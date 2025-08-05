Штопоры с логотипом
Нанесение логотипа на штопоры и винные аксессуары: лазерная гравировка по металлу и тампопечать. Компактный представительский подарок партнёрам и клиентам.
- От 50 штукминимальный тираж штопоров
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Гравировкаот 56 ₽ за штуку при тираже от 1 000 шт.
- УФ-печать 360°от 74 ₽ за штуку, площадь до 10 см²
Штопоры с логотипом на заказ
Выберите модель и способ нанесения. Стоимость зависит от модели, тиража и площади печати
- Штопор Merlot арт. AGKO4075S1116в наличии 10 000+ шт Подарочная коробка Лазерная гравировка или УФ-печать от 100 ₽цена без нанесения
- Штопор Vuren арт. AGSC1193S129в наличии 10 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка или УФ-печать от 856 ₽цена без нанесения
- Штопор Garnac арт. AGSC4118S102в наличии 10 000+ шт Надёжный механизм Лазерная гравировка или УФ-печать от 204 ₽цена без нанесения
- Штопор Ben арт. O5-11271800в наличии 5 000+ шт Компактный карманный формат Лазерная гравировка или УФ-печать от 270 ₽цена без нанесения
- Штопор Штутгарт арт. AG39010.15в наличии 1 000+ шт Надёжный механизм Лазерная гравировка или УФ-печать от 259 ₽цена без нанесения
- Штопор классический Brakel арт. AGSC1233S129в наличии 5 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка от 513 ₽цена без нанесения
- Нож сомелье Pulltap's арт. O480602в наличии 500+ шт Двухступенчатый рычаг Лазерная гравировка или УФ-печать от 684 ₽цена без нанесения
- Штопор классический Rical арт. AGSC1189S129в наличии 1 000+ шт Удобная ручка Лазерная гравировка от 531 ₽цена без нанесения
- Электроштопор Rioja арт. O207000в наличии 1 000+ шт Работает от аккумулятора Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 764 ₽цена без нанесения
- Электроштопор Corkoff арт. O684507в наличии 1 000+ шт Покрытие софт-тач Лазерная гравировка или УФ-печать от 2 728 ₽цена без нанесения
- Электроштопор Avanti арт. G12383.11в наличии 1 000+ шт Работает от аккумулятора Лазерная гравировка или УФ-печать от 1 765 ₽цена без нанесения
- Электроштопор Vino арт. TWP911.4201в наличии 1 000+ шт Открывает бутылку одной кнопкой УФ-печать или тампопечать от 1 820 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни штопоров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Ножи сомелье, рычажные и электрические модели
- Лазерная гравировка по металлу и дереву, тампопечать
- Подарочная коробка и наборы с аксессуарами для вина
- Отгрузка от 5 дней с собственного производства в Екатеринбурге
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем штопоры на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать штопор под задачу
- 01Механизм
Нож сомелье компактен и статусен. Рычажный проще в обращении для всех.
- 02Материал
Сталь — под гравировку. Деревянная ручка добавляет премиальности.
- 03Нанесение
Гравировка по металлу и дереву не стирается. Тампопечать — для цвета.
- 04Комплектация
Каплеуловитель, пробка и коробка — собираем набор сомелье под задачу.
Как нанести логотип на штопор
- Лазерная гравировкаЛуч снимает верхний слой металла. Не стирается, от 56 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по пластику и окрашенному металлу. От 74 ₽ за штуку.
- Круговая 360°УФ-печать по всей окружности — для паттернов и крупной графики.
- УФ-DTFПеренос плёнкой: сложный рельеф и глянцевый эффект изображения.
- Переменные данныеИмена и должности на каждом изделии. Коэффициент 1,5 к цене.
- Печать с лакомГлянцевый лак поверх изображения. Плюс 30 % к цене печати.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж штопоров
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 5 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на штопоры по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Лазерная гравировкахит
|от 50 шт.
|от 56 ₽/шт
|металл
|цвет металла
|от 3 дней
|welcome pack, подарки топ-менеджерам
|УФ-печать
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|пластик, металл
|полноцвет
|от 3 дней
|выставки, промо, яркие логотипы
|Круговая 360°
|от 30 шт.
|от 74 ₽/шт
|гладкий корпус
|полноцвет
|от 5 дней
|паттерны и крупные иллюстрации
|УФ-DTF
|от 30 шт.
|по запросу
|сложный рельеф
|полноцвет
|от 5 дней
|нестандартные формы корпуса
|Печать 1 цветом
|от 30 шт.
|−5 % к цене
|пластик, металл
|белый / чёрный
|от 3 дней
|строгий логотип, экономия на тираже
|Переменные данные
|от 50 шт.
|×1,5 к цене
|металл
|цвет металла
|от 5 дней
|именные подарки сотрудникам
- Тираж до 49 шт.Гравировка от 4 500 ₽ за запуск, УФ-печать от 1 900 ₽
- Тираж от 1 000 шт.Гравировка 56 ₽, УФ-печать от 74 ₽ за штуку
- Свыше 2 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит нанесение на штопор
В таблице — УФ-печать по окружности в зависимости от площади нанесения, в правой колонке — круговая лазерная гравировка. Цены за нанесение, без стоимости изделия.
