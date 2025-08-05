Наборы для выращивания с логотипом
Мини-огород в баночке: грунт, семена и инструкция в брендированной упаковке. Живой подарок для эко-повестки. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпечать и сборка
- Всё в комплектегрунт, семена, инструкция
- Эко-повесткаживой подарок вместо пластика
Наборы для выращивания с логотипом — модели
Баночки, кубики и крафт-пакеты с грунтом и семенами: травы, цветы, ёлочки.
- Живой блокнот с семенами арт. O220203в наличии 500+ шт Растёт после подарка Тампопечать или УФ-печать от 319 ₽цена без нанесения
- Экокуб Лаванда арт. O822144в наличии Растёт после подарка Печать на упаковке или изделии от 521 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни эко-сувениров в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Выбор растений: травы, цветы, хвойные
- Полноцветная этикетка или гравировка по дереву
- Инструкция по выращиванию с вашим оформлением
- Сборка комплектов на нашей стороне
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем наборы для выращивания на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать наборы для выращивания
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на набор
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на набор
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают наборы для выращивания
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Эко-повесткаЖивой подарок вместо пластикового сувенира.
- Новый годНабор с ёлочкой в корпоративной рассылке.
- 8 МартаЦветы в баночке сотрудницам.
- Welcome packРастение на рабочий стол новичка.
- КонференцииЗапоминающаяся раздатка участникам.
- ESG-программыПозиция для отчёта об устойчивом развитии.
- Подарки клиентамПодарок с вовлечением, а не разовый сувенир.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать наборы для выращивания
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С наборами для выращивания часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Наборы для выращивания с логотипом оптом
Производим наборы для выращивания с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Горшочек или коробка с грунтом и семенами, полноцветная печать на упаковке, крафт или картон. Собственное производство в Екатеринбурге.
Набор для выращивания — подарок с продолжением: получатель сажает семена и несколько недель наблюдает за ростком на подоконнике, вспоминая, откуда он. Компании берут такие наборы к 8 Марта, для экопрограмм и как символ роста при запуске проектов.
Что внутри
Горшочек из торфа или картона, брикет грунта, пакет семян — травы, цветы, микрозелень. Упаковка с логотипом и инструкцией. Для быстрого результата берут микрозелень и травы: всходят за неделю. Цветы растут дольше, но эффектнее. Семена с ограниченным сроком годности — тираж считают под дату вручения.
Смысл для компании
Растение — метафора, которая подходит под запуск проекта, годовщину, экопрограмму и приветствие нового сотрудника. К 8 Марта набор с цветами заменяет срезанный букет, который вянет за неделю. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о наборах для выращивания
Наборы для выращивания с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Наборы для выращивания с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Готовые позиции стоят от 319 ₽ — живой блокнот с семенами — и от 521 ₽ за экокуб Лаванда, без нанесения. Стоимость набора под заказ зависит от горшочка, семян и упаковки с печатью. Рассчитаем под тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Наборы для выращивания с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Логотип размещаем на упаковке набора — полноцветная печать на крафте или картоне, вместе с инструкцией по выращиванию. Горшочек из торфа или картона, брикет грунта и пакет семян собираем в единый брендированный комплект.
Наборы для выращивания с логотипом: сколько занимает изготовление?
Наборы для выращивания изготавливаем от 7 дней: печать упаковки и сборка на своём производстве. У семян ограниченный срок годности, поэтому тираж планируем под дату вручения — например, к Новому году или 8 Марта. Точный срок назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию упаковки — тираж стартует только после вашего согласования. Если нужен собранный образец набора, менеджер уточнит возможность, стоимость и срок.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, упаковка печатается полноцветом, поэтому фирменные цвета и стиль передаём по вашему макету. Состав набора тоже подбираем под задачу: микрозелень и травы всходят за неделю, цветы растут дольше, но эффектнее.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Набор уже идёт в индивидуальной брендированной упаковке — горшочек, грунт, семена и инструкция собраны в комплект. Если нужна дополнительная упаковка для рассылки или вручения, менеджер подберёт вариант под задачу.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, набор для выращивания хорошо дополняет welcome pack, новогоднюю рассылку или подарок к 8 Марта. Подберём к нему другие предметы под бюджет и соберём общий комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы — набор удобно проводить и по ESG-программам. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или отдаём самовывозом в Екатеринбурге.