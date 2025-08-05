Полимерные брелки с логотипом
Металлическая основа по контуру логотипа с полноцветной печатью под прозрачным куполом смолы. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Купол смолыобъём и глянец на логотипе
- Любая формавырубка по вашему макету
Полимерные брелки с логотипом на заказ
Делаем полимерные брелки с логотипом под заказ — от брифа до отгрузки. Стоимость зависит от материала, размера, нанесения и тиража.
Готовые модели этой категории есть на складе не всегда, поэтому делаем под заказ: подберём форму, материал и способ нанесения и покажем визуализацию до запуска производства.
- 1Брифзадача, тираж, срокив день обращения
- 2Визуализациялоготип на изделиибесплатно
- 3Образецперед запуском тиражапо запросу
- 4Производствои доставка по Россиисроки — в договоре
- От 100 штукминимальный тираж
- Срок от 7 днейпроизводство на своём производстве
- Купол смолыобъём и глянец на логотипе
- Любая формавырубка по вашему макету
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем полимерные брелки на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать полимерные брелки
- 01Материал
Металл и дерево идут под гравировку, пластик и силикон — под печать, текстиль — под вышивку.
- 02Тираж
Чем больше партия, тем ниже цена за штуку: сувениры выгодно заказывать от 500 штук.
- 03Нанесение
Тампопечать выгоднее всего на тираже, УФ-печать даёт полноцвет, гравировка не стирается.
- 04Упаковка
Индивидуальный пакетик или коробочка — если сувенир идёт как самостоятельный подарок.
Как нанести логотип на полимерный брелок
- Тампопечать1–2 цвета, самый экономичный способ на тиражах от 500 штук.
- УФ-печатьПолноцвет с градиентами и фотографиями по плоским поверхностям.
- Лазерная гравировкаПо металлу и дереву — логотип в цвете материала, не стирается.
- Полимерная смолаПрозрачный купол поверх изображения — объём и глянец.
- ШелкографияПлотный однотонный логотип по пластику и текстилю.
- ВышивкаПо текстильным изделиям — премиальный вид, не стирается.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 100 шт.минимальный тираж
- от 7 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое нанесение выбрать
Сравнили способы нанесения логотипа на изделие.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|Тампопечатьхит
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|1–2 цвета
|от 5 дней
|большие тиражи, простые логотипы
|УФ-печать
|от 50 шт.
|по запросу
|пластик, металл
|полноцвет
|от 5 дней
|цветные логотипы и фото
|Гравировка
|от 50 шт.
|от 31 ₽/шт
|металл, дерево
|цвет материала
|от 5 дней
|деловые подарки
|Полимерная смола
|от 100 шт.
|по запросу
|металл
|полноцвет
|от 7 дней
|объёмный глянцевый логотип
|Шелкография
|от 100 шт.
|по запросу
|пластик, текстиль
|1–2 цвета
|от 5 дней
|плотный логотип на цветном изделии
|Вышивка
|от 50 шт.
|по запросу
|текстиль
|до 12 цветов
|от 7 дней
|стропы, ремувки, текстиль
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- ТиражОт 500 штук цена за единицу заметно ниже
- УпаковкаПакетик или коробочка — 5 ₽ за изделие
Цены на нанесение на полимерный брелок
Гравировка — по прайсу лазерной гравировки мелкой сувенирной продукции до 10 см². Изделие и печать считаем под вашу модель.
|Тираж
|Тампопечать
|Гравировка
|УФ-печать
|Смола
|Упаковка
|от 50 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 100 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 300 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 500 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
|от 1 000 шт
|по запросу
|по запросу
|по запросу
Цена за нанесение на одно изделие · Материал: Пластик · Нанесение: Печать
|Тираж
|Гравировка
|от 50 шт
|от 100 шт
|от 300 шт
|от 500 шт
|от 1 000 шт
Цена за нанесение на одно изделие
- Гравировка до 49 шт.2 500 ₽ за весь тираж
- Цена в таблицеза нанесение, без стоимости изделия
- Смена макета1 000 ₽ за тираж
- Макет и визуализациябесплатно
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Сувениры с логотипом
- Бейджи и ланьярды
- Картхолдер с логотипом
- Картхолдеры под нанесение
- Ремувки с логотипом
- Ремувка
- Рулетки с логотипом
- Чехол для очков
- Маска для сна
- Смотреть
все работы500+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают полимерные брелки
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- Промо-раздачаМассовый носитель бренда на выставках и в точках продаж.
