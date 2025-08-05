Магниты ПВХ с логотипом оптом

Производим магниты из ПВХ с логотипом оптом от 300 штук, срок от 20 дней с пресс-формой. Объёмное литьё по контуру логотипа, цвета по Pantone, магнитная основа, размеры от 4 до 10 см. Собственное производство в Екатеринбурге.

ПВХ-магнит — объёмная фигура на холодильнике вместо плоской карточки: рельефный логотип, продукт или персонаж, отлитый по контуру. Он заметнее винилового и полимерного и воспринимается как сувенир, а не как реклама.

Отличие от других магнитов Самый дешёвый магнит — виниловый плоский, для массовой раздачи. Полимерный тоже плоский, но с куполом смолы, от 100 штук. ПВХ даёт объёмный рельеф с чёткими границами цветов, от 300 штук с пресс-формой. Для туризма, городских проектов и брендов с маскотом ПВХ даёт самый узнаваемый результат. Серии Магниты часто заказывают серией: несколько форм в одной стилистике, которые собирают и обмениваются. Для компании это повод вернуться за следующим тиражом. Пресс-форма изготавливается один раз и остаётся у нас: повторный тираж дешевле. Работаем с юрлицами по договору с НДС.