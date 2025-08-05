Наборы для выращивания с логотипом оптом

Производим наборы для выращивания с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Горшочек или коробка с грунтом и семенами, полноцветная печать на упаковке, крафт или картон. Собственное производство в Екатеринбурге.

Набор для выращивания — подарок с продолжением: получатель сажает семена и несколько недель наблюдает за ростком на подоконнике, вспоминая, откуда он. Компании берут такие наборы к 8 Марта, для экопрограмм и как символ роста при запуске проектов.

Что внутри Горшочек из торфа или картона, брикет грунта, пакет семян — травы, цветы, микрозелень. Упаковка с логотипом и инструкцией. Для быстрого результата берут микрозелень и травы: всходят за неделю. Цветы растут дольше, но эффектнее. Семена с ограниченным сроком годности — тираж считают под дату вручения. Смысл для компании Растение — метафора, которая подходит под запуск проекта, годовщину, экопрограмму и приветствие нового сотрудника. К 8 Марта набор с цветами заменяет срезанный букет, который вянет за неделю. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.