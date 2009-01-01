Документы
и ЭДО
Работаем с юридическими лицами и ИП по договору с НДС. Выдаём полный комплект закрывающих документов и обмениваемся ими через ЭДО.
Что выдаём
- Счёт
Выставляем на юрлицо или ИП после согласования КП и макета.
- Договор
На нашем шаблоне или по форме заказчика — согласуем правки. С НДС (ОСНО) или без НДС (УСН).
- Счёт-фактура / УПД
Закрывающие документы на отгрузку — для бухгалтерии и налогового учёта.
- Акт сверки
Сверим взаиморасчёты за нужный период по запросу.
Работаем через ЭДО
Договор, счета, УПД и акты подписываем электронной подписью. Документы приходят быстрее и не теряются. Если у вас другой оператор — настроим роуминг.
- 1Пришлите реквизитыИНН и название вашего оператора ЭДО — менеджеру или на почту.
- 2Отправим приглашениеДобавим вас в контрагенты. Если оператор другой — настроим роуминг.
- 3Подписываете онлайнДоговор, счета и УПД приходят в вашу систему ЭДО — без бумажной почты.
Реквизиты
- Организация
- ООО «Рекламная группа»
- ИНН
- 6685073495
- ОГРН
- 1146685033450
- КПП
- 665801001
- Адрес
- 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517
- Эл. почта
- info@aeprint.ru
Для бухгалтерии и закупок
Подстроимся под порядок вашей организации — от коммерческого предложения до оригиналов закрывающих документов.
- Договор по форме заказчикаРассмотрим ваш шаблон и согласуем правки
- КП для бюджетных организацийОформим под закупку по 44-ФЗ и 223-ФЗ
- С НДС или без НДСРаботаем на ОСНО и на УСН — под ваш учёт
- Бумажные оригиналыПередадим с заказом или отправим почтой
Вопросы о документах
01
Можно ли получить оригиналы документов на бумаге?
Да. Если вы не работаете через ЭДО, передадим оригиналы вместе с заказом или отправим почтой.
02
Работаете ли вы по договору заказчика?
Да, рассмотрим ваш шаблон договора. Для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ работаем по контракту заказчика.
03
Как получить устав и карточку компании?
Карточку предприятия можно скачать выше. Копии уставных документов для проверки контрагента отправим по запросу на info@aeprint.ru.