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Нашивки на одежду с логотипом

Нашивки на одежду с логотипом для формы, мерча и брендов: вышитые, тканые, кожаные и термотрансферные. Любая форма и размер, крепление пришивное, на липучке или термоклее.

  • От 50 штукминимальный тираж нашивок
  • Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
  • Вышитыепо макету, до 12 цветов нитей
  • Термотрансферот 150 ₽ за нашивку при тираже от 100 шт.
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Нашивки на одежду с логотипом — AEPRINT
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Нашивки на одежду с логотипом на заказ

Выберите тип нашивки, размер и крепление. Стоимость зависит от размера, сложности и тиража.

  • Шильдик Direct с логотипом
    Шильдик Direct арт. G16252.30в наличии 10 000+ шт Крепится на резинку Гравировка или УФ-печать Металл3 цв. от 100 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Pasek с логотипом
    Лейбл Pasek арт. G16572.12в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Кожа6 цв. от 65 ₽цена без нанесения
  • Лейбл ПВХ «Сердце» с логотипом
    Лейбл ПВХ «Сердце» арт. G17595.89в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа ПВХ8 цв. от 169 ₽цена без нанесения
  • Шильдик Epoxi с логотипом
    Шильдик Epoxi арт. G16251.00в наличии 10 000+ шт Крепится на резинку Гравировка или УФ-печать Металл2 цв. от 100 ₽цена без нанесения
  • Лейбл ПВХ «Дом» с логотипом
    Лейбл ПВХ «Дом» арт. G17590.50в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа ПВХ8 цв. от 169 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Sinatu с логотипом
    Лейбл Sinatu арт. G16573.30в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Кожа4 цв. от 65 ₽цена без нанесения
  • Лейбл ПВХ «Круг» с логотипом
    Лейбл ПВХ «Круг» арт. G17593.30в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа ПВХ8 цв. от 169 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Corolla с логотипом
    Лейбл Corolla арт. G16180.10в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Экокожа3 цв. от 49 ₽цена без нанесения
  • Шильд металлический с логотипом
    Шильд металлический арт. AG4092.09.01в наличии 1 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать Металл3 цв. от 56 ₽цена без нанесения
  • Лейбл Doni с логотипом
    Лейбл Doni арт. G16190.00в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа Хлопок2 цв. от 53 ₽цена без нанесения
  • Шильдик «Рыбка» с логотипом
    Шильдик «Рыбка» арт. G16477.00в наличии 1 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать Металл от 45 ₽цена без нанесения
  • Шильдик «Клевер» с логотипом
    Шильдик «Клевер» арт. G16476.00в наличии 1 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать Металл от 45 ₽цена без нанесения
  • Здесь — лишь малая часть моделей

    На складах поставщиков — сотни лейблов и нашивок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.

    • Вышитые, тканые, кожаные и термотрансферные нашивки
    • Крепление: пришивные, термоклей, липучка
    • Любая форма, размер от 2 см
    • Пришьём к вашей одежде на производстве
    • Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
    Нашивки на одежду с логотипом: ещё модель 1Нашивки на одежду с логотипом: ещё модель 2Нашивки на одежду с логотипом: ещё модель 3
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге

Брендируем нашивки на одежду на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.

  • 1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге

  • 50+единиц оборудования

  • с 2009 годаопыт в нанесении логотипов

  • ОТКпроверка каждой партии

Производство AEPRINT в ЕкатеринбургеНаше производство на ул. Черепанова
Производство AEPRINTПроизводство AEPRINTПроизводство AEPRINT

Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад

Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной

8 (800) 707-57-06Отдел продаж

СамовывозВ день готовности заказа

Приехать на производство Как проехать →
Карта: ул. Черепанова, 28Б ул. Черепанова, 28Б Открыть в Яндекс Картах
Экскурсии на производство

Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.

Как выбрать нашивки на одежду под задачу

  • 01Тип

    Вышитые — форма и клубы. Тканые — мелкий текст. Кожаные — премиум.

  • 02Крепление

    Пришивные — навсегда. Термоклей — быстро. Липучка — сменные.

  • 03Размер

    От 2 см лейбл до 15 см на спину. Считаем по площади.

