Больше 11 лет закупаем товар напрямую на фабриках оптом, без лишних звеньев в цене.
Мерч на заказ с доставкой в Москву
Корпоративный мерч, подарки и сувениры с вашим логотипом напрямую от производителя. Изготовление под ключ на своём производстве: тиражи от 10 штук, в Москву за 3–5 дней.
- От 10 штуклюбые тиражи
- 3–5 днейв пути до Москвы
- Для юрлицдоговор, НДС, ЭДО
- Срок от 3 днейна складские модели
Почему заказ у нас выходит выгоднее
Производство, склад и закупка в одних руках. Это даёт гибкую цену даже с учётом доставки.
Краски, плёнки и нити берём оптом у производителей. Качество стабильное, и цена тоже.
1 000 м² и 15 технологий нанесения. Расходы в регионе умеренные, и экономия остаётся в вашей цене.
Шелкография, DTF, вышивка, УФ-печать и гравировка: весь цикл под нашим контролем.
Ходовые изделия и заготовки в наличии: тираж не ждёт поставку.
Покажем изделие с вашим логотипом до оплаты. Тираж запускаем только после вашего «да».
Корпоративный мерч с доставкой в МосквуВыберите направление: внутри цены, сроки и примеры работ.
Как заказать корпоративные подаркиОт заявки до доставки — один менеджер на весь проект
- Шаг 1Заявка
Расскажите про повод, аудиторию, тираж и бюджет на человека. По телефону, в форме или в мессенджере.
- Шаг 2Подборка за 1 день
Пришлём 2–3 варианта подарков с ценами «под ключ»: изделия, нанесение, упаковка.
- Шаг 3Визуализация
Бесплатно покажем подарок и упаковку с вашим логотипом до оплаты. Можно посмотреть образцы в шоуруме.
- Шаг 4Производство
Наносим логотип на своём производстве, собираем наборы и проверяем каждое изделие.
- Шаг 5Доставка
Отправляем по России транспортными компаниями, раскладываем партии по адресам и городам.
Работаем по всей стране. С Москвой — каждый день.
Многие московские компании заказывают у нас на постоянной основе. Расстояние не мешает: всё, что нужно для заказа, делаем удалённо или приезжаем сами.
- Приедем на встречу
Менеджер может прилететь к вам в Москву: обсудить проект и показать образцы вживую.
- Консультация онлайн
В Zoom или Яндекс Телемосте покажем образцы, ткани и технологии нанесения в кадре.
- Образцы за 24 часа
С нашего производства отправим экспресс-доставкой за сутки. Из Китая привезём ускоренной доставкой.
- Придумаем мерч под вас
Подборка, дизайн и визуализация с вашим логотипом бесплатно, до оплаты.
Наши клиенты
Среди наших клиентов — компании из промышленности, финансов, IT, ритейла, строительства и других отраслей. От небольших фирм до Росатома, ЕВРАЗа и Банка России.
Сомневаетесь с выбором? Давайте созвонимся
Назначим звонок в Zoom или Яндекс Телемосте в удобное вам время. Менеджер покажет образцы, ткани и нанесение прямо в кадре, поможет выбрать изделие и тираж. Если вопрос сложный, подключим руководителя.
- 15–20 минут
- менеджер + руководитель
- ни к чему не обязывает
Частые вопросы
01
Сколько идёт доставка в Москву?
Тираж едет 3–5 рабочих дней после готовности: СДЭК, Деловые Линии или ПЭК, до терминала или до двери. Если очень срочно, отправим авиа. При заказе от 100 000 ₽ доставку в Москву, как правило, берём на себя.
02
У вас есть офис в Москве?
Нет. Офис, шоурум и производство у нас в Екатеринбурге. С московскими компаниями работаем удалённо: макет и визуализация по почте, договор и счёт с НДС, ЭДО, отгрузка до вашего адреса.
03
Почему заказ у вас выгодный?
Мы сами производим и наносим, держим склад и закупаем товар оптом напрямую. Весь цикл в одних руках, поэтому цена остаётся выгодной даже с доставкой в Москву.
04
Какой минимальный заказ?
Минимальная сумма заказа 10 000 ₽, тиражи от 10 штук. Цены с НДС, работаем по договору с юрлицами и ИП.
05
Делаете мерч под ключ?
Да. Придумаем концепцию, подберём изделия, нанесём логотип, соберём наборы в фирменную упаковку и доставим в Москву. Изготовление мерча идёт на нашем производстве, без посредников.
06
Как быстро посчитаете заказ?
Расчёт с доставкой до Москвы и визуализацию с логотипом присылаем в течение рабочего дня после заявки.
07
Сколько стоит мерч с логотипом?
Зависит от изделия, нанесения и тиража: футболка с печатью от 560 ₽, худи с вышивкой от 2 000 ₽, подарочный набор от 1 000 ₽ на человека. Пришлите задачу, посчитаем в течение дня с доставкой до вашего офиса.
08
Успеете к мероприятию, если до него две недели?
Чаще всего да: изделия со склада и печать занимают от 1–3 дней, ещё 3–5 дней в пути. Если сроки совсем сжатые, отправим авиа. Назовите дату, и мы честно скажем, успеваем или нет.
09
Сделаете дизайн мерча с нуля?
Да. Предложим концепцию в вашем фирменном стиле, подберём изделия и покажем визуализацию с логотипом. Бесплатно и до оплаты.
10
Разошлёте мерч сотрудникам по разным адресам?
Да. Упакуем каждый комплект отдельно, подпишем и разошлём по списку: в офисы, на склады или сотрудникам на удалёнке по Москве и области.
11
Работаете с госзаказчиками и тендерами?
Да, участвуем в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, работаем с крупными компаниями по их регламентам и брендбукам.
12
Можно встретиться лично?
Да. Менеджер может прилететь к вам в Москву, чтобы обсудить проект и показать образцы. Или проведём встречу в Zoom или Яндекс Телемосте.
13
Доставите в Подмосковье?
Да, в любой город области: до терминала транспортной компании или до двери. Сроки как по Москве, плюс 1–2 дня в зависимости от адреса.