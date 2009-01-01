01 Можно ли получить оригиналы документов на бумаге? Да. Если вы не работаете через ЭДО, передадим оригиналы вместе с заказом или отправим почтой.

02 Работаете ли вы по договору заказчика? Да, рассмотрим ваш шаблон договора. Для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ работаем по контракту заказчика.