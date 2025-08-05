Кружки с крышкой с логотипом
Нанесение логотипа на многоразовые кружки с крышкой из пластика и керамики: УФ-печать полноцветом по корпусу. Кофе навынос без одноразовых стаканчиков.
- От 50 штукминимальный тираж кружек с крышкой
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Кружки с крышкой с логотипом на заказ
Выберите материал и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Стакан Take Away арт. O873426.01в наличии 10 000+ шт Двойные стенки УФ-печать или тампопечать от 421 ₽цена без нанесения
- Стакан Cafe с крышкой арт. O873412в наличии 10 000+ шт Можно в посудомойку УФ-печать или тампопечать от 259 ₽цена без нанесения
- Кружка Корк & Бон арт. O82363.06в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка от 711 ₽цена без нанесения
- Кружка Velvet Duo арт. AG6155.02.02в наличии 5 000+ шт Покрытие софт-тач Сублимация или деколь от 472 ₽цена без нанесения
- Кружка Vierra арт. G18277.60в наличии 10 000+ шт Крышка в комплекте Сублимация или деколь от 480 ₽цена без нанесения
- Кружка Snowman арт. HG29900/08в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Деколь или сублимация от 613 ₽цена без нанесения
- Кружка стальная Alaska арт. O815002в наличии 5 000+ шт Двойные стенки Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 942 ₽цена без нанесения
- Кружка Jeny с крышкой арт. O898466в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Лазерная гравировка от 796 ₽цена без нанесения
- Стакан стеклянный Lotos арт. AG56000.08в наличии 1 000+ шт Двойные стенки Гравировка или УФ-печать от 560 ₽цена без нанесения
- Стакан-тамблер Moment арт. O800107в наличии 1 000+ шт Двойные стенки УФ-печать или тампопечать от 601 ₽цена без нанесения
- Керамическая кружка Java арт. NNTEU15-559959в наличии 1 000+ шт Крышка в комплекте Сублимация или деколь от 1 807 ₽цена без нанесения
- Стакан Anderson с крышкой арт. AG56004.02.05в наличии 500+ шт Крышка в комплекте Гравировка или деколь от 949 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни кружек с крышкой в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Пластик, керамика и тритан объёмом 350–500 мл
- УФ-печать полноцветом, деколь и лазерная гравировка
- Крышка-непроливайка и силиконовый держатель в комплекте
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем кружки с крышкой на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать кружку с крышкой под задачу
- 01Материал
Пластик не бьётся и дешевле. Керамика солиднее и приятнее в руке.
- 02Крышка
Непроливайка — для дороги. С трубочкой — под холодные напитки летом.
- 03Нанесение
УФ-печать даёт полноцвет по корпусу. Деколь стойкая к посудомойке.
- 04Упаковка
Подарочная коробка, распаковка и упаковка изделий — 5 ₽ за штуку.
Как нанести логотип на кружку с крышкой
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж кружек с крышкой
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на кружки с крышкой по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на кружку с крышкой
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
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Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают кружки с крышкой
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Для кофеенСвоя тара со скидкой — фирменная кружка гостя заведения
- Для офисаКофе от кофемашины без одноразовых стаканчиков
- Welcome packКружка новичку вместе с ланчбоксом и ежедневником
- Конференции и выставкиПолезный сувенир для кофе-брейка и дороги
- Корпоративный мерчПрактичный предмет с логотипом в ежедневном обиходе
- Эко-инициативыМногоразовая кружка как часть экологичной политики
- Подарочные наборыКружка с кофе или чаем в крафтовой упаковке
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать кружки с крышкой с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и материал кружкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С кружками с крышкой часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Кружки с крышкой с логотипом оптом
Производим кружки с крышкой с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Керамика и стекло 350–450 мл, силиконовая или бамбуковая крышка, силиконовый держатель на корпусе. Деколь с обжигом, УФ-печать по окружности. Собственное производство в Екатеринбурге.
Кружка с крышкой решает конкретную офисную проблему: напиток не остывает за время совещания и не проливается при переноске между столом и переговорной. Компании берут их туда, где сотрудники ходят с кружками по этажам, а не сидят на одном месте.
Крышка и держатель
Силиконовая крышка плотно садится на ободок и не пропускает пар, но не герметична — кружку нельзя класть в сумку. Бамбуковая или пластиковая с поилкой позволяет пить не снимая. Силиконовый держатель на корпусе защищает руку от горячего и не даёт кружке скользить. Если нужна полная герметичность для переноски — это уже термокружка или кофер, а не кружка с крышкой.
Нанесение
Деколь с обжигом по керамике выдерживает посудомоечную машину. УФ-печать по окружности даёт полноцвет, но требует ручного мытья. Крышка и держатель тоже брендируются: тиснение логотипа по силикону или гравировка по бамбуку — это вторая площадка, которую обычно не используют.
Условия
От 30 штук, срок от 5 дней. Упаковка в индивидуальную коробку по запросу. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о кружках с крышкой
Какой минимальный тираж кружек с крышкой?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: УФ-печать стоит 113 ₽ при тираже от 50 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт.
Какой материал кружки выбрать?
Пластик не бьётся и стоит дешевле — хороший вариант для массовых тиражей и дороги. Керамика солиднее, приятнее в руке и подходит под деколь, которая выдерживает посудомойку. Есть также модели из стекла и стали — подберём под задачу.
Кружки с крышкой с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
УФ-печать при площади до 10 см² стоит 113 ₽ за штуку от 50 шт., 108 ₽ от 100 шт. и 74 ₽ от 1 000 шт. Цены указаны за нанесение без стоимости кружки, минимальный запуск УФ-печати — 3 000 ₽. Макет и визуализация бесплатно.
Крышка не протекает?
Силиконовая крышка плотно садится на ободок и не пропускает пар, но она не герметична — такую кружку нельзя класть в сумку. Для переноски между столом и переговорной этого достаточно. Если нужна полная герметичность, предложим термокружку или кофер.
Можно ли мыть в посудомойке?
Керамические кружки с деколью после обжига выдерживают посудомоечную машину. При УФ-печати по окружности рекомендуем ручное мытьё, чтобы изображение служило дольше. Подскажем способ нанесения под ваш сценарий использования.
Кружки с крышкой с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; круговая печать 360° и УФ-DTF — от 5 дней. Срок зависит от тиража, модели и способа нанесения. Точные сроки назовёт менеджер при расчёте.
Есть ли модели с трубочкой?
Да, есть модели с крышкой с трубочкой — они удобны для холодных напитков летом. Для дороги лучше подойдёт крышка-непроливайка. Подберём подходящую модель из каталога под ваш сценарий.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём материал, крышку, нанесение и упаковку под бюджет. Логотип можно нанести не только на корпус, но и на крышку и держатель: тиснение по силикону или гравировка по бамбуку. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Доставляем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.