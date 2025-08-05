Нашивки на одежду с логотипом
Нашивки на одежду с логотипом для формы, мерча и брендов: вышитые, тканые, кожаные и термотрансферные. Любая форма и размер, крепление пришивное, на липучке или термоклее.
- От 50 штукминимальный тираж нашивок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышитыепо макету, до 12 цветов нитей
- Термотрансферот 150 ₽ за нашивку при тираже от 100 шт.
Нашивки на одежду с логотипом на заказ
Выберите тип нашивки, размер и крепление. Стоимость зависит от размера, сложности и тиража.
- Шильдик Direct арт. G16252.30в наличии 10 000+ шт Крепится на резинку Гравировка или УФ-печать от 100 ₽цена без нанесения
- Лейбл Pasek арт. G16572.12в наличии 5 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 65 ₽цена без нанесения
- Лейбл ПВХ «Сердце» арт. G17595.89в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 169 ₽цена без нанесения
- Шильдик Epoxi арт. G16251.00в наличии 10 000+ шт Крепится на резинку Гравировка или УФ-печать от 100 ₽цена без нанесения
- Лейбл ПВХ «Дом» арт. G17590.50в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 169 ₽цена без нанесения
- Лейбл Sinatu арт. G16573.30в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 65 ₽цена без нанесения
- Лейбл ПВХ «Круг» арт. G17593.30в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 169 ₽цена без нанесения
- Лейбл Corolla арт. G16180.10в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 49 ₽цена без нанесения
- Шильд металлический арт. AG4092.09.01в наличии 1 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать от 56 ₽цена без нанесения
- Лейбл Doni арт. G16190.00в наличии 1 000+ шт Нашивка на одежду и сумки Печать или тиснение логотипа от 53 ₽цена без нанесения
- Шильдик «Рыбка» арт. G16477.00в наличии 1 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать от 45 ₽цена без нанесения
- Шильдик «Клевер» арт. G16476.00в наличии 1 000+ шт Фирменная фурнитура Гравировка или УФ-печать от 45 ₽цена без нанесения
- Здесь — лишь малая часть моделей
На складах поставщиков — сотни лейблов и нашивок в наличии. Опишите задачу, бюджет и тираж — подберём модели и пришлём КП.
- Вышитые, тканые, кожаные и термотрансферные нашивки
- Крепление: пришивные, термоклей, липучка
- Любая форма, размер от 2 см
- Пришьём к вашей одежде на производстве
- Сравним 12 брендов-поставщиков и посчитаем цену с нанесением
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем нашивки на одежду на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать нашивки на одежду под задачу
- 01Тип
Вышитые — форма и клубы. Тканые — мелкий текст. Кожаные — премиум.
- 02Крепление
Пришивные — навсегда. Термоклей — быстро. Липучка — сменные.
- 03Размер
От 2 см лейбл до 15 см на спину. Считаем по площади.
- 04Место
Рукав, грудь, воротник, карман — пришьём на нашем производстве.
Как нанести логотип на нашивки на одежду
- ВышивкаНитками по основе, обмётка по краю. Классика для формы и мерча.
- Тканое полотноТонкие линии и мелкий текст, гладкая поверхность.
- Кожаные лейблыТиснение по коже — для шапок, джинсов и премиум-мерча.
- ТермотрансферПолноцветная нашивка под пресс. От 150 ₽ за штуку.
- ПВХРезиновый рельеф, не боится воды. Для рабочей одежды.
- СветоотражениеСветоотражающая основа для дорожных и спасательных служб.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 50 шт.минимальный тираж нашивок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили виды нашивок на одежду по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Вышитыехит
|от 50 шт.
|по запросу
|нитки, основа
|до 12 цветов
|от 5 дней
|форма, клубы, мерч
|Тканые
|от 100 шт.
|по запросу
|полотно
|полноцвет
|от 7 дней
|мелкий текст и тонкие линии
|Кожаные
|от 100 шт.
|по запросу
|кожа
|тиснение
|от 7 дней
|шапки, джинсы, премиум
|Термотрансфер
|от 10 шт.
|от 150 ₽/шт
|плёнка
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, промо
|ПВХ
|от 100 шт.
|по запросу
|резина
|до 6 цветов
|от 10 дней
|рабочая одежда, СИЗ
|Светоотраж.
|от 50 шт.
