Полимерные брелки с логотипом оптом

Производим полимерные брелоки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Металлическая или пластиковая основа, полноцветная печать под куполом прозрачной смолы, любая форма по контуру макета, кольцо или карабин. Собственное производство в Екатеринбурге.

Полимерный брелок — объёмный купол смолы поверх полноцветного изображения: глянец и глубина делают его заметнее плоского. Это универсальная раздатка с выразительным видом при низкой цене, которую берут на выставки, в мерч-шопы и для промо.

Как делается На основу наносится полноцветная печать — логотип, фото, градиент, без ограничений по цветам. Сверху заливается прозрачная эпоксидная смола, которая застывает выпуклым куполом: он защищает изображение от истирания и влаги и придаёт объём. Форму вырубаем по любому контуру — логотип, продукт, персонаж. Отличие от ПВХ и металла ПВХ-брелок отливается в пресс-форме и требует тиража от 300 штук. Металлический с эмалью дороже и строже. Полимерный — от 100 штук, без оснастки, с фотографической печатью: оптимален для малых тиражей и сложных изображений. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.