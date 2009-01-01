Сувенирная продукция для массовых мероприятий
Для массового мероприятия важно подобрать продукцию, которая будет удобна для участников, соответствовать формату события и поддерживать его визуальную концепцию.
В зависимости от задачи можно использовать одежду и текстиль с логотипом, спортивные сумки и рюкзаки, бутылки, кружки, браслеты, флаги, полиграфию, наградную продукцию и другие виды брендированной продукции.
Брендированная продукция для мероприятий
Фирменная продукция помогает сделать мероприятие узнаваемым и объединить участников вокруг единого визуального образа.
На продукции можно разместить логотип организатора, название события, символику партнёров, фирменные цвета и другую графику.
Сувениры для спортивных мероприятий
Для спортивных соревнований, забегов, турниров и марафонов востребована продукция, которой участники могут пользоваться во время мероприятия и после него.
Для спортивных событий подходят футболки, спортивные сумки и рюкзаки, бутылки для воды, полотенца, кепки, браслеты, флаги, медали и кубки.
Сувениры для марафонов и забегов
Для марафонов, полумарафонов и массовых забегов можно сформировать комплект участника с фирменной одеждой, аксессуарами и памятной продукцией.
Наградная продукция и брендированные сувениры помогают разделить продукцию для участников, победителей, организаторов и партнёров мероприятия.
Наградная продукция для спортивных событий
Медали и кубки используются для награждения победителей и призёров спортивных соревнований.
Наградную продукцию можно дополнить фирменной символикой мероприятия и использовать как памятный элемент события.
Сувениры для концертов
Для концертов и музыкальных мероприятий подходят небольшие сувениры и рекламная продукция, которую удобно раздавать посетителям или использовать как часть мерча.
Футболки, кепки, брелоки, браслеты, наклейки и другая продукция могут быть оформлены в соответствии с визуальной концепцией концерта или фестиваля.
Сувениры для фестивалей
Фестивальная продукция должна быть заметной, удобной для использования и соответствовать атмосфере мероприятия.
Для фестивалей можно заказать одежду, аксессуары, флаги, браслеты, сумки, бутылки, полиграфию и другие брендированные сувениры.
Сувениры для городских мероприятий
Брендированная продукция подходит для городских праздников, культурных мероприятий, ярмарок, открытых площадок и других событий с большим количеством посетителей.
Сувениры могут использоваться для оформления площадки, раздачи посетителям, работы промозон и поддержки партнёрских проектов.
Промо-продукция для массовых мероприятий
Промо-продукция помогает привлечь внимание к бренду организатора или партнёра мероприятия.
Для рекламных активностей можно использовать флаги, пакеты, текстиль, ручки, наклейки, браслеты, бутылки и другую продукцию с фирменным нанесением.
Флаги и флажки для мероприятий
Флаги и флажки помогают оформить территорию мероприятия и сделать фирменную символику заметной для участников и посетителей.
Их можно использовать на спортивных соревнованиях, фестивалях, концертах, промозонах и других массовых событиях.
Браслеты для массовых мероприятий
Браслеты подходят для мероприятий, где требуется визуальная идентификация участников или организация доступа на площадку.
В зависимости от задачи можно использовать силиконовые, тканевые, Tyvek, светящиеся и другие варианты браслетов с фирменным оформлением.
Одежда с логотипом для мероприятий
Футболки, спортивная одежда, кепки и другие текстильные изделия помогают выделить организаторов, волонтёров, участников и команды партнёров.
Фирменная одежда может использоваться как рабочая форма на мероприятии или как памятный сувенир для участников.
Подарки для участников мероприятий
Брендированные подарки помогают повысить ценность участия в мероприятии и оставить у посетителей материальную память о событии.
Подарочный комплект можно сформировать из нескольких видов продукции с единым дизайном и фирменной символикой.
Подарки для организаторов и партнёров
Для организаторов, спонсоров и деловых партнёров можно подготовить отдельные корпоративные подарки.
В зависимости от формата мероприятия это могут быть более презентационные сувениры, аксессуары, посуда, электроника, ежедневники и другие изделия с логотипом.
Брендирование продукции для массового мероприятия
Единый способ оформления помогает связать разные виды продукции в одну визуальную систему. Логотип и фирменная графика могут наноситься на текстиль, посуду, аксессуары, упаковку и другую продукцию подходящими технологиями.
Способ нанесения подбирается с учётом материала изделия, конструкции поверхности и особенностей макета.
Сувениры для мероприятий с большим тиражом
При проведении массового мероприятия особенно важно заранее определить необходимый тираж и состав продукции.
Для большого количества участников можно сформировать основной тираж сувениров, а отдельно подготовить продукцию для организаторов, волонтёров, победителей, спонсоров и VIP-гостей.
Как подобрать сувенирную продукцию для мероприятия
При выборе продукции необходимо учитывать формат события, количество участников, продолжительность мероприятия, сценарий использования сувениров и бюджет.
Для спортивного события подойдут одни категории продукции, для концерта или фестиваля — другие. Также важно разделить продукцию для раздачи, награждения, оформления площадки и работы промозон.
Комплекты сувениров для участников
Для массовых мероприятий можно сформировать готовые комплекты участников. В набор можно включить несколько изделий, оформленных в едином фирменном стиле.
Такой подход позволяет заранее подготовить продукцию к выдаче и сохранить единое оформление всех элементов мероприятия.
Сувенирная продукция для массовых мероприятий на заказ
AEPRINT помогает подобрать продукцию под формат конкретного мероприятия, разработать фирменное оформление и организовать изготовление необходимого тиража.
Можно заказать как отдельные виды продукции, так и комплексное решение для участников, организаторов, партнёров и гостей события.
Производство сувениров для массовых мероприятий
AEPRINT занимается производством и брендированием сувенирной продукции для спортивных событий, фестивалей, концертов, городских мероприятий, выставок и промоакций.
Подбираем продукцию под задачу мероприятия, работаем с индивидуальными макетами и организуем изготовление тиражей.
Для подготовки предложения необходимо сообщить формат мероприятия, количество участников, перечень необходимой продукции и сроки, к которым заказ должен быть готов.
AEPRINT выполняет заказы для мероприятий в Екатеринбурге и с доставкой по России.