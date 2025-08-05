Магниты из ПВХ по вашей форме
Объёмные мягкие магниты любой формы. Живут на холодильнике годами и выделяются среди плоских печатных. Собственное производство в Екатеринбурге.
- От 300 штукминимальный тираж
- Срок от 20 днейс учётом изготовления формы
- Объём и рельефзаметнее плоских магнитов
- Цвета по Pantoneфирменные цвета точно
Магниты ПВХ с логотипом — варианты
Плоские с рельефом и объёмные фигуры с магнитом в основании.
- Магнит по логотипу арт. PV-MG-LGхит продаж Контур и рельеф вашего логотипа 2D-рельеф с заливкой по Pantone по запросуцена зависит от тиража
- Объёмная фигура арт. PV-MG-3Dсувенирный Здание, достопримечательность, продукт 3D-модель с проработкой деталей по запросуцена зависит от тиража
- Серия магнитов арт. PV-MG-SRколлекция Несколько фигур одной темы Общая форма макетов, разные сюжеты по запросуцена зависит от состава
- Ещё варианты
Размеры, сила магнита, серии и упаковка набора.Не нашли нужный вариант?Пришлите эскиз и тираж — сделаем 3D-модель и посчитаем форму.
- 2D-рельеф и объёмные фигуры
- Серия из нескольких магнитов одной темы
- Усиленный магнит для крупных фигур
- Упаковка набора в общую коробочку
Делаем сами —
на своём производстве
в Екатеринбурге
Брендируем магниты ПВХ на собственном производстве — без посредников и субподряда. Полный контроль качества и сроков.
1 000 м²собственное производство в Екатеринбурге
50+единиц оборудования
с 2009 годаопыт в нанесении логотипов
ОТКпроверка каждой партии
Наше производствоул. Черепанова, 28Б
Екатеринбург, производство и склад
Режим работыПн–Пт: 10:00–18:00
Сб–Вс: выходной
8 (800) 707-57-06Отдел продаж
СамовывозВ день готовности заказа
Покажем оборудование, расскажем о технологиях и ответим на вопросы. Экскурсии — по записи у менеджера.
Как выбрать магниты из ПВХ
- 01Форма изделия
Логотип, продукт, здание, персонаж — ПВХ повторяет любой контур и рельеф.
- 022D или 3D
Плоский рельеф дешевле, объёмная фигура выглядит эффектнее и заметнее.
- 03Тираж
Изготовление формы окупается на партии от 300 штук; дальше цена за штуку падает.
- 04Цвета
ПВХ заливается по Pantone — фирменные цвета воспроизводятся точно.
Как делается магнит из ПВХ
- 3D-моделированиеГотовим модель по вашему эскизу и показываем визуализацию до запуска.
- Изготовление формыПресс-форма делается один раз и остаётся у нас под повторные тиражи.
- Заливка ПВХМягкий полимер заливается послойно, цвета подбираются по Pantone.
- Сборка фурнитурыКольца, карабины, магниты, шнуры и крепления по задаче.
- ТампопечатьМелкие надписи и контакты на плоских участках.
- УпаковкаИндивидуальные пакетики или общая упаковка тиража.
- 17 летна рынке · с 2009 года
- 15 000+компаний-клиентов
- от 300 шт.минимальный тираж
- от 20 днейминимальный срок изготовления
- 30 000 ₽минимальная сумма заказа
- 15технологий нанесения
Какое исполнение выбрать
Сравнили исполнения изделий из ПВХ.
|Способ
|Мин. тираж
|Цена
|Материал
|Цветность
|Срок
|Лучше всего подходит
|2D-рельефхит
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|логотипы простых контуров
|3D-фигура
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|продукты, персонажи, здания
|С подложкой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 20 дней
|контрастная основа под рельеф
|Светящиеся
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|свечение
|от 25 дней
|вечерние мероприятия и промо
|Двусторонние
|от 500 шт.
|по запросу
|ПВХ
|по Pantone
|от 25 дней
|разные изображения с двух сторон
|С фурнитурой
|от 300 шт.
|по запросу
|ПВХ и металл
|по Pantone
|от 20 дней
|кольца, карабины, магниты
- ФормаИзготавливается один раз и остаётся у нас
- Повторный тиражДешевле первого — форма уже готова
- ЦветаПодбираем по Pantone до запуска
Цены на магниты из ПВХ
Цена складывается из формы, отливки и тиража. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
Цена зависит от размера нанесения, количества цветов и материала. Пришлите тираж и макет — ответим с ценой за штуку.
