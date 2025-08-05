Юбки с логотипом оптом
Юбки с вышивкой и печатью для корпоративной формы, промо и сервиса: классические, спортивные и в комплекте с рубашкой или поло. Вышивка от 10 штук, DTF-печать от 5.
- От 10 штукминимальный тираж юбок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкалоготип у пояса, от 10 шт.
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
Юбки с логотипом на заказ
Делаем юбки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 10 штукминимальный тираж юбок
- Срок от 3 днейсобственное производство в Екатеринбурге
- Вышивкалоготип у пояса, от 10 шт.
- DTF-печатьот 145 ₽ за штуку при тираже от 500 шт.
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем юбки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать юбки под задачу
- 01Назначение
Офис и банки — классика. Промо — яркие лёгкие. Спорт — с шортами.
- 02Ткань
Смесовая — держит форму. Полиэстер — спорт. Лёгкая — промо.
- 03Нанесение
Вышивка у пояса — незаметно и стойко. DTF — крупный принт на промо.
- 04Комплект
Юбка с рубашкой, поло или жилетом — форма в едином стиле.
Как нанести логотип на юбки
- ШелкографияКраска через трафарет. Стойкая, выгодна на тиражах от 50 шт. От 40 ₽.
- DTF-печатьПолноцвет на любой ткани, тираж от 10 шт. От 145 ₽ за штуку.
- ВышивкаНитками по плотной ткани. Премиальный вид, не выцветает и не трескается.
- ТермотрансферПлёнка под прессом: номера, имена, малые тиражи. От 40 ₽ за штуку.
- СублимацияПолная запечатка белой синтетики: спортформа, яркая графика.
- DTF со свечениемЛюминесцентная плёнка светится в темноте. От 218 ₽ за штуку.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 10 шт.минимальный тираж юбок
- от 3 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения на юбки по тиражу, цене и задачам
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Шелкографияхит
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|хлопок, смесовые
|до 4 цветов
|от 3 дней
|тиражи от 100 шт., строгий логотип
|DTF-печать
|от 10 шт.
|от 145 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет
|от 3 дней
|малые тиражи, фото и градиенты
|Вышивка
|от 10 шт.
|по запросу
|плотные ткани
|до 12 нитей
|от 5 дней
|поло, куртки, премиальная форма
|Термотрансфер
|от 50 шт.
|от 40 ₽/шт
|синтетика, хлопок
|до 4 цветов
|от 3 дней
|номера, имена, спортивная форма
|Сублимация
|от 30 шт.
|по запросу
|белая синтетика
|полноцвет
|от 5 дней
|полная запечатка, спортформа
|DTF со свечением
|от 10 шт.
|от 218 ₽/шт
|любая ткань
|полноцвет + свет
|от 3 дней
|промо, ивенты, эффект в темноте
- Тираж до 49 шт.DTF-печать от 145 ₽ за штуку, макет бесплатно
- Тираж от 1 000 шт.Шелкография от 56 ₽ за 1 цвет, каждый следующий +12 ₽
- Свыше 3 000 шт.Цена договорная — считаем индивидуально
Сколько стоит печать на юбках
В таблице — шелкография по размеру печати и количеству цветов.
|Тираж
|1 цвет
|2 цвета
|3 цвета
|4 цвета
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1000 шт
|3000 шт
Цена за нанесение на одно изделие · Изделие: Белое · Размер печати: A6–A5
|Тираж
|Принт A5
|Принт A4
|Принт A3
|10 шт
|50 шт
|100 шт
|300 шт
|1 000 шт
|3 000 шт
Цена за один DTF-принт по прайсу печати, без стоимости изделия · перенос на изделие — по запросу · калькулятор DTF
- Цена в таблицетолько за печать, без стоимости изделия
- Смена изделия в тираже+1 000 ₽
- Смена цвета печати+1 000 ₽
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Футболка, шелкография
- Оверсайз-футболка, DTF
- Принт на спине, DTF
- Свитшот с принтом
- Вышивка на груди
- Куртка с вышивкой
- Шопер, DTF-печать
- Шопер с принтом
- Welcome-набор с шопером
- Смотреть
все работы300+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают юбки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Офисная формаЮбки в комплекте с рубашками для банков
- Отели и рестораныФорма администраторов и хостес
- Промо-акцииЯркие юбки промоутеров с логотипом
- Авиа и транспортФорма бортпроводников и стоек
- ВыставкиЕдиный стиль стендисток
- Спорт и черлидингЮбки с шортами и эмблемой команды
- Клиники и салоныФорма администраторов ресепшн
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём модель, нанесение и упаковку
Другие виды одежды
Футболки, худи, поло, кепки и форма с логотипом
Как заказать юбки
Шесть шагов от заявки до отгрузки. Макет согласуем до запуска в печать
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и модель юбокна связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем модель, цвет и нанесение под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 3 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С юбками часто заказывают
Соберём весь заказ в одном месте — один договор, одна доставка
Юбки с логотипом оптом в Екатеринбурге
Производим юбки для корпоративной формы оптом от 10 штук, срок от 10 дней. Прямые, карандаш, А-силуэт, из костюмной и смесовой ткани, в цветах фирменного стиля. Вышивка логотипа на поясе, фирменная фурнитура. Пошив по индивидуальным лекалам от 50 штук. Собственное производство в Екатеринбурге.
