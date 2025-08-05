Подстаканники ПВХ с логотипом оптом

Подстаканники из ПВХ с логотипом оптом делаем от 300 штук, срок от 20 дней с учётом изготовления пресс-формы. Логотип не печатается, а отливается в теле изделия: рельеф выступает над поверхностью и не стирается никогда. Форма любая — круг, квадрат или контур вашего знака. Цвета подбираем по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.

Мягкий ПВХ не размокает от конденсата, не крошится и моется под краном — в отличие от картонных и пробковых подставок, которые живут пару недель. За счёт этого подстаканник остаётся на столе годами, а рельефный логотип виден при каждом использовании.

Форматы и размеры Универсальный размер под кружку и стакан — круглая подставка Ø90 мм. Квадратные и фигурные вырубаем по контуру логотипа или объекта: здание, техника, продукт компании. Автомобильные вставки Ø70 мм делаем под диаметр держателя стакана в салоне, их берут автосалоны, АЗС и каршеринг. Толщину изделия и высоту рельефа подбираем под задачу. Как наносится логотип Изделие отливается в пресс-форме послойно по цветам. Пресс-форма изготавливается один раз под ваш макет и остаётся у нас — повторный тираж выходит заметно дешевле первого. Поэтому подстаканник выгоден при регулярных заказах: первая партия окупает оснастку, дальше цена падает. Для каких задач заказывают В кофейнях, барах и ресторанах подставка с логотипом заведения лежит на столах и барной стойке, в офисах — на рабочих местах. Автосалоны и АЗС дарят клиенту вставки в подстаканник автомобиля, гостиницы кладут комплект в номер, мерч-шопы продают как позицию бренда. Для баров часто делаем наборы из нескольких подставок в общей упаковке. Условия Минимальный тираж от 300 штук — на меньшей партии не окупается пресс-форма. Срок от 20 дней: 3D-модель, форма, отливка, доводка. Визуализацию согласуем до запуска. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без, отгрузка по всей России.