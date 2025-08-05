Штопоры с логотипом оптом

Производим винные наборы и штопоры с логотипом оптом от 20 штук, срок от 5 дней. Штопоры-сомелье, наборы в деревянном или кожаном футляре с пробкой, каплеуловителем и термометром, декантеры. Лазерная гравировка по металлу, тиснение по футляру. Собственное производство в Екатеринбурге.

Винный набор — подарок с понятным статусом: его дарят партнёрам, руководителям и на юбилеи, где нужен предмет с ощущением дорогого, но без чрезмерности. Для компании это позиция верхней категории, которую заказывают ограниченным тиражом на конкретный круг получателей.

Что входит в набор Базовый набор — штопор-сомелье в футляре: компактно и уместно почти для любого получателя. В расширенный добавляют кольцо-каплеуловитель, пробку-стоппер и термометр на бутылку. Премиальный — то же самое в деревянном или кожаном кейсе с ложементом, иногда с декантером. Штопор-сомелье с двухступенчатым рычагом удобнее спирального: пробка выходит ровно и не крошится. Нанесение На металлической рукояти штопора гравируем логотип в цвете металла, но площадь там небольшая, и макет упрощаем до знака. На крышке футляра места больше, поэтому основной логотип обычно ставят на неё — тиснением или гравировкой. Именная гравировка для наградных подарков без доплаты за разнообразие. Условия От 20 штук, срок от 5 дней. Упаковка в подарочную коробку. Работаем с юрлицами по договору с НДС, отгрузка по всей России.