  • 04Место

    Рукав, грудь, воротник, карман — пришьём на нашем производстве.

Как нанести логотип на нашивки на одежду

  • 17 летна рынке · с 2009 года
  • 15 000+компаний-клиентов
  • от 50 шт.минимальный тираж нашивок
  • от 3 днейминимальный срок изготовления
  • 30 000 ₽минимальная сумма заказа
  • 15технологий нанесения

Какое нанесение выбрать

Сравнили виды нашивок на одежду по тиражу, цене и задачам

СпособМин. тиражЦенаМатериалЦветностьСрокЛучше всего подходит
Вышитыехитот 50 шт.по запросунитки, основадо 12 цветовот 5 днейформа, клубы, мерч
Тканыеот 100 шт.по запросуполотнополноцветот 7 днеймелкий текст и тонкие линии
Кожаныеот 100 шт.по запросукожатиснениеот 7 днейшапки, джинсы, премиум
Термотрансферот 10 шт.от 150 ₽/штплёнкаполноцветот 3 днеймалые тиражи, промо
ПВХот 100 шт.по запросурезинадо 6 цветовот 10 днейрабочая одежда, СИЗ
Светоотраж.от 50 шт.по запросуотражающая основасереброот 5 днейдорожные и спасательные службы
  • Тираж до 49 шт.Термотрансферные нашивки от 120 ₽, макет бесплатно
  • Тираж от 100 шт.Вышитые и кожаные нашивки — расчёт по площади и макету
  • Свыше 1 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально

Сколько стоят нашивки на одежду

В таблице — термотрансферные нашивки по размеру и тиражу. Вышитые, тканые и кожаные считаем по макету

Прайс-лист PDF
ТиражA7A6A5A4Вышитые
10 шт по запросу
50 шт по запросу
100 шт по запросу
300 шт по запросу
1000 шт по запросу

Цена за нанесение на одно изделие · Основа: Белая · Крепление: Пришивная

Вышитые, Тканые, Кожаные, ПВХ, Светоотраж. — цены под ваш тираж и макет
Выберите цену в таблице
  • Цена в таблицеза термотрансферную нашивку, без пришива
  • Пришив к изделию+30 ₽
  • Липучка (пара)+25 ₽
  • Макет и визуализациябесплатно
Нужен точный расчёт под ваш тираж?Пришлите макет, модель и количество — посчитаем стоимость вместе со сроком
Рассчитать мой тираж

Наши работы

Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.

  • Футболка, шелкография: работа AEPRINTФутболка, шелкография
  • Оверсайз-футболка, DTF. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTОверсайз-футболка, DTF
  • Принт на спине, DTF, печать логотипа на заказПринт на спине, DTF
  • Работа AEPRINT: свитшот с принтомСвитшот с принтом
  • Вышивка на груди: работа AEPRINTВышивка на груди
  • Куртка с вышивкой. Нанесение логотипа на производстве AEPRINTКуртка с вышивкой
  • Шопер, DTF-печать, печать логотипа на заказШопер, DTF-печать
  • Работа AEPRINT: шопер с принтомШопер с принтом
  • Welcome-набор с шопером: работа AEPRINTWelcome-набор с шопером
  • Смотреть
    все работы    300+ проектов
Отзывы

Отзывы клиентов

Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.

5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
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  • Фото автора отзыва
    Иван Казанцев30 сентября
    ★ 5

    Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!

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  • Фото автора отзыва
    Екатерина Ерфомова27 июля
    ★ 5

    Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)

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  • Фото автора отзыва
    Дарьюшка6 июля
    ★ 5

    Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные сроки

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  • Фото автора отзыва
    Аурика Добря26 июня
    ★ 5

    Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильно

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  • Фото автора отзыва
    Турбиный Завод5 августа 2025
    ★ 5

    Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.

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Для каких задач заказывают нашивки на одежду

Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.

