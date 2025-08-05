Подстаканники из ПВХ с логотипом
Мягкие костеры под кружку и стакан: рельефный логотип, не скользят и не пропускают влагу на стол. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс изготовлением пресс-формы
- Рельефлоготип отливается, не стирается
- Pantoneфирменные цвета точно
Шаблон для макета:Подстаканник · 90 × 90 мм · PDFвсе шаблоны
Подстаканники ПВХ с логотипом — варианты
Круглые, квадратные и фигурные костеры с рельефом и заливкой по Pantone.
- Круглый костер арт. PV-PD-KRхит продаж Классическая форма Ø90 мм 2D-рельеф с логотипом по центру по запросуцена зависит от тиража
- По форме логотипа арт. PV-PD-LGфирменный Контур повторяет знак компании Вырубка формы и рельефная заливка по запросуцена зависит от тиража
- С бортиком арт. PV-PD-BRпрактичный Удерживает конденсат и капли Бортик по периметру, рельеф внутри по запросуцена зависит от тиража
- Ещё варианты
Формы, размеры, толщина, бортики и наборы в упаковке.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- Рельефный логотип по центру или по всей плоскости
- Бортик против конденсата и капель
- Наборы по 4–6 штук в общей упаковке
- Комбинация с кружками в одном заказе
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем подстаканники ПВХ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать подстаканники из ПВХ
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается подстаканник
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на подстаканники из ПВХ
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают подстаканники из ПВХ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Бары и рестораныКостеры под стаканы с логотипом заведения.
- КофейниПодставка под чашку на столике.
- ОфисыКостеры на рабочие места и в переговорные.
- ОтелиПодстаканники в номерах и лобби-баре.
- Наборы с кружкамиКомплект для корпоративного подарка.
- Мерч-шопыПозиция для магазина заведения.
- Промо-акцииРаздатка в барах и на дегустациях.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
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Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать подстаканники из ПВХ
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С подстаканниками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Подстаканники ПВХ с логотипом оптом
Подстаканники из ПВХ с логотипом оптом делаем от 300 штук, срок от 20 дней с учётом изготовления пресс-формы. Логотип не печатается, а отливается в теле изделия: рельеф выступает над поверхностью и не стирается никогда. Форма любая — круг, квадрат или контур вашего знака. Цвета подбираем по Pantone. Собственное производство в Екатеринбурге.
Мягкий ПВХ не размокает от конденсата, не крошится и моется под краном — в отличие от картонных и пробковых подставок, которые живут пару недель. За счёт этого подстаканник остаётся на столе годами, а рельефный логотип виден при каждом использовании.
Форматы и размеры
Универсальный размер под кружку и стакан — круглая подставка Ø90 мм. Квадратные и фигурные вырубаем по контуру логотипа или объекта: здание, техника, продукт компании. Автомобильные вставки Ø70 мм делаем под диаметр держателя стакана в салоне, их берут автосалоны, АЗС и каршеринг. Толщину изделия и высоту рельефа подбираем под задачу.
Как наносится логотип
Изделие отливается в пресс-форме послойно по цветам. Пресс-форма изготавливается один раз под ваш макет и остаётся у нас — повторный тираж выходит заметно дешевле первого. Поэтому подстаканник выгоден при регулярных заказах: первая партия окупает оснастку, дальше цена падает.
Для каких задач заказывают
В кофейнях, барах и ресторанах подставка с логотипом заведения лежит на столах и барной стойке, в офисах — на рабочих местах. Автосалоны и АЗС дарят клиенту вставки в подстаканник автомобиля, гостиницы кладут комплект в номер, мерч-шопы продают как позицию бренда. Для баров часто делаем наборы из нескольких подставок в общей упаковке.
Условия
Минимальный тираж от 300 штук — на меньшей партии не окупается пресс-форма. Срок от 20 дней: 3D-модель, форма, отливка, доводка. Визуализацию согласуем до запуска. Работаем с юрлицами по договору, документы с НДС и без, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о подстаканниках
Подстаканники ПВХ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Подстаканники ПВХ с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от формы (круг Ø90 мм, автовставка Ø70 мм, фигурный по логотипу) и количества цветов. Первый тираж окупает оснастку, повторные выходят заметно дешевле. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип, желаемую форму и размер, тираж и фирменные цвета по Pantone. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Если нужны наборы из нескольких подставок в общей упаковке, сообщите сразу.
Подстаканники ПВХ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы: 3D-модель, форма, отливка и доводка. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова. Точный срок назовём после согласования визуализации.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, до запуска готовим 3D-модель и согласуем визуализацию — это бесплатно. На ней видно форму подстаканника, высоту рельефа и расположение логотипа. Толщину изделия и рельеф подбираем под задачу.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, и повторный тираж выходит заметно дешевле первого. Поэтому подстаканники особенно выгодны при регулярных заказах — для баров, кофеен и офисов.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
Цвета подбираем по Pantone до запуска производства — пришлите номера Pantone вашего бренда. Изделие отливается послойно по цветам, поэтому границы получаются чёткими, а рельефный логотип не стирается никогда.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз под ваш макет и хранится у нас. Каждая следующая партия подстаканников будет идентичной первой и не потребует затрат на оснастку — первая партия окупает форму, дальше цена падает.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.