|по запросу
|отражающая основа
|серебро
|от 5 дней
|дорожные и спасательные службы
- Тираж до 49 шт.Термотрансферные нашивки от 120 ₽, макет бесплатно
- Тираж от 100 шт.Вышитые и кожаные нашивки — расчёт по площади и макету
- Свыше 1 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоят нашивки на одежду
В таблице — термотрансферные нашивки по размеру и тиражу. Вышитые, тканые и кожаные считаем по макету
|Тираж
|A7
|A6
|A5
|A4
|Вышитые
|10 шт
|по запросу
|50 шт
|по запросу
|100 шт
|по запросу
|300 шт
|по запросу
|1000 шт
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Основа: Белая · Крепление: Пришивная
- Цена в таблицеза термотрансферную нашивку, без пришива
- Пришив к изделию+30 ₽
- Липучка (пара)+25 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают нашивки на одежду
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Корпоративная формаВышитые нашивки на рукав и грудь
- Бренды одеждыТканые и кожаные лейблы для коллекций
- Спортивные клубыЭмблема клуба на форму и куртки
- Мерч и стритвирНашивки на липучке для рюкзаков и кепок
- Рабочая одеждаПВХ-нашивки на спецодежду
- Премиальные подаркиКожаные лейблы на шапки и пледы
- Учебные заведенияЭмблемы для школьной и кадетской формы
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать нашивки на одежду
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и размер нашивкина связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем тип, крепление и материал под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С нашивками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Нашивки на одежду с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим нашивки на одежду с логотипом оптом от 30 штук, срок от 5 дней. Вышитые, тканые жаккардовые, из ПВХ, кожаные и с сублимационной печатью. Крепление пришивное, термоклеевое или на липучке. Любая форма по контуру макета. Собственное производство в Екатеринбурге.
Нашивка на одежду — способ брендировать изделие, которое неудобно или невозможно печатать напрямую: пуховики, мембранные куртки, рюкзаки, джинсовую и кожаную одежду. Её делают отдельно и крепят на готовую вещь, поэтому можно использовать одежду из любого источника, включая уже имеющуюся у сотрудников.
Виды нашивок
Классика — вышитая нашивка: объёмная, фактурная, служит дольше самой вещи. Тканая жаккардовая тоньше и лучше передаёт мелкие детали и текст, поэтому её берут на бирки и небольшие логотипы. Для уличной и спецодежды подходит ПВХ — объёмная резиновая нашивка, которая не промокает и не выцветает. Кожаная с тиснением хорошо смотрится на джинсовой одежде, рюкзаках и шапках. Если нужно полноцветное изображение или фото, делаем нашивку с сублимацией.
Крепление
Надёжнее всего пришивать — так делают на постоянной форме. Термоклеевая нашивка крепится утюгом или прессом за минуту, но на вещах, которые часто стирают, держится хуже. Липучка позволяет переставлять нашивку между вещами и снимать перед стиркой. На мембранной одежде пришивать нельзя: прокол нарушает влагозащиту, поэтому там используют клеевые или липучку.
Связь с шевронами
Нашивка на одежду и шеврон — близкие понятия. Шевроны чаще делают для формы охранных и ведомственных структур, нашивки — для корпоративного мерча и спецодежды. Если нужна именно форменная символика, смотрите раздел шевронов. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о нашивках
Какой минимальный тираж нашивок?
От 50 штук для вышитых, от 100 — тканые и кожаные. Термотрансферные — от 10. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какой тип нашивки выбрать?
Вышитая нашивка — классика для формы и мерча, объёмная и долговечная. Тканая жаккардовая лучше передаёт мелкий текст и подходит для бирок, кожаная с тиснением — для джинсов, рюкзаков и шапок, ПВХ — для уличной и спецодежды. Для полноцвета и фото делаем нашивки с сублимацией.
Сколько стоит нашивка?
Термотрансферные нашивки — от 120 ₽ за A7 и от 150 ₽ за A6 при тираже 10 шт., при 1 000 шт. — от 60 ₽ и 80 ₽. Вышитые, тканые и кожаные считаем по площади и макету. Пришив к изделию — +30 ₽, липучка (пара) — +25 ₽.
Пришьёте нашивки к нашей одежде?
Да, пришиваем нашивки на нашем производстве — на рукав, грудь, воротник или карман, пришив стоит +30 ₽ за штуку. Можно использовать одежду из любого источника, включая уже имеющуюся у сотрудников. На мембранной одежде вместо пришива используем клеевое крепление или липучку.
Какие размеры и формы возможны?
Нашивку делаем любой формы по контуру макета. Размер — от 2 см для лейбла до 15 см на спину, стоимость считаем по площади. Подберём размер и форму под место размещения: рукав, грудь, воротник или карман.