  • Корпоративная формаВышитые нашивки на рукав и грудь
  • Бренды одеждыТканые и кожаные лейблы для коллекций
  • Спортивные клубыЭмблема клуба на форму и куртки
  • Мерч и стритвирНашивки на липучке для рюкзаков и кепок

  • Рабочая одеждаПВХ-нашивки на спецодежду
  • Премиальные подаркиКожаные лейблы на шапки и пледы
  • Учебные заведенияЭмблемы для школьной и кадетской формы
  • Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку

Другие виды одежды

Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом

Смотреть все виды одежды →

Как заказать нашивки на одежду

Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать

  1. 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер нашивкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
  2. 02Подбор моделиПредлагаем тип, крепление и материал под бюджетв тот же день
  3. 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
  4. 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
  5. 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
  6. 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России

С нашивками часто заказывают

Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка

Нашивки на одежду с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим нашивки на одежду с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Вышитые, тканые жаккардовые, из ПВХ, кожаные и с сублимационной печатью. Крепление пришивное, термоклеевое или на липучке. Любая форма по контуру макета. Собственное производство в Екатеринбурге.

Нашивка на одежду — способ брендировать изделие, которое неудобно или невозможно печатать напрямую: пуховики, мембранные куртки, рюкзаки, джинсовую и кожаную одежду. Её делают отдельно и крепят на готовую вещь, поэтому можно использовать одежду из любого источника, включая уже имеющуюся у сотрудников.

Виды нашивок

Классика — вышитая нашивка: объёмная, фактурная, служит дольше самой вещи. Тканая жаккардовая тоньше и лучше передаёт мелкие детали и текст, поэтому её берут на бирки и небольшие логотипы. Для уличной и спецодежды подходит ПВХ — объёмная резиновая нашивка, которая не промокает и не выцветает. Кожаная с тиснением хорошо смотрится на джинсовой одежде, рюкзаках и шапках. Если нужно полноцветное изображение или фото, делаем нашивку с сублимацией.

Крепление

Надёжнее всего пришивать — так делают на постоянной форме. Термоклеевая нашивка крепится утюгом или прессом за минуту, но на вещах, которые часто стирают, держится хуже. Липучка позволяет переставлять нашивку между вещами и снимать перед стиркой. На мембранной одежде пришивать нельзя: прокол нарушает влагозащиту, поэтому там используют клеевые или липучку.

Связь с шевронами

Нашивка на одежду и шеврон — близкие понятия. Шевроны чаще делают для формы охранных и ведомственных структур, нашивки — для корпоративного мерча и спецодежды. Если нужна именно форменная символика, смотрите раздел шевронов. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.

Частые вопросы о нашивках

Какой минимальный тираж нашивок?

От 50 штук для вышитых, от 100 — тканые и кожаные. Термотрансферные — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.

Какой тип нашивки выбрать?

Вышитая нашивка — классика для формы и мерча, объёмная и долговечная. Тканая жаккардовая лучше передаёт мелкий текст и подходит для бирок, кожаная с тиснением — для джинсов, рюкзаков и шапок, ПВХ — для уличной и спецодежды. Для полноцвета и фото делаем нашивки с сублимацией.

Сколько стоит нашивка?

Термотрансферные нашивки — от 120 ₽ за A7 и от 150 ₽ за A6 при тираже 10 шт., при 1 000 шт. — от 60 ₽ и 80 ₽. Вышитые, тканые и кожаные считаем по площади и макету. Пришив к изделию — +30 ₽, липучка (пара) — +25 ₽.

Пришьёте нашивки к нашей одежде?

Да, пришиваем нашивки на нашем производстве — на рукав, грудь, воротник или карман, пришив стоит +30 ₽ за штуку. Можно использовать одежду из любого источника, включая уже имеющуюся у сотрудников. На мембранной одежде вместо пришива используем клеевое крепление или липучку.

Какие размеры и формы возможны?

Нашивку делаем любой формы по контуру макета. Размер — от 2 см для лейбла до 15 см на спину, стоимость считаем по площади. Подберём размер и форму под место размещения: рукав, грудь, воротник или карман.

Нашивки на одежду с логотипом: сколько занимает изготовление?

Термотрансферные нашивки — от 3 дней, вышитые — от 5 дней, тканые и кожаные — от 7 дней, ПВХ — от 10 дней. Точный срок зависит от тиража и макета, назовём его при расчёте. Макет и визуализацию готовим бесплатно.

