Юбки с логотипом оптом в Екатеринбурге

Производим юбки для корпоративной формы оптом от 10 штук, срок от 10 дней. Прямые, карандаш, А-силуэт, из костюмной и смесовой ткани, в цветах фирменного стиля. Вышивка логотипа на поясе, фирменная фурнитура. Пошив по индивидуальным лекалам от 50 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.

Юбка — элемент женской корпоративной формы для персонала, который представляет компанию лицом: сотрудницы банков, авиакомпаний, гостиниц, ресепшена, торговых залов. Она завершает форму вместе с блузой, жилетом и платком и делает команду визуально единой.

Ткань и крой Для ежедневной формы берут костюмную ткань с добавлением полиэстера и эластана: не мнётся за смену, держит форму, не требует глажки после каждой стирки. Прямой силуэт и карандаш — для делового стиля, А-силуэт — для персонала, который много двигается. Длина согласуется с дресс-кодом компании и должна быть одинаковой для всех сотрудниц. Брендирование формы На юбке логотип почти всегда сдержанный: небольшая вышивка на поясе или на кармане, фирменная пуговица, подкладка с паттерном бренда. Основную идентификацию берут на себя цвет ткани в фирменной палитре и другие элементы формы — платок, жилет, бейдж. Размеры и пошив Юбки чувствительны к размеру: важны объём талии, бёдер и длина. Размерную сетку собираем по сотрудницам заранее. Пошив по индивидуальным лекалам от 50 штук позволяет выдержать цвет ткани в единой партии со всей формой и учесть нестандартные размеры. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.