Ручки со стилусом с логотипом на заказ

Ручки со стилусом с логотипом оптом

Производим ручки со стилусом с логотипом оптом от 50 штук, срок от 3 дней. Металлические и пластиковые, шариковая ручка с мягким стилусом на торце для сенсорных экранов. Лазерная гравировка, тампопечать. Собственное производство в Екатеринбурге.

Ручка со стилусом объединяет два инструмента, которые нужны в современной работе: писать на бумаге и пользоваться планшетом или терминалом. Её выбирают банки, страховые, сервисные и торговые компании, где сотрудники и клиенты подписывают документы на экране.

Где стилус реально нужен В банках и страховых клиент подписывает документы на планшете при оформлении продукта, и ручка остаётся у него. Курьеры ставят отметку на терминале, на выставках стилусом работают с сенсорными стендами. Сервисные инженеры заполняют наряды на планшете в перчатках, когда пальцем не получается. Во всех этих случаях стилус — рабочая функция, а не украшение. Нанесение На металлическом корпусе делаем лазерную гравировку — логотип не стирается от постоянного контакта с рукой. На пластике дешевле выходит тампопечать, особенно на больших тиражах. Мягкий наконечник стилуса со временем изнашивается, у качественных моделей он сменный. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.