- Формаизготавливается один раз и остаётся у нас
- 3D-модель и визуализациябесплатно
- Повторный тиражбез изготовления формы
- Цветаподбираем по Pantone
Наши работы
Реальные заказы клиентов — не рендеры и не стоковые фото.
- Брелоки из ПВХ
- Брелок ПВХ с логотипом
- Объёмный брелок ПВХ
- Багажная бирка из ПВХ
- Шильдик ПВХ
- Флешки из ПВХ
- Флешка ПВХ с логотипом
- Фигурная флешка ПВХ
- Сувениры из ПВХ
- Смотреть
все работы150+ проектов
Отзывы клиентов
Реальные отзывы с нашей карточки на Яндекс Картах — от малого бизнеса до крупных брендов.5,0 ★★★★★145 отзывов · 167 оценокЯЯндекс Карты
- Екатерина Ерфомова27 июля★ 5
Заказала печать ручек, выполнили все просто замечательно. Отправляли несколько макетов на выбор. По стоимости приемлемо, подберут все под ваш бюджет. По срокам сделали быстрее, чем было обговорено, что конечно приятно. Особенно хочу сказать спасибо менеджеру Екатерине, очень вежливая и отзывчивая девушка. Было приятно общаться)Читать на Яндекс Картах
- Дарьюшка6 июля★ 5
Неоднократно заказываем продукцию у АЕ Принт, работаю с менеджером Екатериной, давно искала менеджера, с которым максимально комфортно работать. Оперативная связь, всегда поможет, подскажет как лучше, образцы доставляют в офис. К продукции вопросов нет, все качественно, отличное нанесение и прекрасно упаковано и, что очень важно в оговоренные срокиЧитать на Яндекс Картах
- Аурика Добря26 июня★ 5
Супер типография, обо всех нюансах рассказали, на все вопросы ответили. Изготовили большую партию за очень сжатые сроки, жетоны оказались очень качественные и красивые, каждый хотел себе его получить. Отдельно отмечу менеджера Екатерину, была все время со мной на связи и отлично регулировала весь процесс, несмотря на скорость заказа. Заказом остались довольны сильноЧитать на Яндекс Картах
- Иван Казанцев30 сентября★ 5
Работаем с AEprint уже около года, в этот раз был кейс на реализацию набора отверток с логотипом. Гравировка качественная, процесс работы быстрый и эффективный. Наш менеджер Юлия всегда на связи, работа очень комфортная и не навязчивая! Круто, что наши идеи воплощаются в жизнь именно так, как мы их видим) Спасибо за работу!Читать на Яндекс Картах
- Турбиный Завод5 августа 2025★ 5
Мы сотрудничаем с АЕпринт уже долгое время и всегда остаёмся в восторге от качества их продукции. Каждый заказ выполняется на высочайшем уровне: печать чёткая, материалы прочные, а сроки соблюдаются безукоризненно. Отдельно хотелось бы поблагодарить менеджера Екатерину за профессионализм и внимательное отношение к клиентам. Она всегда доброжелательна, приветлива и готова помочь в любом вопросе. С ней приятно иметь дело, а её оперативность и чёткость в работе делают сотрудничество ещё комфортнее.Читать на Яндекс Картах
Для каких задач заказывают магниты из ПВХ
Мерч с логотипом работает на бренд в бизнесе, на мероприятиях и в повседневной работе команды. Вот типовые сценарии.
- ТуризмСувенир города, региона, достопримечательности.
- Городской мерчСерия магнитов как коллекция.
- МузеиЭкспонаты и символика в миниатюре.
- Отраслевые подаркиКопия техники или объекта компании.
- ВыставкиРаздатка с высокой узнаваемостью.
- Мерч-шопыПозиция с хорошей маржой.
- ЮбилеиПамятный магнит с символикой.
- Другая задача?Опишите её менеджеру — подберём решение под бюджет и срок.