|Тираж
|до 10 см²
|до 25 см²
|до 50 см²
|до 100 см²
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Металл · Покрытие: Глянец
|Тираж
|Гравировка
|до 29 шт
|по запросу
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 1000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Цена в таблицеза нанесение УФ-печатью, без стоимости изделия
- Минимальный запуск УФ-печати3 000 ₽
- Софт-тач ×1,2 · с лаком +30 %1 цвет −5 %
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы350+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают штопоры
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Партнёрам и клиентамКомпактный представительский подарок к праздникам
- Для ресторанов и баровФирменные ножи сомелье для персонала заведения
- Топ-менеджерамШтопор с деревянной ручкой и гравировкой в коробке
- Винным магазинамАксессуар с логотипом в подарок при покупке
- Корпоративные подаркиНебольшой, но statusный сувенир с гравировкой
- Подарочные наборыШтопор с пробкой и каплеуловителем в одной коробке
- Юбилеи компанииПамятный аксессуар с датой и фирменной символикой
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды посуды
Кружки, термосы, бутылки, стаканы и наборы с логотипом
Как заказать штопоры с логотипом
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать — вы видите результат раньше, чем платите.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель штопорана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Со штопорами часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Штопоры с логотипом оптом
Производим винные наборы и штопоры с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Штопоры-сомелье, наборы в деревянном или кожаном футляре с пробкой, каплеуловителем и термометром, декантеры. Лазерная гравировка по металлу, тиснение по футляру. Собственное производство в Екатеринбурге.
Винный набор — подарок с понятным статусом: его дарят партнёрам, руководителям и на юбилеи, где нужен предмет с ощущением дорогого, но без чрезмерности. Для компании это позиция верхней категории, которую заказывают ограниченным тиражом на конкретный круг получателей.
Что входит в набор
Базовый набор — штопор-сомелье в футляре: компактно и уместно почти для любого получателя. В расширенный добавляют кольцо-каплеуловитель, пробку-стоппер и термометр на бутылку. Премиальный — то же самое в деревянном или кожаном кейсе с ложементом, иногда с декантером. Штопор-сомелье с двухступенчатым рычагом удобнее спирального: пробка выходит ровно и не крошится.
Нанесение
На металлической рукояти штопора гравируем логотип в цвете металла, но площадь там небольшая, и макет упрощаем до знака. На крышке футляра места больше, поэтому основной логотип обычно ставят на неё — тиснением или гравировкой. Именная гравировка для наградных подарков без доплаты за разнообразие.
Условия
От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в подарочную коробку. Работаем с юрлицами по договору с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о штопорах с логотипом
Какой минимальный тираж штопоров?
От 50 штук. Чем больше тираж, тем ниже цена за нанесение: гравировка стоит 89 ₽ при тираже от 50 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт.
Какой штопор выбрать — нож сомелье или рычажный?
Нож сомелье компактен и статусен, а модель с двухступенчатым рычагом удобнее спиральной: пробка выходит ровно и не крошится. Рычажный штопор проще в обращении для любого получателя. В каталоге есть также электроштопоры — подберём механизм под аудиторию.
Штопоры с логотипом: сколько стоит нанесение логотипа?
Лазерная гравировка стоит 89 ₽ за штуку от 50 шт., 77 ₽ от 100 шт. и 56 ₽ от 1 000 шт. УФ-печать при площади до 10 см² — от 113 ₽ до 74 ₽ за штуку, тампопечать для цветного логотипа рассчитаем отдельно. Цены указаны за нанесение без стоимости штопора.
Можно ли гравировать по деревянной ручке?
Да, гравировка по металлу и дереву не стирается, а деревянная ручка добавляет штопору премиальности. Площадь на рукояти небольшая, поэтому макет упрощаем до знака или короткой надписи. Основной логотип можно разместить на крышке футляра — там места больше.
Можно ли нанести имена сотрудников?
Да, делаем именную гравировку на каждом штопоре или футляре — для наградных подарков добавляем дату или номинацию. Площадь на рукояти ограничена, поэтому надпись делаем короткой. Стоимость персонализации и сроки рассчитает менеджер под ваш тираж.
Штопоры с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок — от 3 дней на собственном производстве в Екатеринбурге; персонализация и сборка наборов — от 5 дней. Срок зависит от тиража и комплектации. Точный срок назовёт менеджер после расчёта.
Есть ли готовые наборы сомелье?
Да, собираем наборы сомелье под задачу. Базовый — штопор-сомелье в футляре, расширенный — с каплеуловителем, пробкой-стоппером и термометром, премиальный — в деревянном или кожаном кейсе с ложементом. Логотип наносим гравировкой или тиснением по футляру.
Поможете подобрать модель?
Да, подберём механизм, материал, нанесение и комплектацию под бюджет и круг получателей. В каталоге есть модели от 100 ₽ без нанесения и электроштопоры от 1 764 ₽. Расскажите о задаче — предложим варианты в тот же день.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями или отдаём самовывозом с производства в Екатеринбурге.