Кружки с крышкой с логотипом оптом

Производим кружки с крышкой с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Керамика и стекло 350–450 мл, силиконовая или бамбуковая крышка, силиконовый держатель на корпусе. Деколь с обжигом, УФ-печать по окружности. Собственное производство в Екатеринбурге.

Кружка с крышкой решает конкретную офисную проблему: напиток не остывает за время совещания и не проливается при переноске между столом и переговорной. Компании берут их туда, где сотрудники ходят с кружками по этажам, а не сидят на одном месте.

Крышка и держатель Силиконовая крышка плотно садится на ободок и не пропускает пар, но не герметична — кружку нельзя класть в сумку. Бамбуковая или пластиковая с поилкой позволяет пить не снимая. Силиконовый держатель на корпусе защищает руку от горячего и не даёт кружке скользить. Если нужна полная герметичность для переноски — это уже термокружка или кофер, а не кружка с крышкой. Нанесение Деколь с обжигом по керамике выдерживает посудомоечную машину. УФ-печать по окружности даёт полноцвет, но требует ручного мытья. Крышка и держатель тоже брендируются: тиснение логотипа по силикону или гравировка по бамбуку — это вторая площадка, которую обычно не используют. Условия От 30 штук, срок от 5 дней. Упаковка в индивидуальную коробку по запросу. Работаем с юрлицами по договору с НДС.