- Мерч-шопыНедорогая входная позиция фирменного магазина.
- Welcome packМелочь в наборе новичка вместе с основными предметами.
- КонференцииРаздатка участникам и посетителям стенда.
- Подарки клиентамПолезная мелочь с вашими контактами.
- МероприятияСувенир к фестивалю, юбилею или открытию.
- Дополнение к наборуЗаполняет комплект и повышает его ценность.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие виды сувениров
Брелоки, магниты, зонты, ремувки, антистрессы и гаджеты — 33 вида в разделе.
Как заказать полимерные брелки
Шесть шагов от заявки до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 7 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
С полимерными брелками часто заказывают
Соберём весь тираж в одном заказе и отгрузим вместе.
Полимерные брелки с логотипом оптом
Производим полимерные брелоки с логотипом оптом от 100 штук, срок от 5 дней. Металлическая или пластиковая основа, полноцветная печать под куполом прозрачной смолы, любая форма по контуру макета, кольцо или карабин. Собственное производство в Екатеринбурге.
Полимерный брелок — объёмный купол смолы поверх полноцветного изображения: глянец и глубина делают его заметнее плоского. Это универсальная раздатка с выразительным видом при низкой цене, которую берут на выставки, в мерч-шопы и для промо.
Как делается
На основу наносится полноцветная печать — логотип, фото, градиент, без ограничений по цветам. Сверху заливается прозрачная эпоксидная смола, которая застывает выпуклым куполом: он защищает изображение от истирания и влаги и придаёт объём. Форму вырубаем по любому контуру — логотип, продукт, персонаж.
Отличие от ПВХ и металла
ПВХ-брелок отливается в пресс-форме и требует тиража от 300 штук. Металлический с эмалью дороже и строже. Полимерный — от 100 штук, без оснастки, с фотографической печатью: оптимален для малых тиражей и сложных изображений. Работаем с юрлицами по договору со счётом с НДС, отгрузка по всей России.
Частые вопросы о полимерных брелках
Полимерные брелки с логотипом: какой минимальный тираж?
Обычно от 100 штук, по отдельным позициям — от 50. Гравировка на тираже до 49 штук считается за партию — 2 500 ₽.
Полимерные брелки с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Стоимость зависит от размера, формы, основы и тиража — полимерный брелок делается без оснастки, поэтому выгоден и на небольших партиях от 100 штук. Печать полноцветная, без доплаты за цвета. Расчёт бесплатный и без обязательств, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Полимерные брелки с логотипом: каким способом лучше нанести логотип?
Для полимерного брелока на основу наносим полноцветную печать — логотип, фото или градиент, — а сверху заливаем прозрачную эпоксидную смолу. Купол даёт объём и глянец и защищает изображение от истирания и влаги. Форму вырубаем по любому контуру.
Полимерные брелки с логотипом: сколько занимает изготовление?
Полимерные брелоки изготавливаем от 5–7 дней на своём производстве: сначала печать, затем заливка смолой и застывание купола. Срок зависит от тиража и формы, точный назовём после согласования макета.
Сделаете образец перед тиражом?
До запуска бесплатно готовим макет и визуализацию брелока — тираж стартует только после вашего согласования. Физический образец перед тиражом делаем по запросу, стоимость и срок уточнит менеджер.
Можно подобрать цвет под бренд?
Да, печать под смолой полноцветная, поэтому фирменные цвета, градиенты и фото передаём по вашему макету. Форму брелока тоже можно сделать под бренд — вырубка по контуру логотипа, продукта или персонажа.
Упакуете каждое изделие отдельно?
Да, упакуем каждый брелок в индивидуальный пакетик или коробочку — это 5 ₽ за изделие. Такой вариант подходит, если брелок идёт как самостоятельный подарок или раздаётся на мероприятии.
Соберёте подарочный набор с другими изделиями?
Да, полимерный брелок хорошо дополняет welcome pack, подарок клиенту или раздатку на конференции. Подберём остальные предметы, нанесение и упаковку под бюджет и соберём комплект на производстве перед отправкой.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и предоставляем закрывающие документы. Логотип принимаем в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Отгружаем транспортными компаниями по всей России или самовывозом в Екатеринбурге.