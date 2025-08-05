Худи с логотипом на заказ оптом
Худи с печатью и вышивкой для сотрудников, мерча и промо: классические, оверсайз и зип-худи плотностью 280–350 г/м². DTF-печать от 10 штук, шелкография от 50.
- От 10 штукминимальный тираж худи
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
- Шелкографияот 40 ₽ за 1 цвет при тираже от 3 000 шт.
Шаблон для макета:Футболка и худи — зоны печати · размер L, 1:1 · PDFвсе шаблоны
Худи с логотипом на заказ
Выберите модель, плотность и способ нанесения. Стоимость зависит от цвета изделия, размера печати и тиража.
- Худи Urban арт. O106702в наличии 100 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 2 000 ₽цена без нанесения
- Худи Snake арт. HG747101.312в наличии 100 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 1 910 ₽цена без нанесения
- Худи Phoenix арт. HG355001.35в наличии 100 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 2 595 ₽цена без нанесения
- Худи Vinson арт. O1074SU02в наличии 50 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 3 400 ₽цена без нанесения
- Худи Stone арт. HG701714.319в наличии 50 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 2 635 ₽цена без нанесения
- Худи Amsterdam арт. HG355002.35в наличии 10 000+ шт На молнии Шелкография, DTF или вышивка от 3 187 ₽цена без нанесения
- Худи Kenia арт. O2204SU805в наличии 10 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 3 861 ₽цена без нанесения
- Худи Selen арт. HG52101.102в наличии 10 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 1 730 ₽цена без нанесения
- Худи Stan арт. S13200023в наличии 10 000+ шт Тёплая модель на каждый день Шелкография, DTF или вышивка от 1 630 ₽цена без нанесения
- Худи Capucha арт. O108755в наличии 10 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 3 885 ₽цена без нанесения
- Худи Badet арт. O10585558в наличии 50 000+ шт С капюшоном Шелкография, DTF или вышивка от 4 776 ₽цена без нанесения
- Худи Iqoniq арт. TWT9400.002.Lв наличии 10 000+ шт Из переработанного сырья Шелкография, DTF или вышивка от 4 857 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни худи в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Плотность от 280 до 350 г/м², футер с начёсом и без
- Стандартная палитра 10 цветов, под заказ — любой Pantone
- Печать на груди, спине, рукаве и капюшоне
- Отгрузка от 3 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем худи на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать худи под задачу
- 01Плотность
280 г/м² — лёгкие для промо. 320–350 г/м² — тёплые для сотрудников и мерча.
- 02Крой
Классический для формы и униформы. Оверсайз — для молодёжного мерча.
- 03Нанесение
DTF для полноцвета и малых тиражей. Шелкография — от 50 шт. Вышивка — премиум.
- 04Цвет изделия
Белые дешевле в печати. Тёмные — под белую подложку DTF или вышивку.
Как нанести логотип на худи
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж худи
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на худи по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на худи
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают худи
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Мерч для сотрудниковТёплые худи с логотипом на осень и зиму
- Корпоративная формаЕдиный стиль для склада, доставки и офиса
- Welcome packХуди новичку вместе с кружкой и ежедневником
- Фестивали и ивентыМерч для гостей, волонтёров и организаторов
- Спортивные командыХуди с номером и фамилией игрока
- Подарки партнёрамПремиальные худи с вышивкой в подарочной коробке
- Учебные заведенияХуди с эмблемой для студентов и выпускников
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать худи
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель худина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Худи с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим худи с логотипом оптом от 10 штук, срок от 3 дней. Футер трёхнитка 320–340 г/м² с начёсом, капюшон на двойной подкладке, карман-кенгуру, мужские, женские и унисекс. Машинная вышивка, DTF-печать, шелкография от 50 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Худи — главная позиция корпоративного мерча, которую носят вне работы: в выходные, в дороге, дома. Для компании это единственный текстильный предмет, который сотрудники надевают по своей воле и ради удобства, поэтому он должен выглядеть как вещь, а не как форма с логотипом.
Отличие от толстовки и свитшота
Худи — толстовка с капюшоном и карманом-кенгуру, её чаще всего берут для молодой аудитории и IT. Свитшот без капюшона строже и лучше сочетается с деловым стилем. Толстовка на молнии удобнее в офисе: снял, не растрепав причёску. Для смешанного коллектива часто делают два варианта — худи тем, кто в поле, свитшот тем, кто в офисе.
Что определяет качество
Плотность футера: трёхнитка с начёсом держит форму после стирок, двухнитка легче, но быстрее вытягивается. Капюшон на двойной подкладке не складывается бесформенно. Манжеты и низ из плотной резинки держатся годами, тонкая растягивается за сезон. Именно эти детали отличают худи, которое носят, от того, что лежит в шкафу.
Нанесение
Небольшая вышивка на груди — сдержанный вариант, который носят вне работы. Крупный принт на спине DTF-печатью или шелкографией — для командного мерча и мероприятий. На трёхнитке с начёсом нанесение выглядит дороже: тонкое полотно проседает под плотной вышивкой. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС. Печатаем на изделиях заказчика: распаковка и упаковка +5 ₽ за штуку.
Частые вопросы о худи
Какой минимальный тираж худи?
От 10 штук при DTF-печати. Шелкография выгодна от 50 штук, вышивка — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую плотность худи выбрать?
Для промо и разовых мероприятий подойдут лёгкие худи 280 г/м². Для сотрудников и мерча, который носят осенью и зимой, берите 320–350 г/м²: трёхнитка с начёсом теплее, держит форму после стирок, и нанесение на ней выглядит дороже.
Сколько стоит печать на худи?
Шелкография стоит от 164 ₽ за 1 цвет при тираже 50 шт., от 56 ₽ при 1 000 шт. и от 40 ₽ при 3 000 шт.; каждый дополнительный цвет добавляет к цене. DTF формата A6 — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку в зависимости от тиража. Цены указаны только за печать, без стоимости худи.
Можно ли напечатать на наших худи?
Да, печатаем на изделиях заказчика. Распаковка и упаковка стоят +5 ₽ за штуку, остальное — по обычному прайсу на нанесение. Перед запуском посмотрим ткань и подберём подходящий способ: DTF, шелкографию или вышивку.
Какие цвета худи есть в наличии?
Наличие цветов зависит от модели и меняется вместе со складом поставщиков. Менеджер подберёт модель в нужном цвете под ваш тираж. Учтите, что на белых худи печать дешевле, а для тёмных используем DTF с белой подложкой или вышивку.
Худи с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на DTF-печать и шелкографию, вышивка и сублимация — от 5 дней. Точный срок зависит от тиража, модели и способа нанесения, его назовём при расчёте. Перед запуском бесплатно готовим макет и согласуем его с вами.
Печать не сотрётся после стирки?
Шелкография стойкая, а DTF-печать даёт полноцвет на любой ткани. Вышивка не выцветает и не трескается — это самый долговечный вариант. Способ нанесения подбираем под ткань и задачу, чтобы худи носили долго.
Делаете вышивку на худи?
Да, делаем машинную вышивку от 10 штук, срок от 5 дней, до 12 цветов нитей. Лучше всего смотрится небольшая вышивка на груди — сдержанный вариант, который сотрудники носят и вне работы. Стоимость рассчитаем по вашему логотипу.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём полный комплект закрывающих документов. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставляем по всей России транспортными компаниями, возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.