01 Сколько идёт доставка в Москву? Тираж едет 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. Если очень срочно, отправим авиа. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.

02 У вас есть офис в Москве? Нет. Офис, шоурум и производство у нас в Екатеринбурге. С московскими компаниями работаем удалённо: макет и визуализация по почте, договор и счёт с НДС, ЭДО, отгрузка до вашего адреса.

03 Почему заказ у вас выгодный? Мы сами производим и наносим, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.

04 Какой минимальный заказ? Минимальная сумма заказа 10 000 ₽, тиражи от 10 штук. Цены с НДС, работаем по договору с юрлицами и ИП.

05 Делаете мерч под ключ? Да. Придумаем концепцию, подберём изделия, нанесём логотип, соберём наборы в фирменную упаковку и доставим в Москву. Изготовление мерча идёт на нашем производстве, без посредников.

06 Как быстро посчитаете заказ? Расчёт с доставкой до Москвы и визуализацию с логотипом присылаем в течение рабочего дня после заявки.