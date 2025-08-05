Флешки-браслеты с логотипом оптом

Производим флешки-браслеты с логотипом оптом от 50 штук, срок от 7 дней. Силиконовый браслет со встроенным USB-накопителем 8–32 ГБ, регулируемый и фиксированный размер, любой цвет по Pantone. Печать и тиснение логотипа по силикону. Собственное производство в Екатеринбурге.

Флешка-браслет решает главную проблему обычной флешки: её не теряют, потому что она на руке. Компании заказывают такие браслеты для конференций, где участникам выдают материалы, для выставочных команд и для молодёжных и спортивных мероприятий.

Для каких задач На конференциях и форумах участник носит браслет весь день, а на нём — материалы, программа и презентации спикеров. На спортивных событиях и забегах в браслет записывают информацию и фотографии участника. Для молодёжных программ и студенческих мероприятий это практичный и заметный формат, а на выставках — раздатка со стенда, которую не кладут в карман и не забывают. Размер и нанесение Регулируемый браслет подходит любой руке — для массовой раздачи берут его. Фиксированный размер выглядит аккуратнее, но требует выбора размера. Логотип наносится печатью или тиснением по силикону, цвет браслета подбирается по фирменной палитре. Площадь небольшая, макет упрощаем до знака и названия. Записываем ваши материалы на весь тираж бесплатно: презентацию, каталог, видео. Доступны автозагрузка при подключении и защита от удаления. Работаем с юрлицами по договору с НДС.