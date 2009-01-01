Сувенирная продукция для массовых мероприятий

Для массового мероприятия важно подобрать продукцию, которая будет удобна для участников, соответствовать формату события и поддерживать его визуальную концепцию.

В зависимости от задачи можно использовать одежду и текстиль с логотипом, спортивные сумки и рюкзаки, бутылки, кружки, браслеты, флаги, полиграфию, наградную продукцию и другие виды брендированной продукции.

Брендированная продукция для мероприятий

Фирменная продукция помогает сделать мероприятие узнаваемым и объединить участников вокруг единого визуального образа.

На продукции можно разместить логотип организатора, название события, символику партнёров, фирменные цвета и другую графику.

Сувениры для спортивных мероприятий

Для спортивных соревнований, забегов, турниров и марафонов востребована продукция, которой участники могут пользоваться во время мероприятия и после него.

Для спортивных событий подходят футболки, спортивные сумки и рюкзаки, бутылки для воды, полотенца, кепки, браслеты, флаги, медали и кубки.

Сувениры для марафонов и забегов

Для марафонов, полумарафонов и массовых забегов можно сформировать комплект участника с фирменной одеждой, аксессуарами и памятной продукцией.

Наградная продукция и брендированные сувениры помогают разделить продукцию для участников, победителей, организаторов и партнёров мероприятия.

Наградная продукция для спортивных событий

Медали и кубки используются для награждения победителей и призёров спортивных соревнований.

Наградную продукцию можно дополнить фирменной символикой мероприятия и использовать как памятный элемент события.

Сувениры для концертов

Для концертов и музыкальных мероприятий подходят небольшие сувениры и рекламная продукция, которую удобно раздавать посетителям или использовать как часть мерча.

Футболки, кепки, брелоки, браслеты, наклейки и другая продукция могут быть оформлены в соответствии с визуальной концепцией концерта или фестиваля.

Сувениры для фестивалей

Фестивальная продукция должна быть заметной, удобной для использования и соответствовать атмосфере мероприятия.

Для фестивалей можно заказать одежду, аксессуары, флаги, браслеты, сумки, бутылки, полиграфию и другие брендированные сувениры.

Сувениры для городских мероприятий

Брендированная продукция подходит для городских праздников, культурных мероприятий, ярмарок, открытых площадок и других событий с большим количеством посетителей.

Сувениры могут использоваться для оформления площадки, раздачи посетителям, работы промозон и поддержки партнёрских проектов.

Промо-продукция для массовых мероприятий

Промо-продукция помогает привлечь внимание к бренду организатора или партнёра мероприятия.

Для рекламных активностей можно использовать флаги, пакеты, текстиль, ручки, наклейки, браслеты, бутылки и другую продукцию с фирменным нанесением.

Флаги и флажки для мероприятий

Флаги и флажки помогают оформить территорию мероприятия и сделать фирменную символику заметной для участников и посетителей.

Их можно использовать на спортивных соревнованиях, фестивалях, концертах, промозонах и других массовых событиях.

Браслеты для массовых мероприятий

Браслеты подходят для мероприятий, где требуется визуальная идентификация участников или организация доступа на площадку.

В зависимости от задачи можно использовать силиконовые, тканевые, Tyvek, светящиеся и другие варианты браслетов с фирменным оформлением.

Одежда с логотипом для мероприятий

Футболки, спортивная одежда, кепки и другие текстильные изделия помогают выделить организаторов, волонтёров, участников и команды партнёров.

Фирменная одежда может использоваться как рабочая форма на мероприятии или как памятный сувенир для участников.

Подарки для участников мероприятий

Брендированные подарки помогают повысить ценность участия в мероприятии и оставить у посетителей материальную память о событии.

Подарочный комплект можно сформировать из нескольких видов продукции с единым дизайном и фирменной символикой.

Подарки для организаторов и партнёров

Для организаторов, спонсоров и деловых партнёров можно подготовить отдельные корпоративные подарки.

В зависимости от формата мероприятия это могут быть более презентационные сувениры, аксессуары, посуда, электроника, ежедневники и другие изделия с логотипом.

Брендирование продукции для массового мероприятия

Единый способ оформления помогает связать разные виды продукции в одну визуальную систему. Логотип и фирменная графика могут наноситься на текстиль, посуду, аксессуары, упаковку и другую продукцию подходящими технологиями.

Способ нанесения подбирается с учётом материала изделия, конструкции поверхности и особенностей макета.

Сувениры для мероприятий с большим тиражом

При проведении массового мероприятия особенно важно заранее определить необходимый тираж и состав продукции.

Для большого количества участников можно сформировать основной тираж сувениров, а отдельно подготовить продукцию для организаторов, волонтёров, победителей, спонсоров и VIP-гостей.

Как подобрать сувенирную продукцию для мероприятия

При выборе продукции необходимо учитывать формат события, количество участников, продолжительность мероприятия, сценарий использования сувениров и бюджет.

Для спортивного события подойдут одни категории продукции, для концерта или фестиваля — другие. Также важно разделить продукцию для раздачи, награждения, оформления площадки и работы промозон.

Комплекты сувениров для участников

Для массовых мероприятий можно сформировать готовые комплекты участников. В набор можно включить несколько изделий, оформленных в едином фирменном стиле.

Такой подход позволяет заранее подготовить продукцию к выдаче и сохранить единое оформление всех элементов мероприятия.

Сувенирная продукция для массовых мероприятий на заказ

AEPRINT помогает подобрать продукцию под формат конкретного мероприятия, разработать фирменное оформление и организовать изготовление необходимого тиража.

Можно заказать как отдельные виды продукции, так и комплексное решение для участников, организаторов, партнёров и гостей события.

Производство сувениров для массовых мероприятий

AEPRINT занимается производством и брендированием сувенирной продукции для спортивных событий, фестивалей, концертов, городских мероприятий, выставок и промоакций.

Подбираем продукцию под задачу мероприятия, работаем с индивидуальными макетами и организуем изготовление тиражей.

Для подготовки предложения необходимо сообщить формат мероприятия, количество участников, перечень необходимой продукции и сроки, к которым заказ должен быть готов.

AEPRINT выполняет заказы для мероприятий в Екатеринбурге и с доставкой по России.