Флешки-браслеты с логотипом
Силиконовый браслет с USB-накопителем на 8–128 ГБ. Тампопечать по ремешку, персонализация шелкографией, запись ваших файлов на весь тираж.
- От 20 штукминимальный тираж браслетов
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве в Екатеринбурге
- Нанесение 1 цвет+10 ₽ за штуку, второй цвет +10 ₽
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу и бюджет
Флешки-браслеты с логотипом на заказ
Делаем флешки-браслеты с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 20 штукминимальный тираж браслетов
- Срок от 3 днейнанесение на своём производстве в Екатеринбурге
- Нанесение 1 цвет+10 ₽ за штуку, второй цвет +10 ₽
- Память 8–128 ГБподбираем под задачу и бюджет
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем флешки-браслеты на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать флешку-браслет
- 01Тип браслета
На кнопке — универсальный, подходит любому запястью. Слэп — надевается одним движением, удобен на мероприятиях.
- 02Объём памяти
8–16 ГБ — для промо-раздачи, 32–64 ГБ — для презентаций и каталогов, 128 ГБ — под видео.
- 03Нанесение
Тампопечать 1–2 цвета по ремешку. Персонализация именами — шелкографией.
- 04Что записать
Запишем на весь тираж презентацию, каталог, прайс или видео — клиент увидит их сразу.
Как нанести логотип на браслет-флешку
- ТампопечатьОсновной способ по силикону: 1–2 цвета, стойко к истиранию, экономично на тираже.
- Второй цветДобавляется отдельным прогоном — +10 ₽ за штуку к нанесению.
- ПерсонализацияШелкография с именами или номерами на каждом браслете — +100 ₽ за штуку.
- УФ-печатьПолноцвет по USB-модулю и пластиковым элементам корпуса.
- Запись данныхПрезентация, каталог или видео на всю партию — клиент получает носитель с материалами.
- УпаковкаКаждый браслет в отдельный пакетик — +4 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 20 шт.минимальный тираж браслетов
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽бесплатная доставка до ТК от
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на силиконовый браслет и USB-модуль.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 20 шт.
|+10 ₽/шт
|силикон
|1–2 цвета
|от 3 дней
|логотип на ремешке, любые тиражи
|Второй цвет
|от 20 шт.
|+10 ₽/шт
|силикон
|2 цвета
|от 3 дней
|двухцветные логотипы
|Шелкография
|от 20 шт.
|+50 ₽/шт
|силикон
|1 цвет
|от 5 дней
|мелкий шрифт и тонкие линии
|Персонализация
|от 20 шт.
|+100 ₽/шт
|силикон
|1 цвет
|от 5 дней
|имена и номера на каждом браслете
|УФ-печать
|от 20 шт.
|по запросу
|USB-модуль
|полноцвет
|от 3 дней
|полноцветный логотип на корпусе
|Запись данных
|от 20 шт.
|по запросу
|—
|—
|от 3 дней
|презентации, каталоги, видео
- Смена цвета нанесения1 000 ₽ за тираж
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Нанесение на доп. поверхности600 ₽ за тираж
Цены на флешки-браслеты
Цена за штуку с флешкой и ремешком по объёму памяти. Нанесение считается отдельно.
|Тираж
|8 ГБ
|16 ГБ
|32 ГБ
|64 ГБ
|128 ГБ
|20 шт
|100 шт
|200 шт
|300 шт
|500 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Корпус: Силикон · Память: 8–16 ГБ
- Цена в таблицеза флешку-браслет, нанесение считается отдельно
- Нанесение 1 цвет+10 ₽/шт
- Персонализация шелкографией+100 ₽/шт
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
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Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают браслеты-флешки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Конференции и форумыРаздаём с записанной программой и материалами — участник не потеряет.
- ВыставкиНоситель с презентацией вместо стопки листовок на стенде.
- Фестивали и спортСлэп-браслет на руке участника весь день, остаётся после события.
- ОбучениеКурс, методички и видео на браслете для слушателей программы.
- Welcome packНовому сотруднику вместе с корпоративными документами.
- Детские смены и лагеряЯркий браслет с именем ребёнка и контактами смены.