Другие изделия из ПВХ
Брелоки, магниты, бирки, подстаканники, нашивки и сувениры под заказ — 10 видов в разделе.
Как заказать магниты из ПВХ
Шесть шагов от эскиза до отгрузки тиража.
- 01ЗаявкаРассказываете задачу, тираж и состав наборана связи Пн–Пт 10:00–18:00
- 02Подбор моделиПредлагаем состав, нанесение и упаковку под бюджетв тот же день
- 03РасчётСчитаем изделия, нанесение и доставкубесплатно
- 04МакетПроверяем файл и готовим его к производствубез спешки
- 05ПроизводствоИзготавливаем и контролируем качествоот 20 дней
- 06ДоставкаПередаём заказ в транспортную компаниюпо всей России
Магниты ПВХ с логотипом оптом
Производим магниты из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней с пресс-формой. Объёмное литьё по контуру логотипа, цвета по Pantone, магнитная основа, размеры от 4 до 10 см. Собственное производство в Екатеринбурге.
ПВХ-магнит — объёмная фигура на холодильнике вместо плоской карточки: рельефный логотип, продукт или персонаж, отлитый по контуру. Он заметнее винилового и полимерного и воспринимается как сувенир, а не как реклама.
Отличие от других магнитов
Самый дешёвый магнит — виниловый плоский, для массовой раздачи. Полимерный тоже плоский, но с куполом смолы, от 100 штук. ПВХ даёт объёмный рельеф с чёткими границами цветов, от 300 штук с пресс-формой. Для туризма, городских проектов и брендов с маскотом ПВХ даёт самый узнаваемый результат.
Серии
Магниты часто заказывают серией: несколько форм в одной стилистике, которые собирают и обмениваются. Для компании это повод вернуться за следующим тиражом. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.
Частые вопросы о магнитах из ПВХ
Магниты ПВХ с логотипом: какой минимальный тираж?
От 300 штук — на меньшей партии не окупается изготовление пресс-формы под индивидуальную форму изделия.
Магниты ПВХ с логотипом: сколько стоит с нанесением?
Цена складывается из изготовления пресс-формы, отливки и тиража, а также зависит от размера (от 4 до 10 см), сложности формы и количества цветов. Первый заказ дороже за счёт формы, повторный — заметно дешевле. Рассчитаем под ваш тираж, минимальная сумма заказа — 30 000 ₽.
Что нужно прислать для расчёта?
Пришлите логотип, эскиз фигуры или фото объекта, желаемый размер, тираж и фирменные цвета по Pantone. Логотип лучше в векторе (AI, EPS, PDF, CDR), растровый дизайнер отрисует. Если планируете серию магнитов, сразу расскажите, сколько форм в ней будет.
Магниты ПВХ с логотипом: сколько занимает изготовление?
Изготовление занимает от 20 дней с учётом пресс-формы. Срок включает 3D-моделирование, изготовление формы, послойную заливку ПВХ и установку магнитной основы. Повторный тираж делается быстрее, так как форма уже готова.
Покажете, как будет выглядеть изделие?
Да, по вашему эскизу готовим 3D-модель и показываем визуализацию до запуска — это бесплатно. Если в макете есть слишком тонкие детали, упростим их для литья и согласуем результат с вами.
Можно повторить тираж позже?
Да, пресс-форма остаётся у нас, поэтому повторный тираж дешевле первого. Это удобно и для серий: можно дозаказывать популярные формы или добавлять новые в той же стилистике.
Насколько точно воспроизводятся цвета бренда?
ПВХ заливается по Pantone, и фирменные цвета подбираем до запуска производства. Каждый цвет — отдельный слой полимера с чёткими границами. Пришлите номера Pantone вашего бренда, и мы учтём их в модели.
Форма остаётся у вас?
Да, пресс-форма изготавливается один раз и хранится у нас под повторные тиражи. Так каждая следующая партия магнитов будет идентичной первой, а для серии можно хранить сразу несколько форм и дозаказывать нужные.
Работаете по договору и с НДС?
Да, работаем с юрлицами по договору, выставляем счёт с НДС и передаём закрывающие документы. Оплата — безналичная по счёту. Отгружаем по всей России транспортными компаниями, есть самовывоз с производства в Екатеринбурге.