Нашивки на одежду с логотипом: сколько занимает изготовление?
Термотрансферные нашивки — от 3 дней, вышитые — от 5 дней, тканые и кожаные — от 7 дней, ПВХ — от 10 дней. Точный срок зависит от тиража и макета, назовём его при расчёте. Макет и визуализацию готовим бесплатно.
Нашивка не полиняет после стирки?
Вышитая нашивка служит дольше самой вещи, ПВХ не промокает и не выцветает. Надёжнее всего пришивное крепление: термоклеевая нашивка на часто стираемых вещах держится хуже. Нашивку на липучке можно снимать перед стиркой.
Делаете кожаные лейблы?
Да, делаем кожаные лейблы с тиснением от 100 штук, срок от 7 дней. Они хорошо смотрятся на шапках, джинсах, рюкзаках, пледах и премиум-мерче. Стоимость рассчитаем по площади и макету, визуализацию подготовим бесплатно.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.
Нашивки на одежду с логотипом — практичный способ дополнить корпоративную форму, униформу или брендированный текстиль фирменной символикой. Нашивка может использоваться как элемент визуальной идентификации сотрудников, рекламный носитель или самостоятельный сувенир. AEPRINT изготавливает нашивки по индивидуальному дизайну с учётом формы, размера и особенностей одежды.
Нашивки на одежду с логотипом
Брендированные нашивки помогают обозначить принадлежность сотрудника к компании или команде и сделать одежду визуально узнаваемой. Их можно использовать на корпоративной форме, спецодежде, промоодежде и других текстильных изделиях.
Нашивка может содержать логотип компании, название бренда, фирменный знак, надпись или другую графику. Дизайн подбирается с учётом особенностей одежды и общей визуальной концепции компании.
Нашивки с логотипом на заказ
AEPRINT изготавливает нашивки по индивидуальному дизайну. Можно выбрать подходящую форму и размер изделия, чтобы нашивка органично вписывалась в одежду или другой текстиль.
Форма нашивки не обязательно должна быть стандартной. Индивидуальная конфигурация позволяет адаптировать изделие под логотип, эмблему, фирменный знак или другой элемент дизайна.
Нашивки для корпоративной одежды
Нашивки подходят для оформления одежды сотрудников и корпоративной униформы. Их можно использовать на рабочей одежде, промоформе и других текстильных изделиях, которые должны визуально соответствовать фирменному стилю компании.
Для всей команды можно изготовить серию одинаковых нашивок. При необходимости для разных подразделений или групп сотрудников можно подготовить отдельные варианты в рамках единой фирменной концепции.
Брендированные нашивки для мероприятий
Нашивки можно использовать для оформления одежды участников, организаторов и сотрудников на выставках, конференциях, спортивных мероприятиях и промоакциях.
Они также подходят в качестве небольшого корпоративного сувенира для сотрудников, клиентов и партнёров. Такой формат позволяет использовать фирменную символику не только на одежде компании, но и как самостоятельный элемент мерча.
Печать на нашивках
AEPRINT использует различные технологии нанесения на текстиль, включая шелкографию, термотрансфер и полноцветную DTG-печать. Подходящий способ выбирается с учётом материала, дизайна, тиража и требований к изображению.
Технология нанесения позволяет перенести на нашивку логотип, надпись, изображение или другую фирменную графику. При подготовке макета учитываются форма и размер будущего изделия.
Нашивки на одежду на заказ
AEPRINT изготавливает нашивки на современном оборудовании и использует материалы, рассчитанные на длительную эксплуатацию. Готовые изделия должны сохранять внешний вид и устойчивость при использовании на текстильной продукции.
Срок изготовления нашивок на странице AEPRINT указан от 3 дней. Доступен бесплатный дизайн, а для брендированного текстиля заявлена стойкость нанесения с гарантией при стирках.
Изготовление нашивок с логотипом
Нашивки можно заказать для одного корпоративного проекта или изготовить тиражом для всей команды. Стоимость и параметры производства зависят от формы, размера, дизайна, технологии нанесения и количества изделий.
AEPRINT помогает подготовить макет и подобрать оптимальный вариант под тираж и задачу. При заказе от 30 000 ₽ доставка до транспортной компании в Екатеринбурге осуществляется бесплатно.
Нашивки можно заказать отдельно или использовать вместе с другой брендированной одеждой. Конкретное исполнение подбирается с учётом актуального ассортимента, формы изделия, тиража и фирменного дизайна компании.