Счётчик Яндекс.Метрики
Екатеринбург Пн–Пт, 10:00–18:00 info@aeprint.ru Написать: Написать в TelegramНаписать во ВКонтактеНаписать в MAX
8 (800) 707-57-06 Бесплатно по России Получить расчёт

Документы
и ЭДО

Работаем с юридическими лицами и ИП по договору с НДС. Выдаём полный комплект закрывающих документов и обмениваемся ими через ЭДО.

Что выдаём

  • Счёт

    Выставляем на юрлицо или ИП после согласования КП и макета.

  • Договор

    На нашем шаблоне или по форме заказчика — согласуем правки. С НДС (ОСНО) или без НДС (УСН).

  • Счёт-фактура / УПД

    Закрывающие документы на отгрузку — для бухгалтерии и налогового учёта.

  • Акт сверки

    Сверим взаиморасчёты за нужный период по запросу.

Электронный документооборот

Работаем через ЭДО

Договор, счета, УПД и акты подписываем электронной подписью. Документы приходят быстрее и не теряются. Если у вас другой оператор — настроим роуминг.

  1. 1Пришлите реквизитыИНН и название вашего оператора ЭДО — менеджеру или на почту.
  2. 2Отправим приглашениеДобавим вас в контрагенты. Если оператор другой — настроим роуминг.
  3. 3Подписываете онлайнДоговор, счета и УПД приходят в вашу систему ЭДО — без бумажной почты.

Реквизиты

Организация
ООО «Рекламная группа»
ИНН
6685073495
ОГРН
1146685033450
КПП
665801001
Адрес
620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, офис 517
Эл. почта
info@aeprint.ru
Скачать реквизиты (PDF) Шаблон договора

Для бухгалтерии и закупок

Подстроимся под порядок вашей организации — от коммерческого предложения до оригиналов закрывающих документов.

  • Договор по форме заказчикаРассмотрим ваш шаблон и согласуем правки
  • КП для бюджетных организацийОформим под закупку по 44-ФЗ и 223-ФЗ
  • С НДС или без НДСРаботаем на ОСНО и на УСН — под ваш учёт
  • Бумажные оригиналыПередадим с заказом или отправим почтой

Вопросы о документах

01

Можно ли получить оригиналы документов на бумаге?

Да. Если вы не работаете через ЭДО, передадим оригиналы вместе с заказом или отправим почтой.

02

Работаете ли вы по договору заказчика?

Да, рассмотрим ваш шаблон договора. Для закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ работаем по контракту заказчика.

03

Как получить устав и карточку компании?

Карточку предприятия можно скачать выше. Копии уставных документов для проверки контрагента отправим по запросу на info@aeprint.ru.

Получить расчёт

Оставьте контакты — пришлём расчёт стоимости и срока, ответим на вопросы.

Способ связи *
Расчёт бесплатный и ни к чему не обязывает. Макет покажем до оплаты.
Заявка отправлена

Менеджер свяжется с вами в рабочее время удобным для вас способом.

 Подарочные наборы