Юбка — элемент женской корпоративной формы для персонала, который представляет компанию лицом: сотрудницы банков, авиакомпаний, гостиниц, ресепшена, торговых залов. Она завершает форму вместе с блузой, жилетом и платком и делает команду визуально единой.
Ткань и крой
Для ежедневной формы берут костюмную ткань с добавлением полиэстера и эластана: не мнётся за смену, держит форму, не требует глажки после каждой стирки. Прямой силуэт и карандаш — для делового стиля, А-силуэт — для персонала, который много двигается. Длина согласуется с дресс-кодом компании и должна быть одинаковой для всех сотрудниц.
Брендирование формы
На юбке логотип почти всегда сдержанный: небольшая вышивка на поясе или на кармане, фирменная пуговица, подкладка с паттерном бренда. Основную идентификацию берут на себя цвет ткани в фирменной палитре и другие элементы формы — платок, жилет, бейдж.
Размеры и пошив
Юбки чувствительны к размеру: важны объём талии, бёдер и длина. Размерную сетку собираем по сотрудницам заранее. Пошив по индивидуальным лекалам от 50 штук позволяет выдержать цвет ткани в единой партии со всей формой и учесть нестандартные размеры. Минимальный заказ 30 000 ₽, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС.
Частые вопросы о юбках
Какой минимальный тираж юбок?
От 10 штук при вышивке, от 5 — DTF-печатью. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Какую модель выбрать?
Для офиса, банков и делового стиля подойдут прямой силуэт и карандаш, для персонала, который много двигается, — А-силуэт. Промо-командам берите яркие лёгкие юбки, для спорта и черлидинга — модели с шортами. Длину согласуем с дресс-кодом, чтобы она была одинаковой для всех сотрудниц.
Сколько стоит юбка с логотипом?
Стоимость зависит от модели, ткани, тиража и нанесения, поэтому рассчитываем её под задачу. Вышивку у пояса считаем по логотипу, DTF-печать — от 165 ₽ до 145 ₽ за штуку формата A6. Пришлите тираж и пожелания — подготовим расчёт.
Соберёте комплект формы?
Да, собираем форму в едином стиле: юбка с рубашкой, поло или жилетом, дополнить можно платком. Пошив по индивидуальным лекалам от 50 штук позволяет выдержать цвет ткани в одной партии со всей формой.
Какие размеры и цвета есть?
Юбки шьём в цветах фирменного стиля, размерную сетку собираем по сотрудницам заранее: важны объём талии, бёдер и длина. Пошив по индивидуальным лекалам от 50 штук учитывает и нестандартные размеры. Наличие готовых моделей уточнит менеджер.
Юбки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Минимальный срок нанесения — от 3 дней, но для юбок корпоративной формы чаще закладывайте от 10 дней с учётом подбора моделей и размеров. Сроки пошива по лекалам рассчитаем отдельно под тираж.
Вышивка не полиняет после стирки?
Вышивка у пояса незаметная и стойкая: она не выцветает и не трескается. Для ежедневной формы советуем костюмную ткань с полиэстером и эластаном — она не мнётся за смену и держит форму после стирок.
Можно нанести логотип на наши юбки?
Да, можем нанести логотип на ваши юбки. Обычно делаем это сдержанно: небольшая вышивка на поясе или кармане. Посмотрим ткань, подберём размер и цвет нитей и рассчитаем стоимость под тираж.
Работаете по договору и с закрывающими документами?
Да, работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС и закрывающими документами. Минимальная сумма заказа — 30 000 ₽. Доставка по всей России транспортными компаниями или самовывоз с производства в Екатеринбурге.