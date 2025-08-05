Нашивки на одежду с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим нашивки на одежду с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Вышитые, тканые жаккардовые, из ПВХ, кожаные и с сублимационной печатью. Крепление пришивное, термоклеевое или на липучке. Любая форма по контуру макета. Собственное производство в Екатеринбурге.

Нашивка на одежду — способ брендировать изделие, которое неудобно или невозможно печатать напрямую: пуховики, мембранные куртки, рюкзаки, джинсовую и кожаную одежду. Её делают отдельно и крепят на готовую вещь, поэтому можно использовать одежду из любого источника, включая уже имеющуюся у сотрудников.

Виды нашивок Классика — вышитая нашивка: объёмная, фактурная, служит дольше самой вещи. Тканая жаккардовая тоньше и лучше передаёт мелкие детали и текст, поэтому её берут на бирки и небольшие логотипы. Для уличной и спецодежды подходит ПВХ — объёмная резиновая нашивка, которая не промокает и не выцветает. Кожаная с тиснением хорошо смотрится на джинсовой одежде, рюкзаках и шапках. Если нужно полноцветное изображение или фото, делаем нашивку с сублимацией. Крепление Надёжнее всего пришивать — так делают на постоянной форме. Термоклеевая нашивка крепится утюгом или прессом за минуту, но на вещах, которые часто стирают, держится хуже. Липучка позволяет переставлять нашивку между вещами и снимать перед стиркой. На мембранной одежде пришивать нельзя: прокол нарушает влагозащиту, поэтому там используют клеевые или липучку. Связь с шевронами Нашивка на одежду и шеврон — близкие понятия. Шевроны чаще делают для формы охранных и ведомственных структур, нашивки — для корпоративного мерча и спецодежды. Если нужна именно форменная символика, смотрите раздел шевронов. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.