Нашивка не полиняет после стирки?

Вышитая нашивка служит дольше самой вещи, ПВХ не промокает и не выцветает. Надёжнее всего пришивное крепление: термоклеевая нашивка на часто стираемых вещах держится хуже. Нашивку на липучке можно снимать перед стиркой.

Делаете кожаные лейблы?

Да, делаем кожаные лейблы с тиснением от 100 штук, срок от 7 дней. Они хорошо смотрятся на шапках, джинсах, рюкзаках, пледах и премиум-мерче. Стоимость рассчитаем по площади и макету, визуализацию подготовим бесплатно.

Работаете по договору и с закрывающими документами?

Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.

Нашивки на одежду с логотипом — практичный способ дополнить корпоративную форму, униформу или брендированный текстиль фирменной символикой. Нашивка может использоваться как элемент визуальной идентификации сотрудников, рекламный носитель или самостоятельный сувенир. AEPRINT изготавливает нашивки по индивидуальному дизайну с учётом формы, размера и особенностей одежды.

Нашивки на одежду с логотипом

Брендированные нашивки помогают обозначить принадлежность сотрудника к компании или команде и сделать одежду визуально узнаваемой. Их можно использовать на корпоративной форме, спецодежде, промоодежде и других текстильных изделиях.

Нашивка может содержать логотип компании, название бренда, фирменный знак, надпись или другую графику. Дизайн подбирается с учётом особенностей одежды и общей визуальной концепции компании.

Нашивки с логотипом на заказ

AEPRINT изготавливает нашивки по индивидуальному дизайну. Можно выбрать подходящую форму и размер изделия, чтобы нашивка органично вписывалась в одежду или другой текстиль.

Форма нашивки не обязательно должна быть стандартной. Индивидуальная конфигурация позволяет адаптировать изделие под логотип, эмблему, фирменный знак или другой элемент дизайна.

Нашивки для корпоративной одежды

Нашивки подходят для оформления одежды сотрудников и корпоративной униформы. Их можно использовать на рабочей одежде, промоформе и других текстильных изделиях, которые должны визуально соответствовать фирменному стилю компании.

Для всей команды можно изготовить серию одинаковых нашивок. При необходимости для разных подразделений или групп сотрудников можно подготовить отдельные варианты в рамках единой фирменной концепции.

Брендированные нашивки для мероприятий

Нашивки можно использовать для оформления одежды участников, организаторов и сотрудников на выставках, конференциях, спортивных мероприятиях и промоакциях.

Они также подходят в качестве небольшого корпоративного сувенира для сотрудников, клиентов и партнёров. Такой формат позволяет использовать фирменную символику не только на одежде компании, но и как самостоятельный элемент мерча.

Печать на нашивках

AEPRINT использует различные технологии нанесения на текстиль, включая шелкографию, термотрансфер и полноцветную DTG-печать. Подходящий способ выбирается с учётом материала, дизайна, тиража и требований к изображению.

Технология нанесения позволяет перенести на нашивку логотип, надпись, изображение или другую фирменную графику. При подготовке макета учитываются форма и размер будущего изделия.

Нашивки на одежду на заказ

AEPRINT изготавливает нашивки на современном оборудовании и использует материалы, рассчитанные на длительную эксплуатацию. Готовые изделия должны сохранять внешний вид и устойчивость при использовании на текстильной продукции.

Срок изготовления нашивок на странице AEPRINT указан от 3 дней. Доступен бесплатный дизайн, а для брендированного текстиля заявлена стойкость нанесения с гарантией при стирках.

Изготовление нашивок с логотипом

Нашивки можно заказать для одного корпоративного проекта или изготовить тиражом для всей команды. Стоимость и параметры производства зависят от формы, размера, дизайна, технологии нанесения и количества изделий.

AEPRINT помогает подготовить макет и подобрать оптимальный вариант под тираж и задачу. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.

Нашивки можно заказать отдельно или использовать вместе с другой брендированной одеждой. Конкретное исполнение подбирается с учётом актуального ассортимента, формы изделия, тиража и фирменного дизайна компании.

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