- Промо-акцииНедорогой носитель для массовой раздачи на 8–16 ГБ.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды флешек
Пластик, металл, дерево, визитки и упаковка — 23 вида в разделе.
Как заказать флешки-браслеты
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С флешками-браслетами часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Флешки-браслеты с логотипом оптом
Производим флешки-браслеты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Силиконовый браслет со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ, регулируемый и фиксированный размер, любой цвет по Pantone. Печать и тиснение логотипа по силикону. Собственное производство в Екатеринбурге.
Флешка-браслет решает главную проблему обычной флешки: её не теряют, потому что она на руке. Компании заказывают такие браслеты для конференций, где участникам выдают материалы, для выставочных команд и для молодёжных и спортивных мероприятий.
Для каких задач
На конференциях и форумах участник носит браслет весь день, а на нём — материалы, программа и презентации спикеров. На спортивных событиях и забегах в браслет записывают информацию и фотографии участника. Для молодёжных программ и студенческих мероприятий это практичный и заметный формат, а на выставках — раздатка со стенда, которую не кладут в карман и не забывают.
Размер и нанесение
Регулируемый браслет подходит любой руке — для массовой раздачи берут его. Фиксированный размер выглядит аккуратнее, но требует выбора размера. Логотип наносится печатью или тиснением по силикону, цвет браслета подбирается по фирменной палитре. Площадь небольшая, макет упрощаем до знака и названия. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о флешках-браслетах
Флешки-браслеты с логотипом: какой минимальный тираж?
От 20 штук. Нанесение 1 цвет считается по +10 ₽ за штуку, второй цвет — ещё +10 ₽.
Чем слэп-браслет отличается от обычного?
Браслет на кнопке застёгивается и подходит практически любому запястью — это универсальный вариант для раздачи. Слэп-браслет надевается одним движением и сам обхватывает руку, поэтому его удобно выдавать на мероприятиях, фестивалях и спортивных событиях, где участник носит его весь день.
Сколько стоит персонализация именами?
Персонализация именами или номерами на каждом браслете выполняется шелкографией и стоит +100 ₽ за штуку к цене изделия. Доступна от 20 штук, срок — от 5 дней. Список имён присылаете таблицей, а макет и визуализацию мы готовим бесплатно и согласуем до запуска.
Какой объём памяти выбрать?
Для промо-раздачи обычно хватает 8–16 ГБ — это самые доступные варианты. Для презентаций и каталогов берут 32–64 ГБ, а 128 ГБ — если нужно записать видео. Например, при тираже 100 штук браслет на 8 ГБ стоит 500 ₽, на 128 ГБ — 1 150 ₽ без нанесения.
Запишете наши файлы на весь тираж?
Да, запишем на весь тираж презентацию, каталог, прайс или видео бесплатно — клиент увидит материалы сразу при подключении. Доступны автозагрузка и защита от удаления. Пришлите файлы менеджеру, и мы подскажем, какой объём памяти под них подойдёт.
Можно подобрать цвет ремешка под бренд?
Да, цвет браслета подбирается под фирменную палитру по Pantone. Логотип наносим тампопечатью в 1–2 цвета по ремешку, а полноцветную УФ-печать можно сделать по USB-модулю. Покажем бесплатную визуализацию с цветом ремешка и логотипом до запуска производства.
Флешки-браслеты с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок изготовления — от 3 дней для тампопечати и УФ-печати. Шелкография и персонализация именами занимают от 5 дней. Точный срок зависит от тиража и состава заказа — менеджер назовёт его при расчёте, а итоговые сроки фиксируем в договоре.
Что стоит смена макета или цвета?
Смена макета стоит 1 000 ₽ за тираж, смена цвета нанесения — тоже 1 000 ₽ за тираж. Нанесение на дополнительные поверхности обойдётся в 600 ₽ за тираж. Чтобы избежать доплат, согласуйте макет и цвета на этапе бесплатной визуализации.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Доставляем по всей России транспортными компаниями, а при заказе от 30 000 ₽ доставка до ТК бесплатная. Также возможен самовывоз с производства в Екатеринбурге.