шт.
|от 2,9 ₽/шт
|дерево
|1 цвет
|от 3 дней
|массовая раздатка и промо-акции
|Тампопечать 2 цвета
|от 50 шт.
|от 3,6 ₽/шт
|дерево
|2 цвета
|от 3 дней
|логотипы из двух фирменных цветов
|Тиснение фольгой
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|золото, серебро
|от 5 дней
|премиальные наборы и подарки
|Печать по упаковке
|от 50 шт.
|по запросу
|картон
|полноцвет
|от 5 дней
|наборы цветных карандашей
|Полная запечатка
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|фирменный цвет
|от 5 дней
|корпус в цвет бренда
|Персонализация
|от 50 шт.
|по запросу
|дерево
|1 цвет
|от 5 дней
|именные карандаши участникам
- Тираж до 100 шт.Печать считается за тираж: 2 500 ₽ за 1 цвет
- Тираж от 1 000 шт.1 цвет — 5,9 ₽, 2 цвета — 8,1 ₽ за штуку
- Тираж от 10 000 шт.1 цвет — 2,9 ₽, 2 цвета — 3,6 ₽ за штуку
Сколько стоит нанесение на ручку со стилусом
В таблице — тампопечать по деревянному корпусу. До 100 штук цена считается за весь тираж, от 200 штук — за единицу. Цены за нанесение, без стоимости карандаша.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|Гравировка
|УФ-печать
|Единица
|до 50 шт
|по запросу
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|по запросу
|от 1000 шт
|по запросу
|от 10000 шт
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Пластик · Цветность: 1 цвет
|Тираж
|Гравировка
|до 50 шт
|по запросу
|51–100 шт
|по запросу
|от 200 шт
|по запросу
|от 1000 шт
|от 10000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение тампопечатью, без стоимости самой ручки
- До 100 штукцена за весь тираж
- От 200 штукцена за штуку
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают ручки со стилусом
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для IT-компанийПрофильный сувенир, который совпадает с продуктом бренда
- Выставки и форумыРаздатка, которую забирают охотнее обычной ручки
- КонференцииРучка со стилусом в наборе участника мероприятия
- Для банков и МФЦРабота с планшетами при оформлении документов
- Корпоративные подаркиПрактичный аксессуар для сотрудников и клиентов
- Welcome packРучка в наборе новичка вместе с ежедневником
- Промо-акцииЗаметный носитель логотипа на средний и крупный тираж
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, печать и упаковку
Другие виды ручек
Металлические, подарочные, карандаши и наборы с логотипом
Как заказать ручки со стилусом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель ручкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, печать и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем ручки, печать и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С ручками со стилусом часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Ручки со стилусом с логотипом оптом
Производим ручки со стилусом с логотипом оптом от 50 штук, срок от 3 дней. Металлические и пластиковые, шариковая ручка с мягким стилусом на торце для сенсорных экранов. Лазерная гравировка, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.
Ручка со стилусом объединяет два инструмента, которые нужны в современной работе: писать на бумаге и пользоваться планшетом или терминалом. Её выбирают банки, страховые, сервисные и торговые компании, где сотрудники и клиенты подписывают документы на экране.
Где стилус реально нужен
В банках и страховых клиент подписывает документы на планшете при оформлении продукта, и ручка остаётся у него. Курьеры ставят отметку на терминале, на выставках стилусом работают с сенсорными стендами. Сервисные инженеры заполняют наряды на планшете в перчатках, когда пальцем не получается. Во всех этих случаях стилус — рабочая функция, а не украшение.
Нанесение
На металлическом корпусе делаем лазерную гравировку — логотип не стирается от постоянного контакта с рукой. На пластике дешевле выходит тампопечать, особенно на больших тиражах. Мягкий наконечник стилуса со временем изнашивается, у качественных моделей он сменный. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о ручках со стилусом
Какой минимальный тираж ручек со стилусом?
От 50 штук. При тираже от 1 000 шт. тампопечать в один цвет стоит 5,9 ₽ за штуку, при тираже от 10 000 шт. — 2,9 ₽.
Работает ли стилус со всеми смартфонами?
Мягкий стилус на торце рассчитан на сенсорные экраны смартфонов, планшетов и терминалов — им подписывают документы на планшете и работают с сенсорными стендами. Наконечник со временем изнашивается, у качественных моделей он сменный. Если нужна совместимость с конкретным устройством, менеджер подскажет модель.
Ручки со стилусом с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Тампопечать в один цвет стоит 2 500 ₽ за тираж до 50 штук, от 200 штук — 10,5 ₽ за штуку, от 1 000 — 5,9 ₽, от 10 000 — 2,9 ₽. Гравировку по металлу и УФ-печать рассчитаем по запросу. Цены за нанесение, ручки со стилусом в каталоге — от 44 ₽.
Какой корпус выбрать — пластик или металл?
Пластик подходит для массовой раздатки на выставках и в промо: на нём дешевле выходит тампопечать, особенно на больших тиражах. Металл выбирают для подарков партнёрам и руководству — лазерная гравировка на нём не стирается от постоянного контакта с рукой.
Есть ли модели с подставкой для телефона?
Да, есть модели с дополнительными функциями — с подставкой для телефона и фонариком, они заметнее на выставке, чем базовые «два в одном». Подберём такую модель под ваш тираж и бюджет, наличие уточнит менеджер.
Ручки со стилусом с логотипом: сколько занимает изготовление?
Тампопечать и гравировка на ручки со стилусом — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге. Точный срок зависит от тиража, модели и способа нанесения, менеджер назовёт его при расчёте.
Можно ли сделать именные ручки?
Да, делаем персонализацию — имя на каждой ручке в тираже, от 50 штук и от 5 дней, стоимость по запросу. На металлическом корпусе имя удобно наносить лазерной гравировкой. Список имён пришлите таблицей, макет согласуем до запуска.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём модель под задачу: пластик для раздатки, металл для подарков, модели с подставкой и фонариком — для выставок. Для банков, страховых и сервисных компаний, где подписывают документы на экране, предложим практичные варианты. Расчёт и визуализация бесплатно.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, со счётом с НДС и полным пакетом закрывающих документов. Оплата — безналичным расчётом по счёту. Пришлите реквизиты, и менеджер подготовит договор.